Близка на убития Ивайло Иванов: Той беше невероятен човек

Милена Малинова, дългогодишна приятелка на една от жертвите при случая „Петрохан” - Ивайло Иванов, разказа в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ за неговата личност и избора му да заживее в планината. Тя изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се обсъждат в публичното пространство след трагедията.
Кой е бил Ивайло Иванов
Малинова познава Иванов от ученическите и студентските години. Тя го описа като „многостранно развита личност” с „богата обща култура”. По думите ѝ той е имал „много добра кариера” като адвокат, но в определен момент сърцето му е надделяло и той е решил да се занимава с нещата, които обича - природата и планината. „Той е живял в Америка, живял е в Япония, живял е в Мексико”, поясни тя, допълвайки, че Иванов е бил човек, на когото може да се разчита на 100%.
Като еколог по образование, Малинова заяви, че разбира конфликта между „хората, които искат да вземат каквото могат от гората, и тези, които искат да я защитят”. Тя е убедена, че Ивайло Иванов и неговите спътници са искали да защитят гората „със сърце и душа”.
Относно версията за „затворено общество с елементи на секта”, приятелката на убития беше категорична: „Познавайки Ивайло, не мога да си представя, че той би участвал в някаква йерархична група”. Тя определи като „пълен абсурд” и твърденията за „педофилска нишка”.
Милена Малинова сподели, че след нейния емоционален пост в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, включително майката на едно от момчетата. Малинова цитира и друго момиче, което е било в хижата и е споделило, че там е било „много приятно” и са си изкарали добре.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ама
Коментиран от #63
08:48 09.02.2026
2 някой
08:48 09.02.2026
3 Пич
08:50 09.02.2026
4 Психодиспансер Дулово
Коментиран от #135
08:50 09.02.2026
5 сандов и белев
Коментиран от #64, #125
08:50 09.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българския народ е
08:52 09.02.2026
9 хихи
Коментиран от #102, #137
08:53 09.02.2026
10 Сила
Коментиран от #21
08:54 09.02.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #28, #105
08:54 09.02.2026
12 златото на Вълчан воевода
08:55 09.02.2026
13 пешо
Коментиран от #17, #19, #67
08:55 09.02.2026
14 Танцьори в действие
След като тази агенция няма правомощия за разследване на криминални деяния, те в качеството на какви са били там преди всички останали?!
08:56 09.02.2026
15 само да попитам
Коментиран от #24
08:58 09.02.2026
16 Съвпадение или не
Тези хора дали не са открили нарко депо в някоя от пещерите по границата и да са очистени от професионалист.
Коментиран от #35, #117, #132
08:58 09.02.2026
17 Комисар Корадо Катани
До коментар #13 от "пешо":Може да е бил в хижата.
08:58 09.02.2026
18 Какво значи еколог
Коментиран от #31, #128
08:58 09.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тая знае много,
09:01 09.02.2026
23 наблюдаващ
09:01 09.02.2026
24 Сила
До коментар #15 от "само да попитам":Другия "любител на дупки " ....само му виж фейса , как изглежда , с черен мундир с нашивка" командир " с червени звездички ....без коментар !!!
09:01 09.02.2026
25 СИЛНО ЛЪЪЪЖЕЕЕ
До коментар #21 от "АЗ СИЛНО и надалеч ФУРЛЯМСПЕРМА":ЯКООО ЛЪЖЕЕЕ......
09:02 09.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Смърфиета
Коментиран от #42
09:02 09.02.2026
28 силно се надявам
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":да е така но съм сигурен че утре пак ще подкрепяш любимия си наркоман зеленски…!
09:02 09.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЕЙЙЙ ГА ША НАМЕРИМ БОКО И ШИШКО
Коментиран от #53, #127
09:03 09.02.2026
31 моето предположение
До коментар #18 от "Какво значи еколог":Значи иманяр.А като намерят нещо се изламтяват.
09:03 09.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Всичко трябва да се разбере отначало
Коментиран от #133
09:04 09.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 има също така
До коментар #16 от "Съвпадение или не":и тон и половина хероин на турската граница не се знае към коя от двете пратки са съпричастни а може и към двете но със сигурност не поръчково убиство от професионалисти !!! също така американския посланник който преследва клетките на мексиканската мафия по цял сеят беше в софия на 26.01. дали е съвпадение ?
