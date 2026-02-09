Психиатър: Случаят „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство

„Случаят с трагичните събития в хижа „Петрохан“ представлява т.нар. разширено меланхолно самоубийство". Това заяви в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ Иван Иванов – ръководител на отделението по психиатрия в МБАЛ „Левски“ и съдебен експерт.
По думите му още преди четири дни е изразил подобна хипотеза, която към момента в голяма степен се потвърждава. Според Иванов става дума за добре познат в психиатричната наука феномен, въпреки че официалните органи първоначално са заявили, че не са се сблъсквали с подобен случай. „Това са неща, известни на науката. Твърдението, че подобен случай не е срещан, не е напълно вярно“, посочи той.
Иванов обясни, че разширеното меланхолно самоубийство е свързано с най-тежката форма на депресия, при която страда не само психиката, но и тялото. Характерно за този тип състояние е налудничавото поведение, съпроводено с изключително силна вътрешна мъка, която често се пренася върху най-близките хора. „В такива случаи човек може да посегне първо на хората, които обича, а след това и на собствения си живот“, обясни съдебният психиатър.
Според него в конкретния случай най-вероятната версия е убийство, последвано от самоубийство. Иванов изрази мнение, че извършителят е Ивайло Калушев, като аргументира тезата си с оставеното писмо, адресирано до майката.
Иван Иванов поднесе съболезнованията си към близките на жертвите и подчерта, че при убийството в хижата е възможно останалите мъже да са били силно повлияни от лидера на групата, поради което да не са оказали съпротива. „Агресията е изключително мигновена – тя се случва за секунди“, заяви той.
Психиатърът разказа, че причината да излезе публично с тезата си е репортаж, който е гледал дни по-рано, в който Калушев е показан изтощен, покрит с кал, но спасил деца от пещера. По думите му подобни хора често са силно отдадени, идеалисти и дарени личности, но именно при тях рискът от тежка душевна криза може да бъде по-голям. „Той може да е върл природозащитник, човек, който спасява животи, но точно този тип личности в определен момент могат да изпаднат в дълбока криза и да извършат нещо немислимо“, каза Иванов.
По думите му границата между гениалността и психичното разстройство е изключително тънка. Категоричен е обаче, че в този случай не става дума за наркобизнес, разчистване на сметки или сексуални мотиви.
1 вижда се
Коментиран от #11
08:32 09.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #73
08:33 09.02.2026
3 А ходи
На 100 един от тия е читав !
Сещам се само за Гълъбова.
08:36 09.02.2026
4 Всичко е ясно
08:36 09.02.2026
5 Този
08:36 09.02.2026
6 Дзак
08:36 09.02.2026
7 На нищо не прелича това
08:37 09.02.2026
8 бля бля бля
08:37 09.02.2026
9 Моята хипотеза
08:38 09.02.2026
10 Факти
Коментиран от #23
08:39 09.02.2026
11 Комисар Корадо Катани
До коментар #1 от "вижда се":Лудия не осъзнава, че е луд. Обратното също е в сила. По-скоро държавата може да изкара всеки гражданин психичноболен, дори и умрелия.
08:40 09.02.2026
12 az СВО Победа 80
08:40 09.02.2026
13 пешо
Коментиран от #141
08:40 09.02.2026
14 1020
08:41 09.02.2026
15 Бла бла бла
08:41 09.02.2026
16 гост- историята се повтаря
08:42 09.02.2026
18 Аква
08:47 09.02.2026
19 златото на Вълчан воевода
08:47 09.02.2026
21 Мдаа
08:50 09.02.2026
22 666666666666
08:50 09.02.2026
23 Психопат експерт
До коментар #10 от "Факти":Точно заради спирането на незаконната сеч ги очистиха! Спряха и бракониерите - всичко е точно! За жалост психопата от телевизора разказа как точно Калушев е превърнал и е избил всички и накрая се е самоубил (не разбрах аз много много мотива, но предполагам че е Ревност, както беше в Нови Искър...)
Коментиран от #38
08:52 09.02.2026
24 Мале къв поглед вади тоя
08:53 09.02.2026
25 Оракулът от Зайчарника
08:53 09.02.2026
26 Ох, експерта
08:54 09.02.2026
27 Един
08:56 09.02.2026
28 Тоню
Ти наистина си за лудница,доФторе
Откъде изкопа тези тъпи формулировки за човек,който не си го виждал,чувал да говори и прочее. Говориш сведени ти опорки от другиго.
