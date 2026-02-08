Новини
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо

8 Февруари, 2026 09:46 1 921 50

Случаят показва институционална немощ

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

Случаят „Петрохан“ отново поставя въпроса за институционалната отговорност и ролята на държавата при тежки криминални инциденти. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ бившият вътрешен министър Румен Петков коментира случилото се и очерта сериозни съмнения около действията на институциите преди трагедията.

Според него, случаят „Петрохан“ показва институционална немощ. За него при това криминално деяние има два основни въпроса:

„Кой и защо извърши това престъпление? Няма как да не смущава фактът, че една НПО с име, което внушава усещане за държавна намеса, 20 дни след регистрацията е легитимирана от министерството по един твърде убедителен, да не кажа съмнителен начин. Някак се бяга от тази тема. Съратници и политици на същия министър се ангажират с финансова подкрепа. Има едно политическо поддържане, което се вее на байрак, когато от него трябва да се изцедят дивиденти пред обществото, и когато стане тази трагедия, тогава всички тези хорица се прискриват.“

Петков предупреди, че „въпросите наистина са повече от отговорите.

"Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори, институционални, добре аргументирани, по най-бързия начин.“

Според него случаят поставя сериозен въпрос за ролята на институциите, включително МВР, ДАНС и Агенцията за закрила на детето.

Румен Петков коментира и вчерашния Конгрес на БСП, на който се оттегли от председателския пост Атанас Зафиров и бе избран Крум Зарков.

"Вчера Конгресът на БСП показа две неща. Първо, разум и достойнство. И искам да поздравя Атанас Зафиров за начина, по който се оттегли. Върху него се изля много помия, много обидни квалификации, много лични нападки. Той запази достойнство. И второ, вчерашният Конгрес показа една нова атмосфера в БСП и в левицата. За първи път няма разправа с довчерашния лидер, няма зачеркване на довчерашния лидер, а има ясно очертан път с отчитане на постигнатото в един много тежък период. Това са две стъпки, които показват и решимостта на новоизбраният председател Крум Зарков. Успех му пожелавам.“


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 0 Отговор
    Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии
    .....
    ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
    ЗАЕДНО СЪС СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
    .....
    ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
    ....
    В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
    .....
    БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
    СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
    ....
    БИВШ УПРАВИТЕЛ НА ИПОН 1 :))
    ....
    И АЗ ДА КАЖА НА САТАНАФОВ :)

    Национална агенция за контрол на защитените територии - Ивайло Валентинов Иванов вързан с
    ....
    КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД - СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА вързана с
    .....
    НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ АД - БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ вързан с
    ...
    ТОКУДА БАНК ЕАД - ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА вързана
    с БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
    .......
    А ОКОЛО БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ ИМА САМО ИНВЕСТИЦИОННИ ФИРМИ
    И ПЕРАЛНИ НА ПАРИ :)
    ....
    ЗА МНОГО ПАРИ СТАВА ДУМА ТУКА :)

    09:58 08.02.2026

  • 3 Наглост шадраванска

    13 5 Отговор
    Пикаещият във фонтаните, може би най-грозната, противна и нечистоплътна персона не само в редиците на престъпната и кървава БКП, дито по-късно от срам се преименува на БСП, днес не пропусна да обвини за трагедията в Питрохан ПП и ДБ! Столичният кмет помогал финансово на тази фондация, обявила се в защита на природата, а зам. министър на същата политическа формация им дал лиценз! Само че, Пикаещият във фонтаните на Плевен мълчи като з....к за убийствата и убийците! Мълчи и винаги неадекватният МВР - министър, Къдравата Сю, това посмешище, този срам и резил въобще за историята на МВР! Ами, защото там са хора на Тиквата и на Прасето бе, Фонтански!

    10:02 08.02.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    24 3 Отговор
    Кво достойнство в показал Зафиров, бе. Беше се вкопчил в поста , но накрая разбра, че ще яде бой от разгневения електорат и си даде оставка. Всички виновни Румене, че допуснахте тази предателска клика около Зафиров и Кирчо да отстранят Нинова и да седнат в скута на Бойко

    10:02 08.02.2026

  • 5 Ле, лей... Тоя цяла седмица

    13 2 Отговор
    сън не е спал да чака да му дадат думата и на него.

