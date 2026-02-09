Новини
За втора година български ученици спечелиха награда на престижен световен конкурс за проект на космическа колония

9 Февруари, 2026 07:48 1 004 21

  • ирена шевкенова-
  • ученици-
  • florastra-
  • космическа колония

Екипът спечели първо място в конкурса през 2025 и благодарение на подкрепата на Столична община представи своя проект Galanthus на ежегодната конференция на Националното космическо общество, проведена във Флорида, САЩ

За втора година български ученици спечелиха награда на престижен световен конкурс за проект на космическа колония - 1
Снимка: Станислава Павлова
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екип от 12 ученици от 12. клас, ръководен от Ирена Шевкенова, спечели второ място в престижния международен конкурс Live in a Healthy Space Design Competition 2025, организиран от Националното космическо общество (National Space Society). Към конкурса имаше огромен интерес от цял свят и двойно повече участници от миналата година: 2 627 проекти и 14 636 ученици от 12 различни държави.

Конкурсът изисква създаването на концепция за селскостопанска структура за отглеждане на растения в космически условия, която учениците развиват иновативно в своя проект FlorAstra.

Списък на отличените ученици:

Елица Павлова, Биляна Манасиева, Жасмин Цветкова, Георги Бишков, Ема Несторова, Надежда Драгнева (Първа английска езикова гимназия)

Ирена Шевкенова, Сияна Кръстева, Мартин Ламбов, Даниел Георгиев, Лора Георгиева, Ира Карина Димова (133 СУ А.С. Пушкин)

Екипът спечели първо място в конкурса през 2025 и благодарение на подкрепата на Столична община представи своя проект Galanthus на ежегодната конференция на Националното космическо общество, проведена във Флорида, САЩ. Там пред тях се разкри свят, за който само са си мечтали - срещнаха се с астронавти, професионалисти и учени на световно ниво, включително и с ръководителя на НАСА Джаред Айзъкмън. В рамките на събитието посетиха Kennedy Space Center, NASA - Cape Canaveral и станаха свидетели на живо на излитането на две ракети.

FlorAstra представлява по-зряла и амбициозна цялостна концепция за космическа колония в орбитата на планетата Церера, която устойчиво осигурява живот на 4000 души чрез напълно затворена екосистема.

Проектът се отличава с новаторска комбинация от технологии: 50-акров селскостопански модул, съчетаващ аеропоника, хидропоника и аквапоника за отглеждане на над 40 вида растения, докато системата за рециклиране преобразува урината в питейна вода и торове, а щурците и ларвите на черната войнишка муха консумират органични отпадъци и се превръщат в богат на протеини хранителен източник. Генетично модифицираните култури с повишено съдържание на витамини A и C, 3D принтираното месо от растителни протеини и роботизираното прибиране на реколтата създават напълно автономна хранителна система, където всеки ресурс се използва многократно в безкраен цикъл на възобновяване.

Отвъд чисто функционалното, FlorAstra залага на психологическото благополучие чрез култивиране на цветя - розите от вида Rosa damascena и Rosa rugosa не просто украсяват пространството, но предлагат медицински свойства срещу болка, стрес и възпаление, а техните етерични масла се използват за производство на лекарства и козметика на борда на станцията. Както самите ученици формулират философията си: “Цветята на нашата станция носят послание- отглеждаме красота в далечни места, изпълнени със студенина, не защото ни се налага, а защото настояваме, че трябва.”

Името FlorAstra (от латински “цветя на звездите”) въплъщава тази визия за създаване не просто на място за оцеляване, а на истински небесен рай сред звездите, където хората могат да живеят пълноценно.

В проекта не е използван никакъв изкуствен интелект, а всички изображения и 3D модели са направени от учениците.

Благодарение на високата оценка на проекта, екипът е поканен да представи FlorAstrа на Годишния конгрес на Националното космическо общество, който ще се проведе на 4-7 юни 2026 г. във Вирджиния, САЩ.

Това е уникална възможност нашите ученици да покажат българския научен потенциал пред водещи световни специалисти в областта на космическите изследвания. Всяка конференция е платформа за международни контакти, откриване на ментори и нови хоризонти, които могат да определят бъдещата кариера на нашите ученици в една от най-динамичните области на науката.

Участниците в миналогодишния проект бяха отличени и в “Отличниците на България”.

Ще сме изключително благодарни, ако отразите техния нов успех в интервю или репортаж. Готови са да споделят повече детайли за проекта, за работата по него и за предстоящото участие в международния конгрес, както и предишното.

За да замине, екипът се нуждае от финансиране на участието и подготовката си за Конгреса.

Надяваме се това отразяване да привлече още млади хора да се устремят към звездите.

За Националното космическо общество:

Националното космическо общество (National Space Society) е водеща международна организация, насочена към насърчаване на космическите изследвания и развитието на технологии за колонизация на Космоса. Конкурсът “Live in a Healthy Space Design Competition” се провежда ежегодно и събира ученици от цял свят, които представят иновативни проекти за бъдещето на човечеството в космоса.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 3 Отговор
    Въй, тия от малки искат да си бият шута от тук!