Налудничав поглед и простотии
Скъсай си дипломата и марш при Винету в Банкя за да си получиш" заработката"5352
08:56 09.02.2026
29 батковски
Коментиран от #57
08:56 09.02.2026
30 Георги
08:56 09.02.2026
31 Иван Грозни
08:57 09.02.2026
32 гений
08:57 09.02.2026
34 Шумен
08:58 09.02.2026
35 психиатри раздават разрешителни
А за боеприпасите не знам от къде са взимат
Коментиран от #48
36 !!!
Коментиран от #42
09:06 09.02.2026
37 Здрасти
09:09 09.02.2026
38 Само психопат
До коментар #23 от "Психопат експерт":Скоро да си минавал Петрохан ? Зимните бури от последните 2 години събори и изкорени толкова дървета по северния склон , че това няма да бъде разчистено никога ,така ще си изгният дърветата .На места не е останало и едно дърво . На самият проход откъм Гинци е същата работа .По добре да пуснат " мафията " да разчиства , няма нужда да сече , само да ги влачи дърветата .
09:10 09.02.2026
39 Здрасти
Коментиран от #103
09:12 09.02.2026
40 чудесно
09:13 09.02.2026
41 Абе
09:14 09.02.2026
42 Лост
До коментар #36 от "!!!":Този на снимката има повече вид на изчанчен отколкото Калушев .Във филма "Чудовището"на Роберто Бенини убиецът имаше такъв вид и поглед.
09:14 09.02.2026
Логиката сочи, че първите са разстреляни да респектират останалите които е трябвало да посочат някакво место или нещо подобно!
Коментиран от #51, #108
09:15 09.02.2026
47 Град Козлодуй
09:19 09.02.2026
До коментар #35 от "психиатри раздават разрешителни":Колко точно. Не разбрахме за нито едно. Само че били много.
Коментиран от #67
09:20 09.02.2026
49 Хасковски каунь
09:20 09.02.2026
50 кочо чистеменски
09:20 09.02.2026
51 хау абаут
До коментар #43 от "Шогун":Как един човек разстрелва ТРИМА въоръжени мъже в главите, без те по някакъв начин да опитат да се защитят? Тримата едновременно ли ги е гръмнал? Или са били значително повече и тези не са могли да мръднат.
Коментиран от #55, #63
52 Поредният манипулатор на общественото мн
09:21 09.02.2026
53 Деций
Коментиран от #61
09:21 09.02.2026
54 Квато ни държавата
09:22 09.02.2026
55 Да, и след това обикалял една седмица
До коментар #51 от "хау абаут":За да се самоубие на труднодостъпно място, защото на друго място самоубийството би било опасни!
09:24 09.02.2026
57 Последния Софиянец
До коментар #29 от "батковски":Ама кажи,че е Плевенчанин бе!Това казва всичко! От къде го извадихте тоя откровен луд?! Като го гледах имах чувство,че е пациент от Курило или Карлуково!
09:24 09.02.2026
58 Абе, колкото и да се напъвате да го
Коментиран от #66, #74
09:24 09.02.2026
59 Психиатърът Иван Иванов
Никакъв наркотрафик или трафик на мигранти няма в сектата в Петрохан. А доброволна, дори споделена свободна любов между мъже. Много рядко жени са посещавали хижата. Като гостенки, за малко. Били са едно цяло, начело с духовен водач- Лама Иво. Водачът се е ползвал с абсолютен авторитет и думата му е била не просто закон, а духовно напътствие.
Хомосексуализъм и педофилия. Не са ги смятали за грях! В древността дори са били привилегия. За сектата Петрохан- също.
За тях, като будисти, всичко земно е преходно и маловажно. Смъртта е само преход към прераждането на душата. Вечната душа.
Ако Лама Иво каже, че земният им път е свършил и кармата им е добра, те с готоност ще се откажат от живота си!
Запалването на хижата е отказът им от земните блага.
Подреждането на телата им отпред хижата е тяхното НЕБЕСНО ПОГРЕБЕНИЕ- телата им се даряват на дивите животни и птици, да е нахранят с тях, последният подарък на отдадени будисти, последната им карма!
Колкото повече животни и птици нахранят с телата си, толкова по- добра карма получават!
След като ги умъртвява, Лама Иво взима двамата си живи любовника , укриват се още няколко дни в пещери около връх Околчица, може би медитират и се подготвят за собствената си смърт. Вероятно никога няма да разберем какво точно се е случило през тези няколко предсмъртни дни. Но всичко завършва с поредното асистирано умъртвяване и самоубиство.