Коментиран от #44
09:05 09.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Много добър човек но убит мистериозно
Коментиран от #65
09:07 09.02.2026
38 златото на Вълчан воевода
09:07 09.02.2026
39 Сериозно увредени хора са,
Коментиран от #52, #54
09:09 09.02.2026
40 На троловете
09:09 09.02.2026
41 Какво значи, че
За едни оргиите са приятни, за други не!
Кой ги е финансирал, че са живяли такъв живот?
Коментиран от #45
09:09 09.02.2026
42 Гаргамел ама не Главчо
До коментар #27 от "Смърфиета":В тази държава сатанизмът е дълбоко вкоренен още от кукерството и нестинарството, та чак до днешните поклоници на неокомунистическите секти пробутвани на хорицата под формата на партии.
09:10 09.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Има вероятност и Росатом
До коментар #35 от "има също така":да са намесени , България е пълна с руски престъпници, рускиня е един от хората превеждал пари !
09:12 09.02.2026
45 друг 15 годишен скаут
До коментар #41 от "Какво значи, че":И на мен да ми водят каки по хижите, и банкети всеки ден, и аз бих се чупил от училище на мига.
09:13 09.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Постоянно се намират хора които да
Коментиран от #50
09:13 09.02.2026
48 Вероятно невероятен, невероятно вероятен
09:13 09.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 като руснаците и украинците
До коментар #47 от "Постоянно се намират хора които да":Хора наивници.
09:14 09.02.2026
51 татат
Сега е подобна историята, изкарват хората сектанти, педофили, наркомани.
Операция Чисти Ръце
09:16 09.02.2026
52 Сила
До коментар #39 от "Сериозно увредени хора са,":Явно са търсели на грешното място ....само като чуеш медитация , духовно израстване , самоусъвършенстване , йога , източни "практики " и тем подобни бягай надалече !!! Има много други начини да изживееш живота си пълноценно и смислено без да се налага някой " лама " да те "напътства" .....
Коментиран от #57, #58
09:17 09.02.2026
53 Не се надявай
До коментар #30 от "ЕЙЙЙ ГА ША НАМЕРИМ БОКО И ШИШКО":тях руската мафия ги пази и от тях са назначени, тези избори те ще са с най много гласове отново, независимо, че гласуващите за тях не са толкова много.
09:17 09.02.2026
54 всичко се връзва
До коментар #39 от "Сериозно увредени хора са,":Иманярството се пласира в чужбина.Затова и се пътува здраво.
Коментиран от #62
09:17 09.02.2026
55 яко триене пада
09:18 09.02.2026
56 Тити на Кака
Само не съм сигурен дали руснаците са така облещени, когато го твърдят.
Питайте Кокоран, той е експерт в тези неща.
09:19 09.02.2026
57 Лошото
До коментар #52 от "Сила":е , че има много, например - родители пращали децата си тия хаховци да ги възпитават и са превеждали сериозни суми пари.
09:20 09.02.2026
58 честен ционист
До коментар #52 от "Сила":Помните ли: 16 януари защитени лешояди умират край село Тича, община Котел. Засега са намерени седем мъртви птици – шест черни и един белоглав лешояд. Остава само да намерят и последния белоглав тартора.
Коментиран от #68
09:21 09.02.2026
59 Има нещо гнило
09:21 09.02.2026
60 Ами,
09:22 09.02.2026
61 Тити на Кака
Г-н Макулев дали се е свързал с цитираната дама, за да потвърди колко добре са се грижили за сина му добрите хора от тази компания? Ако още не се е свързал, защо изявилата се не му звънне да го попита?
09:23 09.02.2026
62 Якудза
До коментар #54 от "всичко се връзва":Този е пътувал за ласки.
09:24 09.02.2026
63 Омагьосан кръг
До коментар #1 от "Да ама":Да питат Терзията и Кокор.Те най-добре ги разбират тези работи.Ние сам гадаем и се джавкаме.
09:25 09.02.2026
64 Зъл пес
До коментар #5 от "сандов и белев":И не само те.
09:28 09.02.2026
65 Много е просто
До коментар #37 от "Много добър човек но убит мистериозно":Видяли са как прехвърлят дрогара с камерите и дробовете и са ги очистили !!!
