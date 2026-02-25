Костадин Костадинов: ГЕРБ правят това, което ние им казваме

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви пред журналисти, че е очаквал ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс да бъде преодоляно.
„Всеки, който се е клел в парламента да защитава законите и Конституцията на страната и да се води от интересите на народа, трябваше да гласува в подкрепа на предложението на „Възраждане“, а не за ветото на Радев и говорителката на Радев, които влязоха в ролята на защитници на чужда държава – Турция, и изпълняваха волята на Ердоган“, категоричен е той.
„Българският народ постигна голяма победа в защита на българската държавност. Държавността е ерозирана постоянно и масовото, незаконно, фалшиво гласуване в Турция беше един от съществените проблеми на демократичния процес. Не че сме решили всички проблеми на България, но все пак това е важна победа в борбата за запазването и оцеляването на българската държавност. Днес е хубав ден за българския народ“, категоричен е той.
„ГЕРБ правят това, което ние им казваме. И както виждате, точно това, което им казахме, това направиха“, каза още Костадинов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БДСМ
Коментиран от #19
12:49 25.02.2026
2 честен ционист
12:49 25.02.2026
3 отврат
Коментиран от #49
12:50 25.02.2026
4 София
12:50 25.02.2026
5 ккк
12:50 25.02.2026
6 Държава Няма.
12:52 25.02.2026
7 Продължаваме Промяната
Коментиран от #9, #17
12:53 25.02.2026
8 И ти и те
12:55 25.02.2026
9 Звездоброец
До коментар #7 от "Продължаваме Промяната":Само Росен Миленов е истинска опозиция .
Коментиран от #16
12:55 25.02.2026
10 хехе
12:55 25.02.2026
11 Мдааа
12:55 25.02.2026
12 Даааа
12:56 25.02.2026
13 Нищо изненадващо!
12:57 25.02.2026
14 Жалка картинка
12:57 25.02.2026
15 604
12:58 25.02.2026
16 Даа
До коментар #9 от "Звездоброец":и затова никога няма да бъде допуснат до каквато и да било властова позиция, камо ли в парламентето.
12:58 25.02.2026
17 Опозиция
До коментар #7 от "Продължаваме Промяната":"Значи признавате, че сте част от статуквото. Само ние, Президентът, АПС, МЕЧ и Величие са истинската опозиция"
Еййй много краде тази "истинска опозиция" и Барбутов краде и с Боташ крадохте и Джейхан Ибрямов с белязани пари за покупка на гласове...невероятна опозиция сте !!!
12:59 25.02.2026
18 Смешник
12:59 25.02.2026
19 ветропоказатели
До коментар #1 от "БДСМ":ГЕРБ са се научили добре да се нагаждат. Ту ходят да пият турско кафе, ту са с "Възраждане".
P.S. Гласувайте "НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ", за да спрете това връткане на Борисов и компания!
12:59 25.02.2026
20 Е така се прави
13:00 25.02.2026
21 Ухааа
13:07 25.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Минувач
А сега фактите:
1. Възраждане водят тази битка от 5 (пет) години от самото си влизане в парламента. Внасят това предложение във всяко едно НС от тогава и то в началото, не преди избори.
2. Българите в чужбина ще се разходят да секция, ако са патриоти и няма да негодуват. Дори напротив, защото така намаляват турския вот. Когато си изкарват лични документи, как нямат проблеми да пътуват, а за избори, които са на няколко години ще е супер голям проблем?!?
3. В много западни държави дори не разкриват и една секция в чужбина, а само и единствено в посолството и консулствата. Това е!
4. Така се удря и ДПС, и АПС. ПееФски взема от Турция цели около 13 000 гласа. Може да са по-малко от Доган, но пак са много. По-добре без тях, както и без другите за Доган!
5. Няма как с автобуси да се докарат 50-70 хил човека! Отделно тук може да им спретнем блокади на границата.
6. Ако дойдат турци, то тук ще се гласува под погледа на нашето МВР (надявам се работещо), както и наши граждански наблюдатели отвън и в секциите. Могат да забравят за агитации на турски отвън или някой друг да гласува вместо тях вътре, или да им попълва документите. Тук няма да е турското МВР, което се прави на разсеяно в Турция.
7. Видя се ППДБ, как гласуваха заедно с ПееФски и Доган! Какво повече!
Коментиран от #40
13:07 25.02.2026
24 Никси
Коментиран от #25
13:08 25.02.2026
25 ха ха
До коментар #24 от "Никси":Може и да се ротират. Сега така е модерно...;)
Коментиран от #28
13:12 25.02.2026
26 нннн
13:13 25.02.2026
27 Радо
13:13 25.02.2026
28 Румен
До коментар #25 от "ха ха":при бай Ставри да се формират.
13:13 25.02.2026
29 Българин
13:16 25.02.2026
30 Минувач
13:16 25.02.2026
31 Никой
13:16 25.02.2026
32 Точен
13:17 25.02.2026
33 ППеди
Коментиран от #36
13:21 25.02.2026
34 Дядо
13:23 25.02.2026
35 Анджо
13:28 25.02.2026
36 тиририрам
До коментар #33 от "ППеди":А на вас ви харесва отвреме навреме да ви начесват избирателите с някоя чепата тояга.
13:31 25.02.2026
37 Анджо
Тези с двойното гражданство и във двете държави имат право да гласуват. Някой да ми каже.🙏
13:32 25.02.2026
38 Ха-ха-ха!
Коментиран от #43
13:33 25.02.2026
39 Така е
14:07 25.02.2026
40 Което е така
До коментар #23 от "Минувач":Така е. На самите турци им е ясно,че нямат право да се бъркат в управлението на чужда държава,когато даже езика не знаят.Пък аз познавам българи,които от години не са се прибирали,ама претенции имат българските данъкоплатци да платят много секции.И без друго 80 милиона евро,малко ли са.Да плаща България, а те виждаш ли ЩЕ БЛАГОВОЛЯТ да гласуват.
14:08 25.02.2026
41 Толкова
14:10 25.02.2026
42 Георги Илиев Митев
14:10 25.02.2026
43 Абе човек
До коментар #38 от "Ха-ха-ха!":Не схващ нали?!Чувал ли си за ирония?! Чети между редовете,мисли.Борисов подкрепя,всяко полезно за България решение.
14:11 25.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 да бе знаем
14:50 25.02.2026
46 Жълтопаветен канибал
И да знаете на изборите гласуваме масово за Възраждане!
15:03 25.02.2026
47 У-ха
15:32 25.02.2026
48 Гербавите
15:43 25.02.2026
49 И Израждане ще отиде на бунището
До коментар #3 от "отврат":И израждане като оригинала хатака ще отидат на Бунището
Сред икторията със ваксиниравено ми паднаха в очите
Всякакви партии на статуквото, даже и Позитано 20 трябва да се свършват!
Триенето на коментарите не спасява Залеза на Прехоа.
16:22 25.02.2026