Нищо чудно посветените братя, спод
Коментиран от #64, #84, #102, #107, #123
09:25 09.02.2026
60 не съм от тях,какоСийке....
09:25 09.02.2026
61 Абсолютно логично!
До коментар #53 от "Деций":Това си е убийство, а масовото мобилизиране на всички служби и медии да ни манипулират само насочва към тези които имат причината, а и възможностите да го извършат!
Коментиран от #76
09:26 09.02.2026
62 това ....
09:26 09.02.2026
63 Шогун
До коментар #51 от "хау абаут":Точно това ми е мисълта и кои може доброволно да обезоръжи пет въоръжени мъже?
Коментиран от #75
09:27 09.02.2026
65 Мдаа
Коментиран от #97
09:28 09.02.2026
66 мнали
До коментар #58 от "Абе, колкото и да се напъвате да го":И педофилите в България се разхождат свободно с дългоцевно автоматично оръжие, което по закон може да има само армията. Или..?
09:28 09.02.2026
67 Боруна Лом
До коментар #48 от "66666666":Знаете ли как се взима "Удостоверение" от Психиатър за подновяване на "Разрешително за оръжие"?! Даваш 50 лв. и докато го пише те пита имал ли си психични проблеми,пиеш ли и имаш ли любовница?!Точно за 5 мин! И после в РПУ-то наред с другите изискващи се документи-ти подновяват разрешителното за още 5 години! Не са виновни КОС-аджиите!Ти си им представил това,което се изисква по-Закон!Виновни са шарлатаните-дето срещу 50 лв. откровенно луд-ще го изкарат светец!Сега мизата сигурно е 50€......."Лекарската" Мафия е по-силна от "Дървената"......Това е тук!Така е!
09:33 09.02.2026
68 Тити на Кака
При екзекуцията на първите трима добри приятели Калушев прави опит да унищожи машинките.
Просто факти. Без коментар.
За експертен коментар питайте в Еконт.
Коментиран от #78, #93, #122
09:33 09.02.2026
69 Иван
Коментиран от #77
09:33 09.02.2026
70 Психиатърът Иван Иванов
Имаме будистка секта от мъже, споделящи свободна любов помежду си.
Били са интелигентни, отдадени на работата си, убедени еколози и любители на приключенията и различни спортове, изследователи на пещери по цял свят, спасили са деца , вероятно са спасили и някой изчезващ животински и растителен вид.
Светът се е оказал непоносимо груб към тях.
Решили са , че е време за прераждане.
09:33 09.02.2026
71 Калушев е разиграл
Тоз който падне в бой за свобода
Той не умира
09:34 09.02.2026
72 А бе убийство,самоубийство...все тая!
Кой ,защо и как им разреши на тия да се регистрират,като ,,Национална Агенция...",защо ограждат територии защо са въоръжени,защо проверяват граждани,които просто са на разходка в гората...?!?!
Коментиран от #88
09:35 09.02.2026
73 Шиши
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Аз му платих.
09:35 09.02.2026
74 всеки
До коментар #58 от "Абе, колкото и да се напъвате да го":Понечил да защитава интересите на народа и авторитета на държавата го постигат решенията на сатанистите....и....е грях невинни ангели така да се очернят от собствения си народ.....,а държавата ни е страх и ужас......
09:35 09.02.2026
75 например
До коментар #63 от "Шогун":Други пет мъже, облечени в полицейски униформи.
Коментиран от #79
09:36 09.02.2026
76 Тити на Кака
До коментар #61 от "Абсолютно логично!":Това наистина е масово убийство. Екзекуция.
И убиецът е Иво Калушев. Пет убийства и едно самоубийство на сметката му.
Нека почиват в мир жертвите.
Коментиран от #80, #82
09:36 09.02.2026
77 Иванчо и Марийка,
До коментар #69 от "Иван":психиатрията е трудна наука и се изучава години наред, за да овладееш тънкостите й!
Не си дорасъл да критикуваш дипломиран психиатър, нямаш капацитет.
Само се излагаш.
Коментиран от #85
09:37 09.02.2026
78 това хубаво
До коментар #68 от "Тити на Кака":Ама как ги застреля тримата въоръжени, а те не са опитали самозащита?
Коментиран от #117
09:37 09.02.2026
79 Тити на Кака
До коментар #75 от "например":Сега остава да посочиш другите мъже и униформите им.
Та?
Коментиран от #91
09:38 09.02.2026
80 и е действал сам!
До коментар #76 от "Тити на Кака":Хайде сега на изборите сме чисти и неопетнени. Гласувайте за нас, за да не дойдем при вас!
