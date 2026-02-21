Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Костадин Костадинов: Този кабинет не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки

Костадин Костадинов: Този кабинет не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки

21 Февруари, 2026 12:36 1 220 82

  • костадин костадинов-
  • служебен кабинет-
  • избори

От "Възраждане" имат съмнение, че служебното правителство ще организира честни и прозрачни избори

Костадин Костадинов: Този кабинет не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От "Възраждане" имат съмнение, че служебното правителство ще организира честни и прозрачни избори.

"Този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки и да подготвя едно бъдещо четворно управление между представители на Радев, Ердоган, ПП-ДБ и ГЕРБ, защото виждаме в кабинета представители на тези четири формации", заяви Костадин Костадинов - председател на "Възраждане" пред БНТ.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    34 3 Отговор
    хамериканците ми затвориха летището и губя много от паркинга

    12:38 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коцеееееее

    55 28 Отговор
    Защо Възраждане слугува на двамата Дебели?! Защо с гласуването си направихте така, че се запази охраната на Тиквата Борисов и Пеевски?! Няколко милиона евра на месец ни струва охраната на Дебелите. Лъжци и продажници сте.

    Коментиран от #25, #37

    12:39 21.02.2026

  • 4 дони съчмата

    14 2 Отговор
    е някакво летище в дълбоката провинция

    12:39 21.02.2026

  • 5 гжбфдь

    20 36 Отговор
    Костадинов с теб ни е надеждата .

    12:39 21.02.2026

  • 6 възраждане ново начало…

    41 18 Отговор
    и теб те видяхме господинчо

    12:39 21.02.2026

  • 7 цицелко

    10 5 Отговор
    кой ще суче от мене сега...

    12:39 21.02.2026

  • 8 панчо виля

    27 17 Отговор
    не разбрахте ли че копейката е козяшко центче,и се напъва за служба,жалко за последователите му,всички партии тука за козяшки проекти създадени със тезата"разделяй и владей"

    12:40 21.02.2026

  • 9 Наблюдател

    19 35 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #39

    12:41 21.02.2026

  • 10 Каквото

    26 13 Отговор
    и да избълва малкопишещия няма никаква стойност , като самия него ! Същият е и ямболския джуджак ! Злобни интриганти кусурлии !

    12:42 21.02.2026

  • 11 Петър Волгин

    27 20 Отговор
    "Напълно споделям основните характеристики, които вече бяха дадени на настоящето служебно правителство. Да, този кабинет "Петрохан" е кабинет на ПП/ДБ и на онези НПО, които се издържат с парите на американската Демокатическа партия. Има обаче и още една важна черта, която свързва този служебен кабинет точно с тези политици и точно с тези активисти от НПО - амбициозната посредственост. ПП/ДБ, "либералните" фондации са съставени основно от лица, които нямат никакви качества, които са изпразнени от съдържание, но пък са зверски амбициозни. И понеже няма как да задоволят амбицията си с интелектуални постижения, разчитат на идеологическата вярност. Тези персонажи са най-верните "синове и дъщери на партията", т.е. на глобалисткото статукво. Знаят, че за да се издигнат, трябва да мразят България, и те я мразят. Знаят, че ако искат да имат добро кариерно развитие, трябва да обичат урсулоподобните началници, и те ги обичат. Умният човек никога няма да изпадне в такава елементарна любов и в също толкова елементарна омраза. Само че нашите "либерали" не са умни. Те са верни. И за да докажат верността си, са готови всякакви мерзости да извършат. Натрапваха ни своята Ковид-истерия, както и своята русофобия, за да се впишат в политически коректния тренд. А най-лошото е, че са готови и България да въвлекат във война, отново за да докажат на брюкселските началници колко са послушни. Ето защо такива лица трябва да бъдат държани максимално далеч от властта. Те са тумор, кой

    Коментиран от #55

    12:42 21.02.2026

  • 12 гцдфжб

    18 22 Отговор
    Възраждане още не са управлявали , но масово ги атакуват отвсякъде , журналисти , троловее, социалистически агенции . Не са удобни за статуквото.

    Коментиран от #56, #61

    12:43 21.02.2026

  • 13 Дончо

    11 6 Отговор
    Ердоган и Радев? Марче?

