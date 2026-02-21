Костадин Костадинов: Този кабинет не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки

От "Възраждане" имат съмнение, че служебното правителство ще организира честни и прозрачни избори.
"Този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки и да подготвя едно бъдещо четворно управление между представители на Радев, Ердоган, ПП-ДБ и ГЕРБ, защото виждаме в кабинета представители на тези четири формации", заяви Костадин Костадинов - председател на "Възраждане" пред БНТ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12:38 21.02.2026
12:39 21.02.2026
12:39 21.02.2026
12:39 21.02.2026
12:39 21.02.2026
12:39 21.02.2026
12:40 21.02.2026
12:42 21.02.2026
12:42 21.02.2026
12:44 21.02.2026
12:44 21.02.2026
12:45 21.02.2026
12:45 21.02.2026
12:45 21.02.2026
12:46 21.02.2026
12:46 21.02.2026
20 Селянин
Ние селските тарикати от
-Продължаваме Подмяната
сме
-Поредните Предатели
и
-Перфектните Паразити.
-Приютяваме Посмешища (от Канада) които
-Перат Политици
и говорят куп
-Празни Приказки,
докато се докопат до
-Первази и Парапети.
След
-Посещаване на ПосолстваТа
сме инструктирани да
-Прецакаме Протеста,
да
-Променим Перспективите
да
-Преиначим Правдата
и съставим
-Правителство от Престъпници,
за да си
-Получим Прозвището
-Политически Пръститутки
или туй що римува се на раси:
-Пъстроцветни П......и. (Пионки)
Коментиран от #29, #38, #43
12:48 21.02.2026
12:49 21.02.2026
22 Абсолютно точен Костадинов!
Както и предишното на Желязков.
Опозиция са Възраждане и ДПС. Другите клекнаха.
Нинова изглежда също клекна. Обещаха и власт.
ИТН са опозиционно настроени, но само срещу ППД, за Радев не казват нищо.
А ППДБ са просто маши на Радев.
Боко и ГЕРБ с в киреча!
12:50 21.02.2026
12:51 21.02.2026
12:51 21.02.2026
25 Адрес 4000
До коментар #3 от "Коцеееееее":Точен коментар
Този Mангалоид заедно с итънярите са собственост на двете прасета
И понеже сега са се покрили са пуснали тези гнусляри да им свършат мръсната работа
12:52 21.02.2026
12:52 21.02.2026
12:52 21.02.2026
12:52 21.02.2026
29 Браво селски
До коментар #20 от "Селянин":Много сполочливо за куpoлaция Продължаваме Престъпленията!
12:54 21.02.2026
Тогава ще настъпи моментът на истината!
13:12 21.02.2026
13:15 21.02.2026
33 Петър Волгин
Случилото се в Петрохан ясно паказа до какви трагедии може да се стигне, когато държавата повери основни свои функции на НПО-та. А сещате ли се за една практика, финансирана от "Америка за България", и наречена "Заедно в час"? По тази програма се обучаваха хора, които нямаха нищо общо с образователната система. Обучението беше кратко, след което тези хора ставаха училищни преподаватели. Класически пример за изземване на функциите на държавата от чужда НПО.
Крайно време е да спрем попълзновенията на финансираните от чужбина фондации. Много искам следващото правителство да направи решителни стъпки в тази посока. В противен случай ще останем без държава."
Коментиран от #52, #54
13:01 21.02.2026
13:03 21.02.2026
37 Така е
До коментар #3 от "Коцеееееее":Прав си Коце,така трябва да бъде.Отивате на отреденото ви място-бунището на историята.Ще споделите съдбата на всички патриотари!
13:04 21.02.2026
38 Трябва
До коментар #20 от "Селянин":Да те снимат до герба с 2-те пра..сета.....за благодарност,и ще получиш наградата-поет на ма..фията,и орден-ЕНИ.ЧАР ПЪРВА степен с полумесец.
13:05 21.02.2026
39 Възраждане
До коментар #9 от "Наблюдател":НА БУНИЩЕТО!!
13:05 21.02.2026
13:06 21.02.2026
13:07 21.02.2026
13:07 21.02.2026
45 Явно !
Никой !
Не Иска !
Честни Избори !
Начело !
С Медиите !
Коментиран от #46
13:08 21.02.2026
46 Тяхната !
До коментар #45 от "Явно !":Тяхната !
ПРо Корупционна !
Политика !
Не Може !
Да Се Скрие !
Коментиран от #78
13:11 21.02.2026
13:11 21.02.2026
48 Безработен
Всички други симулират само различия, за да крадат гласове от Възраждане.