09:38 09.02.2026
81 Шипковенски
09:38 09.02.2026
82 Не е ЕКЗЕКУЦИЯ БРЕ!
До коментар #76 от "Тити на Кака":ПРИ ЕКЗЕКУЦИЯТА ИМА СЪПРОТИВА.
ЗДРАВИ МЪЖЕ СПОРТИСТИ НЯМА ДА УМРАТ КАТО НЕВИИНИ АГНЕТА!
Те така виждат себе си - кротки агнета, напускащи земния си път и белтъчните си тела, за да освободят душите си и се преродят в по- висш свят!
ТОВА Е БУДИЗЪМ , РАЗБЕРЕТЕ НАЙ- НАКРАЯ!
Коментиран от #94, #98
09:40 09.02.2026
83 коки
Само му вижте погледа...!
не е психиатър, психар е...
09:40 09.02.2026
84 Краси
До коментар #59 от "Психиатърът Иван Иванов":Абе виж какво, ти си по - откачен от всички на сцената!
Коментиран от #101
09:41 09.02.2026
85 Троянец
До коментар #77 от "Иванчо и Марийка,":"Дипломиран психиатър"!!!!!!!Ха ха ха! Ела и срещу съответната сума-ще те изкарам ДИПЛОМИРАН КОСМОНАВТ!Стига да имаш кинти!
09:41 09.02.2026
86 Оракула от Делфи
ако не помага да помоли някой , да му залепи два шамара, и да спре да говори глупости!!!
Така както МВР, "бута случая", излиза че педофилите са най -честните хора в обществото ни???
Не крадат, не се занимават с , дрога, няма трафик на антики или Бежанци!
Не са измамили ЕО с присвоени милиони по нагласени проекти, И ФАЛШИВИ ДАННИ,
нямат проблеми с НАП, НИКОГА НЕ СА УБИВАЛИ ,ДОРИ И МИШКИ, не са отвличали деца да
ги ползват за маши, като "уж ги обучават", нямат не регламентирани контакти с Мексиканската мафия ,
10 години в Мексико са се чукали и са плували, като шарани в сладка вода???
А Будизма , който е една от най-мирните религии в света , стана в България "проклета секта"!
Не съм предполагал ,че имаме толкова задръстена и управлявана с полическо влияние Полиция,
не е нормално да се мешат Будизма и Педофилията за сметка на "Октопода ", това са две коренно различни неща??? !!
В Будизма има като основа, силна дисциплина , контрол на психикита и усъвършенстване на мисълта с цел хармония и сила да управляват мисълта и тялото, това е "Кунг- фу" и други бойни искуства,!!!
09:42 09.02.2026
87 Тодор
Толкова много малоумници има по тези телевизии, че не е истина.
09:43 09.02.2026
88 Въоръжени
До коментар #72 от "А бе убийство,самоубийство...все тая!":Не вярвам.....този велик"арсенал от оръжия "им е натресен от убийците в можествено число.....и всичките са убити на мястото на хижата.....,защо тогава са запалили къщата....,а камерите......няма да се открие нищо....и никой няма да може вече да спаси България....ЖАЛКО....МНОГО ЖАЛКО...!!!!!
Коментиран от #99
09:44 09.02.2026
89 Факт
09:44 09.02.2026
90 Точният психиатър
Коментиран от #96
09:45 09.02.2026
92 В медицината няма определение
Здрав дух в здраво тяло
Психиатрите трябва да знаят кави болести има човек за да определят какъв е психичния проблем на човек
09:48 09.02.2026
93 А бе , вие не разбрахте ли,
До коментар #68 от "Тити на Кака":че странджанското село Българи, където са имали къща, нито е на 10 км. от турската граница, нито е изолирано- там постиоянно живеят хора, пред селото има ПОСТОЯНЕН ПОСТ НА ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, през лятото селото се пълни с гости от цялата страна, вкл. министри, депутати, чужденци, постояно има туристи и се организират походи из околността, която е пълна с параклиси, свещани места за нестинарите, а през май месец е и традиционният нестинарски фестивал.
Стига с тия глупости!
09:49 09.02.2026
94 истината
До коментар #82 от "Не е ЕКЗЕКУЦИЯ БРЕ!":В днешно време всичко може така да се направи ,че и представа си нямаш.
09:50 09.02.2026
95 Е, не
09:51 09.02.2026
96 Ми човекът ти обясни,
До коментар #90 от "Точният психиатър":че няма жертви и убиец, ама ти кат не загряваш...
