Психиатър: Случаят „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство

Психиатър: Случаят „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство

9 Февруари, 2026 08:20 3 848 154

Иванов е категоричен, че не става дума за наркобизнес, разчистване на сметки или сексуални мотиви

Психиатър: Случаят „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Случаят с трагичните събития в хижа „Петрохан“ представлява т.нар. разширено меланхолно самоубийство". Това заяви в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ Иван Иванов – ръководител на отделението по психиатрия в МБАЛ „Левски“ и съдебен експерт.

По думите му още преди четири дни е изразил подобна хипотеза, която към момента в голяма степен се потвърждава. Според Иванов става дума за добре познат в психиатричната наука феномен, въпреки че официалните органи първоначално са заявили, че не са се сблъсквали с подобен случай. „Това са неща, известни на науката. Твърдението, че подобен случай не е срещан, не е напълно вярно“, посочи той.

Иванов обясни, че разширеното меланхолно самоубийство е свързано с най-тежката форма на депресия, при която страда не само психиката, но и тялото. Характерно за този тип състояние е налудничавото поведение, съпроводено с изключително силна вътрешна мъка, която често се пренася върху най-близките хора. „В такива случаи човек може да посегне първо на хората, които обича, а след това и на собствения си живот“, обясни съдебният психиатър.

Според него в конкретния случай най-вероятната версия е убийство, последвано от самоубийство. Иванов изрази мнение, че извършителят е Ивайло Калушев, като аргументира тезата си с оставеното писмо, адресирано до майката.

Иван Иванов поднесе съболезнованията си към близките на жертвите и подчерта, че при убийството в хижата е възможно останалите мъже да са били силно повлияни от лидера на групата, поради което да не са оказали съпротива. „Агресията е изключително мигновена – тя се случва за секунди“, заяви той.

Психиатърът разказа, че причината да излезе публично с тезата си е репортаж, който е гледал дни по-рано, в който Калушев е показан изтощен, покрит с кал, но спасил деца от пещера. По думите му подобни хора често са силно отдадени, идеалисти и дарени личности, но именно при тях рискът от тежка душевна криза може да бъде по-голям. „Той може да е върл природозащитник, човек, който спасява животи, но точно този тип личности в определен момент могат да изпаднат в дълбока криза и да извършат нещо немислимо“, каза Иванов.

По думите му границата между гениалността и психичното разстройство е изключително тънка. Категоричен е обаче, че в този случай не става дума за наркобизнес, разчистване на сметки или сексуални мотиви.


  • 1 вижда се

    116 7 Отговор
    Държавата ни се е превърнала в една огромна психиатрия благодарение на тези които ни управляват !!

    Коментиран от #11

    08:32 09.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    115 13 Отговор
    Колко ти плаща Бойко?

    Коментиран от #73

    08:33 09.02.2026

  • 3 А ходи

    89 5 Отговор
    после вЕрвай на психиатрти, психолози и тем подобни ! Нали знаете кой е Наполеон в лудницата !
    На 100 един от тия е читав !
    Сещам се само за Гълъбова.

    08:36 09.02.2026

  • 4 Всичко е ясно

    115 3 Отговор
    Остава само да разберем истината

    08:36 09.02.2026

  • 5 Този

    97 8 Отговор
    Не е добре, ама на хранилка!

    08:36 09.02.2026

  • 6 Дзак

    85 4 Отговор
    Меланхолията съпроводена ли е със следене на контакти, следене на движение, подслушване на разговори, тършуване по домовете на хората?

    08:36 09.02.2026

  • 7 На нищо не прелича това

    109 13 Отговор
    Поредния спуснат анализатор. 35 години мафия и лъжи

    08:37 09.02.2026

  • 8 бля бля бля

    100 11 Отговор
    стига глупости !!! абсолютно поръчков разстрел на всички лица свързани пряко или косвено със събитията също както беше във нови искър !!! дори подозирам че става на въпрос за една и съща мафия поръчала и двете разчиствания!!! а човек на снимката ми прилична на психопат …

    08:37 09.02.2026

  • 9 Моята хипотеза

    34 7 Отговор
    Последния Софиянец им се е обидил защото са яли в закусвалнята срещу неговата а не както обикновено в неговата. Това го е разгневило и ги е похарчил всичките. Не случайно водача им го е замъкнал на Околчица за да се прави на Христо Ботев.

    08:38 09.02.2026

  • 10 Факти

    52 17 Отговор
    Дечо Василев, единият от убитите в хижата, се е хвалил, че са спрели незаконната сеч в района. Споделял е, че многократно са получавали заплахи, включително, че ще бъдат разстреляни. Това каза негов близък приятел, с който се познават деца.

    Коментиран от #23

    08:39 09.02.2026

  • 11 Комисар Корадо Катани

    57 6 Отговор

    До коментар #1 от "вижда се":

    Лудия не осъзнава, че е луд. Обратното също е в сила. По-скоро държавата може да изкара всеки гражданин психичноболен, дори и умрелия.

    08:40 09.02.2026

  • 12 az СВО Победа 80

    53 12 Отговор
    Всичкото ППДБ на барикадата да отклонява вниманието от убийствата!

    08:40 09.02.2026

  • 13 пешо

    68 7 Отговор
    тоя със сигурност е за психиатър слушах му глупостите

    Коментиран от #141

    08:40 09.02.2026

  • 14 1020

    68 8 Отговор
    Ама как може тоя т.нар.експерт да се изтупанчва с някакви твърдения, без да знае всяка една и най-малка подробност?! Какви са тия оли го френи,боже мой.

    08:41 09.02.2026

  • 15 Бла бла бла

    82 8 Отговор
    Професионална екзекуция на всички замесени в нещо голямо, неудобно и за милиони. Останалото са приказки под шипковия храст.

    08:41 09.02.2026

  • 16 гост- историята се повтаря

    36 20 Отговор
    Случаят в Петрохан е еманация на налаганите от глобалистите "евроатлантически ценности". Мистицизъм, хомосексуализъм,Педофилия под формата на възмъжаване, теорията за гуруто - свръх човек, вождизъм и пълно подчинение на вожда съчетани с жаждата за вечен живот, сатанизъм и всякакви други девиации известни от времето на Римската империя, които я погубват.

    08:42 09.02.2026

  • 18 Аква

    42 6 Отговор
    Като е в меланхолна криза, що не уби първо майка си, да я спаси от срама ...

    08:47 09.02.2026

  • 19 златото на Вълчан воевода

    Явно тия са намерили там нещо.Имало там много пещери.Неслучайно ги пазят там тежковъоръжени прикрити от държаната и недопускащи никой да мине пазейки с дронове и автоматично оръжие.ИМАНЯРСТВО но всички мълчат!Тия бизнеси на това пътуване по света откъде е взел средства тоя Ивайло?Никой не разгласява подобна версия.......