    Коментиран от #21

    07:55 09.02.2026

  • 2 Това ме зарадва

    5 2 Отговор
    Браво на децата.
    Дано не ги прогоним, както обикновенно се случва!
    Дерзайте младежи!

    08:01 09.02.2026

  • 3 Кучето Лайка

    3 5 Отговор
    Накрая и те ще свършат в някой НПО кемпер.

    08:02 09.02.2026

  • 4 Харви

    4 2 Отговор
    Да внимават само да не ги пратят на стаж на острова на Епстийн.

    08:07 09.02.2026

  • 5 Браво

    4 3 Отговор
    Имаме млади български умове, които трябва да запазим и развиваме.

    Коментиран от #8

    08:08 09.02.2026

  • 6 РАЛИЦ КОВАЧЕВ

    6 3 Отговор
    СТИГА БЕ!
    ОТСЕГА ГИ ПОДГОТВЯТ ЗА НИЩО ПРАВЕЩИ ПАРА3ИТИ.

    08:10 09.02.2026

  • 7 Добро утро

    2 3 Отговор
    Една позитивна и приятна новина, дано повече такива да четем защото в живота се случват хубави неща които ни носят радост и усмивки.

    Коментиран от #10

    08:10 09.02.2026

  • 8 Жул Верн

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Умове реещи се из небесата. Нито някога ще полетят в космоса, нито пък и идеите им са реализируеми извън някое филмово студио. Просто са деца и ги ползват някакви си презокеански шмекери да точат американския данъкоплатец за фантасмагории.

    08:12 09.02.2026

  • 9 честен ционист

    2 2 Отговор
    Ганчо свикана с грантоедстовто още от ранна детска възраст. Преди 20 год никой български родител не би си пуснал децата на ексурзия с двама мамуни чак до САЩ.

    08:16 09.02.2026

  • 10 позитивно бръщолевене

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Добро утро":

    Позитивна новина ще е ако съобщат, че някой от 240-те е пукнал днес.

    08:18 09.02.2026

  • 11 Дааааа

    2 5 Отговор
    На Ганя новината не му се нрави, хвърля опел и жупел ако някой има повече сиво вещество от него. Сутрин става и предава омразата на собственото си съществуване върху останалите и това му носи наслада и удовлетворение. Един ден ще се превърне в тор точно както се е родил и както е живял.

    08:19 09.02.2026

  • 12 прокопи

    3 1 Отговор
    Вместо домати, краставици, пипер, ябълки, круши ... на родна почва, ние ще произвеждаме рози в космоса.

    08:20 09.02.2026

  • 13 Подготвят младите за бъдещето

    2 1 Отговор
    "докато системата за рециклиране преобразува урината в питейна вода и торове, а щурците и ларвите на черната войнишка муха консумират органични отпадъци и се превръщат в богат на протеини хранителен източник. " "визия за създаване не просто на място за оцеляване, а на истински небесен рай сред звездите, където хората могат да живеят пълноценно." "не защото ни се налага, а защото настояваме, че трябва.” Тази идилия, този "небесен рай", мъдреците от Давос ни ги обещаха вече за 2030г.

    Коментиран от #16

    08:21 09.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Талантливите деца у нас

    2 0 Отговор
    се изпомпват на Запад чрез системата на олимпиадите по математика, информатика, лингвистика, физика, химия, биология. Биват подготвени за това от учители като Теодоси Теодосиев по физика и други по различните предмети. Като по правило тия деца получават стипендии в престижни западни университети. За повечето, да не кажа всички всъщност това е и целта.

    08:23 09.02.2026

  • 16 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Подготвят младите за бъдещето":

    Тези дечурлига са бъдещите Кунева и Мара Габриел, само че с щатско CV.

    08:23 09.02.2026

  • 17 на планетата Церера

    0 1 Отговор
    космическа колония в орбитата на планетата Церера?

    08:26 09.02.2026

  • 18 Олга

    1 0 Отговор
    На американеца смисъл на благополучието са: сделки, грабеж и война.Това събитие с бг-децата (честито на победата им) е грабеж. Под “благовидни” намерения САЩ грабят интелектуален потенциал на държавите. Това им е практиката. Интересно да се проследи как след някоя друга година някои от тези деца успешно завършили обучението си тук, ще се окажат зад океана и ще се трудят за просперитета не на своя, а на чуждата държава.

    08:42 09.02.2026

  • 19 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор
    Тази програма ми прилича на Fallout! Подготеят децата за ядрената война и живот във vaults! 🚀

    08:45 09.02.2026

  • 20 Браво

    1 1 Отговор
    на българските деца

    11:42 09.02.2026

  • 21 зле

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    тия от малки са разбра ли че да споделят територията с такива задръстени индивиди като тебеподони и путиноподобни в българия няма да им донесе переспективно бтдеще, както и факта че всички български световни постижения са на българи имигранти

    12:21 09.02.2026