Психиатрията е безпомощна пред слепите!
Коментиран от #100
09:52 09.02.2026
97 а знаеш ли
До коментар #65 от "Мдаа":Че на днешно време всичко може да бъде манипулирано ,глас ...всичко...
09:53 09.02.2026
98 Тити на Кака
До коментар #82 от "Не е ЕКЗЕКУЦИЯ БРЕ!":При екзекуция задължително имало съпротива?
Леле, какво гениално прозрение😂😂😂
Разкажи ми за съпротивата на един обесван! Или гилотиниран.
Разкажи ми, гений, попей ми ППеснички!
Коментиран от #105
09:56 09.02.2026
99 Вярвам на Цветлин Йовчев-
До коментар #88 от "Въоръжени":Бивш шеф на ДАНС...
Той каза :
,,Защо им е било нужен такъв арсенал от оръжия,все едно ще се отбраняват от командоси...?!"
Коментиран от #114
09:56 09.02.2026
100 абе човеко
До коментар #96 от "Ми човекът ти обясни,":Какви слепи ,какви пет евро .....вече държава няма ,а ние по - добре да замълчим в почит на убитите....
09:57 09.02.2026
101 Абе виж какво,
До коментар #84 от "Краси":аз съм нормален, не съм фен на източния мистицизъм православен съм, но се опитвам да разбера случилото се от гледната точка на един будист.
А ти си кон с капаци.
Или кобила, според пола.
09:59 09.02.2026
102 Оракула от Делфи
До коментар #59 от "Психиатърът Иван Иванов":А къде пише , че " Будистите" носят оръжие ,ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИТЕ
и живеят в условия на затвор или охрана , ПОДОБНА на" Форт НОКС"!
КЪДЕ СА МЕКСИКАНЦИТЕ ОТ СЕЛОТО НЯМА ЛИ ДА ГИ РАЗПИТАТ,КЪДЕ СА ЧЕРНИТЕ ДЖИПОВЕ
КАКВО ИМА В ЛИЧНИТЕ ВЕЩИ НА ТЕЗИ , ВЛАДЕЕ ЛИ НЯКОЙ ОТ ТЯХ БОЙНИ ИЗКУСТВА,
КУНГ ФУ , ???А Полицията е знаела и къщата и хората и дейността им, но явно и ги е пазела ако искате!
Няма Будисти , които да не позволяват брането на плодове или гъби!
Будистите не убиват кучета или животни, та камо ли хора, в Будизма е призвание да нахраниш един монах, или пуснеш животно в природата отново на свобода, явно никой от психо-анал-итиците не посешавал Будистка държава!
Чета и не мога да повярвам ,че Българската Полиция да е "скопена" до това низко ниво на знания за света???
Коментиран от #115
09:59 09.02.2026
103 Краси
До коментар #39 от "Здрасти":Дълбоката държава не е на ПП и ДБ, а на тези, които Мнооого години трупаха пари за себе си по всевъзможни начини и се "пречистваха" от греховете си към държавата и хората с посещения в манастири и църкви и целуваха ръка на попа. Разпознайте кои са те! Подгони ги страх и чистят свидетели. Та, не се разбра, Брендо ще излезе ли, "някой попита", той сам пожела да се позапази в затвора, надали сам е поискал и да излезе ако бурята не е преминала, явно им трябва.
10:00 09.02.2026
104 Мдаа
Коментиран от #106
10:00 09.02.2026
105 Кака на Тити
До коментар #98 от "Тити на Кака":Тук няма нито обесени, нито гилотинирани, а умътвени с един изстрел в главите и оосле подредени в редичка пред хижата. Здрави и прави спортисти!
Слушай кака си, щото явно сам нямаш силички да разбереп!
Коментиран от #111, #128
10:02 09.02.2026
106 И като нямат в кариерата си подобни
До коментар #104 от "Мдаа":случаи, означава ли, че такива случаи няма???
Пълен си с логика като чушка със семки!
Колко асистирани самоубиства на секти се случиха по света бе? Не си ли чувал?
Какво е обшото при тях, загряваш ли?
Един гуру, споделен секс, пълно подчинение, гуруто УМЪРТВЯВА ВСИЧКИ , без съпротива, накрая гуру се самоубива !
Коментиран от #109, #118
10:05 09.02.2026
107 по -голяма
До коментар #59 от "Психиатърът Иван Иванов":Лудост от твоето фантаст съчинение няма и не може да бъде ...!!!!
10:06 09.02.2026
108 ти да видиш
До коментар #43 от "Шогун":Интересно е и дали другите двама са знаели за смъртта на първите трима...
