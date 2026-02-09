Венецуелски опозиционен лидер отвлечен в Каракас часове след освобождаването си

Венецуелският опозиционен политик Хуан Пабло Гуанипа, който беше освободен от затвора ден по-рано, е отвлечен в столицата Каракас. Новината беше съобщена от опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

В публикация в социалната мрежа X Мачадо посочва, че „тежко въоръжени мъже в цивилни дрехи, пристигнали с четири автомобила, са го отвели със сила“.

Синът на Гуанипа, Рамон, уточни, че отвличането е станало малко преди полунощ. Той го описва като засада, в която баща му е бил изведен от десет тежко въоръжени и неидентифицирани лица.

Хуан Пабло Гуанипа беше арестуван през май 2025 г., след като месеци наред се укриваше, обвинен в ръководене на терористичен заговор. Часове преди отвличането му той беше освободен от затвора.