Омбудсманът иска решението за двата буферни паркинга в София да се преразгледа

6 Февруари, 2026 16:46 873 14

Особено внимание е обърнато на периферния и буферен характер на бул. "Джеймс Баучер", който "обира" автомобилния поток от южните и крайни райони на столицата, в които общественият транспорт е недостатъчен

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева настоява да се преразгледа решението за двата буферни паркинга - при метростанциите "Джеймс Баучер" и "Стадион Васил Левски", които вече няма да функционират по схемата "Паркирай и пътувай", а ще преминават към стандартен почасов и абонаментен режим заради злоупотреби.

При омбудсмана са постъпили сигнали от граждани, в които изразяват сериозно безпокойство от планираните промени, посочи news.bg. В тях те подчертават, че услугата "Паркирай и пътувай" има съществена роля за ограничаване на автомобилния трафик към централната градска част, за намаляване на задръстванията и вредните емисии и за насърчаване използването на обществения транспорт - ключови цели на устойчивата градска мобилност.

Според гражданите предлаганата алтернатива - платено паркиране с високи месечни такси - не може да се счита за равностойна, тъй като поставя значителна част от досегашните ползватели в икономически неравностойно положение и противоречи на принципа на съразмерност.

Особено внимание е обърнато на периферния и буферен характер на бул. "Джеймс Баучер", който "обира" автомобилния поток от южните и крайни райони на столицата, в които общественият транспорт е недостатъчен.

Според гражданите премахването му води до неизбежно увеличаване на автомобилния трафик към централните градски зони.

Велислава Делчева изразява притеснение относно изключително краткия срок за въвеждане на промените, както и с липсата на публично оповестени мотиви, анализ на въздействието или оценка на последиците за гражданите, които ежедневно ползват услугата "Паркирай и пътувай".

По думите на омбудсмана заповедта на кмета за намаляване на броя на буферните паркинги на територията на София от шест на четири противоречи, както на публичните призиви на общинската власт към гражданите да използват буферно паркиране и обществен транспорт, така и на приоритетите за управление на Столична община за мандат 2023-2027 г., които предвиждат разширяване и развитие на този тип инфраструктура.

Тя поставя и конкретни въпроси, свързани с твърденията за установени злоупотреби при управлението на двата паркинга - за начина на провеждане на проверките, техния обхват, резултатите от тях и дали е потърсена отговорност от евентуалните нарушители.

Омбудсманът допълва, че последиците от взетото решение ще засегне значителен брой граждани и ще доведе до увеличаване на трафика в столицата и поради тази причина настоява за преразглеждане на решението, при спазване на принципите на откритост, прозрачност и реално гражданско участие.


  • 1 песимист

    4 0 Отговор
    Безплатни паркинги никой няма да строи, защото нарушава монопола на платените паркинги и лишава от работни места избиратели от факултета, ангажирани с контрола по платените зони за паркиране.

    16:55 06.02.2026

  • 2 Гост

    4 2 Отговор
    Омбудсманът е гербаджийка.

    Коментиран от #5

    16:56 06.02.2026

  • 3 Безполезни сте

    1 0 Отговор
    Интересно защо не иска да се отменят решенията за паркинга на Таки в Русе, за прескъпите 20 годишни рейсове на общинското дружество с управител на гербавите, за екотаксите за черна техника по магазините които отиват в джоба на дебелото или договора за Боташ, който е толкова сочен, че ще финансира цяла предизборна кампания на поредния "спасител"???

    Коментиран от #9

    17:01 06.02.2026

  • 4 безполезна

    2 0 Отговор
    Нищоправеща мая манолова от алиекспрес

    17:02 06.02.2026

  • 5 Да,

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    пък кмета е на ДС и БКП.

    17:15 06.02.2026

  • 6 Тая

    3 0 Отговор
    до кога ще е омбудсман , не вършещ нищо ! Дошла от провинцията , пази си стола , който изобщо не е за нея . А уредилият я и бивш депутат на Бою наскоро , има - няма две седмици се спомина . Разтури къщата му .

    17:31 06.02.2026

  • 7 ДСил

    0 0 Отговор
    всичко ще ви обера! Сега започвам! Като приключа с доенето на трошките ще мина на имоти. Не можете да ми избягате.

    17:42 06.02.2026

  • 8 Гошо

    1 0 Отговор
    Решението си е екстра - има злоупотреби наистина. Който не може да си плаща ,да не ходи с кола в центъра, просто е.

    17:49 06.02.2026

  • 9 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Безполезни сте":

    Боташ може да бъде отменен само по взаимно желание, няма как да се отмени следователно.

    17:51 06.02.2026

  • 10 Никой

    0 1 Отговор
    Тази жена наясно ли е къде и какво прави. Нали й дават "заплатка". Защо се бута в някакви неща - дето - не разбира и изобщо.

    Кметът е преценил - че това е форма на "скрит" паркинг.

    Коментиран от #11

    18:28 06.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хаха

    0 0 Отговор
    Триеш наред, младежо... Тъй-тъй... Гьобелсова цензура! Аферим!

    18:43 06.02.2026

  • 14 Питащ

    0 0 Отговор
    Ся, пак да питам! Кой скудоумен пеперас пак се изходи по въпроса, че буферните не били необходими?!!?

    18:44 06.02.2026

