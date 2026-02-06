Омбудсманът иска решението за двата буферни паркинга в София да се преразгледа

Омбудсманът Велислава Делчева настоява да се преразгледа решението за двата буферни паркинга - при метростанциите "Джеймс Баучер" и "Стадион Васил Левски", които вече няма да функционират по схемата "Паркирай и пътувай", а ще преминават към стандартен почасов и абонаментен режим заради злоупотреби.

При омбудсмана са постъпили сигнали от граждани, в които изразяват сериозно безпокойство от планираните промени, посочи news.bg. В тях те подчертават, че услугата "Паркирай и пътувай" има съществена роля за ограничаване на автомобилния трафик към централната градска част, за намаляване на задръстванията и вредните емисии и за насърчаване използването на обществения транспорт - ключови цели на устойчивата градска мобилност.

Според гражданите предлаганата алтернатива - платено паркиране с високи месечни такси - не може да се счита за равностойна, тъй като поставя значителна част от досегашните ползватели в икономически неравностойно положение и противоречи на принципа на съразмерност.

Особено внимание е обърнато на периферния и буферен характер на бул. "Джеймс Баучер", който "обира" автомобилния поток от южните и крайни райони на столицата, в които общественият транспорт е недостатъчен.

Според гражданите премахването му води до неизбежно увеличаване на автомобилния трафик към централните градски зони.

Велислава Делчева изразява притеснение относно изключително краткия срок за въвеждане на промените, както и с липсата на публично оповестени мотиви, анализ на въздействието или оценка на последиците за гражданите, които ежедневно ползват услугата "Паркирай и пътувай".

По думите на омбудсмана заповедта на кмета за намаляване на броя на буферните паркинги на територията на София от шест на четири противоречи, както на публичните призиви на общинската власт към гражданите да използват буферно паркиране и обществен транспорт, така и на приоритетите за управление на Столична община за мандат 2023-2027 г., които предвиждат разширяване и развитие на този тип инфраструктура.

Тя поставя и конкретни въпроси, свързани с твърденията за установени злоупотреби при управлението на двата паркинга - за начина на провеждане на проверките, техния обхват, резултатите от тях и дали е потърсена отговорност от евентуалните нарушители.

Омбудсманът допълва, че последиците от взетото решение ще засегне значителен брой граждани и ще доведе до увеличаване на трафика в столицата и поради тази причина настоява за преразглеждане на решението, при спазване на принципите на откритост, прозрачност и реално гражданско участие.