    10:04 08.02.2026

  • 6 отново

    9 2 Отговор
    реклама на бсп то. Ама темата май беше друга, и нищо не се каза по въпроса, освен ЧЕ НЕКАДЪРНИЦИ и ПЕНЦИОНЕРИ обират държавата като кадри на мвр и данс БЕЗ които държавата била загубена, То е ясно че има въпроси и сега за да няма отговори бегълците ги искат мъртви КОЙ РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ

    10:04 08.02.2026

  • 7 Здрасти

    17 1 Отговор
    Пак ша питам. КОЙ позволи през последните 4 години да се създаде Държава в Държавата от мутренски тип. С какви пари е създадено това и с какви цели? Защо държавните институции са си затваряли очите през цялото време? Или някой не им позволи да си свършат работата?

    Коментиран от #11, #42, #48

    10:04 08.02.2026

  • 8 Механик

    7 7 Отговор
    Тоя не го харесвам, но в последно време говори доста умно.
    Точно въпросите "Кой" и "ЗАЩО" са важно, но медии и институции, някак умишлено наблягат на разни пикантни подробности (предполагаеми).

    10:05 08.02.2026

  • 9 Тоз ми омръзна да му гледам

    16 2 Отговор
    Грозното лице и мазен характер

    10:05 08.02.2026

  • 10 Сталин

    14 2 Отговор
    Това е работа на професионални килъри свързани със службите ,само забележете момента които е избран за убийството,силен снеговалеж и заличени следи ,Калушев заедно с "децата" е заровен в планината ,за да се прехвърли цялата вина на него ,не случайно още от първия ден започна медийна кампания за да внушат че Калушев е убиецът заедно с МВР и Деветото джудже правят внушения без да има каквато и да е информация.Това убийството никога няма да бъде разкрито защото е извършено от най високо ниво,тези хора убитите са знаели неща които не трябва да знаят за криминалната хунта в България

    10:08 08.02.2026

  • 11 Пропуснал си

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    Една нула след 4. Годините са 40. Още не си се събудил.

    Коментиран от #12

    10:09 08.02.2026

  • 12 брей

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Пропуснал си":

    Преди 40 години ли някой вдигна юмрук и изкара мутрите от дупките да им върне държавата?

    10:11 08.02.2026

  • 13 Черен филм

    11 2 Отговор
    Жертвите вероятно са от добрите. Макар да са се снабдили с джаджи. Лошите са проникнали дълбоко във властта.

    10:11 08.02.2026

  • 14 Тити на Кака

    6 6 Отговор
    ПП са съкрушени от тази реакция на г-н Петков и спешно търсят подкрепа от братското ДС за преодоляването на проблема!
    Мравоядът все още обмисля молбата, но Сенесят вече е гарантирал неприкосновеност на МОСВ-чадъра върху главите на тия изстрадали рейнджъри. ДСУшко ще осигури парите за ремонт на чадъра. Дамата без уши се е присъединила към плана за рейнджърско финансиране. От Росатом също не са безразлични.
    Скоро ще чуем въздишки на облекчение, мисля.

    Коментиран от #16

    10:13 08.02.2026

  • 15 не е немощ,а институционална престъпност

    18 0 Отговор
    Няма как ,за това безобразие да не са знаели премиер,министри, ДАНС,вътрешен министър, министър на горите, водите , екологията, социален ,финансов, та и правосъден и главен прокурор ,! Не е инситуционална немощ, а е институционална престъпна схема. Предварителен уговор на най високо ниво и сега след като се очертават ролитически промени, се разтуря седянката,спешно и панически.Заличават се следи. Калушев бяга през глава,спасява се. Все още има трима а може и повече, които знаят.Дали ще мълчат за безобразията. Скандалът представлява провал на една малоумно замислена схема от ненормалници,протектирана от тяхната власт. Знаели и бездействали умишлено,не знаели и се пита защо не са знаели.

    10:16 08.02.2026

  • 16 Черен филм

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тити на Кака":

    Още чакаме да видим реакцията на МВР!

    10:16 08.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мурка

    3 2 Отговор
    КОИ -------ЖАН ПОЛ БЕЛМОНДО ЗАЩО- ЕЖРО ПАРИ-евро следи

    10:17 08.02.2026

  • 19 дядото

    16 2 Отговор
    съмнявам се да е само институционална немощ.до вилата вече 8 дни никой няма достъп,няма информация,няма журналисти,няма снимки.за толкова време колко огледа са направени.мълчанието на властта подсилва съмненията,че нещо отвратително трябва да бъде скрито,най-вероятно чужди военно-политически интереси,по-силни от националната ни сигурност.не съм допускал,че толкова отвратително нещо може да се случи в скапаната ни територия.

    10:18 08.02.2026

  • 20 И тази

    16 0 Отговор
    Пиянска мумия изплува 🍻

    10:18 08.02.2026

  • 21 Няма

    11 2 Отговор
    Шадраван в София да уринира 😂😂😂

    10:19 08.02.2026

  • 22 Цъцъцъ

    9 3 Отговор
    След герб- гроб
    Вечно неразкрити убийства, свързани с едни и същи лица и много пари!!!

    10:19 08.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха-ха

    11 2 Отговор
    Заедно с Камен Пенков са пиели по 1 бутилка водка АБСОЛЮТ всеки ден в сградата на МВР...по свидетелство на очевидец на здраве румкаааа... преди години се... ха-ха ха ха

    10:20 08.02.2026

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 5 Отговор
    ВЪПРОСА Е КОЙ И ЗАЩО Е ЯСЕН .......................... КОЙ И ЗАЩО ? ? ? .......................... КОЙ , ШАРЛАТАНИТЕ ОТ ПРОМЯНАТА ........................ ЗАЩО , МИТНИЦА , ПУДЕЛ С ПАЧКИ , ДРОГА И УБИЙСТВА ....................... ВСИЧКО Е ЯСНО ZA ЖЪЛТО - ПАВЕТНИТЕ ШАРЛАТАНИ ......................... ФАКТ !

    10:21 08.02.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛАГРИЯ

    8 0 Отговор
    РУМЕН ПЕТКОВ ПАЗЕЛ НА ВРАТАТА
    ....
    ДОКАТО ГЕРОГИ ПЪРВАНОВ , НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
    И СИКАДЖИИТЕ СЕ ОТДАВАЛИ НА МЪЖКИ ЛАСКИ
    В ТОАЛЕТНАТА :)
    .....
    ВСИЧКО ЗНАЕМ БОЛШЕВИКИТЕ ЗА ВАС , ПРЕДАТЕЛИТЕ

    10:22 08.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе май

    7 2 Отговор
    Без подкрепата от Терзиев досега случаят щеше да е разкрит като секта в която членовете са се изпотрепали. Ако Калушев е умен колкото го представят ще има разкрития които няма да се харесат на поръчителите

    Коментиран от #36

    10:22 08.02.2026

  • 29 Може и да ме изтрият

    3 0 Отговор
    Ползвам българска поговорка,съдържаща дума,която има форма на насилие.Но тъй като в случаят става дума за тройно убийство,а не се знае и какво ще се намери--трупове или живи хора,ще я напиша:Настрадин ходжа биели напред.А когато колата се обърне,пътища много...

    10:23 08.02.2026

  • 30 Връщай

    10 0 Отговор
    Парите бе!

    10:23 08.02.2026

  • 31 Кокаина

    4 0 Отговор
    стигна ли до осрайна?

    10:27 08.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ройтерс

    0 0 Отговор
    Отговори:
    1) Се тая!
    2)За да ни отвлекат вниманието и да има кво да рупаме!

    10:28 08.02.2026

  • 34 като на фронта

    8 0 Отговор
    Когато гласувата зе криминални , получавате трупове. И никой не е гарнтиран,че няма да е следващия ! След товя ,винаги някой д първо име професор се провиква, нека да оставим органите да си свършат работата. Но истината е друга, Никой не си е вършил работата и е допуснал умишлено това да се случи. И за да има гражданско общество и съвест ,трябва веднага гражданите да питат и за им се отговаря.Защото всяко мълчание на избраните на власт е криминален акт спрямо истината и справедливостта. Екзекуциите на ниско ниво стават доста на брой, във фермата и отговорна власт няма.

    10:30 08.02.2026

  • 35 Даниел Немитов

    3 0 Отговор
    В Брюксел си имат манекен Пис, ама и ние си го имаме! Даже на живо, не от камък. Абе, Шадраванчо, като си се отворил за разкрития я кажи нещо и за сестрите Белнейски?

    10:31 08.02.2026

  • 36 Абе май се оказа,че...

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Абе май":

    ...ДАНС...МАНС...МВР...са гола вода...!
    Хиляда улики и не могат да съберат пъзела и излезнат,със становище по въпроса,аджеба какво, как и защо се е случило...!

    Коментиран от #40, #49

    10:32 08.02.2026

  • 37 българин

    3 4 Отговор
    "Двата основни въпроса без отговор – кой и защо", отговорът е очевиден, "братушките" за назидание, безплатен обяд няма, да му мислят путинските подлоги.

    10:32 08.02.2026

  • 38 Майна

    4 3 Отговор
    Още ли няма оставки в..Британия?
    Щото сега ставам
    Щото файловете от Епщайн показаха сатанизма..
    Щото там е пред човешка революция
    Щото Стаймър май и той ще..бяга
    Къде е информацията, бе?!
    Сатанисти..по- върховете!

    10:35 08.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Абе май се оказа,че...":

    ЧОРАПА СМЕНИ ВСИЧКИ СЪС "СВОИ" МАФИОТИ В ДАНС ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #41

    10:42 08.02.2026

  • 41 ОК!

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    А Къдравата Сю,къде е,та не се показва и каже какво се случва?!
    Нали Тя не е човек на ,,чорапа",а на Твоят Буци...?!

    10:46 08.02.2026

  • 42 Фори

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    За сега се знае ме Терзиев и Саша Уханова са дали сериозни суми. За други още не знаем. Но и КГБ е давало. Адвоката е бил адвокат на Росатом дълги години. А това без санкция на КГБ не става.

    Коментиран от #43, #44

    10:48 08.02.2026

  • 43 Име

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Фори":

    Здравей Фори. Наистина твърде много Силни хора имат апетити към Планината!

    10:52 08.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Р Г В

    2 0 Отговор
    Хей вие бивш министре на вътрешните работи , извини се на г-жа Т. Д.за тишината в спалнята. Застанете заедно рамо до рамо , тя като юрист а вие като активист за чиста вода в шадраваните на страната. Издигнете работни версии по които да дерзаят службите. Стига разтяга локуми .

    11:59 08.02.2026

  • 47 БУДА , а ?

    2 1 Отговор
    Кой докара тия педофили на власт? Кой ги протежира ? Извратеняците се поддържат един друг и много обичат властта и парите ? Когато едни шарлатани се съюзят с други шарлатани ,става гей дружина с трупове. Казват , че около 3000 деца са минали през школата на ламата любител на дечица. ДАНС трябва да е на ясно с мъжеложничеството на нещастната територия. Кой допусна тоя вертеп на връх планината , въсръжени гейове да тормозят народа ? Май пак ще се прочуем по света и у нас. Всъшност много от тия вилняха с власт през годините на големия грабеж. И сега продължават.

    12:28 08.02.2026

  • 48 Тези въпроси

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    Ги задайте на Бойо.
    Той е в основата на всичко това.

    12:40 08.02.2026

  • 49 Не са гола вода,

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Абе май се оказа,че...":

    А са накарани да се правят че нищо не знаят за схемите на ББ.

    12:43 08.02.2026

  • 50 Шадравани

    1 0 Отговор
    водопади

    12:57 08.02.2026

