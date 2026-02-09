Новини
България »
Как бяха открити още три тела край Околчица

Как бяха открити още три тела край Околчица

9 Февруари, 2026 08:04 3 672 53

  • околчица-
  • три трупа-
  • петрохан-
  • разследване

Директорът на ГДНП гл. комисар Захари Васков я определи като случай „без аналог“

Как бяха открити още три тела край Околчица - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След като на 2 февруари в бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима простреляни мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, вчера бяха открити още три тела край връх Околчица.

По непотвърдена информация откритите вчера тела са на издирваните Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишно момче.
Телата са намерени от овчар край връх Вола, който има там лятна кошара и се е качил да я нагледа, казаха от полицията.

По информация от директора на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков тримата са били убити вътре в кемпера, където е намерено и оръжие. Той обяви още, че не е имало стрелба отвън. МВР не изключва версията убийство и последвало самоубийство.

Васков определи трагедията като случай „без аналог“. На въпрос дали се издирват още хора във връзка с престъплението той обяви, че се търсят само свидетели.

Разследването на случая продължава, работи се по всички версии, повториха от полицията.

Достъпът до хижа „Петрохан“, както и до района, в който е открит кемпера с трите тела, е ограничен от органите на реда.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потресаващо!

    86 2 Отговор
    Един овчар свърши работата на 60 хилядната ни полиция, получаваща космически заплати.

    Коментиран от #5, #42

    08:25 09.02.2026

  • 2 От Петрохан

    57 1 Отговор
    до Враца има 10 камери, ако е шофирал до морето и след това е отишъл на Околчица са може би 500 камери. Къде са записите за черните жипки. Техният маршрут може също да се проследи. ДАНС = Да Анулираме Някой Сега

    08:27 09.02.2026

  • 3 Краварска медия

    33 5 Отговор
    Мисирка новинарка

    Коментиран от #41

    08:27 09.02.2026

  • 4 Здрасти

    27 22 Отговор
    На мен не ми пука за тези мутри. Интересно ми е обаче, кой в България през последните 4 години направи Държава в Държавата и как затвори очите на службите? Това ли е Дълбоката Държава за която всички говорят? Ще има ли все още някой неумен да гласува за ППДБ след тези разкрития?

    Коментиран от #13

    08:29 09.02.2026

  • 5 много интересно

    23 21 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    Какво ли е правил овчар в планината при метър сняг?

    Коментиран от #12, #24, #43

    08:30 09.02.2026

  • 6 Комисар Корадо Катани

    3 38 Отговор
    Всички улики клонят към групово сектантско самоубийство.

    Коментиран от #36

    08:35 09.02.2026

  • 7 Спомнете си

    27 8 Отговор
    ...като се предполагат версиите за определен кръжец от елити, които се смятат за нещо повече от другите, и които елити славословят либерализма и гей парадите, няма начин човек да не се сети за министерските назначения от 2022. ,напр. Министъра на културата - Наско...! Спомняте ли си го, и демонстративното му поведение .

    08:35 09.02.2026

  • 8 Гого

    47 0 Отговор
    Бог да ги прости! Властите казаха, че според камерите на АПИ Калушев пътува с кола "към морето" в деня след убийствата и изведнъж кемперът му е до Враца с 3 трупа ? Как младежът снощи е изтрил профила си в инстаграм, както писаха някои медии? кметът на селото каза, че единият труп е обгорял и по очи тоест тялото е било вътре при пожара и след това извадено от сградата. Според кмета Данс първи са пристигнали в хижата-правили ли са нещо, премествали, нагласяли, вземали ? Коя бригада ги ликвидира? Защо ако всички ще се "самоубиват" или един ще ги убива и после самоубива, изобщо ще правят пожар да заличават следи? Какво биха загубили ако са имали намерение да се преселват в отвъдното?

    Коментиран от #14

    08:36 09.02.2026

  • 9 36г мафиотизация

    26 2 Отговор
    или т.н. "демокрация", гледайте филма шменти капели и ще ви се изясни цялата картинка в НРБ! Когато си объркал пътя,трябва да се върнеш назад и да хванеш правилния път,иначе отиваш в небитието!

    Коментиран от #10

    08:36 09.02.2026

  • 10 80 години руски ботуш

    17 21 Отговор

    До коментар #9 от "36г мафиотизация":

    Няма нито едно доказателство, че на 10.11.1989 комунистите са сдали властта и руснаците са си тръгнали.

    Коментиран от #11, #15

    08:38 09.02.2026

  • 11 36г мафиотизация

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "80 години руски ботуш":

    тъй де!

    08:40 09.02.2026

  • 12 учил е овцете

    19 5 Отговор

    До коментар #5 от "много интересно":

    да пасът сняг да минава по евтинко зимата… верисията ми е напълно правдободобна както на родната милиция за убийство и самоубийство …

    Коментиран от #21

    08:42 09.02.2026

  • 13 Ха добре

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "Здрасти":

    А чия е била хижата преди да бъде продадена фиктивно на тези (сектанти)? Името Искра Фидосова да ти говори нещо? Или тези мъгляви недомлъвки се свеждат само до ППДБ? И още нещо преди четири години ПП и ДБ не бяха коалиция.

    Коментиран от #19

    08:43 09.02.2026

  • 14 И най важния въпрос

    27 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гого":

    Защо им е трябвало да ходят Околчица да се самоубиват другите?????! Що не се самоубива на място в хижата?

    Коментиран от #17

    08:43 09.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 нещо по-умно

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ходи да си":

    не измисли ли?

    08:45 09.02.2026

  • 17 защото

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "И най важния въпрос":

    Защото няма да е спазен ритуала?

    Коментиран от #47, #48

    08:46 09.02.2026

  • 18 Наблюдател

    9 6 Отговор
    Евроатлантическа картинка .

    08:49 09.02.2026

  • 19 кой каза че е продадена фиктивно?

    12 13 Отговор

    До коментар #13 от "Ха добре":

    Министъра на Вътрешните Работи Бойко Рашков фиктивно ли е затворил РПУто, за да не претиснява новите юнаци? А Васко Ухото фиктивно ли е наливал парички в това НПО? Този път се издънихте. Ама много се издънихте. Не знам дали изобщо някой вече ще гласува за ПП или за Радев. Неможачи. Тотални неможачи.

    08:50 09.02.2026

  • 20 Ддд

    20 0 Отговор
    Забъркаха ни една версия в стил холивудски трилър и ни я сервираха обилно овкусена. Иска ми се да вярвам, че в същия стил някъде на сигурно място, жертвите са оставили доказателства ,за това, какво е предизвикало смъртта им . Дано се намери кой да ги огласи. Съболезнования на близките на жертвите. Бог да им даде сили да не се отказват да огласят истината и изчистят името на убитите.

    08:51 09.02.2026

  • 21 Да де,

    25 4 Отговор

    До коментар #12 от "учил е овцете":

    но овцете са били в зимната кошара долу, а тази била лятната и съответно празна. Очевидно ги е учил дистанционно по телефона и затова се е качил нависоко, за да търси обхват. Сериозното обяснение: кемперът е трябвало да бъде намерен сега. Може би с него е прикрито друго престъпление или някого. Сега очакваме бащата на онова момче да се "самоубие". И всичко успешно ще бъде заметено под килима. "Камора" и "Коса Ностра" ряпа да ядат.

    08:51 09.02.2026

  • 22 така излиза

    9 3 Отговор
    Когато Румен Радев вдигна юмрук и каза "Мутри вън. Ще си върнем държавата!", ексалтираната тълпа под прозореца не го е разбрала правилно. Тогава е изкарал мутрите от дупките и им е върнал държавата.

    08:55 09.02.2026

  • 23 КАКТО И ВЧЕРА ПИСАХ

    16 1 Отговор
    ТЕЛАТА СА НАМЕРЕНИ ОТ ЕДИН ОВЧАР НА КОГОТО СА ПОМОГНАЛИ ЕДИН ОВЕН ДРОН И ЕДНА САТЕЛИТНА ОВЦА. СМЯХ НЕКАДЪРНОСТ И НЕПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА СЛУЖБИТЕ. ПРАВЯТ ЩО И М КАЖАТ ПОЛИТИЦИТЕ. ОТ ПЕТРОХАН ДО СТРАНДЖА ПОСЛЕ ДО ОКОЛЧИЦА СА СТОТИЦИ КИЛОМЕТРИ С КЕМПЕР КОЙТО СЕ ЗНАЕ СЪС ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ КАМЕРИ, ДРОНОВЕ, САТЕЛИТИ. И НИЩО.

    Коментиран от #26

    08:57 09.02.2026

  • 24 Запознат

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "много интересно":

    Нямаше никакъв сняг от показаното по телевизиите.А и как при метър сняг кемпера ще навлезе толкова навътре?
    Само малоумни коментари.

