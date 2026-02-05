Новини
След промяната на буферните паркинги в София: Скок на цените с 800%
  Тема: Войната на пътя

След промяната на буферните паркинги в София: Скок на цените с 800%

5 Февруари, 2026 08:19 2 541 47

Досега срещу 35 лв. на месец за карта за метро получавахме безплатен паркинг. Сега ни искат 280 лв. Това е скок от 800% - осем пъти по-висока цена. Общината ни отнема услуга, вместо да ни дава нова

След промяната на буферните паркинги в София: Скок на цените с 800% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промяната в статута на два от ключовите буферни паркинги в София - при метростанциите „Джеймс Баучер“ и „Стадион Васил Левски“, предизвика вълна от недоволство сред редовните потребители. Тези паркинги вече няма да функционират по схемата „Паркирай и пътувай“, а преминават към стандартен почасов и абонаментен режим, съобщи "Нова телевизия".

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев обясни, че решението е взето след установяване на масови практики за заобикаляне на правилата. Според него много шофьори са купували карти за градски транспорт единствено за да ползват безплатен паркинг в центъра, без реално да ползват услугите на „Метрополитен“.

Новите цени и реакцията на шофьорите

С промяната на режима се въвеждат и нови цени за абонамент. За паркинга при „Джеймс Баучер“ месечната такса е намалена от 184 евро на 140 евро, докато за този при стадиона цената остава 184 евро.

Гражданите обаче са категорични, че това е опит на общината да увеличи приходите си за сметка на работещите в центъра. Екатерина Виткова, която ползва услугата от години, изчисли в ефира на „Здравей, България”, че реалното увеличение за честните потребители е огромно.

„Досега срещу 35 лв. на месец за карта за метро получавахме безплатен паркинг. Сега ни искат 280 лв. Това е скок от 800% - осем пъти по-висока цена.

Общината ни отнема услуга, вместо да ни дава нова“,

възмути се тя. Тя постави под съмнение и липсата на прозрачен анализ за броя на нарушенията, на базата на който е взето решението.

Шофьорите предлагат общината да санкционира само тези, които злоупотребяват, чрез проверка на регистрационните номера и реалното им придвижване, вместо да налага общо увеличение на цените за всички.

Според потребителите мярката ще накара много хора да се откажат от буферните паркинги, което ще доведе до още по-голямо претоварване на „Зелена“ и „Синя“ зона в центъра на София.


София / България
Оценка 4.2 от 19 гласа.
Оценка 4.2 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 васко боклука ренджър

    35 8 Отговор
    ще го помните дълго

    08:27 05.02.2026

  • 2 Хаха

    54 10 Отговор
    тарикатите паркирали в центъра на София за 35лв на месец и сега пищят че схемата им е разбита. Обзалагам се че никога не са и ползвали тези карти за градски транспорт.

    08:28 05.02.2026

  • 3 Демократ

    64 6 Отговор
    Че си плащате. Демокрацията струва скъпо. В клуба на богатите сме.

    08:29 05.02.2026

  • 4 Див селянин

    54 2 Отговор
    Ха ха ха на село паркирането е безплатно

    08:29 05.02.2026

  • 5 кой му дреме

    31 3 Отговор
    нарича се "кабинет в оставка" щото остава

    08:30 05.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    28 11 Отговор
    Държавата е най големият нарушител на закона за еврото.

    Коментиран от #44

    08:30 05.02.2026

  • 7 Тц тц тц тц

    34 4 Отговор
    Скъпо ли ви е? А така, честито!

    Коментиран от #9

    08:31 05.02.2026

  • 8 А бе,

    26 2 Отговор
    плащайте с леврото !

    08:32 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 нормално

    24 2 Отговор
    е след като си се домъкнал до центъра на софия, за къде искаш да пътуваш. те паркираните автомобили за да не мърсят центъра са в периферията.Друг е въпроса колко разрешения за сгради са дадени без да имат подземни гаражи, поне за 70% от апартаментите

    08:35 05.02.2026

  • 11 Шиткойните са тук

    25 14 Отговор
    800процента инфлация в "клуба на богатите". Върнете ни Лева!

    08:35 05.02.2026

  • 12 Пич

    29 9 Отговор
    Честито на печелившите !!! Избрахте си млади и модерни ЛГБТ - та , ама пък некадърни и глупаци!!!

    Коментиран от #37

    08:36 05.02.2026

  • 13 Софийски

    20 2 Отговор
    Подземни паркинги трябват но на Васето не му стиска

    Коментиран от #19

    08:36 05.02.2026

  • 14 1488

    23 4 Отговор
    е нал инфлацията бе отрицателна
    в магазините връщали пари

    08:36 05.02.2026

  • 15 Калитко

    22 3 Отговор
    Много се забавиха. Буферните паркинги в Лозенец и при радиото се ползваха като служебни абонаменти на приемлива цена.

