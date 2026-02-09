За втора година български ученици спечелиха награда на престижен световен конкурс за проект на космическа колония

Екип от 12 ученици от 12. клас, ръководен от Ирена Шевкенова, спечели второ място в престижния международен конкурс Live in a Healthy Space Design Competition 2025, организиран от Националното космическо общество (National Space Society). Към конкурса имаше огромен интерес от цял свят и двойно повече участници от миналата година: 2 627 проекти и 14 636 ученици от 12 различни държави.

Конкурсът изисква създаването на концепция за селскостопанска структура за отглеждане на растения в космически условия, която учениците развиват иновативно в своя проект FlorAstra.

Списък на отличените ученици:

Елица Павлова, Биляна Манасиева, Жасмин Цветкова, Георги Бишков, Ема Несторова, Надежда Драгнева (Първа английска езикова гимназия)

Ирена Шевкенова, Сияна Кръстева, Мартин Ламбов, Даниел Георгиев, Лора Георгиева, Ира Карина Димова (133 СУ А.С. Пушкин)

Екипът спечели първо място в конкурса през 2025 и благодарение на подкрепата на Столична община представи своя проект Galanthus на ежегодната конференция на Националното космическо общество, проведена във Флорида, САЩ. Там пред тях се разкри свят, за който само са си мечтали - срещнаха се с астронавти, професионалисти и учени на световно ниво, включително и с ръководителя на НАСА Джаред Айзъкмън. В рамките на събитието посетиха Kennedy Space Center, NASA - Cape Canaveral и станаха свидетели на живо на излитането на две ракети.

FlorAstra представлява по-зряла и амбициозна цялостна концепция за космическа колония в орбитата на планетата Церера, която устойчиво осигурява живот на 4000 души чрез напълно затворена екосистема.

Проектът се отличава с новаторска комбинация от технологии: 50-акров селскостопански модул, съчетаващ аеропоника, хидропоника и аквапоника за отглеждане на над 40 вида растения, докато системата за рециклиране преобразува урината в питейна вода и торове, а щурците и ларвите на черната войнишка муха консумират органични отпадъци и се превръщат в богат на протеини хранителен източник. Генетично модифицираните култури с повишено съдържание на витамини A и C, 3D принтираното месо от растителни протеини и роботизираното прибиране на реколтата създават напълно автономна хранителна система, където всеки ресурс се използва многократно в безкраен цикъл на възобновяване.

Отвъд чисто функционалното, FlorAstra залага на психологическото благополучие чрез култивиране на цветя - розите от вида Rosa damascena и Rosa rugosa не просто украсяват пространството, но предлагат медицински свойства срещу болка, стрес и възпаление, а техните етерични масла се използват за производство на лекарства и козметика на борда на станцията. Както самите ученици формулират философията си: “Цветята на нашата станция носят послание- отглеждаме красота в далечни места, изпълнени със студенина, не защото ни се налага, а защото настояваме, че трябва.”

Името FlorAstra (от латински “цветя на звездите”) въплъщава тази визия за създаване не просто на място за оцеляване, а на истински небесен рай сред звездите, където хората могат да живеят пълноценно.

В проекта не е използван никакъв изкуствен интелект, а всички изображения и 3D модели са направени от учениците.

Благодарение на високата оценка на проекта, екипът е поканен да представи FlorAstrа на Годишния конгрес на Националното космическо общество, който ще се проведе на 4-7 юни 2026 г. във Вирджиния, САЩ.

Това е уникална възможност нашите ученици да покажат българския научен потенциал пред водещи световни специалисти в областта на космическите изследвания. Всяка конференция е платформа за международни контакти, откриване на ментори и нови хоризонти, които могат да определят бъдещата кариера на нашите ученици в една от най-динамичните области на науката.

Участниците в миналогодишния проект бяха отличени и в “Отличниците на България”.

Ще сме изключително благодарни, ако отразите техния нов успех в интервю или репортаж. Готови са да споделят повече детайли за проекта, за работата по него и за предстоящото участие в международния конгрес, както и предишното.

За да замине, екипът се нуждае от финансиране на участието и подготовката си за Конгреса.

Надяваме се това отразяване да привлече още млади хора да се устремят към звездите.

За Националното космическо общество:

Националното космическо общество (National Space Society) е водеща международна организация, насочена към насърчаване на космическите изследвания и развитието на технологии за колонизация на Космоса. Конкурсът “Live in a Healthy Space Design Competition” се провежда ежегодно и събира ученици от цял свят, които представят иновативни проекти за бъдещето на човечеството в космоса.