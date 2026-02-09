Венецуелски опозиционен лидер отвлечен в Каракас часове след освобождаването си

Венецуелският опозиционен политик Хуан Пабло Гуанипа, който беше освободен от затвора ден по-рано, е отвлечен в столицата Каракас. Новината беше съобщена от опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
В публикация в социалната мрежа X Мачадо посочва, че „тежко въоръжени мъже в цивилни дрехи, пристигнали с четири автомобила, са го отвели със сила“.
Синът на Гуанипа, Рамон, уточни, че отвличането е станало малко преди полунощ. Той го описва като засада, в която баща му е бил изведен от десет тежко въоръжени и неидентифицирани лица.
Хуан Пабло Гуанипа беше арестуван през май 2025 г., след като месеци наред се укриваше, обвинен в ръководене на терористичен заговор. Часове преди отвличането му той беше освободен от затвора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
09:32 09.02.2026
2 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Както винаги си невероятно компетентен. Нали ще ми позволиш безгранично да ти се възхищавам?
09:36 09.02.2026
3 Боруна Лом
10:10 09.02.2026
4 Някой
10:38 09.02.2026
5 Суха съчка
10:48 09.02.2026
6 Питайте
Ама няма да си признаят.
11:11 09.02.2026