    08:37 05.02.2026

  • 16 лалугер

    22 8 Отговор
    Даже 8000% да стане.Задръстиха София.В града има развита мрежа на градски транспорт.А те се качили по един в кола и даже нервничат в задръстванията.

    08:37 05.02.2026

  • 17 Абе само ни

    16 6 Отговор
    Доят, доят, доят... Що не се съберем и си направим съвсем нова и друга държава? На нас си, на народа? И правилата си определяме НИЕ? Безплатен въздух, безплатна чиста вода, безплатни паркинги... Защо да храним хиляди паразити??? Един вожд на цялото племе стига. Кво там президенти, министри и секретарки на секретарките? Излишно е. И земята си е няма. Държавата на анти диктатурите! Хайде, какво чакаме?

    Коментиран от #24

    08:38 05.02.2026

  • 18 така де

    15 1 Отговор
    но парите, трябва да отиват за подръжка на метрото , а не да влизат в джоба на общината Гаражите са направени за сметка на метрото ,и са копани заедно с него

    08:40 05.02.2026

  • 19 бастардо

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Софийски":

    Правилно.Който е бил в Европата е видял какви подземни многоетажни паркинги са направили хората.

    08:42 05.02.2026

  • 20 Висша математика

    10 1 Отговор
    Не че е толкова важно и това ще промени нещо, но са 700%.

    Коментиран от #28

    08:42 05.02.2026

  • 21 Оракула от Делфи

    11 6 Отговор
    Къде е КПК и НАП,???
    Къде е "кмета- рейнджър" Терзиев ???

    НАЛИ НЯМАШЕ ДА ИМА УВЕЛИЧЕНИЕ???

    КАКЕ ВЪЗМОЖНО НИКОЙ ДА НЕ ГИ КОНТРОЛИРА за цените ,тези от Паркинги и гаражи
    това е "ПЕЧАТАНЕ НА НЕЗАКОННИ ЕВРО банкноти"???

    08:42 05.02.2026

  • 22 йнтгрф

    16 4 Отговор
    ГЕРБ така обичат да грабят българите, уж ще забогатяват а се оказва че им вземат и долните гащи. Цените хвърчат а доходите ще имате да почакате. А тока от 40 лева през януари е 40 евро, и сега щели да раследват дали имало промяна в градусите на въздуха??? Направо са умножили х2 за да може лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и Роско с хотела да съберат пари за изборите. А трябваше да изядат тоягите тези айдуци. От затвора не трябва да излизат. Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    Коментиран от #27

    08:42 05.02.2026

  • 23 ккк

    20 2 Отговор
    такива паркинги се правят в крайните точки на София не в центъра и тогава има смисъл и се ползват по предназначение

    08:44 05.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 навсякъде

    7 13 Отговор
    по света да паркираш автомобил, си струва по 120 150 евро на месец като абонамент А ти с поршето кайен, защо си купи апартамент в софия без гараж, и сега ми протестираш. ЧИСТ въздух викаш ама ще гласуваш ЗА РАДЕВ дето вкарва вносен въздух от турция по въздухопровод направен за газ и плащаме по 1 милион на ден за неговия боташ Какво стачкуваш като си ЗА,... И за чистата вода която се лее на воля по заледенитев улици на софия пловдив варна и перник ,а хората нямат за пиене А ГЛАСУВАТ ЗА...

    08:53 05.02.2026

  • 26 Кога и къде ще са новите протести

    7 2 Отговор
    нали това можете

    08:54 05.02.2026

  • 27 я се поинтересувай

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "йнтгрф":

    кмета на герб ли е или на пп, и убитите рейнджъри на петрохан дали са познавали кмета защото той казва че ги е познавал. И КАТО са живели там 10 човека в буферната зона което си е на браздата между БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ къде са другите 7 чиляка най вероятно със саковете с парите .ама черните джипове са още там паркирани безплатно

    08:59 05.02.2026

  • 28 не че е важно

    3 9 Отговор

    До коментар #20 от "Висша математика":

    но в преходните периоди е така, всички помним как 2000 лева беха 1 долар, и лева беше спасен от марката и еврото,... НО се забрави,...И сега хората с поршета и ферарита най здраво се опитват да протестират..Като им е ясно че във всяка столица или град паркирането и на опел струва 120 или повече евро на месец.. който има кола да си плаща и какво да кажат пешеходците дето колите са завзели тротоарите..А толкова хора вече пътуват с колела или тротинетки до работа,та даже и с метро

    09:09 05.02.2026

  • 29 az СВО Победа 80

    18 1 Отговор
    Честит ви шиткойн!

    Добре дошли в клубът на "богатите"!

    Започват "прелестите"!