    Коментиран от #29

    09:01 09.02.2026

  • 25 Само питам

    16 0 Отговор
    Тези , които пуснаха първите версии за "частна армия " , "педофилска мрежа " , "секта " не са го правиш случайно . Ясно че са искали медийна мъгла . / Относно версията за „затворено общество с елементи на секта”, приятелката на убития беше категорична: „Познавайки Ивайло (Иванов) , не мога да си представя, че той би участвал в някаква йерархична група”. Тя определи като „пълен абсурд” и твърденията за „педофилска нишка”. Та ...Кой и защо имаше нужда да пуска подобни слухове ?

    09:01 09.02.2026

  • 26 не е смях и не е некадърност

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "КАКТО И ВЧЕРА ПИСАХ":

    Някой от високо ниво пречи на службите да си вършат работата и облъчва народонаселението с кьорфишеци съшити с бели конци. Разчита че джензитата не са особено умни и на гола кука се хващат. За това имаше по три-четири взаимоизключващи се статии по медиите всеки ден. За нас е особено трудно да се сетим, че същия си замита следите, защото влиза в политиката и тези юнаци знаят прекалено много.

    09:02 09.02.2026

  • 27 Анонимен

    6 0 Отговор
    Всички, според компетентното мнение на експертите , групово са се само простреляни.Така никой не е виновен за лавинообразните нараствания на труповете.Заприлича на Белене в демократичен(убийнствен )вариант.

    09:03 09.02.2026

  • 28 Танцьор

    13 0 Отговор
    Първият въпрос на който трябва да отговорят разследващите е какво са правили служители на Д А Н С преди полицията и приемното лице да влязат в хижата.
    След като тази агенция няма правомощия за разследване на криминални деяния, те в качеството на какви са били там преди всички останали?!
    Убийството в кемпера е следствие на предишни събития за които първо трябва да се дадат отговори.

    09:03 09.02.2026

  • 29 бре

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Запознат":

    А пред вилата имаше сняг. Направа да падладейш. През юни месец никъде няма да има сняг. Да.

    Коментиран от #38

    09:04 09.02.2026

  • 30 Здрасти

    1 11 Отговор
    Все се чудя, има ли връзка вдигането на радевото юмруче със създаването на тежко въоръжено НПО в гората? Някой от най-висока позиция е затворил очите и вързал ръцете на българските служби, за да може това НПО да се вихри както си иска. Това не е ли мутренска държава, в която службите умишлено не работят, а НПО иззема функциите им и прави каквото си иска?

    Коментиран от #32

    09:08 09.02.2026

  • 31 ту-туу

    4 0 Отговор
    Не можаха рейнджърите да ги опазят,а в събота колко нафиркан беше кожухаров в дискотеката и го опазиха щом не се чу да го бият пак деца

    09:21 09.02.2026

  • 32 Вместо

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Здрасти":

    да се чудиш,свали си гащите и се наведи пред огледалото. Каквото и да видиш вътре все на юмручето му ще ти прилича.

    Коментиран от #33

    09:21 09.02.2026

  • 33 мхм

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Вместо":

    Това ли е най-умното което измисли?

    Коментиран от #34

    09:23 09.02.2026

  • 34 В сравнение

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "мхм":

    с поредната ти антирадева глупост, си е направо шедьовър. И е вярно.

    Коментиран от #35

    09:25 09.02.2026

  • 35 мхм

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "В сравнение":

    Когато преди 4 години Радев обеща да ни оправи, той го е мислел буквално!

    Коментиран от #37

    09:35 09.02.2026

  • 36 Шиши

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Комисар Корадо Катани":

    Точно така. За такова обяснение плащам подобаващо.

    09:41 09.02.2026

  • 37 Тебе

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "мхм":

    явно те е оправил. За разделение на властите чувал ли си?

    09:42 09.02.2026

  • 38 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "бре":

    Писах за мястото с кемпера, но и за вилата нямаше метър сняг в никакъв случай.

    Коментиран от #40

    09:42 09.02.2026

  • 39 бай Иван

    5 1 Отговор
    Най-новата версия на ген.Атанасов - това е руска хибридна атака, която цели да дестабилизира България точно преди изборите!

    Коментиран от #53

    09:44 09.02.2026

  • 40 Ти си влах, нали

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Запознат":

    Я кажи, в Козлодуй има ли метър сняг и мръзнете това власите ?

    Коментиран от #49

    09:45 09.02.2026

  • 41 Грешиш

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Краварска медия":

    Не е краварска, а. Британска!
    Виж флага до името на сайта на фона на червената лента

    09:50 09.02.2026

  • 42 и какво

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    е свършил овчаря да питам.Видял е кемпера със живи хора вътре и е повикал полиция за да вземе награда, и са дошли убийци и са ги застреляли и се повтаря случката в петрохан с глупостите и глупавините

    Коментиран от #44

    09:51 09.02.2026

  • 43 Къде видя

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "много интересно":

    Сняг бе кьорчо , там под Околчица?

