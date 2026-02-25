Християн Даскалов: Липсата на прозрачност в отчитането на тока поражда съмнения

Новите жалби за високи сметки за електроенергия поставят въпроси за надеждността на системата за отчитане, като според киберексперта Християн Даскалов проблемът може да не е само технически, а и в начина, по който е организиран процесът. В ефира на NOVA NEWS той обясни, че „системна грешка може да съществува и в начина, по който е уреден процесът по отчитане“, особено когато едно и също дружество едновременно доставя и отчита електроенергията. По думите му това намалява доверието и поражда възможност за спекулации и съмнения.
Според Даскалов в много европейски държави гражданите имат директен достъп до данните за своето потребление, докато в България това е затруднено. Той посочи, че всеки може да влезе в системата и да провери хронологията на своето потребление, но у нас тази възможност не е внедрена на практика.
Експертът уточни, че масовото използване на стари електромери също ограничава възможностите за автоматичен контрол: "Смарт метрите са по-рядко срещани, а по-голямата част са от старото поколение, което изисква ръчно отчитане и създава предпоставки за грешки или съмнения". Той допълни, че при критичната инфраструктура не става дума за обикновени „гличове“, а при съмнения трябва да се говори за възможен „киберинцидент“, който да бъде проверен от компетентните институции.
Даскалов не изключи и теоретичния риск от хибридни атаки срещу енергийната система, но подчерта, че това може да се установи само чрез официална проверка.
„Законотворците трябва да внедрят технологичните възможности и да отворят данните, за да се повиши доверието в системата“, категоричен е киберекспертът. Даскалов допълни, че гражданите също могат да следят своето потребление чрез специални устройства и да настояват институциите да проверяват своевременно евентуални киберинциденти.
1 Последния Софиянец
15:22 25.02.2026
2 Хитреци
15:25 25.02.2026
3 Зевс
Коментиран от #6, #9, #11
15:26 25.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кой не знае, кой не чувал
15:27 25.02.2026
6 Новите електромери
До коментар #3 от "Зевс":могат да се манипулират дистанционно!
Коментиран от #17
15:28 25.02.2026
7 Хипотетично
15:29 25.02.2026
8 Че то къде
Всичко на тази територия е кражби и лъжи.
15:30 25.02.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Зевс":Изключваш всички консуматори и включваш само една духалка 2кW за половин час. Ако електромера отчете 1 киловат час, значи мери точно. Не е прецизно но е достатъчно.
Коментиран от #20
15:30 25.02.2026
10 Данко Харсъзина
15:32 25.02.2026
11 Да те открехна
До коментар #3 от "Зевс":Има едно дистанционно. И вечер докато спиш минават и с дистанционното му дават един-два плюс. След 3 месеца пак му подават, и така докато те заболи главата.
Коментиран от #14
15:35 25.02.2026
12 Бисер
15:38 25.02.2026
13 Ъгломер
15:40 25.02.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Да те открехна":И аз да те открехна. Като си Тома Неверни, купи си един супер точен електромер и го вържи пред главния бушон на таблото. Така ще можеш да следиш консумацията. Но залудо ще си дадеш парите, защото твоят електромер и този на Енергото ще отчетат едно и също.
15:42 25.02.2026
15 Цвете
15:49 25.02.2026
16 Цвете
15:51 25.02.2026
17 Оня с коня
До коментар #6 от "Новите електромери":И какви са тия "нови Електромери"?Естествено че всички електромер могат да се маниулират- най-старите от всеки с Магнит като докараш внимателно стрелката "дневна-нощна" в средно положение между двете и магнита си стои върху електромера,а "новите"...тях магнит не ги лови и тряба си платиш на Човек от Енергото да ти монтира с Чип,като можеш да си го пускаш и спираш когато си искаш с дистанционно.Имах такъв преди 4 години като го ползвах също толкова и ми струваше 500 лв.Другият вариант е да ти сложат пак от Енергото "бавно отчитащ",който отчита около 40 процента от потреблението.
15:58 25.02.2026
18 Този смени
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":два-три политически проекта, две-три професии, идеален кадър на либералната общност е, на живо още повече му личи. Ако трябва - до есента ще е специалист по биоземеделие или санскрит. Каквото трябва. Иначе и аз мога да гадая защо има едни 10-20-30% отгоре на сметките, че беше по-студено беше, но не ми се струва чак толкова да е било. Това с по-ниския волтаж като теория не знам дали технически ще го понесат всички ел уреди за по-дълъг период - няма как да стане тази разлика от ден-два.
16:00 25.02.2026
19 Родина
За Кирчо Добрев , въобще да не говорим. Е това е
да имаш баща политик .
16:00 25.02.2026
20 Пежо
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Трябва да имаш достъп до жилище, което не се ползва.Включваш 4-5 дни консуматор само с 1 киловат за 10 часа, произволни часове.После лесно се пресмята...
16:14 25.02.2026
21 737373732762
16:16 25.02.2026
22 Крадливите трябва да висят, но не по сте
16:22 25.02.2026