09:29 09.02.2026
66 Само да попитам
Коментиран от #69
09:30 09.02.2026
67 Големдебил
До коментар #13 от "пешо":Сигурно е зает с твойта задница
09:34 09.02.2026
68 Добро утро бе боклук гойски
До коментар #58 от "честен ционист":Съжалявам да разбера че си жив. Знам че света ще е по-добър когато изчезнеш.
09:34 09.02.2026
69 Некой си
До коментар #66 от "Само да попитам":Защото дървената мафия бие, пали и праща проверки по сигнали до МВР и прокурватура.
Дървената мафия не убива шестима (до момента), в рамките на три дни.
Тук става дума за нарушена верига на доставки на НЕЩО, което е в порядък по-скъпо от дървения материал.
09:35 09.02.2026
70 ОК-бил невероятен човек...!
Най-важният въпрос е :
Кой ,защо и как им разреши на тия да се регистрират,като ,,Национална Агенция...",защо ограждат територии защо са въоръжени,защо проверяват граждани,които просто са на разходка в гората...?!?!
09:36 09.02.2026
71 Тодор
1. Ако Калушев е убил петимата и после се е самоубил, защо му е трябвало да бяга от Петрохан една седмица, можело е всичко да приключи още на място
2. Ако има килъри от мафията, ок лесно биха убили тримата в Петрохан, знаели са къде им е базата, но как ще намерят из цяла България бягащи хора, които постоянно се движат и то точно на Околчица в местност, където няма жив човек. Цялата държава ги търси с всички ресурси, които има, шефа на МВР във Враца каза, че са обхождали всички пещери и тайни места и не са ги намерили, а някакви килъри ще ги открият
3.Ако е секта или има педофилия как никой не излезе да изкаже съмнения от познатите на тези хора. Всеки от тях има поне по 100-200 души които го познават като личност. Напротив излизат хора, които говорят само добри думи за тях
4.Педофилите не се славят със сектанство и ритуални самоубийства, те обичат бохемския начин на живот
5.Никой не оспорва, че тези хора са обичали природата и животните - никой човек обичащ животни няма да заключи нарочно и да изгори 3 кучета в хижата
Прекалено много въпроси, на които държавата дължи отговор, но се съмнявам някога да го направи.
Коментиран от #72
09:37 09.02.2026
72 Некой си
До коментар #71 от "Тодор":Само лека препратка.
Клошарят-убиец от Нови Искър, когото намериха самоубил се над Луково, беше с над 20 рани от куршуми В ГЪРБА.
Та, те така.
09:41 09.02.2026
73 Ники Пънчев
09:41 09.02.2026
74 Златото на Вълчан воевода
Коментиран от #81
09:42 09.02.2026
75 Лама от ПП
09:46 09.02.2026
76 Реалист
Коментиран от #88
09:46 09.02.2026
77 Всички Тея еко та
Коментиран от #85
09:46 09.02.2026
78 жоро
в българия, колкото си по-невероятен, толкова по-нечиста ти е работата..
Едно е сигурно - никой не убива случайни хора вкупом или пък светци! Освен разни талибани, ама те го правят публично и да ги виждат...
Тука не са талибани да знаете!
Коментиран от #82
09:46 09.02.2026
79 Николай Бареков
"Рейнджърите" на Промяната са били душички. Това са оръжията и дечицата са приказки на копейките, рубладжии и подобни, както ги наричат жълтопаветните. Продължаваме промяната!
09:47 09.02.2026
80 Магазинер
09:48 09.02.2026
81 Новата опорка
До коментар #74 от "Златото на Вълчан воевода":Аман от дебелизъм
09:48 09.02.2026
82 НАЙ НЕСЛУЧАЙНИ СА КЪРО ШИШО БОКО
До коментар #78 от "жоро":МАРГИНИ.....ТАКИ..... АМА НИКОЙ НЕ ГИ ТРЕПЕ............
09:48 09.02.2026
83 Новата опорка
09:49 09.02.2026
84 Баш Майстора
09:50 09.02.2026
85 Тя не е еко
До коментар #77 от "Всички Тея еко та":Тя е сатанинска, екото е като оневиняване на целите им
Адът е празен..
