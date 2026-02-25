Новини
Християн Даскалов: Липсата на прозрачност в отчитането на тока поражда съмнения

25 Февруари, 2026 15:21 713 22

Киберекспертът не изключи и теоретичния риск от хибридни атаки срещу енергийната система

Християн Даскалов: Липсата на прозрачност в отчитането на тока поражда съмнения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новите жалби за високи сметки за електроенергия поставят въпроси за надеждността на системата за отчитане, като според киберексперта Християн Даскалов проблемът може да не е само технически, а и в начина, по който е организиран процесът. В ефира на NOVA NEWS той обясни, че „системна грешка може да съществува и в начина, по който е уреден процесът по отчитане“, особено когато едно и също дружество едновременно доставя и отчита електроенергията. По думите му това намалява доверието и поражда възможност за спекулации и съмнения.

Според Даскалов в много европейски държави гражданите имат директен достъп до данните за своето потребление, докато в България това е затруднено. Той посочи, че всеки може да влезе в системата и да провери хронологията на своето потребление, но у нас тази възможност не е внедрена на практика.

Експертът уточни, че масовото използване на стари електромери също ограничава възможностите за автоматичен контрол: "Смарт метрите са по-рядко срещани, а по-голямата част са от старото поколение, което изисква ръчно отчитане и създава предпоставки за грешки или съмнения". Той допълни, че при критичната инфраструктура не става дума за обикновени „гличове“, а при съмнения трябва да се говори за възможен „киберинцидент“, който да бъде проверен от компетентните институции.

Даскалов не изключи и теоретичния риск от хибридни атаки срещу енергийната система, но подчерта, че това може да се установи само чрез официална проверка.

„Законотворците трябва да внедрят технологичните възможности и да отворят данните, за да се повиши доверието в системата“, категоричен е киберекспертът. Даскалов допълни, че гражданите също могат да следят своето потребление чрез специални устройства и да настояват институциите да проверяват своевременно евентуални киберинциденти.


Оценка 5 от 4 гласа.
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    Сметките са си същите ама в евро.хи хи хи

    15:22 25.02.2026

  • 2 Хитреци

    6 1 Отговор
    Този лобист на "независимите счетоводители" ли е? Значи за да не ни ограбва енергото, ще плащаме на счетоводства и арменски поп, защото в крайна сметка и той ще е необходим, за да има на кого да се оплакват недоволните!

    15:25 25.02.2026

  • 3 Зевс

    13 1 Отговор
    Човек лесно може да си види показанията на електромера и едва ли някой си позволява да го надпише, друг е въпроса тези новите електромери дали не са пипнати да показват по-висока консумация от реалната.

    Коментиран от #6, #9, #11

    15:26 25.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кой не знае, кой не чувал

    2 0 Отговор
    че най голямата комунистическа мафия е точно в енергетиката?

    15:27 25.02.2026

  • 6 Новите електромери

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    могат да се манипулират дистанционно!

    Коментиран от #17

    15:28 25.02.2026

  • 7 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Когато разпечатват показанията на електромерите заедно с дължимата сума, ще има възможност и за проследяване на консумацията. Само киловати, без показания (старо и ново) няма особена полза.

    15:29 25.02.2026

  • 8 Че то къде

    7 0 Отговор
    Има прозрачност????
    Всичко на тази територия е кражби и лъжи.

    15:30 25.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Изключваш всички консуматори и включваш само една духалка 2кW за половин час. Ако електромера отчете 1 киловат час, значи мери точно. Не е прецизно но е достатъчно.

    Коментиран от #20

    15:30 25.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    В сравнение с този кибер невежа, камериерките и сервитьорките в хотелите ми са Академици.

    15:32 25.02.2026

  • 11 Да те открехна

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Има едно дистанционно. И вечер докато спиш минават и с дистанционното му дават един-два плюс. След 3 месеца пак му подават, и така докато те заболи главата.

    Коментиран от #14

    15:35 25.02.2026

  • 12 Бисер

    4 0 Отговор
    Кой може да спре вълкът да не изяде агнето? Навремето имаше овчарски кучета покрай стадото,но според новите евроатлантически правила и ценности не трябва да има.

    15:38 25.02.2026

  • 13 Ъгломер

    2 0 Отговор
    Е този износ за Украйна,кой го плаща? Да не би двете шишита или Урсула?