Коментиран от #112
10:07 09.02.2026
109 да бе да
До коментар #106 от "И като нямат в кариерата си подобни":И гуруто ще бяга от мястото....Не се връзва....
Коментиран от #119
10:08 09.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Психото от Плевен
До коментар #105 от "Кака на Тити":Табелки с имената има ли?А краката измити ли са им?! Някой държи ли запалка?!
10:10 09.02.2026
112 логиката
До коментар #108 от "ти да видиш":Всички са убити на едно място и всчко е обмислено от опитни ритуални убийци.....
Коментиран от #113
10:11 09.02.2026
113 Боруна Лом
До коментар #112 от "логиката":А вуду магия има ли?!
10:12 09.02.2026
114 Балканджи Йово
До коментар #99 от "Вярвам на Цветлин Йовчев-":За "капацитета" Цветлин Йовчев дето завърши "Пощенския" става въпрос!Голм капацитет-като тоя "психиатър"!И двамата са от Плевен......Простено им е!
10:15 09.02.2026
115 Добри въпроси задаваш
До коментар #102 от "Оракула от Делфи":и ще се опитам да отговоря, макар че не съм будист.
Будистките манастири са нападани, ограбвани и опожарявани от древни времена . Това научава будистите, че освен мадитация и подговока за прераждането, трявба и да се защитават. Будистите развиват няколко уникални системи за защита, вкл. бойни умения и изкуства, оръжия , тактики за самоотбрана, манастирите им се превръщат в непревземаеми крепости, обучени групи от посветени биват изпращани на мисии по света, всички тези бойни групи се състоят САМО от мъже, които споделвят общ бит , сексуалност и религия. Подчиняват се беспрекословно на гуруто! Будистите са агнета пред Бога, но вълци към земния сват, когото те презират.
Сам открий приликите!
Коментиран от #116, #150
10:16 09.02.2026
116 Град Козлодуй
До коментар #115 от "Добри въпроси задаваш":Някой е гледал филма "Манастира Шао Лин" 100 пъти!Аман от разбирачи!А нинджите къде са?!Бели или черни са?!Ходи при психиатъра Иванов от Плевен-да те прегледа!Виждам,че има какво да си кажете един на друг!Сродни души сте!
10:19 09.02.2026
117 Тити на Кака
До коментар #78 от "това хубаво":Мога само да гадая, но е факт, че всички петима са застреляни от Калушев без съпротива.
Това не е невъзможно, ако личност със сугестивни способности установи пълен психоконтрол върху свои последователи. Има значителен брой масови убийства на тази основа в затворени общества, доминирани от тотален лидер.
Историята с "Клонка Давидова" е най-известният пример за подобно масово налудно поведение със суициден характер.
Апропо, изявилият се наскоро с глас на робот Яни Макулев е бивш НЛП-коуч. Определено този човек е жертва на НЛП. Неслучайно жена му, майката на затритото 15 г. момче, я няма никаква. Стои в килера и нито шава, нито говори. Точно като майката на Сияна.
Това са 100% белези на тежки психопатии. Не е моя работа да съдя какви точно са психопроблемите на тия хора / нито имам нужната информация, нито имам експертиза в областта/, просто посочвам факти.
Коментиран от #120
10:20 09.02.2026
118 Хахаха
До коментар #106 от "И като нямат в кариерата си подобни":означава ли, че такива случаи няма??? Именно де, аз това цитирам, че случаят е добре познат по света, но не и тук, а ти си нагледно доказателство на безнадеждна неадекватност.
Коментиран от #125
10:21 09.02.2026
120 а питаш ли се
До коментар #117 от "Тити на Кака":Какво и е на душата сега на тая майка.....
Коментиран от #136
10:24 09.02.2026
121 СССР
10:25 09.02.2026
122 искаш
До коментар #68 от "Тити на Кака":да кажеш че с машинките са търсили пещери и са ги намерили,, и я кажи ми облаче ле бяло де си ми летяло ... НОРМАЛНО Е УБИЙЦИТЕ ДА ЗАПАЗЯТ ПЕЩЕРАТА В ТАЙНА. говорим за пещера със съкровища..Заради тази информация са убити пещерняците, те са си повикали убийците за да си получат възнаграждението за работата НЯМА никакви наркотици и се изключва педофилия или самоубийства Отидоха си както си отиде и людмила..За една пещера със злато
Коментиран от #126, #130
10:26 09.02.2026
123 Оракула от Делфи
До коментар #59 от "Психиатърът Иван Иванов":Чел си, но не" Будизма", чел си как откачени американци, превъртяли психически "религиозни гурута"
контролират сектите си !!!Там винаги има жени , които са доминиращо мнозинство!
