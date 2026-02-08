Новини
Александър Николов: България не плаща по договора на "Булгаргаз" с "Боташ".

Александър Николов: България не плаща по договора на "Булгаргаз" с "Боташ".

8 Февруари, 2026

"Предизборно много хора са надпреварват да казват колко пари плащаме на ден по този договор. Тези фактури дори не се осчетоводяват. 2024 г. един бивш министър потвърди, че от тогава "Булгаргаз" не плаща. Както всеки проблем, той се замита под килима и се оставя като бомба, която да избухне в ръцете на следващите и да се появи пак един спасител, който да гарантира стабилност", коментира още бившият министър на енергетиката

Александър Николов: България не плаща по договора на "Булгаргаз" с "Боташ". - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България не плаща по договора на "Булгаргаз" с "Боташ".

Това каза пред БНР бившият министър на енергетиката Александър Николов и обясни:

"Предизборно много хора са надпреварват да казват колко пари плащаме на ден по този договор. Тези фактури дори не се осчетоводяват. 2024 г. един бивш министър потвърди, че от тогава "Булгаргаз" не плаща. Както всеки проблем, той се замита под килима и се оставя като бомба, която да избухне в ръцете на следващите и да се появи пак един спасител, който да гарантира стабилност".

Според него договорът с "Боташ" в текущата му структура не може да работи:

"Не изключвам сценарий да бъде предоговорен, без да се правят симулативни срещи или симулативни изказвания, както се правеха през последните няколко години. Турция направи много за нас като партньор, за да ни помогнат да балансираме енергийната система, защото и в по-ранни периоди и в следствие на войната в Украйна България беше в много тежко положение. ... ".

По думите на Николов стои въпрос дали "Булгаргаз" си позволява да продава природен газ на загуба, за да удовлетворява текущите претенции на управляващите да се поддържа изкуствено цената далеч под нивата, които са подсигурили с тяхната компетентност или некомпетентност:

"Т.е. цената, на която излиза на пазар, да е под цената на придобиване на ресурса".

Изключително ниското доверие в институциите, не само в КЕВР, е причината за липса на жалби от сметките за ток, смята бившият енергиен министър:

"Поради тази причина хората предпочитат да задават въпроси в социалните медии и да използват официалните медии, за да може да се създаде необходимото напрежение и контрол и да се вземат в ръце съответните ръководители или регулатори".

Според него проверките, които КЕВР е възложил по тази си част, са логични и добре обосновани:

"Предполагам, че ще покажат, че изкривяване в частта "цена" със сигурност няма".

България в момента е един от най-големите вносители на електроенергия на глава от населението в ЕС, подчерта Николов.

7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са реална перспектива за след 10 години, смята той.

"Енергийният сектор умишлено се държи на тъмно, защото, ако се изсветли, ще лъснат доста неприятни неща", коментира бившият министър на енергетиката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    25 4 Отговор
    ТАКА И НЕРАЗБРАХ, ПЛАЩАМЕ ЛИ ЕЖЕДНЕВНО ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ИЛИ НЕ? КОЙ ЩЕ ДАДЕ ВЕРНИЯТ ОТГОВОР?.

    Коментиран от #4, #28, #47

    15:11 08.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    4 12 Отговор
    България внася около 500 мегавата средно. Едва ли сме най-големите вносители на глава от населението. Изчислението е елементарно.

    15:11 08.02.2026

  • 3 Фамилияата Петкови

    20 11 Отговор
    Фамилияата ПеткоСкъсаха договорът за доставка на евтин газ от Газпром и татко Петко се премести от завод Мраз в Чирен

    15:11 08.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    32 2 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Не плащаме защото Булгаргаз няма пари. Но фактурите се трупат. Текат и лихви.

    15:14 08.02.2026

  • 5 1234

    17 8 Отговор
    Този е най-слабия министър на енергетиката от много години насам. Говори несвързани неща и само се пъне, че разкрива "бомби". Нищо не му е ясно под шапката. Не знам кой от двамата - Павела палава или този мрънчо е по-заблуден в енергийната сфера. Ама явно и двамата имат време в телевизиите, платено от някого да си бъбрят глупостите.

