Как бяха открити още три тела край Околчица

След като на 2 февруари в бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима простреляни мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, вчера бяха открити още три тела край връх Околчица.

По непотвърдена информация откритите вчера тела са на издирваните Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишно момче.

Телата са намерени от овчар край връх Вола, който има там лятна кошара и се е качил да я нагледа, казаха от полицията.

По информация от директора на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков тримата са били убити вътре в кемпера, където е намерено и оръжие. Той обяви още, че не е имало стрелба отвън. МВР не изключва версията убийство и последвало самоубийство.

Васков определи трагедията като случай „без аналог“. На въпрос дали се издирват още хора във връзка с престъплението той обяви, че се търсят само свидетели.

Разследването на случая продължава, работи се по всички версии, повториха от полицията.

Достъпът до хижа „Петрохан“, както и до района, в който е открит кемпера с трите тела, е ограничен от органите на реда.