    09:53 09.02.2026

  • 44 Сериозно?

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "и какво":

    Полицаите ли са ги застреляли? Ти откъде знаеш? Веднага отивай в прокуратурата щом го знаеш или да те намерят по айпи адрес?

    Коментиран от #45, #50

    09:58 09.02.2026

  • 45 Със сигурност

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сериозно?":

    Добре че беше овчаря да ги намери. Полицаите са заети да си броят пачките с големи заплати. Друго не вършат.

    10:24 09.02.2026

  • 46 Това

    6 0 Отговор
    За сигнала от овчар е съмнително.Никой не вярва нито на МВР,нито на ДАНС,нито на Прокуратура.Кой случай са разкрили,ни за Алексей Петров,ни за Нотариуса,ни за Къри.Там уж щяха да работят и чужди служби и накрая за всички,всичко се потуши и едва ли са работили по тия случаи.Само мъгла и след мъглата пак мъгла.Зс какво им плащат незнам.И тогава Тиквата се беше прибрал,спотаил и сега е същото.А къде е Магнита за който работят тези институции.То е дало инструкциите и също се спотайва.А дано следващи да има и да са поръчителите.Мафиотска държава Всичко знаят.Н о мълчат и чистят неудобните и над труповете си правят политически пиар.Е дано този път Ту,,ту,ти,ти,,ту им покаже ,че така няма да продължава и има възмездие.

    10:27 09.02.2026

  • 47 Версия

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "защото":

    Защото Калушев не е искал нещо да даде. Нещо важно. Нещо, което ДАНС са търсили преди това в село Българи. Забележете, не е криминален екип, не е групата за задържане, а са вероятно от бургаския ДАНС. Чиновници с пистолети. Така, че са ги държали останалите трима докато си кажат или докато намерят това, което им трябва и са ги ликвидирали. Отделно, че Кемпера е сравнително близо до местопроизшествието. Поне от кумова срама да бяха вдигнали военен хеликоптер за издирването му. По време на соца, само по следите от гумите на дадено превозно средство издирваха извършителя, без никакви камери.

    10:32 09.02.2026

  • 48 Тодор

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "защото":

    "Защото няма да е спазен ритуала?"

    Няма логика !
    Ако е налице ритуално убийство и самоубийство в една секта, то ритуала е един за всички в тази секта. Не може ритуала за едните да е да умрат в Петрохан, а ритуала за другите е да умрат на Околчица.

    10:37 09.02.2026

  • 49 Запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ти си влах, нали":

    Влах е плиткия ти мозък

    Коментиран от #52

    10:39 09.02.2026

  • 50 ще ми

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Сериозно?":

    хванеш пи пи то по ай пи то.КАЗВАМ че се обадил в полицията а са дошли убийците ЗАщо не си помислиш че телефоните се подслушват и контролират в продадената държава И да поолицаите идват със голямо закъснение и първия път и втория път И да не се окаже че при натривки никой от пещерняците няма следи от барут по ръцете ИЛИ ТОВА НЕ СЕ КОМЕНТИРА досега в над 500 коментара по случая ИЛИ СА СЕ ГРЪМНАЛИ С РЪКАВИЦИ и после са ги изгорили в огъня с други доказателства в хижата... И стига глупости че хижата била на фидосова КУПУВАХА ЗА 5 ЛЕВА И ПРОДАВАХА ЗА 500 000

    Коментиран от #51

    10:44 09.02.2026

  • 51 Запомни

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ще ми":

    никой не е анонимен в нета! И ако пишеш клевети напълно е възможно да отговаряш за тях. Първата такава присъда е издадена още преди 20-на години от ОС Кюстендил. Оттогава, с напредъка на технологиите, са стотици. Питай в СГС и ще разбереш.

    11:12 09.02.2026

  • 52 И си неграмотен

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Запознат":

    освен мокър, не знаеш българския правопис.

    11:15 09.02.2026

  • 53 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "бай Иван":

    Не само това.Джобния менте женерал лично е видял,как Путин ги разстрелва,а след това отлита с руски изтребител.Сам го е карал.Генерала лично искал да спаси геройски пещерняците и да утрепе Путин,но в този момент Шиши му заповядал да не се намесва.Пък и гащите му в точно тогава многозначително започнали да пожълтяват,а Путин не обичал миризмите на л.,страхливо се оттеглил.Така с едни ос......@ни гащи победихме Русия,вечния враг на джобния женерал.

    11:18 09.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове