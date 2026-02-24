Новини
По-високи сметките за ток: Софтуерен проблем или по-голямо потребление

По-високи сметките за ток: Софтуерен проблем или по-голямо потребление

24 Февруари, 2026

  • валентин колев-
  • сметки-
  • ток

Според Валентин Колев грешки са малко вероятни

По-високи сметките за ток: Софтуерен проблем или по-голямо потребление - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможно е, но е много малко вероятно бъг в системата да е причина за високите сметки за ток тази зима. Това обясни в предаването „Здравей, България” Валентин Колев, председател на УС на Българската браншова камара на енергетиците.

Той обясни как функционира системата и допълни, че КЕВР трябва да поиска информация от разпределителните дружества дали имат драстични изменения в технологичните разходи.

„Потреблението през януари тази зима беше 8100 мегавата. Сравнение с миналата зима е много по-голямо”, каза Колев. По-голямо е било само пред зимата на 1988-1989 г. Добавя, че е изненадан от данните на метеоролозите, че зимата не е толкова студена. „Тази зима е значително по-неблагоприятна от миналата. Слънцегреенето е подчертано по-малко. Когато има слънцегреене, особено ако изложението на жилището ви е на юг, то се нагрява и температурата се вдига”, обясни експертът.

Той смята, че отклонения в сметките може и да има някъде, но те не са толкова много.

Как харчат климатиците?

Колев обясни, че един инверторен климатик с мощност 24 000 BTU, при 0 градуса консумацията му е 800 вата, а при минус 4-минус 5 градуса става 1600. При минус 10 градуса, ще отиде на максимума.

Валентин Колев обясни още, че през януари е имало между 7 и 10 дни с постоянни отрицателни температури, докато през декември са били 2 дни.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    11 8 Отговор
    Крайно време е да се научим,че всичко е пари-тока ще става все по-скъп !!!

    Коментиран от #6

    10:18 24.02.2026

  • 2 Гориил

    12 1 Отговор
    Той е или провокатор, или британски агент.

    10:20 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хъмю

    26 1 Отговор
    А нещо за безплллатния ток за уссррайна

    Коментиран от #19

    10:22 24.02.2026

  • 5 Деций

    6 26 Отговор
    Всички мои познати които не разчитат за отопление на Ел.енергия нямат пи високи сметки.Разликатс идва от завишено потребление,а българина знаем ,че е ревльо ,иска да ползва ама ако може някак си да не плати,или като поплаче да му намалят цената.Не съм адвокат на енергийните дружества и не работя там моята сметка за тик е същата но сметката за ТЕЦ е завишена,и ще си я платя без да мрънкам.

    Коментиран от #8, #9

    10:22 24.02.2026

  • 6 честен ционист

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    По време на Социализъма тока го получавахме гратис срещу перец и помидори.

    10:24 24.02.2026

  • 7 Чуудденка

    16 2 Отговор
    Защоо, когато споменеш токкк, укккрррайна, веднага те изтриват?

    10:25 24.02.2026

  • 8 как ти се струва

    19 1 Отговор

    До коментар #5 от "Деций":

    Парното ми е 60 евро само за тръбите на необитаемо жилище.

    Коментиран от #14

    10:26 24.02.2026

  • 9 Меций

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Деций":

    Аз пък имам 1 камера на 1 електромер. Месечната ми сметка е 0.96 лева. Декември ската сметка е 1.30 лева. Обясни ми откъде идва разликата.

    Коментиран от #12

    10:29 24.02.2026

  • 10 Перо

    30 0 Отговор
    Няма технологична грешка, а градусите за времето ги има за всеки ден и населено място, по години в НИМХ! Просто това е умишлена кражба с надписване, разчитайки, чеще се получат 20-30% жалби от засегнатите лица и само за тях ще има компенсации, а за другите ще си остане чиста печалба! Това е умишлено престъпление и прокуратурата трябва да се самосезира, а не да се занимават 1 месец с Петрохан! Има конкретни виновни лица от концесионерите!

    10:29 24.02.2026

  • 11 име

    16 4 Отговор
    При едни и същи киловати сметката е почти двойна. Причината е че вече няма нощна тарифа. 7ст на киловат час е стойността на тока, а ЕРПтата ни го продават на 37ст. Пет пъти надценка.

    Коментиран от #24

    10:29 24.02.2026

  • 12 Алиекспрес търговец

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Меций":

    Просто китайците са се включвали към камерата ти по-често през декември, затова и разликата в сметката ти.

    Коментиран от #15

    10:30 24.02.2026

  • 13 Даниел

    23 0 Отговор
    Софтуерния проблем би показал,че електромер може да отчете енергия без да е използвана по команда от разстояние,което по същество е подсъдно деяние!!

    10:32 24.02.2026

  • 14 Оооо

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "как ти се струва":

    Ами вземи че го обитай. Над 35% от жилищата в държавата са необитаеми. За какво са ви не разбирам. За инвестиция ли? Глупости! Умните инвестират в злато. Там няма данъци и тръби.

    Коментиран от #17

    10:34 24.02.2026

  • 15 Алимерка

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Алиекспрес търговец":

    Баххх тез китайци, налазили електромерите на цялата страна.