    12:44 21.02.2026

  • 14 ИЗБИРАТЕЛ

    33 12 Отговор
    И теб отдавна те купиха от Мафията,защото си алчен Продажник

    12:44 21.02.2026

  • 15 Хаха

    24 15 Отговор
    Копейкин, путински мерзавецо, заминавай за Максуда.

    12:45 21.02.2026

  • 16 Браво на максудския

    9 19 Отговор
    и тоя най-накрая прозря за НПО ламите от ППДБ.

    12:45 21.02.2026

  • 17 Петър Волгин

    15 12 Отговор
    ... Те са тумор, който е в състояние да съсипе страната ни. Няма нищо по-отвратително от амбициозната посредственост.

    12:45 21.02.2026

  • 18 мише що мари не цъкаш за

    12 12 Отговор
    Руски сили са установили контрол над село Карпивка в украинската Донецка област. Това обяви министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

    12:46 21.02.2026

  • 19 Макс

    24 12 Отговор
    Костадинов се страхува от нисък изборен резултат , заради собствената си глупост да е притурка на борисов и пеевски .Естествено ще се оправдае с нечестни избори .

    12:46 21.02.2026

  • 20 Селянин

    16 17 Отговор
    Селянин от "ПП" (Пр@дни и Празни Приказки )

    Ние селските тарикати от
    -Продължаваме Подмяната
    сме
    -Поредните Предатели
    и
    -Перфектните Паразити.

    -Приютяваме Посмешища (от Канада) които
    -Перат Политици
    и говорят куп
    -Празни Приказки,
    докато се докопат до
    -Первази и Парапети.

    След
    -Посещаване на ПосолстваТа
    сме инструктирани да
    -Прецакаме Протеста,
    да
    -Променим Перспективите
    да
    -Преиначим Правдата
    и съставим
    -Правителство от Престъпници,
    за да си
    -Получим Прозвището
    -Политически Пръститутки
    или туй що римува се на раси:
    -Пъстроцветни П......и. (Пионки)

    Коментиран от #29, #38, #43

    12:48 21.02.2026

  • 21 колаборация

    7 6 Отговор
    Четвъртия гербав е само резерва, ако стане нужда за тройната коалиция, ще бъде включен, а ако БСП оцелее, тогава няма.

    12:49 21.02.2026

  • 22 Абсолютно точен Костадинов!

    9 11 Отговор
    Правителството е на Борисов, Радев и Доган.

    Както и предишното на Желязков.

    Опозиция са Възраждане и ДПС. Другите клекнаха.

    Нинова изглежда също клекна. Обещаха и власт.
    ИТН са опозиционно настроени, но само срещу ППД, за Радев не казват нищо.
    А ППДБ са просто маши на Радев.
    Боко и ГЕРБ с в киреча!

    12:49 21.02.2026

  • 23 Мошениците

    9 7 Отговор
    пускат кьорфищеци за лапнишарани

    12:50 21.02.2026

  • 24 Изтърсака

    11 8 Отговор
    от малолетната умира на мъка , че изпада от политиката!

    12:51 21.02.2026

  • 25 Адрес 4000

    10 13 Отговор

    До коментар #3 от "Коцеееееее":

    Точен коментар
    Този Mангалоид заедно с итънярите са собственост на двете прасета
    И понеже сега са се покрили са пуснали тези гнусляри да им свършат мръсната работа

    12:52 21.02.2026

  • 26 Как върви

    10 9 Отговор
    Разпространението на фен...танил във Варна......Коце....как си с кеша.

    12:52 21.02.2026

  • 27 хсгбффж

    12 8 Отговор
    Вижда се нивото на троловете които плюят тука повтарят простотиите на Божанков и Пейков а може би някой от тях пише . Изпадате , свърши вашата , народа ще ви заплюе и няма да ви запомни с нищо ППДБ .

    12:52 21.02.2026

  • 28 Емигрант

    10 15 Отговор
    Свободните, живеещи извън Територията, избират Възраждане.

    12:52 21.02.2026

  • 29 Браво селски

    10 11 Отговор

    До коментар #20 от "Селянин":

    Много сполочливо за куpoлaция Продължаваме Престъпленията!

    12:53 21.02.2026

  • 30 Възраждане

    12 9 Отговор
    да имат готовност след изборите да бъдат ухажвани от Радев с обещания и постове.

