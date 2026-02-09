Румяна Коларова: Има надежда в БСП

Новини
9 Февруари, 2026 09:20

БСП трябва да възстановят идеологическото ляво. Да се надяваме, че там системността ще проработи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има надежда в БСП. Това заяви социологът Румяна Коларова в ефира на БНТ. По думите ѝ БСП винаги са управлявали с ДПС и тука въпросът е колко ще се отдалечат от клиентелните структури.

БСП трябва да възстановят идеологическото ляво. Да се надяваме, че там системността ще проработи, каза още тя и добави, че винаги е била за нея.

Христо Пенчугов добави, че е умерен песимист. "Модерните леви не гласуват за БСП през последните години", каза още той.

БСП не е партия на олигархията, а олигархията е там, където има политически смисъл, заяви политологът Страхил Далийски.


България
Оценка 1.2 от 16 гласа.
  • 1 Хоуплес

    31 1 Отговор
    Дори и в квартал Надежда няма надежда за тях

    Коментиран от #2

    09:22 09.02.2026

  • 2 Сила

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хоуплес":

    Когато вече няма никаква Надежда , значи си в Обеля ....!

    Коментиран от #6

    09:24 09.02.2026

  • 4 Кабакрадев

    20 0 Отговор
    Никаква надежда,ако се продадат пак на 2-те пра..сета,но пък има надежда 2,3-ма да станат много богати,както ние,като продадохме СДС на ГЕПИ,срещу огромни ползи...за джоба.

    09:27 09.02.2026

  • 5 Не на факти

    32 1 Отговор
    Бабата внучка на Коларов и слуга на мутрата Борисов пак се е изпуснала

    Коментиран от #11

    09:27 09.02.2026

  • 6 Шиши

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Зафирката ги навря в зайчарника в Банкя, направо ги занули

    09:29 09.02.2026

  • 7 Само

    18 1 Отговор
    дядо ти да те чуе и ще видиш едно модерно ляво ...

    09:29 09.02.2026

  • 9 гост

    22 0 Отговор
    Поредната врачка отново на екран!

    09:31 09.02.2026

  • 10 ТАЗИ

    16 1 Отговор
    ДР-ъТАТА Оф-ЦА В СТРЕМЕЖ ДА ОТЛИВА ОТ ГЛАСОВЕТЕ ЗА РА-Д-ЕВ ЗАПОЧВА ВСЯКАКВИ КЛ-ЮКА-РСТВА

    09:33 09.02.2026

  • 11 гост

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Не на факти":

    Да бъдем обективни и да не гледаме само съвпадението на имената! Бабата НЕ Е внучка на Васил Коларов, както и идиота Георги Семерджиев НЕ Е внук на генерал Атанас Семерджиев.

    Коментиран от #13, #14

    09:34 09.02.2026

  • 12 бай Митко

    13 1 Отговор
    Баба Руми въобще не изглежда на 79 годишна, консервирана като на 75 години! Боко с кво ва рани толкоз?

    09:37 09.02.2026

  • 13 Добре де

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    правнучка на В. Коларов

    09:39 09.02.2026

  • 14 бай Митко

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Здрасти "гост"! Заинтригува ме и да те питам: Дебелака Александър Йорданов има ли нещо общо с подпорудчик Костадин Йорданов избил шестте деца от Ястребино на 20.12.1943 год.

    Коментиран от #18

    09:41 09.02.2026

  • 15 бсп

    8 1 Отговор
    са на бунището!!!

    09:42 09.02.2026

  • 16 МИНУВАЧ

    8 0 Отговор
    Едвали.. защото подобни на теб продадоха идеите й

    09:55 09.02.2026

  • 18 гост

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "бай Митко":

    За да те осветля честно, колкото и да не ми е приятен Ал. Йо. доколкото знам също няма роднинска връзка с убиеца от Ястребино.

    10:05 09.02.2026

  • 19 Изчезни

    7 0 Отговор
    и ти с БКП - то ви , бабо !

