Близка на убития Ивайло Иванов: Той беше невероятен човек

9 Февруари, 2026 08:36 5 131 140

  • ивайло иванов-
  • милена малинова-
  • хижа-
  • петрохан

Милена Малинова определи версиите за секта и педофилия като „пълен абсурд“

Близка на убития Ивайло Иванов: Той беше невероятен човек - 1
Снимка: Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Милена Малинова, дългогодишна приятелка на една от жертвите при случая „Петрохан” - Ивайло Иванов, разказа в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ за неговата личност и избора му да заживее в планината. Тя изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се обсъждат в публичното пространство след трагедията.

Кой е бил Ивайло Иванов

Малинова познава Иванов от ученическите и студентските години. Тя го описа като „многостранно развита личност” с „богата обща култура”. По думите ѝ той е имал „много добра кариера” като адвокат, но в определен момент сърцето му е надделяло и той е решил да се занимава с нещата, които обича - природата и планината. „Той е живял в Америка, живял е в Япония, живял е в Мексико”, поясни тя, допълвайки, че Иванов е бил човек, на когото може да се разчита на 100%.

Като еколог по образование, Малинова заяви, че разбира конфликта между „хората, които искат да вземат каквото могат от гората, и тези, които искат да я защитят”. Тя е убедена, че Ивайло Иванов и неговите спътници са искали да защитят гората „със сърце и душа”.

Относно версията за „затворено общество с елементи на секта”, приятелката на убития беше категорична: „Познавайки Ивайло, не мога да си представя, че той би участвал в някаква йерархична група”. Тя определи като „пълен абсурд” и твърденията за „педофилска нишка”.

Милена Малинова сподели, че след нейния емоционален пост в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, включително майката на едно от момчетата. Малинова цитира и друго момиче, което е било в хижата и е споделило, че там е било „много приятно” и са си изкарали добре.


  • 1 Да ама

    82 9 Отговор
    Скъпоплатеното МВР казва, че са педита и п…ли! Взимат толкова много пари- значи са само профита и ги разбират нещата;)-

    Коментиран от #63

    08:48 09.02.2026

  • 2 някой

    84 5 Отговор
    да каже кой ги уби

    08:48 09.02.2026

  • 3 Пич

    70 18 Отговор
    Има цял жанр филми, които започват като доблестното ченге преследва лошия бандит, и след купища екшън го хваща, само за да чуе - Аз съм невинен!!! Тогава защо не дойде при нас - пита ченгето!? Защото ще ме убият и в полицията - казва бандита!!! И тогава па да видите какъв екшън започва! Но това е по филмите!!! Затова аз въобще не вярвам, че: Всички познати на "хижарите", които си признаха, се оказаха от ПП и ДБ !? Всички били работили на честна дума и стискане на ръце, като в Кръсника...!? На един бивш премиер таткото е военен !!! На един кмет цялата рода е от ДС !!! А един бивш началник на ДАНС беше разстрелян, може би от някои, пристигнали със съдействието на "хижарите" !!! Може би защото е имал още силно влияние в ДАНС, и капацитета да разбере какво става!? И накрая - вече няма никакви престъпни групировки, защото се изтрепаха едни други, а който не беше утрепан, се самоуби...!!!??? Дан Браун, спиш ли...?! Е те това е трилър!!! Ама не ми вярвайте много, с мойте конспиративни предположения ! Знам ли па аз , дали е баш така...?! Да не е филм!!!

    08:50 09.02.2026

  • 4 Психодиспансер Дулово

    68 18 Отговор
    Тези всичките имат празен, продажен поглед.

    Коментиран от #135

    08:50 09.02.2026

  • 5 сандов и белев

    53 11 Отговор
    трябва да се задържат

    Коментиран от #64, #125

    08:50 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българския народ е

    45 5 Отговор
    Един объркан народ на сто и осемдесет градуса. Не само че не се ориентира правилно в обстановката ами точно обратното и дълго време продължава да държи на неговото си от гордост и лицемерие.