    08:47 09.02.2026

  • 21 Мдаа

    9 6 Отговор
    Прав е, но като материалист той вижда само физическото проявление на невидимото духовно, генерирано от увлечението по будизма, който е отворил вратите на ада.Резултата е 6 погубени живота. Христис казва, че няма какво да дадеш в замяна на живота.

    08:50 09.02.2026

  • 22 666666666666

    Тоя доктор е много по зле от всичките си пациенти. Погледнете му погледа.

    08:50 09.02.2026

  • 23 Психопат експерт

    36 5 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Точно заради спирането на незаконната сеч ги очистиха! Спряха и бракониерите - всичко е точно! За жалост психопата от телевизора разказа как точно Калушев е превърнал и е избил всички и накрая се е самоубил (не разбрах аз много много мотива, но предполагам че е Ревност, както беше в Нови Искър...)

    Коментиран от #38

    08:52 09.02.2026

  • 24 Мале къв поглед вади тоя

    22 16 Отговор
    08:53 09.02.2026

  • 25 Оракулът от Зайчарника

    23 4 Отговор
    А, някой няма ли да провери как започна кариерата на един главен секретар и как завършва на един партиен лидер и присъдружните му евролайберални мишоци.

    08:53 09.02.2026

  • 26 Ох, експерта

    45 4 Отговор
    Ама тоя експерт много странно изглеждаше и звучеше. Повече на пациент приличаше. От къде ги изравят такива, ако пък те са специалисти и експерти много сме го закъсали.

    08:54 09.02.2026

    Тоя психиатър е добре охранен , май е на каишка и на ясла!

    08:56 09.02.2026

  • 28 Тоню

    41 4 Отговор
    . .."Това значи, когато човек е в тежка личностна драматична криза и вземе решението да прекъсне живота си. Особеностите на този тип депресия включва това, че този човек иска да освободи близките си хора от несправедлива съдба - деца, съпрузи, животни. Той извършва убийство с добри намерения. Той иска да ги спаси."...
    Ти наистина си за лудница,доФторе
    Откъде изкопа тези тъпи формулировки за човек,който не си го виждал,чувал да говори и прочее. Говориш сведени ти опорки от другиго.
    Налудничав поглед и простотии
    Скъсай си дипломата и марш при Винету в Банкя за да си получиш" заработката"5352

    08:56 09.02.2026

  • 29 батковски

    38 3 Отговор
    От ПЛЕВЕН съм и познавам психара.Повече обича парите .

    Коментиран от #57

    08:56 09.02.2026

  • 30 Георги

    34 3 Отговор
    баш. Първо отива до Малко Търново да спре капеща чешма (ина свидетел) , после се връща до Петрохан да уб-ие трима приятели и да запали постройка, после пак отива до Малко Търново с джипа взема кемпера и се връща до Враца, уб-ива още двама и се самоу-бива. Че кой самоу-биец не иска да разхожда разследващите из цялата държава.

    08:56 09.02.2026

  • 31 Иван Грозни

    38 4 Отговор
    Тоя шишко е яко купен,платен и т.н. Трябва да оневини властимащите.Затово си ги хранят яко и да гласува за привилните.Тоя, ония двамата старши и гл.комисари сякаш имат един баща.Ама тоя път няма да им се получи.

    08:57 09.02.2026

  • 32 гений

    23 2 Отговор
    Не психиатър, а художник на човешката душа. Вижте какъв автопортрет е окачил зад себе си.

    08:57 09.02.2026

  • 34 Шумен

    27 3 Отговор
    Абе я върви се прегледай и на този куку явно някой му е кихнал някой лев да ги дрънка

    08:58 09.02.2026

  • 35 психиатри раздават разрешителни

    20 1 Отговор
    За оръжие кой е разрешил толкова оръжия
    А за боеприпасите не знам от къде са взимат

    Коментиран от #48

    09:03 09.02.2026

  • 36 !!!

    23 7 Отговор
    Винаги, когато трябва да се прикрие някое чудовищно престъпление, грабеж или убийства, ктакто в слу,чая, на авери на мутрата от СИК - Банкя, по телевизиите ни порбутват този абсолютен ненармалник! Само че,Боко! Само че, Тикво куха, да ти обадя, че никой не вярва на лъжите и измислиците му, никой!

    Коментиран от #42

    09:06 09.02.2026

  • 37 Здрасти

    7 17 Отговор
    Все се чудя, има ли връзка вдигането на радевото юмруче със създаването на тежко въоръжено НПО в гората? Някой от най-висока позиция е затворил очите и вързал ръцете на българските служби, за да може това НПО да се вихри както си иска. Това не е ли мутренска държава, в която службите умишлено не работят, а НПО иззема функциите им и прави каквото си иска?

    09:09 09.02.2026

  • 38 Само психопат

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "Психопат експерт":

    Скоро да си минавал Петрохан ? Зимните бури от последните 2 години събори и изкорени толкова дървета по северния склон , че това няма да бъде разчистено никога ,така ще си изгният дърветата .На места не е останало и едно дърво . На самият проход откъм Гинци е същата работа .По добре да пуснат " мафията " да разчиства , няма нужда да сече , само да ги влачи дърветата .

    09:10 09.02.2026

  • 39 Здрасти

    21 6 Отговор
    На мен не ми пука за тези мутри. Интересно ми е обаче, кой в България през последните 4 години направи Държава в Държавата и как затвори очите на службите? Това ли е Дълбоката Държава за която всички говорят? Ще има ли все още някой неумен да гласува за ППДБ след тези разкрития?

    Коментиран от #103

    09:12 09.02.2026

  • 40 чудесно

    20 3 Отговор
    Всички са се убили и самоубили. И всички плеснали и се прегърнали. Време е да ходим на избори, чисти и неопетнени!

    09:13 09.02.2026

  • 41 Абе

    11 2 Отговор
    Някой знае ли дали по телата на убитите има прострелвания.Ако да, то изстрелите в главите са последващи и контролни.Спокойно и сам е можел да свърши работата.

    09:14 09.02.2026

  • 42 Лост

    20 6 Отговор

    До коментар #36 от "!!!":

    Този на снимката има повече вид на изчанчен отколкото Калушев .Във филма "Чудовището"на Роберто Бенини убиецът имаше такъв вид и поглед.