    Коментиран от #10, #50

    15:16 08.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    13 18 Отговор
    Киро Умния направи от една печеливша фирма като Булгаргаз, губеща, а Радев я довърши.

    15:16 08.02.2026

  • 7 Сашо-Кеша

    15 6 Отговор
    Мръснико, мръсен.

    15:17 08.02.2026

  • 8 лоза

    10 9 Отговор
    Кирчо канадския няма ли най-после да се избръсне?!

    Коментиран от #15

    15:17 08.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сметките

    17 12 Отговор
    за ток били двойни, а кога ще спрем да изнасяме почти безплатно ток за осрайна?

    15:20 08.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трупат се

    17 3 Отговор
    огромни лихви!

    15:21 08.02.2026

  • 14 България

    22 5 Отговор
    Продаваше ток на Турция с 15 годишни договори а сега внася.
    Затвор за всички скапани демократи

    Коментиран от #19

    15:22 08.02.2026

  • 15 Като

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "лоза":

    спечели президентските избори!До тогава ще е Ботев!

    15:23 08.02.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    13 4 Отговор
    Ако Сашо Кеша не беше съсипал "Чаира", нямаше да се налага внос на енергия.

    15:24 08.02.2026

  • 17 Боташ

    3 7 Отговор
    може да осигури гласове !

    15:25 08.02.2026

  • 18 Боташ

    5 7 Отговор
    наш!

    15:26 08.02.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    9 10 Отговор

    До коментар #14 от "България":

    Ама магазините бяха празни, а народът беден и гладен.

    Коментиран от #24

    15:26 08.02.2026

  • 20 Хипотетично

    17 1 Отговор
    България щом не плаща за договора с Боташ, ще го плати на куп с лихвите.

    Коментиран от #22, #26

    15:27 08.02.2026

  • 21 Електората

    9 0 Отговор
    за какво е?И за Боташ,и за изборите ще плати!

    15:28 08.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хипотетично":

    Едва ли Султана няма да си прибере парите.

    15:29 08.02.2026

  • 23 Сашко

    9 4 Отговор
    Където има КЕШ, никой не ходи ПЕШ!!

    15:30 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха ХаХа

    10 5 Отговор
    Пълни са с вносна стока защото демокрацията нищо не произвежда освен тъпи крадци.
    На какви цени ?
    България умира ежедневно.

    15:32 08.02.2026

  • 26 Нищо няма

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Хипотетично":

    Да плати България

    Коментиран от #27

    15:34 08.02.2026

  • 27 Да де

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Нищо няма":

    Може да вземе и Боташ с регионите в БГ

    15:38 08.02.2026

  • 28 Новак

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Кой се интересува от това? И да не плащаме парите няма да ни направят живота по-лек, щото ще потънат - дали в БОТАШ, ако плащаме, или в нечий джоб, все ми е едно...вече.

    15:39 08.02.2026

  • 29 Ха сега де...

    9 3 Отговор
    И каква е разликата дали в момента плащаме или не плащаме след като сумата е изискуема и ако платим със закъснение ще има начислени и лихви, както е по договор? Единствената възможност да намалим загубите е да купуваме по скъп газ и да го продаваме по евтино, което се опитват да ни убеждават, че е добър избор, Радев и екипа му. Това обаче означава да губим освен от таксите към Боташ и от цената на препродажбата на газ, което надвишава сумата само за такси. Иначе пак ще плащаме, но без нищо да получаваме, а за този дето клати гората и всичко ще е само 100% загуба.

    15:41 08.02.2026

  • 30 Икономиката спира заради скъпия ток

    9 4 Отговор
    Този герберски боклук не знае къде се намира. България дължи пари по Боташ и после и лихви. Внасяме ток. Няма пари за крадене и построяване на 7 и 8 блок. Цената им ще е двойна заради схемите.

    15:42 08.02.2026

  • 31 Радев

    9 1 Отговор
    Турците плащат на нас. Вервайте ми.

