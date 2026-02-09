Румяна Коларова: Има надежда в БСП

Има надежда в БСП. Това заяви социологът Румяна Коларова в ефира на БНТ. По думите ѝ БСП винаги са управлявали с ДПС и тука въпросът е колко ще се отдалечат от клиентелните структури.

БСП трябва да възстановят идеологическото ляво. Да се надяваме, че там системността ще проработи, каза още тя и добави, че винаги е била за нея.

Христо Пенчугов добави, че е умерен песимист. "Модерните леви не гласуват за БСП през последните години", каза още той.

БСП не е партия на олигархията, а олигархията е там, където има политически смисъл, заяви политологът Страхил Далийски.