Йотова провежда във вторник последни консултации преди да посочи служебен премиер

Йотова провежда във вторник последни консултации преди да посочи служебен премиер

За срещи на "Дондуков" 2 са поканени представители на АПС, МЕЧ и "Величие"

Йотова провежда във вторник последни консултации преди да посочи служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Започва ключова политическа седмица.

Президентът Илияна Йотова ще проведе утре финален кръг консултации с три политически формации. За срещи на "Дондуков" 2 са поканени представители на АПС, МЕЧ и "Величие". След разговорите с тях президентът трябва да назначи служебен министър-председател.

Общо пет длъжностни лица, от т. нар "домова книга", вече заявиха готовност да оглавят временното правителство. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Избраният кандидат за служебен премиер има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, които трябва да са в срок до два месеца.