    10:13 09.02.2026

  • 20 Недежда

    6 0 Отговор
    Да се върнат лагерите?малииии

    10:17 09.02.2026

  • 21 Жабокрек

    7 1 Отговор
    Румянке,как ще обясниш на младите защо се обръщат с "другарко"?В коя друга социалистическа партия използват тази дума?Родените след 1989г. вече са големи хора.

    10:26 09.02.2026

  • 22 пешо

    10 0 Отговор
    коларовата унучка докога ще е размотавате по студията

    10:29 09.02.2026

  • 23 Е щом Крум

    6 0 Отговор
    Е надеждата- мерси, ама няма нужда от такъв ляв апендикс!

    10:33 09.02.2026

  • 25 Масово промиване

    5 0 Отговор
    Никаква надежда няма за хора вкарали България в кенефа

    10:38 09.02.2026

  • 26 Гледай те само

    4 0 Отговор
    Пристигнаха високите сметки за ток.И хората трупат злоба срещу БСП.С комсомолски ентусиазъм и пионерски трепет ще се спуснат да гласуват за...Радев.Олигарсите и т.н. крупни бизнесмени са рекламното лице на БСП със обратен знак.Ето защо тази партия отива на кино, Количествено натрупване води до качествено изменение на настроенията към БСП.

    10:46 09.02.2026

  • 27 Григор

    4 0 Отговор
    Ха-ха-ха щом и тази започна да хвали Зарков, работата е ясна. Похвали и поздравления от "Продължаваме промяната", ГЕРБ и "Демократична България". Защо ли са толкова доволни? Ами защото Зарков ще провежда политика близка до тяхната. Поздравленията са и заради неговата неистова русофобия. И това е лидер на БСП. Бог да пази България!

    Коментиран от #29

    10:48 09.02.2026

  • 28 В европата няма клоака

    3 1 Отговор
    Която да са ни набутали без съдействието на БСП -то

    10:49 09.02.2026

  • 29 Зарков е Един

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Григор":

    От Раде( Телите) на Еврото....!

    10:58 09.02.2026

  • 30 препоръка

    5 0 Отговор
    Значи,всички пенсионери да си гледат собствения живот.В противен случай премахнете пенсиите.Дори при Живков не се допускаше работещи пенсионери,освен на национален обект.Омръзнахте ни.Втръснахте ни.Едни и същи.А ти,ако не беше внучка на Васил Коларов професор ли щеше да бъдеш днес?

    11:09 09.02.2026

  • 31 Ако

    3 0 Отговор
    дъртаците се смирите ще има надежда. От вас младите думата не могат да вземат. Спите пред студиата първи да се вмъкнете да давате акъл.

    11:35 09.02.2026

  • 32 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    ..." БАБИЧКА СЪМ - БАБИЧКА ---МОГА ДА ПЛЕТА --И ДА ДРЪНКАМ ЕДНОВРЕМЕННО - ТРАЛА - ТРАЛА - ЛА ЛА ЛА " !?!?!?!!?!?!?

    12:45 09.02.2026

  • 33 надежда няма

    1 1 Отговор
    БСП не прави изключение от другите партии. Всеки следващ избор е по-катастрофален от предишния. Това, дето казва г-жа Коларова - "има надежда", е смешно. Надежда всяка тука оставете... При предишният председател нямаше БСП, а тя просто беше част от ДПС Ново начало. Сега вече БСП ще е част от ПП/ДБ. Да не забравяме, че новият председател е:
    - радетел за Истанбулската конвенция и правата на ЛГБТ;
    - поддръжник на Киев и войната;
    - поддръжник на насилственото и фалшифицирано въвеждане на еврото;
    - привърженик на НАТО в неговата антируска политика, дори с цената на война в Европа;
    - привърженик на сляпото следване на нарежданията на Урсула.
    Все теми, които не са на дневен ред при електората на БСП и българските граждани. Напротив - все позиции, които те категорично отричат. За каква надежда може да идва реч тук...Каква???

    16:08 09.02.2026