    08:52 09.02.2026

  • 9 хихи

    52 20 Отговор
    умнокрасивите п..фили, взеха кръгова отбрана

    Коментиран от #102, #137

    08:53 09.02.2026

  • 10 Сила

    47 49 Отговор
    Физиономията на този тип говори сама за себе си ...и престанете да търсите Ел Чапо , Ел Таки или Ел Бай Фидос !!! Случая е ясен от самото начало ....садо мазо педо лама драма с елементи на брутален екшън !!!!

    Коментиран от #21

    08:54 09.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    47 5 Отговор
    Аз съм до тук. Повече нито ще пиша коментари, нито въобще ще влизам в този сайт. Сполай ви, и останете със здраве.

    Коментиран от #28, #105

    08:54 09.02.2026

  • 12 златото на Вълчан воевода

    20 10 Отговор
    Всички са невероятни докато не ме намерят и започнат да ме пазят дори и с дронове.

    08:55 09.02.2026

  • 13 пешо

    74 14 Отговор
    защо досега МИТОВ не се е показал той министър ли е или дърводелец

    Коментиран от #17, #19, #67

    08:55 09.02.2026

  • 14 Танцьори в действие

    90 2 Отговор
    Първият въпрос на който трябва да отговорят разследващите е какво са правили служители на Д А Н С преди полицията и приемното лице да влязат в хижата.
    След като тази агенция няма правомощия за разследване на криминални деяния, те в качеството на какви са били там преди всички останали?!

    08:56 09.02.2026

  • 15 само да попитам

    15 22 Отговор
    а кой е ивайло иванов ??? нали убията се казваше ивайло калушев или нещо подобно

    Коментиран от #24

    08:58 09.02.2026

  • 16 Съвпадение или не

    66 10 Отговор
    Това тежко криминално престъпление се случва дни след като са заловени 4 тона канабис на сръбската граница.
    Тези хора дали не са открили нарко депо в някоя от пещерите по границата и да са очистени от професионалист.

    Коментиран от #35, #117, #132

    08:58 09.02.2026

  • 17 Комисар Корадо Катани

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "пешо":

    Може да е бил в хижата.

    08:58 09.02.2026

  • 18 Какво значи еколог

    54 11 Отговор
    Къде и какво работи от къде е , къде живее има ли семейство. Давате ни име и еколог. Това не е достатъчно. Идва от нищото и почва врели некипели. Имаме шесторно убийство множество сигнали и прочие , вилата изгоряла. Хората убити две по три и изведнъж много са били добри. Кой и защо ще тръгне да убива шест човека ритуално.

    Коментиран от #31, #128

    08:58 09.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тая знае много,

    37 6 Отговор
    Но ако раши да навлиза в повече подробности, ще се наложи да се търси друга каравана и за нея...

    09:01 09.02.2026

  • 23 наблюдаващ

    30 19 Отговор
    И ква стана тя: Пепе-дебе-сари от вси страни, обединявайте се да защитим готините "природозащитници". То не еха приятели, приятелки, дългогодишни колеги ... с признания колко готини и чисти души били, за дървената мафия, Лора снощи някакви кгръгове свише й се привиждаха, Мими Емануилов тази сутин са възмиту как можело да се говори лошо за мъртвите .. ми как . кат онай-вероятно единия е иперкал убиец.. какво хубаво да се каже за него? изобщо - масова активизация

    09:01 09.02.2026

  • 24 Сила

    19 11 Отговор

    До коментар #15 от "само да попитам":

    Другия "любител на дупки " ....само му виж фейса , как изглежда , с черен мундир с нашивка" командир " с червени звездички ....без коментар !!!

    09:01 09.02.2026

  • 25 СИЛНО ЛЪЪЪЖЕЕЕ

    15 8 Отговор

    До коментар #21 от "АЗ СИЛНО и надалеч ФУРЛЯМСПЕРМА":

    ЯКООО ЛЪЖЕЕЕ......

    09:02 09.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Смърфиета

    38 24 Отговор
    Тази дамска лама е отищла на лазарна епилация, преди да реши да се изкаже – или преди ченгетата да я потърсят. Значи освен сиекс с мунченца, има и дамички. Вижте честните сини очи на тази дамичка. Плува ли корабче?

    Коментиран от #42

    09:02 09.02.2026

  • 28 силно се надявам

    23 13 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    да е така но съм сигурен че утре пак ще подкрепяш любимия си наркоман зеленски…!

    09:02 09.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЕЙЙЙ ГА ША НАМЕРИМ БОКО И ШИШКО

    11 12 Отговор
    В ИНА КАРАВАНАААА. .....КУРБАН ША ИМ БЕЗПЛАТЕН ДЕСЕТ ДЕНА В ТЕРИТОРИЯТА...

    Коментиран от #53, #127

    09:03 09.02.2026

  • 31 моето предположение

    16 4 Отговор

    До коментар #18 от "Какво значи еколог":

    Значи иманяр.А като намерят нещо се изламтяват.

    09:03 09.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Всичко трябва да се разбере отначало

    29 4 Отговор
    Още от придобиване на хижата. После семейство работа близки. После всички които да ходили там. Кой ги покани кой откъде защо какво. После полицията. Говори се за закрити РПУ та кой и защо ?...

    Коментиран от #133

    09:04 09.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 има също така

    17 4 Отговор

    До коментар #16 от "Съвпадение или не":

    и тон и половина хероин на турската граница не се знае към коя от двете пратки са съпричастни а може и към двете но със сигурност не поръчково убиство от професионалисти !!! също така американския посланник който преследва клетките на мексиканската мафия по цял сеят беше в софия на 26.01. дали е съвпадение ?

    Коментиран от #44

    09:05 09.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Много добър човек но убит мистериозно

    40 4 Отговор
    Хижата запалена и шест трупа. Кой и защо отива да убива шест човека много добрички.

    Коментиран от #65

    09:07 09.02.2026

  • 38 златото на Вълчан воевода

    14 4 Отговор
    Замесените са много.

    09:07 09.02.2026

  • 39 Сериозно увредени хора са,

    28 9 Отговор
    обиколил толкова държави и не открил себе си и спътник в живота, няма значение за колко добър и успял се е представял, вътре в себе си е бил силно неорнувесен!

    Коментиран от #52, #54

    09:09 09.02.2026

  • 40 На троловете

    20 2 Отговор
    Им слагам минус без да ги чета. Те пишат тук за пари и за заблуда на противника.

    09:09 09.02.2026

  • 41 Какво значи, че

    31 6 Отговор
    Във вилата е било много добре и са изкарали хубаво?
    За едни оргиите са приятни, за други не!
    Кой ги е финансирал, че са живяли такъв живот?

    Коментиран от #45

    09:09 09.02.2026

  • 42 Гаргамел ама не Главчо

    19 11 Отговор

    До коментар #27 от "Смърфиета":

    В тази държава сатанизмът е дълбоко вкоренен още от кукерството и нестинарството, та чак до днешните поклоници на неокомунистическите секти пробутвани на хорицата под формата на партии.

    09:10 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Има вероятност и Росатом

    21 15 Отговор

    До коментар #35 от "има също така":

    да са намесени , България е пълна с руски престъпници, рускиня е един от хората превеждал пари !

    09:12 09.02.2026

  • 45 друг 15 годишен скаут

    15 5 Отговор

    До коментар #41 от "Какво значи, че":

    И на мен да ми водят каки по хижите, и банкети всеки ден, и аз бих се чупил от училище на мига.

    09:13 09.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Постоянно се намират хора които да

    23 11 Отговор
    Защитават съмнителни неща и хора дори убийците например на пътя. Човек извършил убийство , но сто човека го защитават. Що за хора да българите ?

    Коментиран от #50

    09:13 09.02.2026

  • 48 Вероятно невероятен, невероятно вероятен

    38 7 Отговор
    Хижарите са имали разрешение от един куп държавни органи, инстинуции, администратори и партийни функционери за извършване на разни дейности там. Повечето от тях шантави и абсолютно не на място, като това за пчелина. Данс манс и другите служби, се оказаха замесени от самото начало на трагедията. Естествено уж без никоя от тях да си има и идея, какво се случва. Търсеха кемпера фантом из цяла България и при всичките камери, и най-много милиционери на глава от населението, все не го намираха, та накрая един овчар го намерил прословутия кемпер и... вътре всички "самоубити". Че даже и дете. Следите водят към държавата и нейните служби, а какви са ги вършели там, само те си знаят

    09:13 09.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 като руснаците и украинците

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Постоянно се намират хора които да":

    Хора наивници.

    09:14 09.02.2026

  • 51 татат

    19 13 Отговор
    Явор ако помните как го убиха от МВР. После как си измиха ръцете.
    Сега е подобна историята, изкарват хората сектанти, педофили, наркомани.

    Операция Чисти Ръце

    09:16 09.02.2026

  • 52 Сила

    23 5 Отговор

    До коментар #39 от "Сериозно увредени хора са,":

    Явно са търсели на грешното място ....само като чуеш медитация , духовно израстване , самоусъвършенстване , йога , източни "практики " и тем подобни бягай надалече !!! Има много други начини да изживееш живота си пълноценно и смислено без да се налага някой " лама " да те "напътства" .....

    Коментиран от #57, #58

    09:17 09.02.2026

  • 53 Не се надявай

    5 15 Отговор

    До коментар #30 от "ЕЙЙЙ ГА ША НАМЕРИМ БОКО И ШИШКО":

    тях руската мафия ги пази и от тях са назначени, тези избори те ще са с най много гласове отново, независимо, че гласуващите за тях не са толкова много.

    09:17 09.02.2026

  • 54 всичко се връзва

    7 4 Отговор

    До коментар #39 от "Сериозно увредени хора са,":

    Иманярството се пласира в чужбина.Затова и се пътува здраво.

    Коментиран от #62

    09:17 09.02.2026

  • 55 яко триене пада

    15 5 Отговор
    Ама какво триене на постова пада , а ?! Де-що има пост ,в който се споменава , че глупостите на м....муната от снимката по горе е режисирано и лъжа - под ножа !

    09:18 09.02.2026

  • 56 Тити на Кака

    13 15 Отговор
    Росатом също определя екзекутирания от Калушев като невероятен човек.
    Само не съм сигурен дали руснаците са така облещени, когато го твърдят.
    Питайте Кокоран, той е експерт в тези неща.

    09:19 09.02.2026

  • 57 Лошото

    16 3 Отговор

    До коментар #52 от "Сила":

    е , че има много, например - родители пращали децата си тия хаховци да ги възпитават и са превеждали сериозни суми пари.

    09:20 09.02.2026

  • 58 честен ционист

    7 14 Отговор

    До коментар #52 от "Сила":

    Помните ли: 16 януари защитени лешояди умират край село Тича, община Котел. Засега са намерени седем мъртви птици – шест черни и един белоглав лешояд. Остава само да намерят и последния белоглав тартора.

    Коментиран от #68

    09:21 09.02.2026

  • 59 Има нещо гнило

    12 0 Отговор
    Казал Шекспир.

    09:21 09.02.2026

  • 60 Ами,

    17 1 Отговор
    При такава изявена симпатия,да беше си го взела при себе си.Като я гледам,сини очи,чиста кожа,абе хваща окото.Нищо не и пречи да завърти главата на нормален мъж.Да,ама не.

    09:22 09.02.2026

  • 61 Тити на Кака

    22 5 Отговор
    ...Милена Малинова сподели, че след нейния емоционален пост в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, включително майката на едно от момчетата. Малинова цитира и друго момиче, което е било в хижата и е споделило, че там е било „много приятно” и са си изкарали добре...

    Г-н Макулев дали се е свързал с цитираната дама, за да потвърди колко добре са се грижили за сина му добрите хора от тази компания? Ако още не се е свързал, защо изявилата се не му звънне да го попита?

    09:23 09.02.2026

  • 62 Якудза

    10 3 Отговор

    До коментар #54 от "всичко се връзва":

    Този е пътувал за ласки.

    09:24 09.02.2026

  • 63 Омагьосан кръг

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Да ама":

    Да питат Терзията и Кокор.Те най-добре ги разбират тези работи.Ние сам гадаем и се джавкаме.

    09:25 09.02.2026

  • 64 Зъл пес

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "сандов и белев":

    И не само те.

    09:28 09.02.2026

  • 65 Много е просто

    11 8 Отговор

    До коментар #37 от "Много добър човек но убит мистериозно":

    Видяли са как прехвърлят дрогара с камерите и дробовете и са ги очистили !!!

    09:29 09.02.2026

  • 66 Само да попитам

    15 4 Отговор
    Защо няма и намек от убитите относно сериозни проблеми с дървената мафия?

    Коментиран от #69

    09:30 09.02.2026

  • 67 Големдебил

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "пешо":

    Сигурно е зает с твойта задница

    09:34 09.02.2026

  • 68 Добро утро бе боклук гойски

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "честен ционист":

    Съжалявам да разбера че си жив. Знам че света ще е по-добър когато изчезнеш.

    09:34 09.02.2026

  • 69 Некой си

    16 3 Отговор

    До коментар #66 от "Само да попитам":

    Защото дървената мафия бие, пали и праща проверки по сигнали до МВР и прокурватура.
    Дървената мафия не убива шестима (до момента), в рамките на три дни.
    Тук става дума за нарушена верига на доставки на НЕЩО, което е в порядък по-скъпо от дървения материал.

    09:35 09.02.2026

  • 70 ОК-бил невероятен човек...!

    15 3 Отговор
    НО!
    Най-важният въпрос е :
    Кой ,защо и как им разреши на тия да се регистрират,като ,,Национална Агенция...",защо ограждат територии защо са въоръжени,защо проверяват граждани,които просто са на разходка в гората...?!?!

    09:36 09.02.2026

  • 71 Тодор

    20 2 Отговор
    В абсолютно нищо по този случай в Петрохан няма никаква логика:
    1. Ако Калушев е убил петимата и после се е самоубил, защо му е трябвало да бяга от Петрохан една седмица, можело е всичко да приключи още на място
    2. Ако има килъри от мафията, ок лесно биха убили тримата в Петрохан, знаели са къде им е базата, но как ще намерят из цяла България бягащи хора, които постоянно се движат и то точно на Околчица в местност, където няма жив човек. Цялата държава ги търси с всички ресурси, които има, шефа на МВР във Враца каза, че са обхождали всички пещери и тайни места и не са ги намерили, а някакви килъри ще ги открият
    3.Ако е секта или има педофилия как никой не излезе да изкаже съмнения от познатите на тези хора. Всеки от тях има поне по 100-200 души които го познават като личност. Напротив излизат хора, които говорят само добри думи за тях
    4.Педофилите не се славят със сектанство и ритуални самоубийства, те обичат бохемския начин на живот
    5.Никой не оспорва, че тези хора са обичали природата и животните - никой човек обичащ животни няма да заключи нарочно и да изгори 3 кучета в хижата

    Прекалено много въпроси, на които държавата дължи отговор, но се съмнявам някога да го направи.

    Коментиран от #72

    09:37 09.02.2026

  • 72 Некой си

    12 2 Отговор

    До коментар #71 от "Тодор":

    Само лека препратка.
    Клошарят-убиец от Нови Искър, когото намериха самоубил се над Луково, беше с над 20 рани от куршуми В ГЪРБА.
    Та, те така.

    09:41 09.02.2026

  • 73 Ники Пънчев

    6 1 Отговор
    Нека голямо пране започне... хм, хммм... сега!

    09:41 09.02.2026

  • 74 Златото на Вълчан воевода

    3 3 Отговор
    Тез рейджъри вероятно са го намерили и яко отцепвали .Трябва да се търси дали са пласирали нещо по малко и на кого.

    Коментиран от #81

    09:42 09.02.2026

  • 75 Лама от ПП

    16 2 Отговор
    Ние сме от добрите но четете табелите защото "стреляме на месо"

    09:46 09.02.2026

  • 76 Реалист

    15 3 Отговор
    Чудя се, как човек с много добра кариера като адвокат е живял в Америка, Япония, Мексико и изведнъж е решил да се засели и живее в горска хижа на сред нищото в пустошта на балкана?! Обикновено това правят хора, които се занимават с незаконна дейност - наркотици примерно и които се крият, за да не бъдат намерени. Колкото и да си чешете езиците, и колкото и да тръбят за сега медиите с измислените си предположения и теории, истината по този случай никога няма да научим, както и по много такива случаи от близкото и по-далечно "демократично" минало.

