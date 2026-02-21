Новини
България »
Трайчо Трайков: Хората с основателни жалби за сметките за ток ще бъдат компенсирани

Трайчо Трайков: Хората с основателни жалби за сметките за ток ще бъдат компенсирани

21 Февруари, 2026 16:50 543 19

  • трайчо трайков-
  • жалби-
  • сметки-
  • ток

По думите му до края на февруари и началото на март ще бъде направен анализ на всяка отделна жалба и сметка

Трайчо Трайков: Хората с основателни жалби за сметките за ток ще бъдат компенсирани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща компенсации за потребителите, при които се установят реални проблеми със сметките за електроенергия. Изявлението той направи при първото си посещение като министър в ПАВЕЦ „Чаира“, където коментира сигналите за завишени фактури и състоянието на енергийната система.

„Най-важното е, че част от жалбите са основателни. Трябва да се стигне до край да се види каква е причината и как да бъдат компенсирани хората“, заяви Трайков. По думите му до края на февруари и началото на март ще бъде направен анализ на всяка отделна жалба и сметка.

Министърът уточни, че проверките се извършват съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране, включително чрез независими лаборатории и контрол на софтуерните системи за отчитане. Целта е да се установи дали проблемите са причинени от грешки в билинг системите или други технически причини. В случаите, в които вече са установени нередности, електроразпределителните дружества са започнали компенсации по собствена инициатива, включително чрез приспадане от бъдещи сметки или възстановяване на суми.

Трайков призова всички граждани, които имат съмнения относно коректността на фактурите си, да подават сигнали до регулатора, за да бъдат извършени проверки.

По отношение на енергийната обстановка в страната министърът увери, че няма населени места в България с прекъснато електрозахранване за повече от шест часа. Отчетени са само локални прекъсвания, които се следят от електроразпределителните дружества. Газопреносната система функционира нормално, а при големите язовири на Националната електрическа компания се извършва контролирано изпускане на вода заради повишения приток, без да има критични или аварийни ситуации.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жхджн

    3 1 Отговор
    Догодина ли ?

    16:50 21.02.2026

  • 2 Факти

    6 1 Отговор
    Трайчо Трайков: Хората с основателни жалби за сметките за ток ще бъдат компенсирани някога в един хубав ден

    Коментиран от #4

    16:52 21.02.2026

  • 3 Мурка

    1 0 Отговор
    бръже на плажа САУДИТСКА АРАБИЯ МИШЕ

    16:52 21.02.2026

  • 4 Б Машалов

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    НЯКОГААААА НО НЕ СЕГА

    16:53 21.02.2026

  • 5 ххдфж

    4 0 Отговор
    Само му вижте снимката , всява ли ви доверие?

    16:55 21.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 трайчо е стар крадец

    6 0 Отговор
    защо е пак министър ?

    16:55 21.02.2026

  • 8 бою циганина

    5 0 Отговор
    дребна риба, гледа да засмуче някави дребни милиончета

    17:01 21.02.2026

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Те тоя същият подписа концесията с Дънди Прешъс и след това намали с анекс и концесионното възнаграждение.Вижте го добре.Лицето Трайчо Трайков...

    17:06 21.02.2026

  • 10 Мамници !

    1 0 Отговор
    ще бъдат компенсирани.... всички сметки са по 2

    17:08 21.02.2026

  • 11 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    2 0 Отговор
    Трайчо гътна МОЧА, който боко тиквата беше обещал да го пази, даже и орден му връчиха... 🤣🤣🤣
    Тy-тyy да връща ордена Ломоносов и без това си имат вече нов полезен ...., със зелени чорапи и фуражка . 🤣

    17:09 21.02.2026

  • 12 Точно

    1 0 Отговор
    Комисията за енергийно и водно регулиране е мафията! ОПГ ....

    17:10 21.02.2026

  • 13 Колко ток

    2 0 Отговор
    са плащали петроханците бре?

    Коментиран от #14

    17:11 21.02.2026

  • 14 Разкрития

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Колко ток":

    Когато са ги разстреляли, тока са го спрели от енергото.

    Коментиран от #17

    17:12 21.02.2026

  • 15 Сталин

    3 1 Отговор
    Ами тези които не са подали жалби? В цяла България сметките са двойни. Всички сметки трябва да бъдат намалени.

    17:13 21.02.2026

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    Най-много 30% от излъганите хора с надписани сметки са подали жалби и ще си търсят правата, другите нямат време да се занимават с престъпници, които ще спечелят много крадени пари! Защо прокуратурата не се самосезира и разпореди пълно разследване с търсене на съдебна отговорност на престъпните фирми от електроснабдяването, защото това е умишлен престъпен акт! Защо хората трябва да доказват вина и губят време за престъпна икономическа дейност, която е работа на държавата!

    17:17 21.02.2026

  • 17 да де,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Разкрития":

    ама почти целия покрив на хижата беше покрит със соларни панели. Значи не са били особено зависими от енергото. На едно видеата се разбра, че камерите имат автономно захранване от сонарните панели. Затова най-важната камера се е наложило да бъде изгорена, защото само със спирането на тока не се е получило.

    17:19 21.02.2026

  • 18 Трай коньо

    0 0 Отговор
    ,,Нашите хора"!

    17:21 21.02.2026

  • 19 дядо дръмпи

    0 0 Отговор
    с какво ще ги компенсирате???Вероятно с по-големи сметки следващите месеци...

    17:23 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове