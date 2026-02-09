Йотова провежда във вторник последни консултации преди да посочи служебен премиер

Започва ключова политическа седмица.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре финален кръг консултации с три политически формации. За срещи на "Дондуков" 2 са поканени представители на АПС, МЕЧ и "Величие". След разговорите с тях президентът трябва да назначи служебен министър-председател.
Общо пет длъжностни лица, от т. нар "домова книга", вече заявиха готовност да оглавят временното правителство. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Избраният кандидат за служебен премиер има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да са в срок до два месеца.
06:48 09.02.2026
06:51 09.02.2026
До коментар #3 от "глоги":да напишеш "президентКАТА"
06:54 09.02.2026
06:54 09.02.2026
07:03 09.02.2026
7 Циркът продължава
А превърналите ни от Държава в Територия чрез премахване граници, уни.щож.аване на Конституция, премахване национална парична единица, премахване на собствена енергийна, финансова, икономическа, военна политики, сключващите неизгодни концесии и договори на меж. и национално ниво ревизирани и анулирани, особено нанасящите вреди в особено големи размери на Територията. Политическите квоти премахнати в съдебна власт и др. органи. Ревизия на последните поправки в закон бнб, ревизия закон прием юро, ревизия за отмяна референдум за Белене като НС промени съществено въпроса Незаконно.
А всичко това е възможно като се премахне текстът: "Колективни органи не носят Наказателна Отговорност".
Трябва да носят, това са: евродепутати, депутати, комисии, министри, министерски съвети, кметове и др..
Те ще фалират Територията: не носят отговорност.
Ще ни вкарат във военни действия: не носят отговорност.
Забраняват Референдуми: не носят отговорност.
07:05 09.02.2026
20 милиарда лева заеми отиват за заплати на бюджетници.
Най-високите разходи в бюзжета, повече от пенсии и здравеопазване.
Да ме извинят държавните експерти с ниски заплати.
Какви избори и Конституции, като КС на последните избори Реши: в проверени 2000 секции са открити 46% изборни нарушения.
Докога ще се г.а.в.р.я.т с избирателите?
Ние сме около 5 милиона и половина.
Какви избори?
07:12 09.02.2026
Какви са тези азминистрации - не е ясно - най-малко 300 000 човека са ангажирани - н нищо-правене.
07:19 09.02.2026
07:26 09.02.2026
Коментиран от #15
07:41 09.02.2026
07:42 09.02.2026
13 безвремието е лош знак
Коментиран от #21
07:55 09.02.2026
07:58 09.02.2026
До коментар #11 от "Гост":Що се правителство на улави? Президента е длъжен да спазва Конституцията, а там пише, че се назначава служебно правителство 2 месеца преди изборите, т.е. 19 февруари- 19 април. Поради това, че има Великденски празници преди 19 април...
07:58 09.02.2026
08:32 09.02.2026
ВИЖ ОТ, ТЕБЕ, ВСЕКИ ПИСКА !!!
08:35 09.02.2026
08:48 09.02.2026
08:56 09.02.2026
08:59 09.02.2026
До коментар #13 от "безвремието е лош знак":Тъй е. Засилва се недоверието и омразата към и нституциите още повече на фона на неизвестността на всяко ниво. Този начин се печелят гласоподавателите
09:14 09.02.2026
11:48 09.02.2026
12:09 09.02.2026