    09:14 09.02.2026

  • 43 Шогун

    20 3 Отговор
    Психиатърчето да обясни защо целия случай не приключва на хижата, защо не са проснати и останалите тела там? Защо Според тезата на този психиатър Калушев ще ги разхожда останалите двама като панаирджийска мечка?
    Логиката сочи, че първите са разстреляни да респектират останалите които е трябвало да посочат някакво место или нещо подобно!

    Коментиран от #51, #108

    09:15 09.02.2026

  • 47 Град Козлодуй

    20 4 Отговор
    Психиатъра има спешна нужда от истинска психиатрична помощ!Този е изплискал легена яко!Само вижте мало умни му поглед-като на Чекатило!А простотиите дето набъбли са плод на изтрещелия му "акъл".

    09:19 09.02.2026

  • 48 66666666

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "психиатри раздават разрешителни":

    Колко точно. Не разбрахме за нито едно. Само че били много.

    Коментиран от #67

    09:20 09.02.2026

  • 49 Хасковски каунь

    8 4 Отговор
    Либерастията, бих казал завладява България

    09:20 09.02.2026

  • 50 кочо чистеменски

    20 4 Отговор
    И тоя самозванец психиатър купил си дипломата и той е на хранилка при ОПГ-завладяла държавата за лични цели и той говори едни фантасмагории които да потвърдят позицията или версиите на на завладената държава от олигарсии ,престъпници и бъндитите на преходо

    09:20 09.02.2026

  • 51 хау абаут

    21 3 Отговор

    До коментар #43 от "Шогун":

    Как един човек разстрелва ТРИМА въоръжени мъже в главите, без те по някакъв начин да опитат да се защитят? Тримата едновременно ли ги е гръмнал? Или са били значително повече и тези не са могли да мръднат.

    Коментиран от #55, #63

    09:20 09.02.2026

  • 52 Поредният манипулатор на общественото мн

    21 5 Отговор
    Милиционерите ни вземат за по прости и от тях!

    09:21 09.02.2026

  • 53 Деций

    19 4 Отговор
    Абе бягай от тука бе , няма самоубийство,още преди три дни ви знаех версията с която ще прикриете извършителите и ще си измиете ръцете .Защо му трябва на човек който е решил да си убие приятелите и после себе си да пали ,да прикрива следи,и да ходи напред и назад за да сложи край на живота си на други място?Ясно беше ,че са се измъкнали,и ,че са ги намерили и убили.Калушев е убит заради определени действия или бездействия,а тези деца особено едното е защото са били на неподходящото място в неподходящото време,били са свидетели,а такива не могат да бъдат оставени.Та тези залъгалки които пускате като версия са за и тежки наивници!

    Коментиран от #61

    09:21 09.02.2026

  • 54 Квато ни държавата

    21 5 Отговор
    Такива и психиатрите.По-зле са от пациентите.

    09:22 09.02.2026

  • 55 Да, и след това обикалял една седмица

    21 2 Отговор

    До коментар #51 от "хау абаут":

    За да се самоубие на труднодостъпно място, защото на друго място самоубийството би било опасни!

    09:22 09.02.2026

  • 56 Кой тоз

    10 4 Отговор
    Без//мозъчния?

    09:24 09.02.2026

  • 57 Последния Софиянец

    16 5 Отговор

    До коментар #29 от "батковски":

    Ама кажи,че е Плевенчанин бе!Това казва всичко! От къде го извадихте тоя откровен луд?! Като го гледах имах чувство,че е пациент от Курило или Карлуково!

    09:24 09.02.2026

  • 58 Абе, колкото и да се напъвате да го

    1 15 Отговор
    прикривате, педофилска история е.

    Коментиран от #66, #74

    09:24 09.02.2026

  • 59 Психиатърът Иван Иванов

    4 16 Отговор
    дава най- точното обяснение за случилото се!

    Никакъв наркотрафик или трафик на мигранти няма в сектата в Петрохан. А доброволна, дори споделена свободна любов между мъже. Много рядко жени са посещавали хижата. Като гостенки, за малко. Били са едно цяло, начело с духовен водач- Лама Иво. Водачът се е ползвал с абсолютен авторитет и думата му е била не просто закон, а духовно напътствие.
    Хомосексуализъм и педофилия. Не са ги смятали за грях! В древността дори са били привилегия. За сектата Петрохан- също.
    За тях, като будисти, всичко земно е преходно и маловажно. Смъртта е само преход към прераждането на душата. Вечната душа.
    Ако Лама Иво каже, че земният им път е свършил и кармата им е добра, те с готоност ще се откажат от живота си!
    Запалването на хижата е отказът им от земните блага.
    Подреждането на телата им отпред хижата е тяхното НЕБЕСНО ПОГРЕБЕНИЕ- телата им се даряват на дивите животни и птици, да е нахранят с тях, последният подарък на отдадени будисти, последната им карма!
    Колкото повече животни и птици нахранят с телата си, толкова по- добра карма получават!
    След като ги умъртвява, Лама Иво взима двамата си живи любовника , укриват се още няколко дни в пещери около връх Околчица, може би медитират и се подготвят за собствената си смърт. Вероятно никога няма да разберем какво точно се е случило през тези няколко предсмъртни дни. Но всичко завършва с поредното асистирано умъртвяване и самоубиство.

    Нищо чудно посветените братя, спод

    Коментиран от #64, #84, #102, #107, #123

    09:25 09.02.2026

  • 60 не съм от тях,какоСийке....

    14 4 Отговор
    Не съм медик,но като гледам и слушам този елемент стигам до преценката,че е пълна откачалка.Натрапва ни някаква следа която е енигма и утопия.Абсурдно е дори и лудия да стои като животно,да чака и моли да го застрелят.Нито Буда,Кришна и всичките им течения проповядват и подтикват към самоубийства.А нашата църква не ги опява и не позволява погребение в гробищата при другите.

    09:25 09.02.2026

  • 61 Абсолютно логично!

    16 5 Отговор

    До коментар #53 от "Деций":

    Това си е убийство, а масовото мобилизиране на всички служби и медии да ни манипулират само насочва към тези които имат причината, а и възможностите да го извършат!

    Коментиран от #76

    09:26 09.02.2026

  • 62 това ....

    11 3 Отговор
    Е смешна теза.....и супер абсурдно нелепо твърдение......

    09:26 09.02.2026

  • 63 Шогун

    9 1 Отговор

    До коментар #51 от "хау абаут":

    Точно това ми е мисълта и кои може доброволно да обезоръжи пет въоръжени мъже?

    Коментиран от #75

    09:27 09.02.2026

  • 65 Мдаа

    7 8 Отговор
    Калушев така и говори на видеата, меланхолично, уморено, направо, ако ще заспи стабилно.

    Коментиран от #97

    09:28 09.02.2026

  • 66 мнали

    10 3 Отговор

    До коментар #58 от "Абе, колкото и да се напъвате да го":

    И педофилите в България се разхождат свободно с дългоцевно автоматично оръжие, което по закон може да има само армията. Или..?

    09:28 09.02.2026

  • 67 Боруна Лом

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "66666666":

    Знаете ли как се взима "Удостоверение" от Психиатър за подновяване на "Разрешително за оръжие"?! Даваш 50 лв. и докато го пише те пита имал ли си психични проблеми,пиеш ли и имаш ли любовница?!Точно за 5 мин! И после в РПУ-то наред с другите изискващи се документи-ти подновяват разрешителното за още 5 години! Не са виновни КОС-аджиите!Ти си им представил това,което се изисква по-Закон!Виновни са шарлатаните-дето срещу 50 лв. откровенно луд-ще го изкарат светец!Сега мизата сигурно е 50€......."Лекарската" Мафия е по-силна от "Дървената"......Това е тук!Така е!

    09:33 09.02.2026

  • 68 Тити на Кака

    8 3 Отговор
    Изтече инфо, че част от оборудването на екозащитниците включва и няколко тежки дрона, със софистикирана навигационна система, способни да летят на 100+ км с товар от над 20 кг. Имало е такива и на 10 км от сръбската граница, и на 10 км от турската.В относително безлюдни райони и на двете места. В изолирани големи имоти със забрана за публичен достъп и налични летателни площадки в тях.
    При екзекуцията на първите трима добри приятели Калушев прави опит да унищожи машинките.
    Просто факти. Без коментар.
    За експертен коментар питайте в Еконт.

    Коментиран от #78, #93, #122

    09:33 09.02.2026

  • 69 Иван

    15 6 Отговор
    Този психиатър има нужда от лечение в психиатрия. Как не го е срам да се изтъпанчи с подобни глупости пред хората?! Науката, драги, не си я поизучил . То ние си знаем, че в много неща сме си феномени, но издиша отвсякъде обяснението му. И ако логиката може да е в помощ на криминалисти и психиатри, опрете се на нея. И най-вероятно става въпрос за голям наркотрафик, обслужващ тези, които започнаха да стават по-неспокойни покрай предстоящите избори и изглежда и загрижени за своето бъдеще. Всички знаем кои са. И кои силови структури успяха да купят. Но нека не подценяваме и възможността да започне да изплува отгоре мръсната политическа пяна .

    Коментиран от #77

    09:33 09.02.2026

  • 70 Психиатърът Иван Иванов

    5 11 Отговор
    Имаме асистирано доброволно умъртваване и самоубийство по религиозни причини, породено от дълбока меланхолия и депресия.

    Имаме будистка секта от мъже, споделящи свободна любов помежду си.
    Били са интелигентни, отдадени на работата си, убедени еколози и любители на приключенията и различни спортове, изследователи на пещери по цял свят, спасили са деца , вероятно са спасили и някой изчезващ животински и растителен вид.
    Светът се е оказал непоносимо груб към тях.
    Решили са , че е време за прераждане.

    09:33 09.02.2026

  • 71 Калушев е разиграл

    3 6 Отговор
    Свобода или смърт
    Тоз който падне в бой за свобода
    Той не умира

    09:34 09.02.2026

  • 72 А бе убийство,самоубийство...все тая!

    9 2 Отговор
    Най-важният въпрос е :
    Кой ,защо и как им разреши на тия да се регистрират,като ,,Национална Агенция...",защо ограждат територии защо са въоръжени,защо проверяват граждани,които просто са на разходка в гората...?!?!

    Коментиран от #88

    09:35 09.02.2026

  • 73 Шиши

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Аз му платих.

    09:35 09.02.2026

  • 74 всеки

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Абе, колкото и да се напъвате да го":

    Понечил да защитава интересите на народа и авторитета на държавата го постигат решенията на сатанистите....и....е грях невинни ангели така да се очернят от собствения си народ.....,а държавата ни е страх и ужас......

    09:35 09.02.2026

  • 75 например

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "Шогун":

    Други пет мъже, облечени в полицейски униформи.

    Коментиран от #79

    09:36 09.02.2026

  • 76 Тити на Кака

    5 17 Отговор

    До коментар #61 от "Абсолютно логично!":

    Това наистина е масово убийство. Екзекуция.
    И убиецът е Иво Калушев. Пет убийства и едно самоубийство на сметката му.
    Нека почиват в мир жертвите.

    Коментиран от #80, #82

    09:36 09.02.2026

  • 77 Иванчо и Марийка,

    4 9 Отговор

    До коментар #69 от "Иван":

    психиатрията е трудна наука и се изучава години наред, за да овладееш тънкостите й!

    Не си дорасъл да критикуваш дипломиран психиатър, нямаш капацитет.
    Само се излагаш.

    Коментиран от #85

    09:37 09.02.2026

  • 78 това хубаво

    8 4 Отговор

    До коментар #68 от "Тити на Кака":

    Ама как ги застреля тримата въоръжени, а те не са опитали самозащита?

    Коментиран от #117

    09:37 09.02.2026

  • 79 Тити на Кака

    1 6 Отговор

    До коментар #75 от "например":

    Сега остава да посочиш другите мъже и униформите им.
    Та?

    Коментиран от #91

    09:38 09.02.2026

  • 80 и е действал сам!

    5 3 Отговор

    До коментар #76 от "Тити на Кака":

    Хайде сега на изборите сме чисти и неопетнени. Гласувайте за нас, за да не дойдем при вас!

    09:38 09.02.2026

  • 81 Шипковенски

    13 5 Отговор
    Според тоя перко- са се самозастреляли.Чудя се как преди това не са се самозапалили!Абе от къде и вадите тия?От Карлуково ли?!Или безводието в Плевен оказва въздеиствие и върху мозъците на полендаците?!

    09:38 09.02.2026

  • 82 Не е ЕКЗЕКУЦИЯ БРЕ!

    6 7 Отговор

    До коментар #76 от "Тити на Кака":

    ПРИ ЕКЗЕКУЦИЯТА ИМА СЪПРОТИВА.
    ЗДРАВИ МЪЖЕ СПОРТИСТИ НЯМА ДА УМРАТ КАТО НЕВИИНИ АГНЕТА!

    Те така виждат себе си - кротки агнета, напускащи земния си път и белтъчните си тела, за да освободят душите си и се преродят в по- висш свят!

    ТОВА Е БУДИЗЪМ , РАЗБЕРЕТЕ НАЙ- НАКРАЯ!

    Коментиран от #94, #98

    09:40 09.02.2026

  • 83 коки

    13 4 Отговор
    "разширен меланхоличен мастурбатор" си ти психар!
    Само му вижте погледа...!
    не е психиатър, психар е...

    09:40 09.02.2026

  • 84 Краси

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "Психиатърът Иван Иванов":

    Абе виж какво, ти си по - откачен от всички на сцената!

    Коментиран от #101

    09:41 09.02.2026

  • 85 Троянец

    8 5 Отговор

    До коментар #77 от "Иванчо и Марийка,":

    "Дипломиран психиатър"!!!!!!!Ха ха ха! Ела и срещу съответната сума-ще те изкарам ДИПЛОМИРАН КОСМОНАВТ!Стига да имаш кинти!

    09:41 09.02.2026

  • 86 Оракула от Делфи

    7 4 Отговор
    Този психо-анал-итик да отиде пред огледалото и да се наплиска лицето със студена вода,
    ако не помага да помоли някой , да му залепи два шамара, и да спре да говори глупости!!!
    Така както МВР, "бута случая", излиза че педофилите са най -честните хора в обществото ни???
    Не крадат, не се занимават с , дрога, няма трафик на антики или Бежанци!
    Не са измамили ЕО с присвоени милиони по нагласени проекти, И ФАЛШИВИ ДАННИ,
    нямат проблеми с НАП, НИКОГА НЕ СА УБИВАЛИ ,ДОРИ И МИШКИ, не са отвличали деца да
    ги ползват за маши, като "уж ги обучават", нямат не регламентирани контакти с Мексиканската мафия ,
    10 години в Мексико са се чукали и са плували, като шарани в сладка вода???
    А Будизма , който е една от най-мирните религии в света , стана в България "проклета секта"!
    Не съм предполагал ,че имаме толкова задръстена и управлявана с полическо влияние Полиция,
    не е нормално да се мешат Будизма и Педофилията за сметка на "Октопода ", това са две коренно различни неща??? !!
    В Будизма има като основа, силна дисциплина , контрол на психикита и усъвършенстване на мисълта с цел хармония и сила да управляват мисълта и тялото, това е "Кунг- фу" и други бойни искуства,!!!

    09:42 09.02.2026

  • 87 Тодор

    10 4 Отговор
    абе от къде ги намират такива псевдо експерти. Тримата убити в Петрохан са с по един куршум в главата, нали ако Калушев застреля един, другите или ще се съпротивляват или ще тръгнат да бягат и ако бягат вероятността да ги уцели точно в слепоочието и двамата е безумна. И ако ще убива всички, защо му е трябвало да мъкне двамата други една седмица със себе си, а не ги е приключил на място. За какво му е да бяга, ако е искал да се самоубие?
    Толкова много малоумници има по тези телевизии, че не е истина.

    09:43 09.02.2026

  • 88 Въоръжени

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "А бе убийство,самоубийство...все тая!":

    Не вярвам.....този велик"арсенал от оръжия "им е натресен от убийците в можествено число.....и всичките са убити на мястото на хижата.....,защо тогава са запалили къщата....,а камерите......няма да се открие нищо....и никой няма да може вече да спаси България....ЖАЛКО....МНОГО ЖАЛКО...!!!!!

    Коментиран от #99

    09:44 09.02.2026

  • 89 Факт

    7 1 Отговор
    Демоните видимо се активиранха в масата коментиращи и се нахвърлиха с обиди върху човека и истината в десетката, която казва.

    09:44 09.02.2026

  • 90 Точният психиатър

    6 7 Отговор
    Както обикновенно се случва, жертвите са виновни. Те вече не могат да говорят. Удобно, нали. Най гадното , че се прави всичко възможно жертвите да бъдат очернени. Това е нечовешко и голям грях.

    Коментиран от #96

    09:45 09.02.2026

  • 92 В медицината няма определение

    5 3 Отговор
    За здрав човек
    Здрав дух в здраво тяло
    Психиатрите трябва да знаят кави болести има човек за да определят какъв е психичния проблем на човек

    09:48 09.02.2026

  • 93 А бе , вие не разбрахте ли,

    7 0 Отговор

    До коментар #68 от "Тити на Кака":

    че странджанското село Българи, където са имали къща, нито е на 10 км. от турската граница, нито е изолирано- там постиоянно живеят хора, пред селото има ПОСТОЯНЕН ПОСТ НА ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, през лятото селото се пълни с гости от цялата страна, вкл. министри, депутати, чужденци, постояно има туристи и се организират походи из околността, която е пълна с параклиси, свещани места за нестинарите, а през май месец е и традиционният нестинарски фестивал.

    Стига с тия глупости!

    09:49 09.02.2026

  • 94 истината

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Не е ЕКЗЕКУЦИЯ БРЕ!":

    В днешно време всичко може така да се направи ,че и представа си нямаш.

    09:50 09.02.2026

  • 95 Е, не

    4 2 Отговор
    Чисти литературни съчинения! Още не е доказано че става въпрос за самоубийство, и този вече готов с "психоекспертизата" на ...мъртвите. В услуга на удобната теза която властите очевидно се опитват да пробутат. И на всичко отгоре иска да изкара гениите ментално увредени психопати .

    09:51 09.02.2026

  • 96 Ми човекът ти обясни,

    4 4 Отговор

    До коментар #90 от "Точният психиатър":

    че няма жертви и убиец, ама ти кат не загряваш...

    Психиатрията е безпомощна пред слепите!

    Коментиран от #100

    09:52 09.02.2026

  • 97 а знаеш ли

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Мдаа":

    Че на днешно време всичко може да бъде манипулирано ,глас ...всичко...

    09:53 09.02.2026

  • 98 Тити на Кака

    3 5 Отговор

    До коментар #82 от "Не е ЕКЗЕКУЦИЯ БРЕ!":

    При екзекуция задължително имало съпротива?
    Леле, какво гениално прозрение😂😂😂

    Разкажи ми за съпротивата на един обесван! Или гилотиниран.
    Разкажи ми, гений, попей ми ППеснички!

    Коментиран от #105

    09:56 09.02.2026

  • 99 Вярвам на Цветлин Йовчев-

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Въоръжени":

    Бивш шеф на ДАНС...
    Той каза :
    ,,Защо им е било нужен такъв арсенал от оръжия,все едно ще се отбраняват от командоси...?!"

    Коментиран от #114

    09:56 09.02.2026

  • 100 абе човеко

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Ми човекът ти обясни,":

    Какви слепи ,какви пет евро .....вече държава няма ,а ние по - добре да замълчим в почит на убитите....

    09:57 09.02.2026

  • 101 Абе виж какво,

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Краси":

    аз съм нормален, не съм фен на източния мистицизъм православен съм, но се опитвам да разбера случилото се от гледната точка на един будист.
    А ти си кон с капаци.
    Или кобила, според пола.

    09:59 09.02.2026

  • 102 Оракула от Делфи

    6 2 Отговор

    До коментар #59 от "Психиатърът Иван Иванов":

    А къде пише , че " Будистите" носят оръжие ,ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИТЕ
    и живеят в условия на затвор или охрана , ПОДОБНА на" Форт НОКС"!
    КЪДЕ СА МЕКСИКАНЦИТЕ ОТ СЕЛОТО НЯМА ЛИ ДА ГИ РАЗПИТАТ,КЪДЕ СА ЧЕРНИТЕ ДЖИПОВЕ
    КАКВО ИМА В ЛИЧНИТЕ ВЕЩИ НА ТЕЗИ , ВЛАДЕЕ ЛИ НЯКОЙ ОТ ТЯХ БОЙНИ ИЗКУСТВА,
    КУНГ ФУ , ???А Полицията е знаела и къщата и хората и дейността им, но явно и ги е пазела ако искате!
    Няма Будисти , които да не позволяват брането на плодове или гъби!
    Будистите не убиват кучета или животни, та камо ли хора, в Будизма е призвание да нахраниш един монах, или пуснеш животно в природата отново на свобода, явно никой от психо-анал-итиците не посешавал Будистка държава!
    Чета и не мога да повярвам ,че Българската Полиция да е "скопена" до това низко ниво на знания за света???

    Коментиран от #115

    09:59 09.02.2026

  • 103 Краси

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Здрасти":

    Дълбоката държава не е на ПП и ДБ, а на тези, които Мнооого години трупаха пари за себе си по всевъзможни начини и се "пречистваха" от греховете си към държавата и хората с посещения в манастири и църкви и целуваха ръка на попа. Разпознайте кои са те! Подгони ги страх и чистят свидетели. Та, не се разбра, Брендо ще излезе ли, "някой попита", той сам пожела да се позапази в затвора, надали сам е поискал и да излезе ако бурята не е преминала, явно им трябва.

    10:00 09.02.2026

  • 104 Мдаа

    3 1 Отговор
    Cтава дума за добре познат в психиатричната наука феномен, въпреки че официалните органи първоначално са заявили, че не са се сблъсквали с подобен случай. Не само първоначално, те и сега все това повтарят, пенсията Ботю Ботев имал стотици убийства, но такова нямал. Егати дълбоката задръстена кочина.

    Коментиран от #106

    10:00 09.02.2026

  • 105 Кака на Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Тити на Кака":

    Тук няма нито обесени, нито гилотинирани, а умътвени с един изстрел в главите и оосле подредени в редичка пред хижата. Здрави и прави спортисти!

    Слушай кака си, щото явно сам нямаш силички да разбереп!

    Коментиран от #111, #128

    10:02 09.02.2026

  • 106 И като нямат в кариерата си подобни

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "Мдаа":

    случаи, означава ли, че такива случаи няма???

    Пълен си с логика като чушка със семки!

    Колко асистирани самоубиства на секти се случиха по света бе? Не си ли чувал?

    Какво е обшото при тях, загряваш ли?

    Един гуру, споделен секс, пълно подчинение, гуруто УМЪРТВЯВА ВСИЧКИ , без съпротива, накрая гуру се самоубива !

    Коментиран от #109, #118

    10:05 09.02.2026

  • 107 по -голяма

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Психиатърът Иван Иванов":

    Лудост от твоето фантаст съчинение няма и не може да бъде ...!!!!

    10:06 09.02.2026

  • 108 ти да видиш

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Шогун":

    Интересно е и дали другите двама са знаели за смъртта на първите трима...

    Коментиран от #112

    10:07 09.02.2026

  • 109 да бе да

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "И като нямат в кариерата си подобни":

    И гуруто ще бяга от мястото....Не се връзва....

    Коментиран от #119

    10:08 09.02.2026

  • 111 Психото от Плевен

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Кака на Тити":

    Табелки с имената има ли?А краката измити ли са им?! Някой държи ли запалка?!

    10:10 09.02.2026

  • 112 логиката

    3 3 Отговор

    До коментар #108 от "ти да видиш":

    Всички са убити на едно място и всчко е обмислено от опитни ритуални убийци.....

    Коментиран от #113

    10:11 09.02.2026

  • 113 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #112 от "логиката":

    А вуду магия има ли?!

    10:12 09.02.2026

  • 114 Балканджи Йово

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Вярвам на Цветлин Йовчев-":

    За "капацитета" Цветлин Йовчев дето завърши "Пощенския" става въпрос!Голм капацитет-като тоя "психиатър"!И двамата са от Плевен......Простено им е!

    10:15 09.02.2026

  • 115 Добри въпроси задаваш

    3 1 Отговор

    До коментар #102 от "Оракула от Делфи":

    и ще се опитам да отговоря, макар че не съм будист.

    Будистките манастири са нападани, ограбвани и опожарявани от древни времена . Това научава будистите, че освен мадитация и подговока за прераждането, трявба и да се защитават. Будистите развиват няколко уникални системи за защита, вкл. бойни умения и изкуства, оръжия , тактики за самоотбрана, манастирите им се превръщат в непревземаеми крепости, обучени групи от посветени биват изпращани на мисии по света, всички тези бойни групи се състоят САМО от мъже, които споделвят общ бит , сексуалност и религия. Подчиняват се беспрекословно на гуруто! Будистите са агнета пред Бога, но вълци към земния сват, когото те презират.

    Сам открий приликите!

    Коментиран от #116, #150

    10:16 09.02.2026

  • 116 Град Козлодуй

    1 4 Отговор

    До коментар #115 от "Добри въпроси задаваш":

    Някой е гледал филма "Манастира Шао Лин" 100 пъти!Аман от разбирачи!А нинджите къде са?!Бели или черни са?!Ходи при психиатъра Иванов от Плевен-да те прегледа!Виждам,че има какво да си кажете един на друг!Сродни души сте!

    10:19 09.02.2026

  • 117 Тити на Кака

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "това хубаво":

    Мога само да гадая, но е факт, че всички петима са застреляни от Калушев без съпротива.
    Това не е невъзможно, ако личност със сугестивни способности установи пълен психоконтрол върху свои последователи. Има значителен брой масови убийства на тази основа в затворени общества, доминирани от тотален лидер.
    Историята с "Клонка Давидова" е най-известният пример за подобно масово налудно поведение със суициден характер.
    Апропо, изявилият се наскоро с глас на робот Яни Макулев е бивш НЛП-коуч. Определено този човек е жертва на НЛП. Неслучайно жена му, майката на затритото 15 г. момче, я няма никаква. Стои в килера и нито шава, нито говори. Точно като майката на Сияна.
    Това са 100% белези на тежки психопатии. Не е моя работа да съдя какви точно са психопроблемите на тия хора / нито имам нужната информация, нито имам експертиза в областта/, просто посочвам факти.

    Коментиран от #120

    10:20 09.02.2026

  • 118 Хахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #106 от "И като нямат в кариерата си подобни":

    означава ли, че такива случаи няма??? Именно де, аз това цитирам, че случаят е добре познат по света, но не и тук, а ти си нагледно доказателство на безнадеждна неадекватност.

    Коментиран от #125

    10:21 09.02.2026

  • 120 а питаш ли се

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Тити на Кака":

    Какво и е на душата сега на тая майка.....

    Коментиран от #136

    10:24 09.02.2026

  • 121 СССР

    4 2 Отговор
    Кой каквото ще да говори и пише- ИСТИНАТА е една! Путин ги е разстрелял!Той е виновен!

    10:25 09.02.2026

  • 122 искаш

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Тити на Кака":

    да кажеш че с машинките са търсили пещери и са ги намерили,, и я кажи ми облаче ле бяло де си ми летяло ... НОРМАЛНО Е УБИЙЦИТЕ ДА ЗАПАЗЯТ ПЕЩЕРАТА В ТАЙНА. говорим за пещера със съкровища..Заради тази информация са убити пещерняците, те са си повикали убийците за да си получат възнаграждението за работата НЯМА никакви наркотици и се изключва педофилия или самоубийства Отидоха си както си отиде и людмила..За една пещера със злато

    Коментиран от #126, #130

    10:26 09.02.2026

  • 123 Оракула от Делфи

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "Психиатърът Иван Иванов":

    Чел си, но не" Будизма", чел си как откачени американци, превъртяли психически "религиозни гурута"
    контролират сектите си !!!Там винаги има жени , които са доминиращо мнозинство!
    А да си чел , как нарко-къртелите , убиват конкурентите си и провинили се трафиканти...???
    Пращат деца , пистолет му се дава без да се виждат с поръчителя , плащат му и детето изпълнява
    поръчка за пари естественно, децата се вербуват по интернет и
    децата никога не се срещат с поръчителя си!!!!
    Така се извършват около 100 убийства годишно само в Европа, а "Октопода" който поръча ,
    дори не е в държавата в която се извърша деянието!!
    Така работят клановете на Сърбите и Арабите, но вече имат много последователи в много държави!

    Будистките монаси не убиват , такава заповед няма в Будизма!

    Да бъркаме , хомосексуалитета на Александър Македонски и старите гърци
    в този нарко- трафик е лудост!!!

    Коментиран от #127, #132

    10:28 09.02.2026

  • 124 ба хти

    4 3 Отговор
    утеплякО

    10:29 09.02.2026

  • 125 това е то

    3 2 Отговор

    До коментар #118 от "Хахаха":

    Озлобление до неадекватност......това сме ние българите.....все чакаме някой друг да ни свърши работата ,но когато другият се провали сме готови веднага да го захвърлим на дивите зверове....

    Коментиран от #133

    10:29 09.02.2026

  • 126 Статист

    4 1 Отговор

    До коментар #122 от "искаш":

    Само дето митичното съкровище на Вълчан войвода-въобще не е в тези региони в които станаха убийствата!А какво ще кажеш за версита: Търсейки митичното злато-са попаднали на кораб на Извънземни- получили са факс за самоубийство свързано с ритуално жертвопринушение на планетата "Кентавър-6" а Калушев се е превъплатил в тлото на Хищника! хахаха болни психо-мозъци!Смешни сте!

    10:31 09.02.2026

  • 127 абе брато

    4 4 Отговор

    До коментар #123 от "Оракула от Делфи":

    Верваш ли.....пещерняци с опит ги изкарват психари....е нема що.....всеки според теб който иска да даде положителен пример с дейността си требва да се скалпира.....

    10:33 09.02.2026

  • 128 Тити на Кака

    5 4 Отговор

    До коментар #105 от "Кака на Тити":

    Дали става дума за закопчан с белезници човек или говорим за хора в пълна психофизическа зависимост от гуруто си - няма никакво значение. Проверим и доказуем факт е, че въпросният гуру ги е екзекутирал в условия на пълно подчинение, а накрая е заличил и себе си. И за да извърши това гнусно престъпление никаква дървена мафия не му е била нужна. Държал е съдбите на слепите си последователи в ръцете си и е бил достатъчно изперкал, за да ги избие, защото е бил убеден, че има право да го направи, след като ТОЙ се чувства зле и иска да приключи на този свят. Съобщението до майката, публикацията на Ботевата "Борба" във фейса и после убийствата под Околчица са убийствени доказателства за намеренията на този човек.
    Запиши си го някъде, за да не ставаш за смях

    Коментиран от #134, #137

    10:34 09.02.2026

  • 129 БеГемот

    1 5 Отговор
    Ми да си религиозен вече е сигнал че нещо ти хлопа....а когато вече и Бог ти проговори крачката до това да спасиш агнетата от лошият свят е малка...

    Коментиран от #135

    10:34 09.02.2026

  • 131 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Става ясно,че Калушев е овладял "Силата" и е внушил на тези да се самозастрелят а той е минал в седмо измерение и е в компанията на Йода и Анакин Скайуокър......Сагата STAR WARS- в нов епизод!Очаквайте скоро по кината!

    10:39 09.02.2026

  • 132 Къртел кърти миФки,

    4 1 Отговор

    До коментар #123 от "Оракула от Делфи":

    по три пъти прекъртва!

    Хахаха!

    Не ме занимвай с глупости!

    10:40 09.02.2026

  • 133 Зле е работата

    3 2 Отговор

    До коментар #125 от "това е то":

    Втори неадекватен коментар, запиши си час при психиатъра, когото коментираме.

    10:41 09.02.2026

  • 134 Реалист

    3 5 Отговор

    До коментар #128 от "Тити на Кака":

    Когато Ти говориш на Господ- е нещо нормално!Вземеш ли да чуваш-какво Той ти говори.....ставаш като тоя на снимката от статията!

    10:42 09.02.2026

  • 135 и според

    3 1 Отговор

    До коментар #129 от "БеГемот":

    Теб тия , дето натрупаха по сто и повече имоти и ги препродават на десетократно по- високи цени и дето мислят ,че са по по най и че ще живеят вечно нищо не им хлопа....и днешния девиз ---чрез нахалство към прогрес ще върне ли държавността и просперитета на бъдещето на нашите деца.....

    10:43 09.02.2026

  • 136 Тити на Кака

    2 8 Отговор

    До коментар #120 от "а питаш ли се":

    Питам се.
    И й съчувствам най-искрено. Съчувствам и на препрограмирания й съпруг, на убитото дете, на всички жертви в това избиване, съчувствам и на извършителя Калушев, деянието си той е извършил в състояние на дълбоко психическо разстройство, това декриминализира постъпката му .
    Нека почиват в мир тия погубени хора!

    Коментиран от #138, #144

    10:43 09.02.2026

  • 137 Тодор

    3 6 Отговор

    До коментар #128 от "Тити на Кака":

    Просто няма логика в този което пишеш. Ако ги е държал в психо подчинение е можел да застреля всички още в Петрохан и да се самоубие и той там, за разлика от това той бяга с останалите двама.

    Ако пък е искал сектата му да умре точно на Околчица, защото е писал това стихотворение на Ботев - ами можеше да накара всички да отидат на Околчица, там да ги убие и да се застреля.
    Няма логика трите жертви да са в Петрохан, другите три на Околчица

    10:51 09.02.2026

  • 138 Нека ние

    0 6 Отговор

    До коментар #136 от "Тити на Кака":

    Които не сме на нивото на убитите да не дрънкаме повече.....(иначе и до сега щяха да са си живи ,здрави и щастливи...)

    10:56 09.02.2026

  • 139 Дедо ви

    4 2 Отговор
    Е га си самоубийствата. Е шест човека простреляне в главите

    10:58 09.02.2026

  • 142 Тоя психиатър

    5 2 Отговор
    да отиде на психиатър

    Коментиран от #145

    11:41 09.02.2026

  • 143 Важното е

    3 5 Отговор
    Че пет ергена които им харесвало да живеят с малки момченца вече ги няма, жалко само за детето че не е случило на родители

    11:48 09.02.2026

  • 144 Човече,

    3 3 Отговор

    До коментар #136 от "Тити на Кака":

    ти не разбираш до каква степен вярата може да преобрази някого!

    Обиколи света, виж различните религии, виж как се държат религиозните хора, иди в Близкия Изток- най- близо ни е, ще усетиш вярата навсякъде, тя движи всичко, после идват икономика, социум, семейство и т.н.

    За това ти е трудно да проумееш случилото се. Не си глупав, вероятно си готин пич, но то липсва вяра.

    11:52 09.02.2026

  • 145 тиквенсониада

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "Тоя психиатър":

    Ходил е вече .....при себе си.....даже няколко пъти.....! И все нищо. Без ефект , но пък с ужасяващо ОЦЪКЛЕН поглед !

    11:52 09.02.2026

  • 146 леле , КАКО !

    3 2 Отговор
    Самоубили са се - с 3 изстрела в главата , 4 намушквания в гърба , а после за сигурност и на гилотината !

    11:55 09.02.2026

  • 147 хер ФЛИК

    2 1 Отговор
    Както се казва по психиатричто - Смучи си Смучко Смучката !

    11:58 09.02.2026

  • 148 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    НА КОЛКОТО ПСИХИАТРИ / ПСИХОПАТИ / ДА ПЛАТИТЕ, ЗА ДА НИ ВНУШАВАТ НЕБИВАЛИЦИ,
    НЯМА ДА ПРОМЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, КОЕТО Е,
    ЧЕ НЕ ВЯРВАМЕ НА ТЕОРИЯТА ВИ ЗА САМОУБИЙСТВО!
    СПРЕТЕ С ТЕЗИ ЛЪЖИ !

    12:11 09.02.2026

  • 149 Оле мале

    2 1 Отговор
    това нещо е психиатър че и диагнози поставя

    13:26 09.02.2026

  • 150 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Добри въпроси задаваш":

    Добре знам какво е Будизма,Манстирите за които говориш, например Чао Лин , там се изучават бойни изкуства ,
    но не само бойни , а и други мъдрости, как да се справиш със стрес и проблемите ,
    които те съпътстват в живота! За Педофилия не знам да ги е налегнала , сигурно е от тази сдмица???!!!
    И не съм чул да се избиват от много близък контакт, да са въоръжени с джипове и модерно оръжие!
    Защо не се разследват други версий на тези убийства , това е скандалното а не твоите предположения
    за ритуални групови убийства на групи монаси!
    Такива неща не съм нито чул нито чел ,
    ти явно си бил там и си видял всичко??? ???

    13:30 09.02.2026

  • 151 прочетено в свободно слово

    2 1 Отговор
    Седмият труп е човекът от Citroen-а, който е катастрофирал "случайно" в права отсечка?

    Citroen C5, номер СА 4534СН

    Дублиран номер (съществува и като VW Passat)

    Без гражданска отговорност в публичната база, но с гражданска отговорност, ако се проверява по номер на рама

    Motorola антена за радиопредавател

    Това е оперативна кола на МВР под прикритие.

    Катастрофата е в 13:30 часа, път Враца-Видин, 76 км от Враца.

    В 12:57 излиза сензацията за кемпера в медиите

    В 13:30 катастрофира оперативната кола...

    Шофьорът вероятно е транспортирал кемпера до крайната локация. Чакал е сигнал, че операцията е завършена. Тръгнал е към границата (Дунав мост или ГКПП Връшка чука), но не е стигнал.

    Witness elimination е тотален протокол. Включва и операторите.

    Не можеш да оставиш жив човек, който знае къде е паркирал кемпера с три трупа.

    В тези операции няма случайни трупове. Шофьорът, който знае маршрута на кемпера, също е свидетел. Оперативната хигиена изисква пълна стерилизация.

    Шофьорът, който вероятно е закарал кемпера на позиция е свидетелят от „нашите“, но в света на чистачите няма „наши“. Има само liability (пасив). Когато задачата е изпълнена, изпълнителят става риск.

    13:49 09.02.2026

  • 152 Гълъбова

    2 1 Отговор
    Този поглед и картината от някой пациент-"кубист",казват всичко за диагнозата!

    Коментиран от #153

    14:00 09.02.2026

  • 153 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #152 от "Гълъбова":

    Не е добре "психиатърчето"- явно се нуждае от квалифицирана Психиатрична помощ!Абе къде го намирате такива бе?С конкурс ли ги избирате?!

    14:11 09.02.2026

  • 154 Тиаго

    2 1 Отговор
    Като го гледах тоя меко казано мало-умен психар май той има "Разширено меланхолно разстройство на психиката и е склонен към самоубийство" А картината зад него е показателна за реалното му психо-състояние.Този е за лечение!

    14:22 09.02.2026

