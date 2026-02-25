Новини
Омбудсманът настоява за гарантиране правата на хората с увреждания в изборния процес

25 Февруари, 2026 12:36 336 7

Сред поставените проблеми са липсата на жестов превод за хората с увреден слух при възникване на затруднения с устройствата за машинно гласуване

Омбудсманът настоява за гарантиране правата на хората с увреждания в изборния процес - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министър-председателя Андрей Гюров и до председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова във връзка с подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщи БНТ.

В него омбудсманът поставя въпроса за гарантиране на реален и равнопоставен достъп до изборния процес за гражданите в уязвимо положение, в частност хората с увреждания, като подчертава, че и към момента не са създадени всички необходими условия за пълноценно упражняване на избирателните права съобразно международните стандарти за всеобщо, равно и тайно гласуване.

"На всеки един гражданин трябва да бъде осигурена възможност да даде гласа си в изборния ден и да упражни конституционното си право. Още повече, че според Изборния кодекс гласуването е задължително и представлява изпълнение на гражданския дълг на избирателя", категорична е Делчева.

Сред поставените проблеми са липсата на жестов превод за хората с увреден слух при възникване на затруднения с устройствата за машинно гласуване; отсъствието на светлинен сигнал при разпечатване на контролната разписка, което създава риск от неотчитане на гласа им; липсата на официална информация в Брайл и подходящи аудио формати в изборните секции, както и непълното гарантиране на тайната на вота за незрящите граждани поради липса на адаптиран софтуер на машините за гласуване.

В тази връзка омбудсманът предлага ЦИК да разработи стандарт "достъпна изборна секция" и да бъдат предприети конкретни действия, включително предвиждане в Методическите указания на изисквания за подготовка на изборните помещения и сградите с поставяне на аудиоплеър и Брайлов шаблон със списък на кандидатите и партиите в определените секции за избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването.

Препоръчва още осигуряване и на онлайн достъп до жестов преводач в изборния ден при необходимост, създаване на организация за информиране на хората с увреден слух и намалено зрение относно светлинен и звуков сигнал при успешно гласуване, както и въвеждане на безплатна телефонна линия с информация за процеса на вота.

Не на последно място омбудсманът обръща внимание на необходимостта от механизми за упражняване на избирателните права от граждани, поставени под задължителна карантина или изолация.

В препоръката си Велислава Делчева припомня и становищата на Комитета по правата на хората с увреждания към ООН от 21 септември 2018 г., според които България следва да осигури достъпност на изборните секции и на информацията, свързана с изборния процес, включително чрез предоставяне на материали в ясни формати, сред които Easy Read ("улеснено четиво"), както и чрез осигуряване на необходимите финансови и технически ресурси за подобряване на физическата достъпност.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    0 0 Отговор
    ДПС знаят какво точно се прави с инвалидите за изборите !!!!

    12:39 25.02.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Бойко преди обикаляше по селата с мобилни урни и слагаше готово попълнените бюлетини на трудноподвижни баби и дедовци.

    12:39 25.02.2026

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    Омбудсманката Велислава Делчева ...

    12:40 25.02.2026

  • 4 Бойко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Едно време Бойко раздаваше кибрити и запалки с логото на ГЕРБ преди изборите да си палят пенсионерите кюмбетата.

    12:41 25.02.2026

  • 5 Сериозно ли ,

    0 0 Отговор
    бе ? Ама тя се поръсва от работа ! Напълно излишен пост и ненужно харчене на пари на българските данъкоплатци за нея и обкръжението ! И това в една такава бедна и малка държава като нашата !

    Коментиран от #6

    12:42 25.02.2026

  • 6 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сериозно ли ,":

    Най-много милионери са в най-бедните държави.

    12:44 25.02.2026

  • 7 Омбуцманката

    0 0 Отговор
    Трябва малко да е не толкова хиперактивна.

    12:50 25.02.2026