    Коментиран от #88

    09:46 09.02.2026

  • 77 Всички Тея еко та

    8 4 Отговор
    Са си чалнати малко!

    Коментиран от #85

    09:46 09.02.2026

  • 78 жоро

    11 2 Отговор
    маса "невероятни" хора измряха тия дни!
    в българия, колкото си по-невероятен, толкова по-нечиста ти е работата..
    Едно е сигурно - никой не убива случайни хора вкупом или пък светци! Освен разни талибани, ама те го правят публично и да ги виждат...
    Тука не са талибани да знаете!

    Коментиран от #82

    09:46 09.02.2026

  • 79 Николай Бареков

    13 6 Отговор
    Разбрахме.
    "Рейнджърите" на Промяната са били душички. Това са оръжията и дечицата са приказки на копейките, рубладжии и подобни, както ги наричат жълтопаветните. Продължаваме промяната!

    09:47 09.02.2026

  • 80 Магазинер

    8 4 Отговор
    Физиономията на тази е изкривена от злоба, все едно гледам Татяна Кристи. Или герой от Angry Birds. И тази е същия главорез, щом ги защитава. ДАНС да я провери.

    09:48 09.02.2026

  • 81 Новата опорка

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Златото на Вълчан воевода":

    Аман от дебелизъм

    09:48 09.02.2026

  • 82 НАЙ НЕСЛУЧАЙНИ СА КЪРО ШИШО БОКО

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "жоро":

    МАРГИНИ.....ТАКИ..... АМА НИКОЙ НЕ ГИ ТРЕПЕ............

    09:48 09.02.2026

  • 83 Новата опорка

    10 3 Отговор
    Шизофренната и физиономия е красноречива

    09:49 09.02.2026

  • 84 Баш Майстора

    14 4 Отговор
    Некви дърти ергени водят в гората млади момченца да им пишат домашните....айде бе

    09:50 09.02.2026

  • 85 Тя не е еко

    7 4 Отговор

    До коментар #77 от "Всички Тея еко та":

    Тя е сатанинска, екото е като оневиняване на целите им
    Адът е празен..

    09:51 09.02.2026

  • 86 ТУКА СЕ ВМЕНЯВА ЧЕ КОЙТО ОБИЧА

    10 7 Отговор
    И ЗАЩИТАВА ПРИРОДАТА Е ЛУДПЕДАЛ.А ДРВЕНАТА МАФИЯ Е АНГЕЛ НЕБЕСЕН

    Коментиран от #90

    09:51 09.02.2026

  • 87 Всички които дават мнения

    2 2 Отговор
    Трябва да бъдат разпитани от следовател и да отговарят за мненията си пред закона.

    Коментиран от #89, #91

    09:52 09.02.2026

  • 88 Не се чуди

    6 6 Отговор

    До коментар #76 от "Реалист":

    Тази е ходила " по работа" - каналджийска на свежа плът

    09:53 09.02.2026

  • 89 А ти?

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Всички които дават мнения":

    За тебе как?
    И аз ли?

    09:54 09.02.2026

  • 90 Баш Майстора

    13 3 Отговор

    До коментар #86 от "ТУКА СЕ ВМЕНЯВА ЧЕ КОЙТО ОБИЧА":

    Тук се вменява че да обичаш природата не е нужно да ходиш въоръжен с автомат и не е нужно да водиш в гората самотни малки момченца.Аз ходя в планината с жена си.

    09:54 09.02.2026

  • 91 мнение на свободен

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "Всички които дават мнения":

    Диктатурата на демонокрацията здраво те думка.Дори и не даваш на хората да обсъждат и споделят лични мнения и предположения.Що за изкукуригване?

    09:55 09.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Калуш

    2 5 Отговор
    = зъл дух. Калушари хора, които се борят с калуш и изразяват това във вид на танц или игри. Древните обредни обичаи са характерни за някои райони от северозапада.

