Венецуелски опозиционен лидер отвлечен в Каракас часове след освобождаването си

9 Февруари, 2026 09:29 1 570 6

Хуан Пабло Гуанипа е отвлечен от тежко въоръжени мъже, съобщават роднини и опозиционни лидери

Венецуелски опозиционен лидер отвлечен в Каракас часове след освобождаването си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Венецуелският опозиционен политик Хуан Пабло Гуанипа, който беше освободен от затвора ден по-рано, е отвлечен в столицата Каракас. Новината беше съобщена от опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

В публикация в социалната мрежа X Мачадо посочва, че „тежко въоръжени мъже в цивилни дрехи, пристигнали с четири автомобила, са го отвели със сила“.

Синът на Гуанипа, Рамон, уточни, че отвличането е станало малко преди полунощ. Той го описва като засада, в която баща му е бил изведен от десет тежко въоръжени и неидентифицирани лица.

Хуан Пабло Гуанипа беше арестуван през май 2025 г., след като месеци наред се укриваше, обвинен в ръководене на терористичен заговор. Часове преди отвличането му той беше освободен от затвора.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 14 Отговор
    Затова във Венецуелата на Балканите опозицията е контролирана, защото никой не иска да дойдат и да го извелекат тежко въоръжени и неидентифицирани лица.

    Коментиран от #2

    09:32 09.02.2026

  • 2 Ганчо

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Както винаги си невероятно компетентен. Нали ще ми позволиш безгранично да ти се възхищавам?

    09:36 09.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    6 3 Отговор
    ШАА ГО МЕНКАТ ЗА МАДУРО! ЯВНО ТОЙ Е ,,УСПАЛ,, ВОЕННИТЕ?

    10:10 09.02.2026

  • 4 Някой

    6 1 Отговор
    Тръмп няма да се съгласи на такава размяна за Мадуро. Ако отвлекат американски политик, тогава става. Формално са го освободили. Но са си го прибрали чуждия агент. Само че такива се жертват. Нашият английски агент от Белингкат Христо Грозев дори не го допускат във Великобритания.

    10:38 09.02.2026

  • 5 Суха съчка

    5 2 Отговор
    Не може да бъде Венецуела се управлява от най великата демокрация и лично от най великия демократ президент Доналд с подарена Нобел.

    10:48 09.02.2026

  • 6 Питайте

    2 0 Отговор
    краварите. Те там отвличат.

    Ама няма да си признаят.

    11:11 09.02.2026