Християн Даскалов: Липсата на прозрачност в отчитането на тока поражда съмнения

Новите жалби за високи сметки за електроенергия поставят въпроси за надеждността на системата за отчитане, като според киберексперта Християн Даскалов проблемът може да не е само технически, а и в начина, по който е организиран процесът. В ефира на NOVA NEWS той обясни, че „системна грешка може да съществува и в начина, по който е уреден процесът по отчитане“, особено когато едно и също дружество едновременно доставя и отчита електроенергията. По думите му това намалява доверието и поражда възможност за спекулации и съмнения.

Според Даскалов в много европейски държави гражданите имат директен достъп до данните за своето потребление, докато в България това е затруднено. Той посочи, че всеки може да влезе в системата и да провери хронологията на своето потребление, но у нас тази възможност не е внедрена на практика.

Експертът уточни, че масовото използване на стари електромери също ограничава възможностите за автоматичен контрол: "Смарт метрите са по-рядко срещани, а по-голямата част са от старото поколение, което изисква ръчно отчитане и създава предпоставки за грешки или съмнения". Той допълни, че при критичната инфраструктура не става дума за обикновени „гличове“, а при съмнения трябва да се говори за възможен „киберинцидент“, който да бъде проверен от компетентните институции.

Даскалов не изключи и теоретичния риск от хибридни атаки срещу енергийната система, но подчерта, че това може да се установи само чрез официална проверка.

„Законотворците трябва да внедрят технологичните възможности и да отворят данните, за да се повиши доверието в системата“, категоричен е киберекспертът. Даскалов допълни, че гражданите също могат да следят своето потребление чрез специални устройства и да настояват институциите да проверяват своевременно евентуални киберинциденти.