    10:39 24.02.2026

  • 16 Метео

    12 0 Отговор
    На тоя смешник метеоролозите му виновни. Само дето данните на метеоролозите се базират на реално измерени температури, за разлика от "завишеното" потребление на ток. Така преди няколко години пак метеоролозите бяха виновни на Топлофикация, след като казаха, че февруари е един от най-топлите месеци за последните 20 години, а Топлофикация твърдеше, че средната температура е с близо 2 градуса по-ниска от предишната година. Освен това климатик с 24 000 BTU е за помещение с площ над 100 кв. м, а и консумацията на електроенергия зависи от доста фактори, като електрическа мрежа, изолация, времетраене, температурен режим.

    10:43 24.02.2026

  • 17 как ти се струва

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оооо":

    България не става вече за спокоен живот. Стандартът на живот не съответства с качеството и цените, които се налагат на бедния народ.

    10:44 24.02.2026

  • 18 селяк

    8 0 Отговор
    Мдаа бако от пръви януари печката ми от 750 стана 1500 естестФено, ча а потреблението

    10:50 24.02.2026

  • 19 Пецо

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хъмю":

    Е не го ли виждаш в сметката си?

    10:51 24.02.2026

  • 20 Абе лъжци крадливи

    15 0 Отговор
    как пък един път тоя софтуер не обърка сметките в полза на потербителите?!

    10:51 24.02.2026

  • 21 Опорка

    10 0 Отговор
    Тва като вица - "ако мине"

    10:52 24.02.2026

  • 22 Детето

    11 0 Отговор
    замина на екскурзия един месец. 50% от сметка за ток я потребява детето. Постоянно включен климатик, включена лампа не е лед, включен телевизор. За отчетен период втори януари втори февруари, пристига сметка със 187 киловаТчаса по-ниска, излиза че един постоянно включен телевизор, постоянно включен среден клас климатик и лампа с моето потреблени би трябвало да са 364 киловатчаса общо.
    Мое потребление: лед лампа, пералня веднъж седмично, хладилник, комп 2 часа. Около 800 киловатчаса общо сметка за 2-ри януари до 2-ри февруари. Честитка за 195. 53 лева.
    Изводът е ЕРП-та изобщо не са идвали да измерват Показания, или "умните електромери могат да се манипулират", или някакъв обект е вързан към мен.

    10:53 24.02.2026

  • 23 Не, не, стига лъжи

    10 0 Отговор
    Просто ограбихте Народа с високите сметки долни по@ияри.

    10:57 24.02.2026

  • 24 Оня с коня

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Нощна тарифа си има и тя е от 22 до 06 ч през зимата и от 07 до 11ч през лятото.Ценино дневна за Кв/ч- 0,24406лв ,нощна- 0,14428 лв .Ти обаче явно имаш Едно тарифен Електромер който Жули всичко на Дневна,така че проблемът си е твой.

    Коментиран от #28

    10:59 24.02.2026

  • 25 ако разбирате

    5 0 Отговор
    през ноща към 3 часа на дисплея на електромера е изписано Т3, не трябва ли да бъде Т2

    11:00 24.02.2026

  • 26 Дзак

    3 1 Отговор
    Да не са си слагали климатици!

    Коментиран от #27

    11:11 24.02.2026

  • 27 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Дзак":

    Да ползваш климатик, когато ти е прекарано централно отопление е извращение с демокрацията! Държавата да вземе мерки централното отопление да стане рентабилно и екологично! Там трябваше да се вкарат милиарди. И да няма политкоректни доставки на газ.

    11:16 24.02.2026

  • 28 име

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Оня с коня":

    Естествено, че имаше дневна и нощна, иначе нямаше как да ми скочи сметката. Просто след нова година са започнали да отчитат всичко по дневната. До този извод стигнах като гледах потреблението на киловати и новата сметка. Само незнам дали е заради някаква промяна в закона да няма вече нощна тарифа или нещо ни гърчат ЕРПтата.

    Коментиран от #29

    11:20 24.02.2026

  • 29 Oня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "име":

    Не "имаше",а Има нощна тарифа и когато си плащаш Сметката във Фактурата ясно е отразено колко ти е дневната и колко - нощната тарифа.

    11:27 24.02.2026

  • 30 6699

    2 0 Отговор
    Коефициенти има ли? Могат ли да се променят дистанционно по мрежата? Никой не отговаря на този въпрос!
    Ако си изхарчил 500 киловата при зададен коефициент от 1.2 на електромера ще отчете 600 киловата и не е виновен електромера! Това му задават, това отчита! При коефициент 1.5 ще изхарчиш 500 киловата а ще отчете 750 киловата! Иди се жалвай, ще ти проверят електромера при същото дружество и всичко ще е наред при проверката с коефициент 1 както трябва да бъде!

    12:03 24.02.2026

  • 31 6699

    2 0 Отговор
    Часовниците за нощна тарифа верни ли са? Не е нормално когато през деня няма никой вкъщи и само нощем да работят отоплителните уреди да има 900 киловата дневна и само 190 киловата нощна!!! Това също е вид кражба заради разликите в цената на дневна и нощна енергия! Явно часовника включва нощна тарифа само за 2-3 часа!!!

    12:08 24.02.2026

  • 32 Дика

    1 0 Отговор
    Върнете парите, крадци.

    12:36 24.02.2026

  • 33 Мозъци

    0 0 Отговор
    и лакоми дупИТA 😁

    12:57 24.02.2026