    15:45 08.02.2026

  • 32 Пак ли се каните да крадете

    7 2 Отговор
    Борисов е по неплащанео. С Росатом направиха една далавера за 3 милиарда лева по-рано.

    Коментиран от #34

    15:45 08.02.2026

  • 33 Кой е чел

    6 5 Отговор
    договора с Боташ?
    Дрънкате простотии и особено сороските помаци

    15:45 08.02.2026

  • 34 Глупак

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Пак ли се каните да крадете":

    119%

    15:46 08.02.2026

  • 35 Калинка нищоправец

    8 2 Отговор
    Николов, ти от какво разбираш освен че си мазник и мекотело

    15:46 08.02.2026

  • 36 ЧИЧО

    15 1 Отговор
    Как все в БГ , всичко е губещо а собствениците на тия губещи са милионери. Много интересно. Навсякъде рафинериите печеливши при нас губещи.

    15:51 08.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Баце е евролибераст

    6 4 Отговор
    Мариците работят и изнасят ток за Украйна без пари, а се внася ток от чужбина. Българина на малоумник и сега плаща високи сметки.

    Коментиран от #40

    15:58 08.02.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    От кога магистър по икономика занимавал се с фючърси, взе да разбира от енергетика? Ми тогава да закрием техническите университети и да изпратим мегаспециалистите от УНСС да работят на смени по електрическите централи и подстанции. За три дни ще ги убие я тока, я парата и ще се отървем от тях. Поне няма да досаждат по телевизиите с глупотевините си.

    15:58 08.02.2026

  • 40 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Баце е евролибераст":

    Енергията да не ти е компир. Българския го изнасяш за Украйна, а вносния го пускаш по магазините. Да не говорим, че няма електропровод до Украйна. Невежеството е държавицата е придобило колосални размери.

    16:03 08.02.2026

  • 41 АЕЦ козлодуец

    6 3 Отговор
    Ми кой беше казал преди 10-ет години,че площадката на Белене била само гьол.Коя дърта кривоуста маймуна закри блокове на АЕЦ Белене.Ако сега не бъдат изправени българомразците до стената ,ще има още много щети,че даже и може да ни вкарат във войни.За измяна и предателство само смъртна присъда.В противен случай България изчезва от картата на Света.Всеки БОЖИ ден,без да бъде въведена смъртна присъда за предателство е смърт за Народа. А е имало българи ,каквито достойни те бяха и за България умряха.Смърт на предстелите.Да живее България и целокупния нейн Народ.

    16:03 08.02.2026

  • 42 Хмм

    5 3 Отговор
    ха сега де, как пък никой досега не се сети да поиска от борисов и пеевски фактури, че сме плащали по милион на ден, кукувците правят рязък завой към Радев, за да оцелеят, винаги досега са го правили преди избори и са успявали

    16:21 08.02.2026

  • 43 Боташ

    7 1 Отговор
    Нищо, лихвите вървят.

    16:26 08.02.2026

  • 44 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    ПЪРВО лъска като шарлан БОКО който каза че имаме гьол и спря референдума за Белене
    ВТОРО лъскат Мирчев, Маутинчо, оня с фотото и моркова отзаде

    16:32 08.02.2026

  • 45 Я пъ тоа

    7 1 Отговор
    В момента може да не плащаме, но ще дойде време да платим милиардите с лихвите, благодарение на Радев.

    17:48 08.02.2026

  • 46 Ганя Путинофила

    5 1 Отговор
    Пак руснята ни прецака!

    18:01 08.02.2026

  • 47 Функционално неграмотен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Разбират само функционално грамотните!

    18:02 08.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 николов

    1 2 Отговор
    връщай парите бе!

    21:58 08.02.2026

  • 50 вятъра на промяната

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "1234":

    май ще взема завоя с 200

    22:52 08.02.2026

  • 51 бибо

    1 0 Отговор
    април месец като доиде 9ти септември много неща ще се изсветлят дано и нароен съд има за крадците на държавата

    23:56 08.02.2026

