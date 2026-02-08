Важните новини във ФАКТИ на 08.02.2026 г.

Демерджиев за новите трупове по случая "Петрохан": Вътрешният министър и главният секретар на МВР мълчат оглушително

Шестима мъртви. Единият - дете.

След тримата, намерени мъртви в хижа “Петрохан”, сега трима са намерени край Враца.

Изникват много въпроси. Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не?!

Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително.

Нелегитимният и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател.

Борислав Сандов: Познавах хората от хижа "Петрохан". Не предполагам, че биха извършили злодеяние

Не бих предположил, че хората от "Петрохан" биха извършили някакво злодеяние. Не съм виждал оръжия и не знаех, че тези хора разполагат с такива. Това заяви в предаването „На Фокус” по Нова телевизия бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

"Познавах хората от хижа "Петрохан". Може би не всички, защото част от тях съм срещал само веднъж. Но Ивайло Иванов (бел. ред. единия от убитите край Петрохан") съм виждал няколко пъти - веднъж в министерството, веднъж на събитие и последно - преди месец и половина, на големите протести. Случайно се засякохме", подчерта той.

Приятел на убития Дечо Василев: Споделяше за заплахи към тях, включително за разстрел

Дечо беше уникален човек. Не познавам друг като него. Никога не е пушил, никога не е пил, нямаше човек, който да каже лоша дума за него. Това заяви близкият приятел на убития Дечо Василев Мартин Гръбчев в предаването „На фокус” по Нова телевизия.

По думите му двамата се познавали близо 40 години – ще от първи клас, без никога да прекъсват връзката си. Гръбчев разказа, че е бил силно провокиран да говори публично, след като още от първите дни след трагедията името на Василев е било очерняно. Според него Дечо е бил изключителен професионалист, ръководил собствена счетоводна фирма и водил напълно изряден начин на живот. „Познавам го като тази ръка. Ако имаше и най-малкото нещо незаконно, той нямаше да бъде там”, каза той.

Крум Зарков: Към момента в БСП не е постъпвало искане от Румен Радев за съвместно явяване на изборите

Към момента в БСП не е постъпвало искане от страна на Румен Радев за съвместно явяване на изборите. Това заяви в предаването "На Фокус" по Нова телевизия председателят на БСП Крум Зарков.

Румен Христов: Никой не е жертвал избирателите в САЩ и Великобритания, за да се ограничат нарушенията в Турция

„Говорим за изключително тежък криминален случай, какъвто България не е имала от десетилетия. Най-достоверната информация за нас обаче трябва да е тази от институциите, които работят по случая. До момента черпим информация основно от медиите". Това заяви в предаването „На Фокус” по Нова телевизия председателят на СДС Румен Христов по повод тежкия случай с тройно убийство в хижа "Петрохан".

По отношение на регистрацията на НПО-то, което стопанисва имота - като "Национална агенция", той подчерта, че: „Предполагам, че няма законово изискване те задължително да бъдат проверявани, но това не означава, че службите не трябва да го направят. Ако става дума за Национална агенция по развъждане на селскостопански животни - добре. Но когато говорим за охрана и подобни дейности, това е изключително подвеждащо. Особено, ако представители на такива агенции са с униформи, обозначения и имат право да носят оръжие - те респектират хората. Това безспорно е пробив в сигурността на държавата".

Председателят на СДС коментира и промените в Изборния кодекс, с които беше въведено ограничение до 20 секции в държави извън Европейския съюз. По думите му трите държави, в които се гласува най-масово - са Великобритания, САЩ и Турция.

Александър Николов: България не плаща по договора на "Булгаргаз" с "Боташ".

С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха за кратко "Орлов мост"

Близки на загинали при катастрофи затвориха за кратко кръстовището на "Орлов мост" в София и поставиха на пътното платно 456 карамфила. Толкова са жертвите на пътни произшествия през миналата година, обясни пред БТА Петя Иванов от Сдружение "Ангели на пътя", организатор на протестното шествие, в което се включиха и много граждани.

Деница Сачева: За колегите от ПП-ДБ държавата е сцена. Всички депутати непрекъснато са в ТикТок

Все още няма яснота дали български премиер ще присъства на първото заседание на новосформирания от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир.

Ивайло Мирчев: "Боташ" беше грешка. Ако някой смята, че няма да платим, той се лъже

На тези избори Румен Радев ни е опонент. Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.

Първан Симеонов: Завоите трябва да се взимат плавно. Радев взима и един друг завой - отварянето на вратата към ПП-ДБ

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП е добра новина не само за партията, но и за политическия живот в България.

Александър Симов: Крум Зарков ще реализира това, което всички социалисти чакат- БСП да бъде съживена, обновена

Мислех, че конгресът ще разедини БСП, но стана точно обратното. Видяхме, че инстинктът на БСП се задейства. Това коментира Александър Симов в ефира на bTV след вчерашния конгрес на БСП, на който делегатите избраха Крум Зарков за председател на левицата.

"Изборът на лидер се случи след един истински председателски дебат. Бяха представени визии, идеи. Делегатите решиха да подкрепят Крум Зарков. В БСП се случи нещо хубаво. БСП минава през криза, но смятам, че този конгрес слага началото на края на тази криза", добави още Симов, цитиран от novini.bg.

Атанаска Дишева: Заемането от Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно

Виждаме разпад на държавността, трябва политическа воля и персонални промени в системата на държавно устройство.

Кирил Петков: Имам много добри впечатления от Крум Зарков

"Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП". Това написа на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, цитиран от "Фокус".

13 пострадаха за денонощие при катастрофи в страната

През изминалото денонощие в страната са станали 11 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 13 души, загинали няма. Това съобщава на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР).

Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява поморийското село Бата

Кмет продължава да управлява вече месец и половина, въпреки че е с окончателна присъда за купуване на гласове. Случаят е от поморийското село Бата.

Пожар опразни хотел в Петрич