    Тогава ще настъпи моментът на истината!

    12:54 21.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🎃🪓🔪🐷👨🏻‍🦲🤛🏻

    14 8 Отговор
    Продажник копейко продаде се на Тиквата и Прасето 🖕

    12:58 21.02.2026

  • 33 Петър Волгин

    14 5 Отговор
    "В България, както и в много други държави по света през последните десетилетия беше прилагана на практика следната неолиберална мантра: вън държавата отвсякъде, всичко трябва да се поеме от пазара и от неправителствения сектор. Така неизбирани от никого НПО-активисти започнаха не просто да съветват, ами да нареждат какво да се прави във всички сфери на обществения живот - политика, икономика, околна среда, спорт, образование, култура....
    Случилото се в Петрохан ясно паказа до какви трагедии може да се стигне, когато държавата повери основни свои функции на НПО-та. А сещате ли се за една практика, финансирана от "Америка за България", и наречена "Заедно в час"? По тази програма се обучаваха хора, които нямаха нищо общо с образователната система. Обучението беше кратко, след което тези хора ставаха училищни преподаватели. Класически пример за изземване на функциите на държавата от чужда НПО.
    Крайно време е да спрем попълзновенията на финансираните от чужбина фондации. Много искам следващото правителство да направи решителни стъпки в тази посока. В противен случай ще останем без държава."

    Коментиран от #52, #54

    13:00 21.02.2026

  • 34 служебно вице

    7 1 Отговор
    За мен беше чест да организирам честНи избори, но Нто се загуби някъде и изборите са само чест.и.

    13:01 21.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Така е

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Коцеееееее":

    Прав си Коце,така трябва да бъде.Отивате на отреденото ви място-бунището на историята.Ще споделите съдбата на всички патриотари!

    13:03 21.02.2026

  • 38 Трябва

    9 7 Отговор

    До коментар #20 от "Селянин":

    Да те снимат до герба с 2-те пра..сета.....за благодарност,и ще получиш наградата-поет на ма..фията,и орден-ЕНИ.ЧАР ПЪРВА степен с полумесец.

    13:04 21.02.2026

  • 39 Възраждане

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    НА БУНИЩЕТО!!

    13:05 21.02.2026

  • 40 Някой

    12 10 Отговор
    Този е същия клоун като Волен Сидеров, и партия Атака. Ползата от партията на тоя ще бъде същата като от партия Атака !!?

    13:05 21.02.2026

  • 41 Бойко Сарафов

    11 7 Отговор
    Президента ще го изхвърли на бунището циганина продажник Копейкин фурнаджийската лопата който му плати го клати.

    13:06 21.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ЧАУ КОСТА, ЧАУ

    10 8 Отговор
    ЧАУ НА ИТН. , БСП И ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗМИСЛЕНИ ПАРТИИ !!!!!

    13:07 21.02.2026

  • 45 Явно !

    11 0 Отговор
    Явно !

    Никой !

    Не Иска !

    Честни Избори !

    Начело !

    С Медиите !

    Коментиран от #46

    13:08 21.02.2026

  • 46 Тяхната !

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Явно !":

    Тяхната !

    ПРо Корупционна !

    Политика !

    Не Може !

    Да Се Скрие !

    Коментиран от #78

    13:11 21.02.2026

  • 47 Васил

    6 9 Отговор
    Костадинов оплачи се в Кремъл.

    13:11 21.02.2026

  • 48 Безработен

    7 11 Отговор
    Мен ми плащат разни НПО-та да плюя по Възраждане, защото тя е единствената опастност за мафията на Територията.

    Всички други симулират само различия, за да крадат гласове от Възраждане.

    Тази партия Възраждане е много опасна, защото иска да възстанови суверенитета на България и да вкара престъпниците в затвора, да забрани НПО - тата....
    Ами, че ако това стане, ще трябва да си търся работа......

    Аааааа, да живеят многополовите, либерални, престъпни крадци, продажници и колекционери на пачки и кюлчета!

    Коментиран от #58

    13:11 21.02.2026

  • 49 ГЛАСУВА ДА ОСТАНЕ ОХРАНАТА НА Б и Ш

    6 9 Отговор
    СТИГА СИ ЛЪГАЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ. КАКТО ВЪРВИ РЕЙТИНГА ТИ, ЩЕ СИ ПОД ЧЕРТАТА. ТАКА Е, ОТ ДВА СТОЛА ТА НА ЗЕМЯТА. НИКОЙ ВЕЧЕ НЕ ТИ ВЯРВА...