    🤣🤣🤣

    09:13 05.02.2026

  • 30 защитава горските

    8 1 Отговор
    вдига цените . прави много промени . то преди 7 г забраниха да се оставят коли за постоянно . нищо ново . а кой ходи всеки ден . хората излизат по 1 път на месец . не обикалят щото има луди . няма детски градини . няма паркинги . гаражите са колкото апартамент . срам . метро и рейсове . нощни возния . липса на шофьори . ниски заплати . 1 милион коли има . накупиха си коли . автокъщите са препълнени . 15 вида градски транспорт . то тротонетки , колела, тролей , трамваи, метро , задръстиха града . 240 000 са от градски транспорт . на 2 милионна софия има 200 с по 100 коли . те ги колекционират . глупаци .

    09:14 05.02.2026

  • 31 По голяма

    13 2 Отговор
    Простотия не бях чувал какво значи дали ще ползват метрото или не нали са си взели карта бе малоумници такива
    Създавайте условия ,а не рекетирайте ,че следващите сте вие …

    Коментиран от #47

    09:27 05.02.2026

  • 32 Гост

    5 2 Отговор
    Нали средната заплата е 2000 евра! Квадрата е 2000 евра, минимум! Ква е драмата? Искате столица, получавате столица, нали?

    09:37 05.02.2026

  • 33 Протест за оставката на кмета

    10 2 Отговор
    Протест за оставката на кмета и екипа му от неможачи. Това е спасението, ако останат какво ли още ще опитат да ликвидират. Прости и зли хора събрани заедно Това правят. Трябва да се върнат обратно по дупките си от които изпълзяха и завзеха София.

    Коментиран от #46

    09:38 05.02.2026

  • 34 Хейт

    10 1 Отговор
    Дери до голо! Мафията го е закъсала и има нужда от пари!

    09:39 05.02.2026

  • 35 У нас

    6 2 Отговор
    Честните са пренебрежително малка бройка, за това правилата трябва да се създават като за нечестни - такива, дето във всеки жест или добро намерение на някой, ще потърсят възможност да изкярят неправомерно!

    09:53 05.02.2026

  • 36 ШЕФА

    13 1 Отговор
    Ама вие какво очаквате от Столични лай... да ви направят нещо по евтино или да работят за вас ? Общинският съвет е едно голямо ОПГ от некадърници,калинки,мошеници и всякаква подобна из.ет ! А специално за Кмета мога да кажа че директно е за затвора.

    09:55 05.02.2026

  • 37 Да, бе,

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Какъв трябва да си, че да гласуваш за тия??? И като ги гледам, пак се напъват.

    09:56 05.02.2026

  • 38 Варна

    9 0 Отговор
    Тези крадци са отишли на работа само и единствено за да ви оберат,за нищо друго.

    09:57 05.02.2026

  • 39 123456

    7 4 Отговор
    Правилно! Какви са тези буферни паркинги в центъра на София. Буферни са ако са в Младост, Люлин, Надежда и пр. Целта им е да не влизат в центъра автомобили, а да ползват градския транспорт. Разни, които си мислят, че общината им е длъжна, реват като настъпани, защото са големи баровци с апартаменти в центъра за по 1 000 000, които не могат да си платят нормален наем на парко място или гараж.

    10:03 05.02.2026

  • 40 ССмокар

    4 2 Отговор
    А инвалидните автомобили ? Не инвалидите,а ?

    10:12 05.02.2026

  • 41 Розов пудел с бустер

    8 1 Отговор
    Имат банани и пак риват?!?

    10:16 05.02.2026

  • 42 Ето така

    6 2 Отговор
    с чужди пари се забогатява. С парите на всички се строи нещо(в случая паркинг), след това определени хора започват да събират пари от хората с чиито пари е построено нещото с цел лично забогатяване.

    10:33 05.02.2026

  • 43 Стадото

    4 0 Отговор
    бавно върви към кланицата.

    11:01 05.02.2026

  • 44 Някой си

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Не толкова държвата, колкото кметчето на София, той е най-големия престъпник на закона. Оправданията са като на някоя ученичка!

    12:36 05.02.2026

  • 45 Неможчо

    0 0 Отговор
    Да не забравяме и Васил Терзиев "Проклятието на София". Решил да закрива буферните паркинги и да ги прави паркинги за обществено ползване само че те са построени с европейски средства за да бъдат точно буферни. Оставка и съд за Терзиев "Проклятието на София"

    19:49 05.02.2026

  • 46 Неможчо

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Протест за оставката на кмета":

    Да не забравяме и Васил Терзиев "Проклятието на София". Решил да закрива буферните паркинги и да ги прави паркинги за обществено ползване само че те са построени с европейски средства за да бъдат точно буферни. Оставка и съд за Терзиев "Проклятието на София" Справедлив протест! Оставка! Подкрепям Ви и ще протестирам докато не се махне "Проклятието на София" Терзиев.

    19:54 05.02.2026

  • 47 Неможчо

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "По голяма":

    Подкрепям! Оставка и съд за Терзиев "Проклятието на София". Чувствам се виновен, че това недоразумение е в Столична община! Терзиев никога повече!

    19:58 05.02.2026

