Костадин Костадинов: ГЕРБ правят това, което ние им казваме

25 Февруари, 2026 12:48 2 056 49

  • костадин костадинов-
  • герб-
  • избори

Държавността е ерозирана постоянно и масовото, незаконно, фалшиво гласуване в Турция беше един от съществените проблеми на демократичния процес

Костадин Костадинов: ГЕРБ правят това, което ние им казваме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви пред журналисти, че е очаквал ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс да бъде преодоляно.

„Всеки, който се е клел в парламента да защитава законите и Конституцията на страната и да се води от интересите на народа, трябваше да гласува в подкрепа на предложението на „Възраждане“, а не за ветото на Радев и говорителката на Радев, които влязоха в ролята на защитници на чужда държава – Турция, и изпълняваха волята на Ердоган“, категоричен е той.

„Българският народ постигна голяма победа в защита на българската държавност. Държавността е ерозирана постоянно и масовото, незаконно, фалшиво гласуване в Турция беше един от съществените проблеми на демократичния процес. Не че сме решили всички проблеми на България, но все пак това е важна победа в борбата за запазването и оцеляването на българската държавност. Днес е хубав ден за българския народ“, категоричен е той.

„ГЕРБ правят това, което ние им казваме. И както виждате, точно това, което им казахме, това направиха“, каза още Костадинов.


Оценка 3.3 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БДСМ

    36 11 Отговор
    Бойко изглежда се е навел поза мост пред Костадинов.

    Коментиран от #19

    12:49 25.02.2026

  • 2 честен ционист

    56 27 Отговор
    Костя без разрешението на ГЕРБ и до тоалетната не ходи.

    12:49 25.02.2026

  • 3 отврат

    46 21 Отговор
    Тези и те паднаха под дъното на тинята !

    Коментиран от #49

    12:50 25.02.2026

  • 4 София

    52 21 Отговор
    Смешник, продажник и тн

    12:50 25.02.2026

  • 5 ккк

    46 21 Отговор
    не просто вие правите това което Боката и д-то ви казват и за това подобаващо ще заемете мястото на Величие около 3,9 %

    12:50 25.02.2026

  • 6 Държава Няма.

    37 7 Отговор
    Има групички по интереси и депутати платени лобисти.

    12:52 25.02.2026

  • 7 Продължаваме Промяната

    18 26 Отговор
    Значи признавате, че сте част от статуквото. Само ние, Президентът, АПС, МЕЧ и Величие са истинската опозиция

    Коментиран от #9, #17

    12:53 25.02.2026

  • 8 И ти и те

    30 9 Отговор
    При бай Ставри

    12:55 25.02.2026

  • 9 Звездоброец

    13 11 Отговор

    До коментар #7 от "Продължаваме Промяната":

    Само Росен Миленов е истинска опозиция .

    Коментиран от #16

    12:55 25.02.2026

  • 10 хехе

    26 7 Отговор
    фе с овете пиха по една студена вода.

    12:55 25.02.2026

  • 11 Мдааа

    17 8 Отговор
    Всичко ще си кажете...

    12:55 25.02.2026

  • 12 Даааа

    26 15 Отговор
    Скоро ще се борите за 4%

    12:56 25.02.2026

  • 13 Нищо изненадващо!

    22 9 Отговор
    При двама малоумника!

    12:57 25.02.2026

  • 14 Жалка картинка

    22 11 Отговор
    Измекяри на шиши и боко

    12:57 25.02.2026

  • 15 604

    19 2 Отговор
    Догодина не ограничени, ами БЕЗ...и в ЕС БЕЗ! Който има пребиваване 6м в годината 5г назад само той че гласува!

    12:58 25.02.2026

  • 16 Даа

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Звездоброец":

    и затова никога няма да бъде допуснат до каквато и да било властова позиция, камо ли в парламентето.

    12:58 25.02.2026

  • 17 Опозиция

    7 10 Отговор

    До коментар #7 от "Продължаваме Промяната":

    "Значи признавате, че сте част от статуквото. Само ние, Президентът, АПС, МЕЧ и Величие са истинската опозиция"

    Еййй много краде тази "истинска опозиция" и Барбутов краде и с Боташ крадохте и Джейхан Ибрямов с белязани пари за покупка на гласове...невероятна опозиция сте !!!

    12:59 25.02.2026

  • 18 Смешник

    27 10 Отговор
    Ами, Коце вие станахте едно цяло с Герб При възможност след изборите ще се коалираш с Тиквата както направиха вашите колеги от Итн

    12:59 25.02.2026

  • 19 ветропоказатели

    13 13 Отговор

    До коментар #1 от "БДСМ":

    ГЕРБ са се научили добре да се нагаждат. Ту ходят да пият турско кафе, ту са с "Възраждане".
    P.S. Гласувайте "НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ", за да спрете това връткане на Борисов и компания!

    12:59 25.02.2026

  • 20 Е така се прави

    19 1 Отговор
    Широкото коалиционно правителство на Румъния одобри постановление, с което ще бъдат съкратени работни места и държавни разходи в публичната администрация, в стремежа си да намали най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз, съобщава Ройтерс.

    13:00 25.02.2026

  • 21 Ухааа

    14 5 Отговор
    Мъжката компаньонка Костадинов диктува положението 😂😂😂

    13:07 25.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Минувач

    14 9 Отговор
    Виждам, че тук има няколко индивида, които дори не разбират иронията на Костадинов!
    А сега фактите:
    1. Възраждане водят тази битка от 5 (пет) години от самото си влизане в парламента. Внасят това предложение във всяко едно НС от тогава и то в началото, не преди избори.
    2. Българите в чужбина ще се разходят да секция, ако са патриоти и няма да негодуват. Дори напротив, защото така намаляват турския вот. Когато си изкарват лични документи, как нямат проблеми да пътуват, а за избори, които са на няколко години ще е супер голям проблем?!?
    3. В много западни държави дори не разкриват и една секция в чужбина, а само и единствено в посолството и консулствата. Това е!
    4. Така се удря и ДПС, и АПС. ПееФски взема от Турция цели около 13 000 гласа. Може да са по-малко от Доган, но пак са много. По-добре без тях, както и без другите за Доган!
    5. Няма как с автобуси да се докарат 50-70 хил човека! Отделно тук може да им спретнем блокади на границата.
    6. Ако дойдат турци, то тук ще се гласува под погледа на нашето МВР (надявам се работещо), както и наши граждански наблюдатели отвън и в секциите. Могат да забравят за агитации на турски отвън или някой друг да гласува вместо тях вътре, или да им попълва документите. Тук няма да е турското МВР, което се прави на разсеяно в Турция.
    7. Видя се ППДБ, как гласуваха заедно с ПееФски и Доган! Какво повече!

    Коментиран от #40

    13:07 25.02.2026

  • 24 Никси

    7 7 Отговор
    Айде бе не е ли обратно !!!.

    Коментиран от #25

    13:08 25.02.2026

  • 25 ха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Никси":

    Може и да се ротират. Сега така е модерно...;)

    Коментиран от #28

    13:12 25.02.2026

  • 26 нннн

    13 5 Отговор
    Коце, повечето българи не разбират от ирония и сарказъм. Наистина ще повярват, че си началник на Боко.

    13:13 25.02.2026

  • 27 Радо

    11 15 Отговор
    Браво Възраждане. Истински патриоти.

    13:13 25.02.2026

  • 28 Румен

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "ха ха":

    при бай Ставри да се формират.

    13:13 25.02.2026

  • 29 Българин

    13 13 Отговор
    Както винаги Костадинов е прав.

    13:16 25.02.2026

  • 30 Минувач

    12 5 Отговор
    В случая ГЕРБ са за намаляване на секциите в чужбина не по идеология, а чисто практически - защото те губят от гласовете в чужбина и затова са против. Възраждане печелят от чужбина, но за тях на 1-во място е идеологията, а не малко повече гласове! Важното е да се противопоставят на всякаква чужда намеса отвън! Никоя друга партия не гласува по идеология - всички и ЗА, и ПРОТИВ гласуваха според своя интерес, а не българския. Никоя друга партия не поставя българския интерес над своя!

    13:16 25.02.2026

  • 31 Никой

    8 5 Отговор
    Изпълнихте заръката на ДПС - НН а ГЕРБ полегнаха . Хвалбата абсурдна , но за червените анархисти блага вест .

    13:16 25.02.2026

  • 32 Точен

    13 7 Отговор
    Най-важното е, че Новият бардак губи поне 4-5 мандата в Турция, това е битка на ВЪЗРАЖДАНЕ, която Костадинов спечели. А двуличие завиждат, че ВЪЗРАЖДАНЕ доказва българщината си. Това гласуване прибавя нови гласове в кошницата на ВЪЗРАЖДАНЕ, не на ГЕРБ, така че наистина Бойко послуша Костадинов. А и ПП/ДБ губят 2 мандата от САЩ и Англия, гербаджиите са крадливи, но не и наивни...

    13:17 25.02.2026

  • 33 ППеди

    7 5 Отговор
    Преди пепейци грачехте Прасето-Тиквата, сега ще граити Борисов-Копейкин. Е,не може човек да ви угоди, все ви сърби изотзад

    Коментиран от #36

    13:21 25.02.2026

  • 34 Дядо

    5 1 Отговор
    Едно време е правен Боилски Събор и управителя е сменян от народа! А сега какво? Един Референдум не моеме да направиме! Учете Истината за Торта, с която ние Българите покриваме Балканите!

    13:23 25.02.2026

  • 35 Анджо

    5 3 Отговор
    Болен Сидеров говори геройски . Ура ааааааа

    13:28 25.02.2026

  • 36 тиририрам

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "ППеди":

    А на вас ви харесва отвреме навреме да ви начесват избирателите с някоя чепата тояга.

    13:31 25.02.2026

  • 37 Анджо

    6 0 Отговор
    На мене ми е много интересно, защото не знам.
    Тези с двойното гражданство и във двете държави имат право да гласуват. Някой да ми каже.🙏

    13:32 25.02.2026

  • 38 Ха-ха-ха!

    7 3 Отговор
    Абе, къде е онзи бабаит - банкянският неграмоетн селяндур и престъпник от подземния свят, че да "опровергае" кремълската подлога Копейикн?! Или Копейкин е прав - Боко тиквата му е лакей и най-ниско ниво слуга! Язък за фасано ти бе, Боко! Язък за "заслугите ти" към Бългаиря! Че ти се оказа чиста проба нищожество бе, Боко!

    Коментиран от #43

    13:33 25.02.2026

  • 39 Така е

    7 0 Отговор
    Този лакей полудя !

    14:07 25.02.2026

  • 40 Което е така

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Минувач":

    Така е. На самите турци им е ясно,че нямат право да се бъркат в управлението на чужда държава,когато даже езика не знаят.Пък аз познавам българи,които от години не са се прибирали,ама претенции имат българските данъкоплатци да платят много секции.И без друго 80 милиона евро,малко ли са.Да плаща България, а те виждаш ли ЩЕ БЛАГОВОЛЯТ да гласуват.

    14:08 25.02.2026

  • 41 Толкова

    6 0 Отговор
    се стара, остана си Копейкин. Не го повишиха в Рубльов

    14:10 25.02.2026

  • 42 Георги Илиев Митев

    5 1 Отговор
    Затова в Република България няма никакви демократични ценности и разбирания . Има една фраза:" Управляваща върхушка . " .

    14:10 25.02.2026

  • 43 Абе човек

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Ха-ха-ха!":

    Не схващ нали?!Чувал ли си за ирония?! Чети между редовете,мисли.Борисов подкрепя,всяко полезно за България решение.

    14:11 25.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 да бе знаем

    3 1 Отговор
    а ти мухъл .............правиш това което ти каже тиквата

    14:50 25.02.2026

  • 46 Жълтопаветен канибал

    0 4 Отговор
    Ха, пак смешен вой от сектанти и Петроханци. Костадинов се базика и шараните кълват. То голям рев, че Турция, двете дпс-та и техните "опозиционни" играчки за забавление бяха ударени. Поне сте забавни.

    И да знаете на изборите гласуваме масово за Възраждане!

    15:03 25.02.2026

  • 47 У-ха

    3 0 Отговор
    Костадинов е много смел, дано след всичко да може да влезе в парламента, щото ми заприлича на предишните патерици, които сега плюят от храстите.

    15:32 25.02.2026

  • 48 Гербавите

    1 2 Отговор
    и копейките са дупе и гащи. Копейките и итанайките - също. Копейките и пеевките също. Гласувайте за копейките, те са национално богатство.

    15:43 25.02.2026

  • 49 И Израждане ще отиде на бунището

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "отврат":

    И израждане като оригинала хатака ще отидат на Бунището

    Сред икторията със ваксиниравено ми паднаха в очите

    Всякакви партии на статуквото, даже и Позитано 20 трябва да се свършват!

    Триенето на коментарите не спасява Залеза на Прехоа.

    16:22 25.02.2026

