Гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс, готвят до 20 секции в страните извън ЕС

Очаква депутатите да гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс.



Измененията бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от "Възраждане". Те предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз до 20. Предвижда се те да се разкриват при спазване на установени изисквания за брой подадени заявления от избирателите. Правната комисия прие тези текстове. Против се обявиха от ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, АПС, МЕЧ и "Величие". Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничението да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.



Според одобрените текстове в комисията създаването на избирателен район "чужбина" не се въвежда засега, а се отлага поне до 2028 година. Предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България" за 100% машинно гласуване и други варианти на машинен вот не бяха приети. Идеите за електронно отчитане, централизирано преброяване или засилване на ролята на сканиращите устройства също не преминаха на този етап.



Очаква се парламентът да въведе и нова защита за занаятчийските и промишлените продукти с второ четене на Закона за марките и географските означения. За национален компетентен орган се определя Патентното ведомство. Ще се водят и нови публични регистри за производители, контролни органи и временна национална защита.



Законопроектът за подпомагане на земеделските производители влиза за разглеждане в парламентарната земеделска комисия. Според браншови организации, той трябва да бъде приет спешно, защото предвижда промени, които ще допринесат за устойчивото развитие на сектора.



Законопроектът беше внесен от Министерски съвет в края на януари. В навечерието на първото му четене в ресорната комисия от браншова камара "Плодове и зеленчуци" изпратиха отворено писмо до председателя на комисията Цвета Караянчева и представителите на всички партии с настояване текстовете да бъдат приети без забавяне. Според бранша предвиденото в тях създаване и поддържане на цифрови географски данни за площи с трайни насаждения и оранжерии, както и инвентаризацията на съществуващите площи, ще позволи ясно разграничаване на реалните от фиктивните производители и по-ефективно подпомагане на истинските такива, а не на т. нар "субсиидиевъди".



Земеделците одобряват и създаването на Взаимоспомагателен фонд като инструмент за управление на риска при неблагоприятни климатични събития. Този инструмент ще се финансира чрез отчисляване на 1,5% от директните плащания, ежегодни вноски на земеделските стопани и национално съфинансиране. Според градинарите поне в първите години на фонда не е правилно да се изискват допълнителни вноски извън отчисленията от субсидиите.



Стопаните подкрепят и предвиденото облекчаване на административната тежест при кампаниите през следващите две години чрез подаване на заявления за подпомагане без квалифициран електронен подпис.

