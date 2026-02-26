Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Омбудсманът обмисля да сезира КС заради промените в Изборния кодекс

26 Февруари, 2026 12:20

По отношение на сметките за ток Велислава Делчева каза, че е получила над 500 жалби.

Снимка: NovaNews
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Промените в Изборния кодекс категорично ограничават правата на българските избиратели. Вече изпратих моето отрицателно становище до Народното събрание. Няма как да се използват каквито и да е поводи и причини да се говори, че българските граждани, независимо къде живеят, трябва бъдат ограничавани. Те трябва да имат правото да изразят своя глас. Това каза омбудсманът Велислава Делчева в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Тя посочи, че може да сезира Конституционния съд и обмисля този въпрос, но това няма как да се случи в рамките на 1-2 седмици, защото изисква добра мотивировка.
Омбудсманът коментира и начина, по който ще гласуват хората с увреждания. Делчева посочи, че подвижните секции са предназначени за тези лица, които не могат да излязат от домовете си. Това правило не важи за хората с увредено зрение или слух.

За хората с увредено зрение, например, при гласуване с машина няма звуков сигнал, който да отчете вота, допълни тя. Делчева заяви, че настоява за достъпни избирателни секции с жестомимичен преводач, брайлови формати на листите, аудиофайлове и други специализирани възможности. Така ще се гарантира и тайната на вота, подчерта още тя.

По отношение на сметките за ток омбудсманът каза, че е получила над 500 жалби. Тя допълни, че от страна на институциите липсва обяснение защо е стигнало до този проблем. Също така подчерта, че енергодружествата не предлагат компенсации на потърпевшите. Делчева каза, че високи сметки за ток има в цялата страна и при всички енергодружества. Тя е изпратила становище и до КЕВР и до Министерството на енергетиката, но все още няма отговор.

От началото на 2026 година до момента има три пъти повече жалби по различни проблеми спрямо всички предходни години, заяви още тя.

Делчева заяви и своята позиция по отношение на предложените нови правила за прием в детските градини. Припомняме, че Столичната община предлага съществени промени в правилата за прием в общинските ясли и детски градини, които може да засегнат и предстоящите класирания през май.
Най-съществената промяна е свързана с точкуването за постоянен и настоящ адрес. Предлага се двата вида адрес да носят равен брой точки, тъй като досега постоянният осигуряваше предимство. Целта на мярката е да се избегне дискриминация спрямо семейства, които живеят под наем и не могат да регистрират постоянен адрес по независещи от тях причини. Новата скала обаче предвижда повече точки за по-дългосрочно пребиваване в София, например - за семейства, които живеят в града от поне три години. В измененията е заложено още да отпадне бонусът за посещавана ясла. Общината предвижда едногодишен период на толеранс, за да не бъдат изненадани родителите, които вече са разчитали на този критерий.

Делчева каза, че когато едно дете вече е постъпило в детска ясла и му бъде взета бонус точка, то може да не бъде прието в първа група в детската градина, следователно трябва да остане у дома или да бъде записано в частна детска градина. Записването в частна детска градина не означава равен достъп, беше категорична тя. Също така обясни, че компенсациите, които получават родителите за частно детско заведение, не са в рамките на пълната такса. Тя постави въпроса какво правят родителите в тези ситуации.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Донко

    3 0 Отговор
    Сметката ми за ток е 3-ти по-висока?

    12:23 26.02.2026

  • 2 ОТКЪДЕ ГИ НАМИРАТ ТАКИВА

    3 0 Отговор
    ПРЕДНАТА ОМБУДСМАНКА НАПРАВИ 2 МИЛИОНА ,,ИНВАЛИДИ" ОТ 6 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ.ТАЯ ЩЕ ПИТА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД .АМИ ЗАБРАНЕТЕ ДВОЙНОТО ГРАЖДАНСТВО КАТО АВСТРИЯ И ПРОБЛЕМА ЩЕ СЕ РЕШИ

    12:28 26.02.2026

  • 3 име

    4 0 Отговор
    Ейй, много ви липсват гласовете от Турция. Като направите сглобка със сопола от Дръндар за да бутнете шишо, кво мислите че ще се случи? Чудо ли? От толкова коалиции с доган как не ви увря главата що за стока е тоя крадлив хидроинженер? Ква е разликата между него и шишо?

    Коментиран от #7

    12:29 26.02.2026

  • 4 Само шишкавее

    5 0 Отговор
    Вместо да си върши нейната работа ще защитава турските секции. Как веднага си личат тези на каишка.

    12:30 26.02.2026

  • 5 И тая ше се окаже

    2 0 Отговор
    Пеевска подлога

    12:32 26.02.2026

  • 6 Хич

    3 0 Отговор
    да не мисли , а да освобождава поста барабар с целия антураж , легнал на гърба на българските данъкоплатци ! Маса пари за тоя де духа !

    12:32 26.02.2026

  • 7 РАЗЛИКАТА Е САМО В КИЛОГРАМИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    ИСКАТ СИ ЯРЕМА.ЯВНО 500 ГОДИНИ СА ИМ БИЛИ МАЛКО

    12:33 26.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    А нещо за секциите в Тонга и Кабо Верде🤔❗
    Там ще има ли по 20 секции, че да могат да гласуват българите там🤔❗

    12:33 26.02.2026

  • 9 Обаче

    0 0 Отговор
    Аман от чуждопоклонници патриоти. Как се контроолира демократичния процес на избор на територия на чужда държава? Може да няма, но е възможно и да има намеса , дори само заплаха за намеса се отразява на отношенията.

    12:34 26.02.2026

  • 10 Партиите = КС

    1 0 Отговор
    Време е и пред КС да се организира ГРАЖДАНСКИ АРЕСТ на съдиите, които изпълняват поръчки на престъпници и криминалитети.

    12:35 26.02.2026

  • 11 нннн

    0 0 Отговор
    Гoлямa бялa птицa.
    Колкото си по- пpoдaжен и т.ъ.п, толкова повече напредваш в службата.

    12:41 26.02.2026

  • 12 604

    0 0 Отговор
    Фесъ и при ердо султан ..той че ви даде да гласувате за него...мамъа ви подложнъ.!.

    12:42 26.02.2026

