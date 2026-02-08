Александър Николов: България не плаща по договора на "Булгаргаз" с "Боташ".

България не плаща по договора на "Булгаргаз" с "Боташ".
Това каза пред БНР бившият министър на енергетиката Александър Николов и обясни:
"Предизборно много хора са надпреварват да казват колко пари плащаме на ден по този договор. Тези фактури дори не се осчетоводяват. 2024 г. един бивш министър потвърди, че от тогава "Булгаргаз" не плаща. Както всеки проблем, той се замита под килима и се оставя като бомба, която да избухне в ръцете на следващите и да се появи пак един спасител, който да гарантира стабилност".
Според него договорът с "Боташ" в текущата му структура не може да работи:
"Не изключвам сценарий да бъде предоговорен, без да се правят симулативни срещи или симулативни изказвания, както се правеха през последните няколко години. Турция направи много за нас като партньор, за да ни помогнат да балансираме енергийната система, защото и в по-ранни периоди и в следствие на войната в Украйна България беше в много тежко положение. ... ".
По думите на Николов стои въпрос дали "Булгаргаз" си позволява да продава природен газ на загуба, за да удовлетворява текущите претенции на управляващите да се поддържа изкуствено цената далеч под нивата, които са подсигурили с тяхната компетентност или некомпетентност:
"Т.е. цената, на която излиза на пазар, да е под цената на придобиване на ресурса".
Изключително ниското доверие в институциите, не само в КЕВР, е причината за липса на жалби от сметките за ток, смята бившият енергиен министър:
"Поради тази причина хората предпочитат да задават въпроси в социалните медии и да използват официалните медии, за да може да се създаде необходимото напрежение и контрол и да се вземат в ръце съответните ръководители или регулатори".
Според него проверките, които КЕВР е възложил по тази си част, са логични и добре обосновани:
"Предполагам, че ще покажат, че изкривяване в частта "цена" със сигурност няма".
България в момента е един от най-големите вносители на електроенергия на глава от населението в ЕС, подчерта Николов.
7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са реална перспектива за след 10 години, смята той.
"Енергийният сектор умишлено се държи на тъмно, защото, ако се изсветли, ще лъснат доста неприятни неща", коментира бившият министър на енергетиката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
Коментиран от #4, #28, #47
15:11 08.02.2026
2 Данко Харсъзина
15:11 08.02.2026
3 Фамилияата Петкови
15:11 08.02.2026
4 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Цвете":Не плащаме защото Булгаргаз няма пари. Но фактурите се трупат. Текат и лихви.
15:14 08.02.2026
5 1234
Коментиран от #10, #50
15:16 08.02.2026
6 Данко Харсъзина
15:16 08.02.2026
7 Сашо-Кеша
15:17 08.02.2026
8 лоза
Коментиран от #15
15:17 08.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сметките
15:20 08.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Трупат се
15:21 08.02.2026
14 България
Затвор за всички скапани демократи
Коментиран от #19
15:22 08.02.2026
15 Като
До коментар #8 от "лоза":спечели президентските избори!До тогава ще е Ботев!
15:23 08.02.2026
16 Данко Харсъзина
15:24 08.02.2026
17 Боташ
15:25 08.02.2026
18 Боташ
15:26 08.02.2026
19 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "България":Ама магазините бяха празни, а народът беден и гладен.
Коментиран от #24
15:26 08.02.2026
20 Хипотетично
Коментиран от #22, #26
15:27 08.02.2026
21 Електората
15:28 08.02.2026
22 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Хипотетично":Едва ли Султана няма да си прибере парите.
15:29 08.02.2026
23 Сашко
15:30 08.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха ХаХа
На какви цени ?
България умира ежедневно.
15:32 08.02.2026
26 Нищо няма
До коментар #20 от "Хипотетично":Да плати България
Коментиран от #27
15:34 08.02.2026
27 Да де
До коментар #26 от "Нищо няма":Може да вземе и Боташ с регионите в БГ
15:38 08.02.2026
28 Новак
До коментар #1 от "Цвете":Кой се интересува от това? И да не плащаме парите няма да ни направят живота по-лек, щото ще потънат - дали в БОТАШ, ако плащаме, или в нечий джоб, все ми е едно...вече.
15:39 08.02.2026
29 Ха сега де...
15:41 08.02.2026
30 Икономиката спира заради скъпия ток
15:42 08.02.2026
31 Радев
15:45 08.02.2026
32 Пак ли се каните да крадете
Коментиран от #34
15:45 08.02.2026
33 Кой е чел
Дрънкате простотии и особено сороските помаци
15:45 08.02.2026
34 Глупак
До коментар #32 от "Пак ли се каните да крадете":119%
15:46 08.02.2026
35 Калинка нищоправец
15:46 08.02.2026
36 ЧИЧО
15:51 08.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Баце е евролибераст
Коментиран от #40
15:58 08.02.2026
39 Данко Харсъзина
15:58 08.02.2026
40 Данко Харсъзина
До коментар #38 от "Баце е евролибераст":Енергията да не ти е компир. Българския го изнасяш за Украйна, а вносния го пускаш по магазините. Да не говорим, че няма електропровод до Украйна. Невежеството е държавицата е придобило колосални размери.
16:03 08.02.2026
41 АЕЦ козлодуец
16:03 08.02.2026
42 Хмм
16:21 08.02.2026
43 Боташ
16:26 08.02.2026
44 Хасковски каунь
ВТОРО лъскат Мирчев, Маутинчо, оня с фотото и моркова отзаде
16:32 08.02.2026
45 Я пъ тоа
17:48 08.02.2026
46 Ганя Путинофила
18:01 08.02.2026
47 Функционално неграмотен
До коментар #1 от "Цвете":Разбират само функционално грамотните!
18:02 08.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 николов
21:58 08.02.2026
50 вятъра на промяната
До коментар #5 от "1234":май ще взема завоя с 200
22:52 08.02.2026
51 бибо
23:56 08.02.2026