Габриел Вълков: Нови лица в БСП не означава само млади

БСП поема към предсрочните парламентарни избори с нов председател, след като през уикенда партията избра Крум Зарков начело.
„Партията поема към нещо ново – както в политиките, така и в лицата. Новите лица и новите политики е това, което БСП предлага на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Но нови лица, не значи само млади.“ Това каза пред бТВ депутатът от „БСП - Обединена левица“ и председател на Младежкото обединение на социалистите Габриел Вълков.
На фона на коментари на анализатори, че участието в управлението е донесло сериозни негативи и дори се поставя под въпрос влизането на партията в следващия парламент, Вълков отхвърли тази възможност.
„Не вярвам, че БСП ще изпадне от парламента. Това се говори за БСП може би последните 35 години“, каза той.
Според него конгресът е дал ясен знак за промяна, а делегатите са показали, че искат нов курс.
„Събраха се 700 делегати и решиха Крум Зарков - тоест решиха нов път за БСП. Дадоха червен картон на досегашното ръководство“, посочи депутатът.
Вълков коментира и темата за промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаване на секциите извън ЕС, като уточни, че не е подкрепил текста и е гласувал „въздържал се“.
„Парламентарната група има две мнения по този въпрос, вътре нямаме консенсус кое е правилното и кое не е“, каза той.
По думите му позицията може да се промени след като новото ръководство подреди екипа си и вземе политическо решение.
„БСП ще се бори за съдебна реформа и за това Пеевски да бъде с ограничено влияние в политиката – нещо, което вярвам, че всеки български гражданин иска“, каза депутатът.
Той допълни, че според него „партиите на статуквото“ трябва да направят крачка назад, но това може да стане само през изборен резултат и парламентарно мнозинство без ГЕРБ и ДПС.
Вълков коментира и слуховете за общо явяване на БСП с формацията на Румен Радев, като заяви, че не очаква предизборна коалиция.
„Не вярвам, че ще стане. Радев създава нещо ново, но след изборите може да се отвори разговор на база политики и програма. БСП остава единствената лява партия в страната и левият вот има ясна алтернатива. Ние говорим за прогресивен данък за това милиардерите да плащат повече, това са истински леви политики“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
08:55 09.02.2026
СТО годишна комунистическа партия... "социалисти". Себе си ли лъжете, защото нас не можете.!
09:00 09.02.2026
09:00 09.02.2026
09:00 09.02.2026
Коментиран от #9
09:02 09.02.2026
09:04 09.02.2026
09:08 09.02.2026
09:26 09.02.2026
До коментар #5 от "Този е млад НАГАЖДАЧ":Нещо по специалността, за която има диплома, или само с нещо като депутатства е и партийни строителство се е занимавал?
Коментиран от #11
09:26 09.02.2026
До коментар #9 от "Дали е работил":Както всички предполагам учил е нещо но политиката далаверите облаги им е в кръвта.
09:49 09.02.2026
10:18 09.02.2026
Майката на всички днешни партии е някогашната БКП, която беше партия на трудещите се и осъществяваше работническо-селската власт в продължение на 45 години.
БСП е нейният пряк наследник и би следвало да е партия на хората от наемния труд, ама на е – ръководният ѝ състав е от партийни чорбаджии, предимно съмнително забогатели интересчии.
Да сте чули в ръководните органни на различни партийни равнища или в Народното събрание да има някой член БСП, който да е наемен работник или дребен занаятчия?
Може и да има, ама все още не съм чул такова нещо.
Почти всички останали партии в България с ръководят от трудно сменяеми партийни чорбаджии.
Това е – народът ни все още се води и вЕрва на празни приказки и лъжливи гръмки обещания!
10:38 09.02.2026
10:41 09.02.2026
10:54 09.02.2026
11:10 09.02.2026
11:33 09.02.2026
11:39 09.02.2026
19:38 09.02.2026
19:39 09.02.2026
19:43 09.02.2026