    13:12 21.02.2026

  • 50 Абе,пишман

    8 3 Отговор
    Патриот еничарите направиха летище София мишена на Иран,ти се занимаваш с глупости.искай заседание на парламента.лаи така пуснаха самолетите на терористите на хх ражданско летище без решение на НС.докато се лигавите току виж ви думнали в партийния дом

    Коментиран от #64, #67

    13:15 21.02.2026

  • 51 Връщай

    7 4 Отговор
    Парите бе копанар!

    13:24 21.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Уф много грозен тоя

    4 6 Отговор
    Баба ми казваше от злоба и безсилие се погрознява. Затова имаме и израз "грозна душа".

    13:26 21.02.2026

  • 54 Историк

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Петър Волгин":

    Кога в исторически план държавата се е месила навсякъде? Само при комунизма. П еди това човечеството е съществувало стотици-хиляди години без някой като Путин и Сталин да им казва, как да живее.

    Затова комунизмът се разсипа. Не може един лидер, една партия да решава за всички и всичко без алтернатива и без критика. Резултатът е разложение на общество, морали, икономика и държавни устои, затова падна СССР, Югославия и НРБ.

    Коментиран от #65

    13:31 21.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ехееее

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "гцдфжб":

    НЯМА И ДА УПРАВЛЯВАТ! ЗАМИНАВАТ НА ОТРЕДЕНОТО ИМ МЯСТО КАТО ВСИЧКИ ЗЛОУПОТРБИЛИ С ПАТРИОТИЧНАТА ИДЕЯ!!

    13:40 21.02.2026

  • 57 Дзак

    3 4 Отговор
    Направен за ПиАр. Макар да правят всичко наопъки.

    13:43 21.02.2026

  • 58 Пррррръдльооо

    6 12 Отговор

    До коментар #48 от "Безработен":

    Да кажеш с какво и как е нарушен суверенитета на България? На хората им писна от папгаленето на руски опори!

    Коментиран от #69

    13:45 21.02.2026

  • 59 Промяна

    4 9 Отговор
    КОСТАДИНОВ ХАХАХАХА РАДЕВ И ШАРЛАТАНИТЕ КАК ТЕ ИЗПОЛЗВАХА ПРАВЕШЕ И МАСОВКАТА НА ПРОТЕСТИТЕ ХАХАХАХА КОСТАДИНОВ ИЗЛЪГАН СИ ЖЕСТОКО ХАХАХАХА ПРАВЕШЕ И МАСОВКАТА

    13:59 21.02.2026

  • 60 Една

    1 5 Отговор
    "кадърка" на сиган говореше простотии в Панорама, била "потресена", приличаше на обсебена от практиките на нейния вожд

    14:08 21.02.2026

  • 61 Стенли

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "гцдфжб":

    Много точно казано за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници аз лично ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната а не като Радев един път каже че е против референдум за еврозоната друг път каже че е за референдум

    14:10 21.02.2026

  • 62 Промяна

    2 8 Отговор
    КАК ТЕ ПРЕМЕТНАХА РАДЕВ И ШАРЛАТАНИТЕ ХАХАХАХАХА И ТИ И СЕ ХВАНА ДОКАРВАШЕ АВТОБУСИ С БЕДНИ ХОРИЦА ЖАЛКА РАБОТА РЕДОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ИЗХВЪРЛЯТ РЕТРОГРАДНИТЕ

    14:10 21.02.2026

  • 63 Промяна

    3 8 Отговор
    КАК ТЕ ПРЕМЕТНАХА РАДЕВ И ШАРЛАТАНИТЕ ХАХАХАХАХА И ТИ И СЕ ХВАНА ДОКАРВАШЕ АВТОБУСИ С БЕДНИ ХОРИЦА ЖАЛКА РАБОТА РЕДОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ИЗХВЪРЛЯТ РЕТРОГРАДНИТЕ

    14:11 21.02.2026

  • 64 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Абе,пишман":