Тази партия Възраждане е много опасна, защото иска да възстанови суверенитета на България и да вкара престъпниците в затвора, да забрани НПО - тата....
Ами, че ако това стане, ще трябва да си търся работа......
Аааааа, да живеят многополовите, либерални, престъпни крадци, продажници и колекционери на пачки и кюлчета!
Коментиран от #58
13:15 21.02.2026
49 ГЛАСУВА ДА ОСТАНЕ ОХРАНАТА НА Б и Ш
13:12 21.02.2026
13:24 21.02.2026
Коментиран от #64, #67
13:15 21.02.2026
13:26 21.02.2026
53 Уф много грозен тоя
13:26 21.02.2026
54 Историк
До коментар #33 от "Петър Волгин":Кога в исторически план държавата се е месила навсякъде? Само при комунизма. П еди това човечеството е съществувало стотици-хиляди години без някой като Путин и Сталин да им казва, как да живее.
Затова комунизмът се разсипа. Не може един лидер, една партия да решава за всички и всичко без алтернатива и без критика. Резултатът е разложение на общество, морали, икономика и държавни устои, затова падна СССР, Югославия и НРБ.
Коментиран от #65
13:31 21.02.2026
56 Ехееее
До коментар #12 от "гцдфжб":НЯМА И ДА УПРАВЛЯВАТ! ЗАМИНАВАТ НА ОТРЕДЕНОТО ИМ МЯСТО КАТО ВСИЧКИ ЗЛОУПОТРБИЛИ С ПАТРИОТИЧНАТА ИДЕЯ!!
13:43 21.02.2026
13:43 21.02.2026
58 Пррррръдльооо
До коментар #48 от "Безработен":Да кажеш с какво и как е нарушен суверенитета на България? На хората им писна от папгаленето на руски опори!
Коментиран от #69
13:59 21.02.2026
59 Промяна
14:08 21.02.2026
60 Една
14:08 21.02.2026
61 Стенли
До коментар #12 от "гцдфжб":Много точно казано за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници аз лично ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната а не като Радев един път каже че е против референдум за еврозоната друг път каже че е за референдум
14:10 21.02.2026
62 Промяна
14:11 21.02.2026
63 Промяна
14:11 21.02.2026
64 Стенли
До коментар #50 от "Абе,пишман":Това е така но кой е министър на отбраната опс на войната така е по правилно да се каже защото ей това старче което е една марионетка който е назначен за министър се мъчи всякак да ни вкара във война я с Русия я Иран а вашите големи европейци 😁 що мълчат Борисов Пеевски Ивайло Мирчев Божанков и прочие айде нема нужда аман от такива демократи
14:18 21.02.2026
65 Стенли
До коментар #54 от "Историк":А те пък щото от Брюксел и Вашингтон съвсем не се мешат айде нема нужда аман от такива демократи двуличници 😕 😡
14:23 21.02.2026
66 Историк
на този КирякСтефчовски ген са му нужни 300 години, за да разбере за какво говорите, още 100, за да се организира и след още 100 да се огледа кой да дойде и да му поднесе свободата на тепсия.
Такива бъдали има само в Русия.
Другите сиирджии смъкват по 7 кожи от гръб с помощта на местните еничари.
Коментиран от #70
14:33 21.02.2026
67 Имаше съобщение за ремонт ли беше
До коментар #50 от "Абе,пишман":Обаче явно да излъгали и са пуснали империалистите и милитаристите на наша територия без да има поне гласуване в НС.
14:46 21.02.2026
14:46 21.02.2026
69 Безработен
До коментар #58 от "Пррррръдльооо":Прррррръдллллюю съм щом ми е свободен отвора, а твоят е запушен с либерална евроатлантическа ценност.
14:49 21.02.2026
70 Добре но
До коментар #66 от "Историк":Защо намесваш Русия. Русофоб ли си ?
Коментиран от #73
14:50 21.02.2026
73 Историк
До коментар #70 от "Добре но":За да разбереш значението слагам думата "будали", в кавички. Моя грешка.
14:59 21.02.2026
15:02 21.02.2026
15:13 21.02.2026
15:14 21.02.2026
15:14 21.02.2026
78 Записано !
До коментар #46 от "Тяхната !":Записано !
Черно !
На Бяло !
За да Го !
Видят !
Всички !
Така Че !
Каквито и Минуси !
Да Чукаш !
Задникса !
Ти Се Вижда !
Апачик !
15:39 21.02.2026
- Разбира се, че не, мойто момче! Засега никой те не иска...
15:53 21.02.2026
16:43 21.02.2026
17:14 21.02.2026