А да си чел , как нарко-къртелите , убиват конкурентите си и провинили се трафиканти...???
Пращат деца , пистолет му се дава без да се виждат с поръчителя , плащат му и детето изпълнява
поръчка за пари естественно, децата се вербуват по интернет и
децата никога не се срещат с поръчителя си!!!!
Така се извършват около 100 убийства годишно само в Европа, а "Октопода" който поръча ,
дори не е в държавата в която се извърша деянието!!
Така работят клановете на Сърбите и Арабите, но вече имат много последователи в много държави!
Будистките монаси не убиват , такава заповед няма в Будизма!
Да бъркаме , хомосексуалитета на Александър Македонски и старите гърци
в този нарко- трафик е лудост!!!
Коментиран от #127, #132
10:28 09.02.2026
124 ба хти
10:29 09.02.2026
125 това е то
До коментар #118 от "Хахаха":Озлобление до неадекватност......това сме ние българите.....все чакаме някой друг да ни свърши работата ,но когато другият се провали сме готови веднага да го захвърлим на дивите зверове....
Коментиран от #133
10:29 09.02.2026
126 Статист
До коментар #122 от "искаш":Само дето митичното съкровище на Вълчан войвода-въобще не е в тези региони в които станаха убийствата!А какво ще кажеш за версита: Търсейки митичното злато-са попаднали на кораб на Извънземни- получили са факс за самоубийство свързано с ритуално жертвопринушение на планетата "Кентавър-6" а Калушев се е превъплатил в тлото на Хищника! хахаха болни психо-мозъци!Смешни сте!
10:31 09.02.2026
127 абе брато
До коментар #123 от "Оракула от Делфи":Верваш ли.....пещерняци с опит ги изкарват психари....е нема що.....всеки според теб който иска да даде положителен пример с дейността си требва да се скалпира.....
10:33 09.02.2026
128 Тити на Кака
До коментар #105 от "Кака на Тити":Дали става дума за закопчан с белезници човек или говорим за хора в пълна психофизическа зависимост от гуруто си - няма никакво значение. Проверим и доказуем факт е, че въпросният гуру ги е екзекутирал в условия на пълно подчинение, а накрая е заличил и себе си. И за да извърши това гнусно престъпление никаква дървена мафия не му е била нужна. Държал е съдбите на слепите си последователи в ръцете си и е бил достатъчно изперкал, за да ги избие, защото е бил убеден, че има право да го направи, след като ТОЙ се чувства зле и иска да приключи на този свят. Съобщението до майката, публикацията на Ботевата "Борба" във фейса и после убийствата под Околчица са убийствени доказателства за намеренията на този човек.
Запиши си го някъде, за да не ставаш за смях
Коментиран от #134, #137
10:34 09.02.2026
129 БеГемот
Коментиран от #135
10:34 09.02.2026
131 Последния Софиянец
10:39 09.02.2026
132 Къртел кърти миФки,
До коментар #123 от "Оракула от Делфи":по три пъти прекъртва!
Хахаха!
Не ме занимвай с глупости!
10:40 09.02.2026
133 Зле е работата
До коментар #125 от "това е то":Втори неадекватен коментар, запиши си час при психиатъра, когото коментираме.
10:41 09.02.2026
134 Реалист
До коментар #128 от "Тити на Кака":Когато Ти говориш на Господ- е нещо нормално!Вземеш ли да чуваш-какво Той ти говори.....ставаш като тоя на снимката от статията!
10:42 09.02.2026
135 и според
До коментар #129 от "БеГемот":Теб тия , дето натрупаха по сто и повече имоти и ги препродават на десетократно по- високи цени и дето мислят ,че са по по най и че ще живеят вечно нищо не им хлопа....и днешния девиз ---чрез нахалство към прогрес ще върне ли държавността и просперитета на бъдещето на нашите деца.....
10:43 09.02.2026
136 Тити на Кака
До коментар #120 от "а питаш ли се":Питам се.
И й съчувствам най-искрено. Съчувствам и на препрограмирания й съпруг, на убитото дете, на всички жертви в това избиване, съчувствам и на извършителя Калушев, деянието си той е извършил в състояние на дълбоко психическо разстройство, това декриминализира постъпката му .
Нека почиват в мир тия погубени хора!
Коментиран от #138, #144
10:43 09.02.2026
137 Тодор
До коментар #128 от "Тити на Кака":Просто няма логика в този което пишеш. Ако ги е държал в психо подчинение е можел да застреля всички още в Петрохан и да се самоубие и той там, за разлика от това той бяга с останалите двама.
Ако пък е искал сектата му да умре точно на Околчица, защото е писал това стихотворение на Ботев - ами можеше да накара всички да отидат на Околчица, там да ги убие и да се застреля.
Няма логика трите жертви да са в Петрохан, другите три на Околчица
10:51 09.02.2026
138 Нека ние
До коментар #136 от "Тити на Кака":Които не сме на нивото на убитите да не дрънкаме повече.....(иначе и до сега щяха да са си живи ,здрави и щастливи...)
10:56 09.02.2026
139 Дедо ви
10:58 09.02.2026
142 Тоя психиатър
Коментиран от #145
11:41 09.02.2026
143 Важното е
11:48 09.02.2026
144 Човече,
До коментар #136 от "Тити на Кака":ти не разбираш до каква степен вярата може да преобрази някого!
Обиколи света, виж различните религии, виж как се държат религиозните хора, иди в Близкия Изток- най- близо ни е, ще усетиш вярата навсякъде, тя движи всичко, после идват икономика, социум, семейство и т.н.
За това ти е трудно да проумееш случилото се. Не си глупав, вероятно си готин пич, но то липсва вяра.
11:52 09.02.2026
145 тиквенсониада
До коментар #142 от "Тоя психиатър":Ходил е вече .....при себе си.....даже няколко пъти.....! И все нищо. Без ефект , но пък с ужасяващо ОЦЪКЛЕН поглед !
11:52 09.02.2026
146 леле , КАКО !
11:55 09.02.2026
147 хер ФЛИК
11:58 09.02.2026
148 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯМА ДА ПРОМЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, КОЕТО Е,
ЧЕ НЕ ВЯРВАМЕ НА ТЕОРИЯТА ВИ ЗА САМОУБИЙСТВО!
СПРЕТЕ С ТЕЗИ ЛЪЖИ !
12:11 09.02.2026
149 Оле мале
13:26 09.02.2026
150 Оракула от Делфи
До коментар #115 от "Добри въпроси задаваш":Добре знам какво е Будизма,Манстирите за които говориш, например Чао Лин , там се изучават бойни изкуства ,
но не само бойни , а и други мъдрости, как да се справиш със стрес и проблемите ,
които те съпътстват в живота! За Педофилия не знам да ги е налегнала , сигурно е от тази сдмица???!!!
И не съм чул да се избиват от много близък контакт, да са въоръжени с джипове и модерно оръжие!
Защо не се разследват други версий на тези убийства , това е скандалното а не твоите предположения
за ритуални групови убийства на групи монаси!
Такива неща не съм нито чул нито чел ,
ти явно си бил там и си видял всичко??? ???
13:30 09.02.2026
151 прочетено в свободно слово
Citroen C5, номер СА 4534СН
Дублиран номер (съществува и като VW Passat)
Без гражданска отговорност в публичната база, но с гражданска отговорност, ако се проверява по номер на рама
Motorola антена за радиопредавател
Това е оперативна кола на МВР под прикритие.
Катастрофата е в 13:30 часа, път Враца-Видин, 76 км от Враца.
В 12:57 излиза сензацията за кемпера в медиите
В 13:30 катастрофира оперативната кола...
Шофьорът вероятно е транспортирал кемпера до крайната локация. Чакал е сигнал, че операцията е завършена. Тръгнал е към границата (Дунав мост или ГКПП Връшка чука), но не е стигнал.
Witness elimination е тотален протокол. Включва и операторите.
Не можеш да оставиш жив човек, който знае къде е паркирал кемпера с три трупа.
В тези операции няма случайни трупове. Шофьорът, който знае маршрута на кемпера, също е свидетел. Оперативната хигиена изисква пълна стерилизация.
Шофьорът, който вероятно е закарал кемпера на позиция е свидетелят от „нашите“, но в света на чистачите няма „наши“. Има само liability (пасив). Когато задачата е изпълнена, изпълнителят става риск.
13:49 09.02.2026
152 Гълъбова
Коментиран от #153
14:00 09.02.2026
153 Град Козлодуй
До коментар #152 от "Гълъбова":Не е добре "психиатърчето"- явно се нуждае от квалифицирана Психиатрична помощ!Абе къде го намирате такива бе?С конкурс ли ги избирате?!
14:11 09.02.2026
154 Тиаго
14:22 09.02.2026