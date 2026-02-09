Румяна Коларова: Има надежда в БСП

Има надежда в БСП. Това заяви социологът Румяна Коларова в ефира на БНТ. По думите ѝ БСП винаги са управлявали с ДПС и тука въпросът е колко ще се отдалечат от клиентелните структури.
БСП трябва да възстановят идеологическото ляво. Да се надяваме, че там системността ще проработи, каза още тя и добави, че винаги е била за нея.
Христо Пенчугов добави, че е умерен песимист. "Модерните леви не гласуват за БСП през последните години", каза още той.
БСП не е партия на олигархията, а олигархията е там, където има политически смисъл, заяви политологът Страхил Далийски.
1 Хоуплес
Коментиран от #2
09:22 09.02.2026
2 Сила
До коментар #1 от "Хоуплес":Когато вече няма никаква Надежда , значи си в Обеля ....!
Коментиран от #6
09:24 09.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кабакрадев
09:27 09.02.2026
5 Не на факти
Коментиран от #11
09:27 09.02.2026
6 Шиши
До коментар #2 от "Сила":Зафирката ги навря в зайчарника в Банкя, направо ги занули
09:29 09.02.2026
7 Само
09:29 09.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 гост
09:31 09.02.2026
10 ТАЗИ
09:33 09.02.2026
11 гост
До коментар #5 от "Не на факти":Да бъдем обективни и да не гледаме само съвпадението на имената! Бабата НЕ Е внучка на Васил Коларов, както и идиота Георги Семерджиев НЕ Е внук на генерал Атанас Семерджиев.
Коментиран от #13, #14
09:34 09.02.2026
12 бай Митко
09:37 09.02.2026
13 Добре де
До коментар #11 от "гост":правнучка на В. Коларов
09:39 09.02.2026
14 бай Митко
До коментар #11 от "гост":Здрасти "гост"! Заинтригува ме и да те питам: Дебелака Александър Йорданов има ли нещо общо с подпорудчик Костадин Йорданов избил шестте деца от Ястребино на 20.12.1943 год.
Коментиран от #18
09:41 09.02.2026
15 бсп
09:42 09.02.2026
16 МИНУВАЧ
09:55 09.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 гост
До коментар #14 от "бай Митко":За да те осветля честно, колкото и да не ми е приятен Ал. Йо. доколкото знам също няма роднинска връзка с убиеца от Ястребино.
10:05 09.02.2026
19 Изчезни
10:13 09.02.2026
20 Недежда
10:17 09.02.2026
21 Жабокрек
10:26 09.02.2026
22 пешо
10:29 09.02.2026
23 Е щом Крум
10:33 09.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Масово промиване
10:38 09.02.2026
26 Гледай те само
10:46 09.02.2026
27 Григор
Коментиран от #29
10:48 09.02.2026
28 В европата няма клоака
10:49 09.02.2026
29 Зарков е Един
До коментар #27 от "Григор":От Раде( Телите) на Еврото....!
10:58 09.02.2026
30 препоръка
11:09 09.02.2026
31 Ако
11:35 09.02.2026
32 ПЕНКО
12:45 09.02.2026
33 надежда няма
- радетел за Истанбулската конвенция и правата на ЛГБТ;
- поддръжник на Киев и войната;
- поддръжник на насилственото и фалшифицирано въвеждане на еврото;
- привърженик на НАТО в неговата антируска политика, дори с цената на война в Европа;
- привърженик на сляпото следване на нарежданията на Урсула.
Все теми, които не са на дневен ред при електората на БСП и българските граждани. Напротив - все позиции, които те категорично отричат. За каква надежда може да идва реч тук...Каква???
16:08 09.02.2026