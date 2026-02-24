По-високи сметките за ток: Софтуерен проблем или по-голямо потребление

Възможно е, но е много малко вероятно бъг в системата да е причина за високите сметки за ток тази зима. Това обясни в предаването „Здравей, България” Валентин Колев, председател на УС на Българската браншова камара на енергетиците.
Той обясни как функционира системата и допълни, че КЕВР трябва да поиска информация от разпределителните дружества дали имат драстични изменения в технологичните разходи.
„Потреблението през януари тази зима беше 8100 мегавата. Сравнение с миналата зима е много по-голямо”, каза Колев. По-голямо е било само пред зимата на 1988-1989 г. Добавя, че е изненадан от данните на метеоролозите, че зимата не е толкова студена. „Тази зима е значително по-неблагоприятна от миналата. Слънцегреенето е подчертано по-малко. Когато има слънцегреене, особено ако изложението на жилището ви е на юг, то се нагрява и температурата се вдига”, обясни експертът.
Той смята, че отклонения в сметките може и да има някъде, но те не са толкова много.
Как харчат климатиците?
Колев обясни, че един инверторен климатик с мощност 24 000 BTU, при 0 градуса консумацията му е 800 вата, а при минус 4-минус 5 градуса става 1600. При минус 10 градуса, ще отиде на максимума.
Валентин Колев обясни още, че през януари е имало между 7 и 10 дни с постоянни отрицателни температури, докато през декември са били 2 дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #6
10:18 24.02.2026
2 Гориил
10:20 24.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хъмю
Коментиран от #19
10:22 24.02.2026
5 Деций
Коментиран от #8, #9
10:22 24.02.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "Атина Палада":По време на Социализъма тока го получавахме гратис срещу перец и помидори.
10:24 24.02.2026
7 Чуудденка
10:25 24.02.2026
8 как ти се струва
До коментар #5 от "Деций":Парното ми е 60 евро само за тръбите на необитаемо жилище.
Коментиран от #14
10:26 24.02.2026
9 Меций
До коментар #5 от "Деций":Аз пък имам 1 камера на 1 електромер. Месечната ми сметка е 0.96 лева. Декември ската сметка е 1.30 лева. Обясни ми откъде идва разликата.
Коментиран от #12
10:29 24.02.2026
10 Перо
10:29 24.02.2026
11 име
Коментиран от #24
10:29 24.02.2026
12 Алиекспрес търговец
До коментар #9 от "Меций":Просто китайците са се включвали към камерата ти по-често през декември, затова и разликата в сметката ти.
Коментиран от #15
10:30 24.02.2026
13 Даниел
10:32 24.02.2026
14 Оооо
До коментар #8 от "как ти се струва":Ами вземи че го обитай. Над 35% от жилищата в държавата са необитаеми. За какво са ви не разбирам. За инвестиция ли? Глупости! Умните инвестират в злато. Там няма данъци и тръби.
Коментиран от #17
10:34 24.02.2026
15 Алимерка
До коментар #12 от "Алиекспрес търговец":Баххх тез китайци, налазили електромерите на цялата страна.
10:39 24.02.2026
16 Метео
10:43 24.02.2026
17 как ти се струва
До коментар #14 от "Оооо":България не става вече за спокоен живот. Стандартът на живот не съответства с качеството и цените, които се налагат на бедния народ.
10:44 24.02.2026
18 селяк
10:50 24.02.2026
19 Пецо
До коментар #4 от "Хъмю":Е не го ли виждаш в сметката си?
10:51 24.02.2026
20 Абе лъжци крадливи
10:51 24.02.2026
21 Опорка
10:52 24.02.2026
22 Детето
Мое потребление: лед лампа, пералня веднъж седмично, хладилник, комп 2 часа. Около 800 киловатчаса общо сметка за 2-ри януари до 2-ри февруари. Честитка за 195. 53 лева.
Изводът е ЕРП-та изобщо не са идвали да измерват Показания, или "умните електромери могат да се манипулират", или някакъв обект е вързан към мен.
10:53 24.02.2026
23 Не, не, стига лъжи
10:57 24.02.2026
24 Оня с коня
До коментар #11 от "име":Нощна тарифа си има и тя е от 22 до 06 ч през зимата и от 07 до 11ч през лятото.Ценино дневна за Кв/ч- 0,24406лв ,нощна- 0,14428 лв .Ти обаче явно имаш Едно тарифен Електромер който Жули всичко на Дневна,така че проблемът си е твой.
Коментиран от #28
10:59 24.02.2026
25 ако разбирате
11:00 24.02.2026
26 Дзак
Коментиран от #27
11:11 24.02.2026
27 Факт
До коментар #26 от "Дзак":Да ползваш климатик, когато ти е прекарано централно отопление е извращение с демокрацията! Държавата да вземе мерки централното отопление да стане рентабилно и екологично! Там трябваше да се вкарат милиарди. И да няма политкоректни доставки на газ.
11:16 24.02.2026
28 име
До коментар #24 от "Оня с коня":Естествено, че имаше дневна и нощна, иначе нямаше как да ми скочи сметката. Просто след нова година са започнали да отчитат всичко по дневната. До този извод стигнах като гледах потреблението на киловати и новата сметка. Само незнам дали е заради някаква промяна в закона да няма вече нощна тарифа или нещо ни гърчат ЕРПтата.
Коментиран от #29
11:20 24.02.2026
29 Oня с коня
До коментар #28 от "име":Не "имаше",а Има нощна тарифа и когато си плащаш Сметката във Фактурата ясно е отразено колко ти е дневната и колко - нощната тарифа.
11:27 24.02.2026
30 6699
Ако си изхарчил 500 киловата при зададен коефициент от 1.2 на електромера ще отчете 600 киловата и не е виновен електромера! Това му задават, това отчита! При коефициент 1.5 ще изхарчиш 500 киловата а ще отчете 750 киловата! Иди се жалвай, ще ти проверят електромера при същото дружество и всичко ще е наред при проверката с коефициент 1 както трябва да бъде!
12:03 24.02.2026
31 6699
12:08 24.02.2026
32 Дика
12:36 24.02.2026
33 Мозъци
12:57 24.02.2026