09:51 09.02.2026
86 ТУКА СЕ ВМЕНЯВА ЧЕ КОЙТО ОБИЧА
Коментиран от #90
09:51 09.02.2026
87 Всички които дават мнения
Коментиран от #89, #91
09:52 09.02.2026
88 Не се чуди
До коментар #76 от "Реалист":Тази е ходила " по работа" - каналджийска на свежа плът
09:53 09.02.2026
89 А ти?
До коментар #87 от "Всички които дават мнения":За тебе как?
И аз ли?
09:54 09.02.2026
90 Баш Майстора
До коментар #86 от "ТУКА СЕ ВМЕНЯВА ЧЕ КОЙТО ОБИЧА":Тук се вменява че да обичаш природата не е нужно да ходиш въоръжен с автомат и не е нужно да водиш в гората самотни малки момченца.Аз ходя в планината с жена си.
09:54 09.02.2026
91 мнение на свободен
До коментар #87 от "Всички които дават мнения":Диктатурата на демонокрацията здраво те думка.Дори и не даваш на хората да обсъждат и споделят лични мнения и предположения.Що за изкукуригване?
09:55 09.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Калуш
Коментиран от #99, #122
09:57 09.02.2026
94 Анонимен
09:58 09.02.2026
95 стоян георгиев
Коментиран от #96, #97
09:59 09.02.2026
96 хихи
До коментар #95 от "стоян георгиев":С какъвто се събереш такъв ставаш.
1 умнокрасив на 10 разваля кацата с меда...
10:04 09.02.2026
97 общата
До коментар #95 от "стоян георгиев":Знаеш ли ка се казва на жена в мъжка секта?
Коментиран от #100, #101, #109
10:07 09.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Гаргамел ама не Главчо
До коментар #93 от "Калуш":Прескачат огън на Сирни заговезни, все окултни дейности.
10:08 09.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 хихи
До коментар #97 от "общата":Курабийка
10:18 09.02.2026
102 Знаещ
До коментар #9 от "хихи":Абсолютно си прав . Умнокрасивите платени от Ивопрокопиевската олигархия тролове и медии се опитват по всички възможни начини чрез лъжи и манипулации да прехвърлят престъплението от своите глави , на невинните . На бандитите ивопрокопиевци плащащи за либерастките извръщения на либерастките си извратеняци и тактиката им е бандитска.
10:19 09.02.2026
103 Смърфиета
Но: адвокат Калушевци и с подобно име и презиме няма. За убитите шчетоводител и адвокат изпуснаха контролирано информация още в началото на сагата, така че остава софийският адвокат Иванов, и евентуално бургаският, който има същите имена, заради къщата в района. Адвокати на име Иво Иванов няма в Пловдив, Варна, Благоевград....
Коментиран от #124
10:19 09.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 БеГемот
10:26 09.02.2026
108 Дедо
Коментиран от #116
10:26 09.02.2026
109 стоян георгиев
До коментар #97 от "общата":Асен Василев
10:27 09.02.2026
110 Баш Майстора
10:30 09.02.2026
111 ВВП
10:30 09.02.2026
112 Хмм
Коментиран от #115
10:39 09.02.2026
113 Анонимен
10:49 09.02.2026
114 Невероятен убиец това е ник
10:55 09.02.2026
115 Бащата на детето
До коментар #112 от "Хмм":Не ми изглежда наивен човек.
10:56 09.02.2026
116 Боже те ръкомахат като нацисти
До коментар #108 от "Дедо":Поздравления е меко казано. Целия квартал ги мисли за добри хора. Най обикновенни крадци и лъжци със съответния чадър разбира се.
