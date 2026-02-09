Новини
България »
Габриел Вълков: Нови лица в БСП не означава само млади

Габриел Вълков: Нови лица в БСП не означава само млади

9 Февруари, 2026 08:52 827 21

  • габриел вълков-
  • бсп

Не вярвам, че БСП ще изпадне от парламента, заяви председателят на Младежкото обединение на социалистите

Габриел Вълков: Нови лица в БСП не означава само млади - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

БСП поема към предсрочните парламентарни избори с нов председател, след като през уикенда партията избра Крум Зарков начело.

„Партията поема към нещо ново – както в политиките, така и в лицата. Новите лица и новите политики е това, което БСП предлага на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Но нови лица, не значи само млади.“ Това каза пред бТВ депутатът от „БСП - Обединена левица“ и председател на Младежкото обединение на социалистите Габриел Вълков.

На фона на коментари на анализатори, че участието в управлението е донесло сериозни негативи и дори се поставя под въпрос влизането на партията в следващия парламент, Вълков отхвърли тази възможност.

„Не вярвам, че БСП ще изпадне от парламента. Това се говори за БСП може би последните 35 години“, каза той.

Според него конгресът е дал ясен знак за промяна, а делегатите са показали, че искат нов курс.

„Събраха се 700 делегати и решиха Крум Зарков - тоест решиха нов път за БСП. Дадоха червен картон на досегашното ръководство“, посочи депутатът.

Вълков коментира и темата за промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаване на секциите извън ЕС, като уточни, че не е подкрепил текста и е гласувал „въздържал се“.

„Парламентарната група има две мнения по този въпрос, вътре нямаме консенсус кое е правилното и кое не е“, каза той.

По думите му позицията може да се промени след като новото ръководство подреди екипа си и вземе политическо решение.

„БСП ще се бори за съдебна реформа и за това Пеевски да бъде с ограничено влияние в политиката – нещо, което вярвам, че всеки български гражданин иска“, каза депутатът.

Той допълни, че според него „партиите на статуквото“ трябва да направят крачка назад, но това може да стане само през изборен резултат и парламентарно мнозинство без ГЕРБ и ДПС.

Вълков коментира и слуховете за общо явяване на БСП с формацията на Румен Радев, като заяви, че не очаква предизборна коалиция.

„Не вярвам, че ще стане. Радев създава нещо ново, но след изборите може да се отвори разговор на база политики и програма. БСП остава единствената лява партия в страната и левият вот има ясна алтернатива. Ние говорим за прогресивен данък за това милиардерите да плащат повече, това са истински леви политики“, каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    15 1 Отговор
    От милион подкрещящи БСП се срутихте до под сто хиляди. Дано повече да не ви виждаме в парламента !!

    08:55 09.02.2026

  • 2 Питане

    13 1 Отговор
    Какви "социалисти" бе ???
    СТО годишна комунистическа партия... "социалисти". Себе си ли лъжете, защото нас не можете.!

    09:00 09.02.2026

  • 3 прокопи

    6 1 Отговор
    КПСС-БКП! КПСС-БКП! КПСС-БКП!

    09:00 09.02.2026

  • 4 зафирко

    10 1 Отговор
    партията се задави и умре от лакомия

    09:00 09.02.2026

  • 5 Този е млад НАГАЖДАЧ

    11 1 Отговор
    И пълен със зависимости. Ужасно нагъл. Всеки ден по някоя тв. Всички на бунището.

    Коментиран от #9

    09:02 09.02.2026

  • 6 млади стари

    7 1 Отговор
    бкп са в боклука!

    09:04 09.02.2026

  • 7 гуци

    8 1 Отговор
    Край с вас фритюрника ви изпържи и у канала

    09:08 09.02.2026

  • 8 Гост

    7 0 Отговор
    Пичага, най-малкото, което заслужавате е да изпаднете от парламента.

    09:26 09.02.2026

  • 9 Дали е работил

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Този е млад НАГАЖДАЧ":

    Нещо по специалността, за която има диплома, или само с нещо като депутатства е и партийни строителство се е занимавал?