    15:40 25.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Да те открехна":

    И аз да те открехна. Като си Тома Неверни, купи си един супер точен електромер и го вържи пред главния бушон на таблото. Така ще можеш да следиш консумацията. Но залудо ще си дадеш парите, защото твоят електромер и този на Енергото ще отчетат едно и също.

    15:42 25.02.2026

  • 15 Цвете

    3 0 Отговор
    КАК ПЪК ЕДИН НЕ " ЗАРАБОТИ " СИСТЕМАТА В ПОЛЗА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ? 35 ГОДИНИ НЕСПИРНО КРАДЕНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ОПРАВДАНИЯ .КОЛКО ЧАСТНИ ЕЛЕКТРИДЖИИ ИМА ДНЕС? ИЗБРОЙТЕ ГИ? КАТО ПОСЛЕДНО И СИНА НА ТОШКО ЙОРДАНОВ, СИБИЛ. А ОТ БСП, НЯКОЙ ЩЕ ГИ КАЖЕ ЛИ ПОИМЕННО? НАЙ ЛЕСНИТЕ ПАРИ ЗА КРАДЕНЕ. 🎃🐷👎🥴🤔🙃🙄😉🇧🇬

    15:49 25.02.2026

  • 16 Цвете

    1 0 Отговор
    КАК ПЪК ЕДИН НЕ " ЗАРАБОТИ " СИСТЕМАТА В ПОЛЗА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ? 35 ГОДИНИ НЕСПИРНО КРАДЕНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ОПРАВДАНИЯ .КОЛКО ЧАСТНИ ЕЛЕКТРИДЖИИ ИМА ДНЕС? ИЗБРОЙТЕ ГИ? КАТО ПОСЛЕДНО И СИНА НА ТОШКО ЙОРДАНОВ, СИБИЛ. А ОТ БСП, НЯКОЙ ЩЕ ГИ КАЖЕ ЛИ ПОИМЕННО? НАЙ ЛЕСНИТЕ ПАРИ ЗА КРАДЕНЕ. 🎃🐷👎🥴🤔🙃🙄😉🇧🇬

    15:51 25.02.2026

  • 17 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Новите електромери":

    И какви са тия "нови Електромери"?Естествено че всички електромер могат да се маниулират- най-старите от всеки с Магнит като докараш внимателно стрелката "дневна-нощна" в средно положение между двете и магнита си стои върху електромера,а "новите"...тях магнит не ги лови и тряба си платиш на Човек от Енергото да ти монтира с Чип,като можеш да си го пускаш и спираш когато си искаш с дистанционно.Имах такъв преди 4 години като го ползвах също толкова и ми струваше 500 лв.Другият вариант е да ти сложат пак от Енергото "бавно отчитащ",който отчита около 40 процента от потреблението.

    15:58 25.02.2026

  • 18 Този смени

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    два-три политически проекта, две-три професии, идеален кадър на либералната общност е, на живо още повече му личи. Ако трябва - до есента ще е специалист по биоземеделие или санскрит. Каквото трябва. Иначе и аз мога да гадая защо има едни 10-20-30% отгоре на сметките, че беше по-студено беше, но не ми се струва чак толкова да е било. Това с по-ниския волтаж като теория не знам дали технически ще го понесат всички ел уреди за по-дълъг период - няма как да стане тази разлика от ден-два.

    16:00 25.02.2026

  • 19 Родина

    1 0 Отговор
    На Тошко, синчето продава ток . На Първанов също .
    За Кирчо Добрев , въобще да не говорим. Е това е
    да имаш баща политик .

    16:00 25.02.2026

  • 20 Пежо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Трябва да имаш достъп до жилище, което не се ползва.Включваш 4-5 дни консуматор само с 1 киловат за 10 часа, произволни часове.После лесно се пресмята...

    16:14 25.02.2026

  • 21 737373732762

    0 0 Отговор
    Стига вече с тая продажба на лични данни.В България не върви няма хора да правят милиарди от тия данни.

    16:16 25.02.2026

  • 22 Крадливите трябва да висят, но не по сте

    0 0 Отговор
    Мариците бачкат и изнасят ток към Украйна без пари. България 3 месеца вкарва скъп ток и като добавим и скъпия ток от солари, перки и вецове, е честито златни сметки. Браво Борисов и Пеевски. България няма ток за себе си.

    16:22 25.02.2026