11:00 09.02.2026
117 така де
До коментар #16 от "Съвпадение или не":по гграницата всеки ден се хваща злато, кокаин ,канабис Но за три дни да дойде килър от некъде си и да почне да стреля е несериозно, а ТУК полиция и данс се надпреварват в лъжите и чак изкараха психарите от психарниците да ни лъжат ЗАЩОТО абравиха какво са лъгали изначало,...И да чухте някой криминалист да каже нещо конкретно НЕ.. НЯМА И ДА ЧУЕТЕ ни час на смъртта нито защо труповете са самоубили се но после някой ги местил И Да не се окаже че някой левак се е застрелял отдясно ВСЕ ВЪПРОСИ ,НЪЛ ТЪЙ
11:06 09.02.2026
118 Дзак
11:07 09.02.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 измета
11:12 09.02.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 РАДЕВ
До коментар #93 от "Калуш":ЧОВЕК който се радва че е предал интересите на БЪЛГАРИЯ на руснаците Освен това се радва че ни е набутал с боташ И най много се радва че ще излъже българите за да го вкарат в парламента и да не го съдят за предателства и злоупотреби... радев АЙ стига манипулации и игра на думи
Коментиран от #131
11:15 09.02.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Тити на Кака
До коментар #103 от "Смърфиета":Бъркаш, изявилата се дама говори не за Иво Калушев, а за Ивайло Иванов, който наистина е / или поне беше/ практикуващ адвокат.
11:19 09.02.2026
125 Знае
До коментар #5 от "сандов и белев":Първо трябва да се задържат създателите на ПП и техните спонсори . А именно Иво Прокопиев и глутницата соросоидни антибългарски олигарси гравитиращи около него . Те са истинските създатели на този педофилски змиярник .
11:20 09.02.2026
126 Разбирам Милена Малинова,
За всичко друго е права- отдаден еколог, интелигент, спортист, приключенец, интересна личност с богата култура!
Всички са били такива в сектата Петрохан!
11:21 09.02.2026
127 Пампаец
До коментар #30 от "ЕЙЙЙ ГА ША НАМЕРИМ БОКО И ШИШКО":Да си без Ум но ,,красив" жълтопавотник си е диагноза .
11:30 09.02.2026
128 Рогач
До коментар #18 от "Какво значи еколог":Либерастите направиха думата еколог по мръсна от думата изпражнение.
11:32 09.02.2026
129 ганю
смятай какво е сега все един дол дренки са
професионално е и вероятно извършено от мъртъвци
несъществуващи хора.нищо ново
жалко за загиналите и роднините им
11:44 09.02.2026
130 От изявлението на г- жа Малинова
Посещавала ли е хижата?
Разбра се, че жени почти не са живели в хижата.
Ако е била гостенка там- за кратко ли, имала ли е впечатления от живота в хижата.
При всички случаи сектантите едва ли са демонстрирали своите сексуални навици и будистките си практики на ляво и на дясно.
11:44 09.02.2026
131 ганю
До коментар #122 от "РАДЕВ":Руснаците си гледат своя интерес вие си гледайте вашия
от тях няма да получите нищо нали сте им врагове вече?
всичко ще е скъпо свиквайте
11:46 09.02.2026
132 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #16 от "Съвпадение или не":А канала на кого е за канабиса ????ЗАЛОВЕНИТЕ БЯХА ОТ КРАГУЕВАЦ СЪРБИЯ ...НО НИКОЙ ОТ ВЕЛИКИТЕ РАЗСЛЕДВАЩИ ОТ ДАНС НЕ КАЗАХА ...И ТЪЙ КАТО КАНАЛА Е НА УВАЖАВАН ПОЛИТИК В БЪЛГАРИЯ ДНС ЛИКВИДИРАХА УЧАСТНИЦИТЕ ...ДОКАТО В СЪРБИЯ ГИ АРЕСТУВАХА И НА СЪД
12:41 09.02.2026
133 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #33 от "Всичко трябва да се разбере отначало":МИ ХИЖАТА Е КУПЕНА ОТ 250 КИЛОГРАМОВАТА ФИДОСКА ОТ ГЕРБ
12:46 09.02.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 разбор
До коментар #4 от "Психодиспансер Дулово":Та те нали са пед...и.Тякво прави в този отбор?Прилича на мин....ка.
13:08 09.02.2026
136 резервист
13:17 09.02.2026
137 Пепо
До коментар #9 от "хихи":Кмета да го хванат за гърлото и ще си каже всичко.Кмета знае какво е ставало там.И другите знаят,но той е властта.Щом Рашков е махнал РПУ-то,е открил пътя за трафик на мигранти,оръжие,наркотици и стоки.Шест човека не се разстрелват ей така,за нищо.Другата къща пък е на турската граница.
13:17 09.02.2026
138 Важното е
14:10 09.02.2026
139 Кухата лейка
14:41 09.02.2026
140 Досега
15:06 09.02.2026