    Това е така но кой е министър на отбраната опс на войната така е по правилно да се каже защото ей това старче което е една марионетка който е назначен за министър се мъчи всякак да ни вкара във война я с Русия я Иран а вашите големи европейци 😁 що мълчат Борисов Пеевски Ивайло Мирчев Божанков и прочие айде нема нужда аман от такива демократи

    14:18 21.02.2026

  • 65 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Историк":

    А те пък щото от Брюксел и Вашингтон съвсем не се мешат айде нема нужда аман от такива демократи двуличници 😕 😡

    14:23 21.02.2026

  • 66 Историк

    4 4 Отговор
    Г-н Костадинов,
    на този КирякСтефчовски ген са му нужни 300 години, за да разбере за какво говорите, още 100, за да се организира и след още 100 да се огледа кой да дойде и да му поднесе свободата на тепсия.
    Такива бъдали има само в Русия.
    Другите сиирджии смъкват по 7 кожи от гръб с помощта на местните еничари.

    Коментиран от #70

    14:33 21.02.2026

  • 67 Имаше съобщение за ремонт ли беше

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Абе,пишман":

    Обаче явно да излъгали и са пуснали империалистите и милитаристите на наша територия без да има поне гласуване в НС.

    14:45 21.02.2026

  • 68 Имаше съобщение за ремонт ли беше

    3 1 Отговор
    Обаче явно са излъгали и са пуснали империалистите и милитаристите на наша територия без да има поне гласуване в НС.

    14:46 21.02.2026

  • 69 Безработен

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Пррррръдльооо":

    Прррррръдллллюю съм щом ми е свободен отвора, а твоят е запушен с либерална евроатлантическа ценност.

    14:49 21.02.2026

  • 70 Добре но

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Историк":

    Защо намесваш Русия. Русофоб ли си ?

    Коментиран от #73

    14:50 21.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Историк

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Добре но":

    За да разбереш значението слагам думата "будали", в кавички. Моя грешка.

    14:56 21.02.2026

  • 74 Пенсия

    6 0 Отговор
    Аз съм ЗА да ми разчистят сметката за тока, за водата, за телефона....

    14:59 21.02.2026

  • 75 Костадинов

    5 1 Отговор
    Викай и протестирай срещу американските военни самолети на летището в София и срещу продажния марионетен военен министър,а не пей в един хор с жалките чегъртачи чалгари.Почваш да губиш много симпатизанти!

    15:02 21.02.2026

  • 76 Тиквата+Шиши =💩

    7 2 Отговор
    Боклук, страх ли те е, че няма да влезеш в Парламента 😂🤣😅

    15:13 21.02.2026

  • 77 Костя,не се прави на ,,велик"

    4 2 Отговор
    А се разбери с Радев , щото в противен случай още едни избори ( освен предстоящите) и си аут от НС!

    15:14 21.02.2026

  • 78 Записано !

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Тяхната !":

    Записано !

    Черно !

    На Бяло !

    За да Го !

    Видят !

    Всички !

    Така Че !

    Каквито и Минуси !

    Да Чукаш !

    Задникса !

    Ти Се Вижда !

    Апачик !

    15:39 21.02.2026

  • 79 айдеде

    1 0 Отговор
    - Тате, аз осиновен ли съм?!
    - Разбира се, че не, мойто момче! Засега никой те не иска...

    15:53 21.02.2026

  • 80 Горски

    2 0 Отговор
    Как ще бориш автентично ЕС, ако прибираш заплати и грантове оттам? Със заплати от по 20-25 000 евро, плюс представителни, жилища, секретарки, офиси? Не става. Айде стига сме се правили на три и половина и сме мълчали политкоректно. Позволиха левът да падне, позволиха да падне Паметника, сега ще позволят и да се превърнем във фронт. У нас няма истински патриоти и хората го усещат интуитивно - неслучайно само тук рейтингът им е на земята, без никакъв шанс да се доберат до управлението. Защото са фасада на статуквото. Българският народ е тежко предаден от своите политици. Политиците от всички бои и партии. Отнеха му лева, стопиха му спестяванията, нахакаха го в чудовищна инфлация, сега му готвят и война. И всичко се случва поразително синхронично, като по сценарий. Мрачният сценарий за отродяването на тези земи и изличаването на православна България.

    16:43 21.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Възраждане е патерица на Пеевски! Безсрамни манипулатори!

    17:14 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове