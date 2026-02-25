Костадин Костадинов: ГЕРБ правят това, което ние им казваме

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви пред журналисти, че е очаквал ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс да бъде преодоляно.

„Всеки, който се е клел в парламента да защитава законите и Конституцията на страната и да се води от интересите на народа, трябваше да гласува в подкрепа на предложението на „Възраждане“, а не за ветото на Радев и говорителката на Радев, които влязоха в ролята на защитници на чужда държава – Турция, и изпълняваха волята на Ердоган“, категоричен е той.

„Българският народ постигна голяма победа в защита на българската държавност. Държавността е ерозирана постоянно и масовото, незаконно, фалшиво гласуване в Турция беше един от съществените проблеми на демократичния процес. Не че сме решили всички проблеми на България, но все пак това е важна победа в борбата за запазването и оцеляването на българската държавност. Днес е хубав ден за българския народ“, категоричен е той.

„ГЕРБ правят това, което ние им казваме. И както виждате, точно това, което им казахме, това направиха“, каза още Костадинов.