Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо

Случаят „Петрохан“ отново поставя въпроса за институционалната отговорност и ролята на държавата при тежки криминални инциденти. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ бившият вътрешен министър Румен Петков коментира случилото се и очерта сериозни съмнения около действията на институциите преди трагедията.
Според него, случаят „Петрохан“ показва институционална немощ. За него при това криминално деяние има два основни въпроса:
„Кой и защо извърши това престъпление? Няма как да не смущава фактът, че една НПО с име, което внушава усещане за държавна намеса, 20 дни след регистрацията е легитимирана от министерството по един твърде убедителен, да не кажа съмнителен начин. Някак се бяга от тази тема. Съратници и политици на същия министър се ангажират с финансова подкрепа. Има едно политическо поддържане, което се вее на байрак, когато от него трябва да се изцедят дивиденти пред обществото, и когато стане тази трагедия, тогава всички тези хорица се прискриват.“
Петков предупреди, че „въпросите наистина са повече от отговорите.
"Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори, институционални, добре аргументирани, по най-бързия начин.“
Според него случаят поставя сериозен въпрос за ролята на институциите, включително МВР, ДАНС и Агенцията за закрила на детето.
Румен Петков коментира и вчерашния Конгрес на БСП, на който се оттегли от председателския пост Атанас Зафиров и бе избран Крум Зарков.
"Вчера Конгресът на БСП показа две неща. Първо, разум и достойнство. И искам да поздравя Атанас Зафиров за начина, по който се оттегли. Върху него се изля много помия, много обидни квалификации, много лични нападки. Той запази достойнство. И второ, вчерашният Конгрес показа една нова атмосфера в БСП и в левицата. За първи път няма разправа с довчерашния лидер, няма зачеркване на довчерашния лидер, а има ясно очертан път с отчитане на постигнатото в един много тежък период. Това са две стъпки, които показват и решимостта на новоизбраният председател Крум Зарков. Успех му пожелавам.“
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
ЗАЕДНО СЪС СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
БИВШ УПРАВИТЕЛ НА ИПОН 1 :))
И АЗ ДА КАЖА НА САТАНАФОВ :)
Национална агенция за контрол на защитените територии - Ивайло Валентинов Иванов вързан с
КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД - СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА вързана с
НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ АД - БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ вързан с
ТОКУДА БАНК ЕАД - ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА вързана
с БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
А ОКОЛО БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ ИМА САМО ИНВЕСТИЦИОННИ ФИРМИ
И ПЕРАЛНИ НА ПАРИ :)
ЗА МНОГО ПАРИ СТАВА ДУМА ТУКА :)
3 Наглост шадраванска
4 РЕАЛИСТ
5 Ле, лей... Тоя цяла седмица
6 отново
7 Здрасти
Коментиран от #11, #42, #48
8 Механик
Точно въпросите "Кой" и "ЗАЩО" са важно, но медии и институции, някак умишлено наблягат на разни пикантни подробности (предполагаеми).
9 Тоз ми омръзна да му гледам
10 Сталин
11 Пропуснал си
До коментар #7 от "Здрасти":Една нула след 4. Годините са 40. Още не си се събудил.
Коментиран от #12
12 брей
До коментар #11 от "Пропуснал си":Преди 40 години ли някой вдигна юмрук и изкара мутрите от дупките да им върне държавата?
13 Черен филм
14 Тити на Кака
Мравоядът все още обмисля молбата, но Сенесят вече е гарантирал неприкосновеност на МОСВ-чадъра върху главите на тия изстрадали рейнджъри. ДСУшко ще осигури парите за ремонт на чадъра. Дамата без уши се е присъединила към плана за рейнджърско финансиране. От Росатом също не са безразлични.
Скоро ще чуем въздишки на облекчение, мисля.
Коментиран от #16
15 не е немощ,а институционална престъпност
16 Черен филм
До коментар #14 от "Тити на Кака":Още чакаме да видим реакцията на МВР!
18 Мурка
19 дядото
20 И тази
21 Няма
22 Цъцъцъ
Вечно неразкрити убийства, свързани с едни и същи лица и много пари!!!
24 Ха-ха
25 ЕДГАР КЕЙСИ
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛАГРИЯ
ДОКАТО ГЕРОГИ ПЪРВАНОВ , НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
И СИКАДЖИИТЕ СЕ ОТДАВАЛИ НА МЪЖКИ ЛАСКИ
В ТОАЛЕТНАТА :)
ВСИЧКО ЗНАЕМ БОЛШЕВИКИТЕ ЗА ВАС , ПРЕДАТЕЛИТЕ
28 Абе май
Коментиран от #36
29 Може и да ме изтрият
30 Връщай
31 Кокаина
33 Ройтерс
1) Се тая!
2)За да ни отвлекат вниманието и да има кво да рупаме!
34 като на фронта
35 Даниел Немитов
36 Абе май се оказа,че...
До коментар #28 от "Абе май":...ДАНС...МАНС...МВР...са гола вода...!
Хиляда улики и не могат да съберат пъзела и излезнат,със становище по въпроса,аджеба какво, как и защо се е случило...!
Коментиран от #40, #49
37 българин
38 Майна
Щото сега ставам
Щото файловете от Епщайн показаха сатанизма..
Щото там е пред човешка революция
Щото Стаймър май и той ще..бяга
Къде е информацията, бе?!
Сатанисти..по- върховете!
40 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #36 от "Абе май се оказа,че...":ЧОРАПА СМЕНИ ВСИЧКИ СЪС "СВОИ" МАФИОТИ В ДАНС ........................ ФАКТ !
Коментиран от #41
41 ОК!
До коментар #40 от "ЕДГАР КЕЙСИ":А Къдравата Сю,къде е,та не се показва и каже какво се случва?!
Нали Тя не е човек на ,,чорапа",а на Твоят Буци...?!
42 Фори
До коментар #7 от "Здрасти":За сега се знае ме Терзиев и Саша Уханова са дали сериозни суми. За други още не знаем. Но и КГБ е давало. Адвоката е бил адвокат на Росатом дълги години. А това без санкция на КГБ не става.
Коментиран от #43, #44
43 Име
До коментар #42 от "Фори":Здравей Фори. Наистина твърде много Силни хора имат апетити към Планината!
46 Р Г В
47 БУДА , а ?
48 Тези въпроси
До коментар #7 от "Здрасти":Ги задайте на Бойо.
Той е в основата на всичко това.
49 Не са гола вода,
До коментар #36 от "Абе май се оказа,че...":А са накарани да се правят че нищо не знаят за схемите на ББ.
50 Шадравани