    Коментиран от #11

    09:26 09.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не зная но

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дали е работил":

    Както всички предполагам учил е нещо но политиката далаверите облаги им е в кръвта.

    09:49 09.02.2026

  • 12 Някой

    5 0 Отговор
    БСП са менте ляво, и едновременно с това единственото ляво, това е големия проблем на България. БСП пречи в България да има истински леви политики. Истинските леви хора не гласуват, защото няма за кой.

    10:18 09.02.2026

  • 13 n√Варна

    2 0 Отговор
    Накратко.
    Майката на всички днешни партии е някогашната БКП, която беше партия на трудещите се и осъществяваше работническо-селската власт в продължение на 45 години.
    БСП е нейният пряк наследник и би следвало да е партия на хората от наемния труд, ама на е – ръководният ѝ състав е от партийни чорбаджии, предимно съмнително забогатели интересчии.
    Да сте чули в ръководните органни на различни партийни равнища или в Народното събрание да има някой член БСП, който да е наемен работник или дребен занаятчия?
    Може и да има, ама все още не съм чул такова нещо.
    Почти всички останали партии в България с ръководят от трудно сменяеми партийни чорбаджии.
    Това е – народът ни все още се води и вЕрва на празни приказки и лъжливи гръмки обещания!

    10:38 09.02.2026

  • 14 СССР

    0 2 Отговор
    Атанас Зафиров е единствения шанс да има социалистическа партия, но явно мнозинството искат да са БКП.

    10:41 09.02.2026

  • 15 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    А с Боко какво ще правим? С Русия? С НАТО?

    10:54 09.02.2026

  • 16 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Този лъжец и некадърник надяващ се със заучени фрази и клишета да се намърда в някоя канцелариика за да не работи защото нищо не става от него,освен лъжец е мъжкият вариант на недоразумението Мария Габриел.

    11:10 09.02.2026

  • 17 изчезвайте

    2 0 Отговор
    Само мимикрия от тези и никаква промяна.с този "избор" пак искат да излъжат хората че има лява,социална партия, а мислят само за спонсорите си червените олигарси и първи капиталисти. Затова ви мразят ,защото за прехода от 40 г. нищо не направихте за хората на труда

    11:33 09.02.2026

  • 18 Означава

    2 1 Отговор
    млади, различни от тоя. Означава млади като момичетата и момчетата, които бяха до Зарков!

    11:39 09.02.2026

  • 19 Отвратен

    0 0 Отговор
    НИКОГА ПОВЕЧЕ АЗ И СЕМЕЙСТВОТО МИ НЯМА ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ТАЗИ ПАРТИЯ! ТОЗИ ВМЕСТО ДА СЕ ПЕНЯВИ, ДА ПОГЛЕДНИ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ - КОЙ Е КИРИЛ ДОБРЕВ И ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВА ПАРТИЯТА! ДА ПРОЧЕТЕ В АФЕРА И СВОБОДНО СЛОВО!

    19:38 09.02.2026

  • 20 Гражданин

    1 0 Отговор
    С БСП като партия е свършено. Партията на Благоев, Георги Кирков и плеяда титани на мисълта и делото, днес стигна до зафировци, крумчовци и кирчовци, които медиите наричат фритюрник, тамагочи, любимият мошеник на партията!

    19:39 09.02.2026

  • 21 Читател

    0 0 Отговор
    БСП бе зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев, тя не съществува за да се бори срещу капитализма. Нейната задача е да помогне на една голяма прослойка българи със социалистически убеждения, да се адаптира към установяващия се капитализъм, преживявайки като бедни до момента на изчезването на прослойката, поради биологически причини; да не влияе отрицателно върху установяването на капитализма; и вписването в него на малка част от социалистическата партокрация. Видно е кои се вписаха, нали?! Това е реалността! Социалдемократическите новобогаташи на БСП се доказват като „верен” партньор на големите пари и господарите на сегашния световен ред.

    19:43 09.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове