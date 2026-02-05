След промяната на буферните паркинги в София: Скок на цените с 800%

Промяната в статута на два от ключовите буферни паркинги в София - при метростанциите „Джеймс Баучер“ и „Стадион Васил Левски“, предизвика вълна от недоволство сред редовните потребители. Тези паркинги вече няма да функционират по схемата „Паркирай и пътувай“, а преминават към стандартен почасов и абонаментен режим, съобщи "Нова телевизия".
Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев обясни, че решението е взето след установяване на масови практики за заобикаляне на правилата. Според него много шофьори са купували карти за градски транспорт единствено за да ползват безплатен паркинг в центъра, без реално да ползват услугите на „Метрополитен“.
Новите цени и реакцията на шофьорите
С промяната на режима се въвеждат и нови цени за абонамент. За паркинга при „Джеймс Баучер“ месечната такса е намалена от 184 евро на 140 евро, докато за този при стадиона цената остава 184 евро.
Гражданите обаче са категорични, че това е опит на общината да увеличи приходите си за сметка на работещите в центъра. Екатерина Виткова, която ползва услугата от години, изчисли в ефира на „Здравей, България”, че реалното увеличение за честните потребители е огромно.
„Досега срещу 35 лв. на месец за карта за метро получавахме безплатен паркинг. Сега ни искат 280 лв. Това е скок от 800% - осем пъти по-висока цена.
Общината ни отнема услуга, вместо да ни дава нова“,
възмути се тя. Тя постави под съмнение и липсата на прозрачен анализ за броя на нарушенията, на базата на който е взето решението.
Шофьорите предлагат общината да санкционира само тези, които злоупотребяват, чрез проверка на регистрационните номера и реалното им придвижване, вместо да налага общо увеличение на цените за всички.
Според потребителите мярката ще накара много хора да се откажат от буферните паркинги, което ще доведе до още по-голямо претоварване на „Зелена“ и „Синя“ зона в центъра на София.
21 Оракула от Делфи
Къде е "кмета- рейнджър" Терзиев ???
НАЛИ НЯМАШЕ ДА ИМА УВЕЛИЧЕНИЕ???
КАКЕ ВЪЗМОЖНО НИКОЙ ДА НЕ ГИ КОНТРОЛИРА за цените ,тези от Паркинги и гаражи
това е "ПЕЧАТАНЕ НА НЕЗАКОННИ ЕВРО банкноти"???
08:42 05.02.2026
27 я се поинтересувай
До коментар #22 от "йнтгрф":кмета на герб ли е или на пп, и убитите рейнджъри на петрохан дали са познавали кмета защото той казва че ги е познавал. И КАТО са живели там 10 човека в буферната зона което си е на браздата между БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ къде са другите 7 чиляка най вероятно със саковете с парите .ама черните джипове са още там паркирани безплатно
08:59 05.02.2026
28 не че е важно
До коментар #20 от "Висша математика":но в преходните периоди е така, всички помним как 2000 лева беха 1 долар, и лева беше спасен от марката и еврото,... НО се забрави,...И сега хората с поршета и ферарита най здраво се опитват да протестират..Като им е ясно че във всяка столица или град паркирането и на опел струва 120 или повече евро на месец.. който има кола да си плаща и какво да кажат пешеходците дето колите са завзели тротоарите..А толкова хора вече пътуват с колела или тротинетки до работа,та даже и с метро
09:09 05.02.2026
31 По голяма
Създавайте условия ,а не рекетирайте ,че следващите сте вие …
Коментиран от #47
09:27 05.02.2026
Протест за оставката на кмета
Коментиран от #46
09:38 05.02.2026
37 Да, бе,
До коментар #12 от "Пич":Какъв трябва да си, че да гласуваш за тия??? И като ги гледам, пак се напъват.
09:56 05.02.2026
44 Някой си
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Не толкова държвата, колкото кметчето на София, той е най-големия престъпник на закона. Оправданията са като на някоя ученичка!
12:36 05.02.2026
46 Неможчо
До коментар #33 от "Протест за оставката на кмета":Да не забравяме и Васил Терзиев "Проклятието на София". Решил да закрива буферните паркинги и да ги прави паркинги за обществено ползване само че те са построени с европейски средства за да бъдат точно буферни. Оставка и съд за Терзиев "Проклятието на София" Справедлив протест! Оставка! Подкрепям Ви и ще протестирам докато не се махне "Проклятието на София" Терзиев.
19:54 05.02.2026
47 Неможчо
До коментар #31 от "По голяма":Подкрепям! Оставка и съд за Терзиев "Проклятието на София". Чувствам се виновен, че това недоразумение е в Столична община! Терзиев никога повече!
19:58 05.02.2026