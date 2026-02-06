Предупреждават за възможно спиране на тока в общините Плевен, Долни Дъбник, Червен бряг и Луковит

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 10 февруари 2026 г. ще извърши ремонтни дейности по въздушен електропровод 110 кV „Лавров“.

Дейностите по съоръжението налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места в общините Плевен и Долни Дъбник, област Плевен и община Луковит, област Ловеч.

Поради дейностите по съоръжението на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване, на 10 февруари 2026 г. за периода от 09:30 ч. до 15:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването в населените места в общините Плевен и Долни Дъбник, селата Ракита и Телиш в община Червен бряг, област Плевен и село Бежаново, община Луковит, област Ловеч.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.