    Коментиран от #99, #122

    09:57 09.02.2026

  • 94 Анонимен

    11 3 Отговор
    Сектантите пазели гората от горската мафия,но не се подали нито един сигнал до сега.

    09:58 09.02.2026

  • 95 стоян георгиев

    10 5 Отговор
    И тази е от сектата

    Коментиран от #96, #97

    09:59 09.02.2026

  • 96 хихи

    6 4 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    С какъвто се събереш такъв ставаш.
    1 умнокрасив на 10 разваля кацата с меда...

    10:04 09.02.2026

  • 97 общата

    5 2 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    Знаеш ли ка се казва на жена в мъжка секта?

    Коментиран от #100, #101, #109

    10:07 09.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Гаргамел ама не Главчо

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Калуш":

    Прескачат огън на Сирни заговезни, все окултни дейности.

    10:08 09.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "общата":

    Курабийка

    10:18 09.02.2026

  • 102 Знаещ

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    Абсолютно си прав . Умнокрасивите платени от Ивопрокопиевската олигархия тролове и медии се опитват по всички възможни начини чрез лъжи и манипулации да прехвърлят престъплението от своите глави , на невинните . На бандитите ивопрокопиевци плащащи за либерастките извръщения на либерастките си извратеняци и тактиката им е бандитска.

    10:19 09.02.2026

  • 103 Смърфиета

    4 3 Отговор
    Ламаистките лъжи са мно плитки. А какви са фактите. "Съществува" адвокат Иво Ал. Иванов, на "Асен", един партер. Има и адв. Иво Г. Иванов, Бургас, "Славейков", нали ренчърите имат една къща в съседното на с. Кости, така че има известно колебание макър, че бургаският може да няма нищо общо. Използвам, че още няма смъртен акт и онзи на "Асен" не е отписан. Адвокат Ивайло Калущев в София няма, пък този е шесто поколение софиянец. В Пловдив, Варна и Бургас също няма. Да не продължавам. София има осем пъти повече адвокати от Бургас, и десет пъти повече от Пловдив – общо над шест хиляди. Ако има физически годни, с тях може да се попълни незаетия щат в полицията. Повечето от тях вероятно са функционално безработни или работят друго, например имотни брокери или семействата им имат фирми. Само отбелязвам.

    Но: адвокат Калушевци и с подобно име и презиме няма. За убитите шчетоводител и адвокат изпуснаха контролирано информация още в началото на сагата, така че остава софийският адвокат Иванов, и евентуално бургаският, който има същите имена, заради къщата в района. Адвокати на име Иво Иванов няма в Пловдив, Варна, Благоевград....

    Коментиран от #124

    10:19 09.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 БеГемот

    2 0 Отговор
    Има едно животно дава вълна и мляко и се багни...

    10:26 09.02.2026

  • 108 Дедо

    4 0 Отговор
    Като ме видеха пред вхада ме поздравяваха. Няма как да не са прекрасни хора.

    Коментиран от #116

    10:26 09.02.2026

  • 109 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "общата":

    Асен Василев

    10:27 09.02.2026

  • 110 Баш Майстора

    6 1 Отговор
    Близка до сектата казва че не било секта.

    10:30 09.02.2026

  • 111 ВВП

    4 2 Отговор
    Вярвайте на Ботю,който не разкри нито едно убийство..

    10:30 09.02.2026

  • 112 Хмм

    8 2 Отговор
    ще се изредят всички от сектата да хвалят колко хуманен е надписът "Стреля се без предупреждение", точно такива си пращат децата при гуруто, омаяни до припадък, вярват докрай, до последния куршум

    Коментиран от #115

    10:39 09.02.2026

  • 113 Анонимен

    1 2 Отговор
    С парите на Терзиев са купени оръжията и куршумите убили децата на 15 и 23 години.

    10:49 09.02.2026

  • 114 Невероятен убиец това е ник

    4 0 Отговор
    Шест убийства на куп ритуални някак си. Дума да няма че е невероятен човек. Ясно.

    10:55 09.02.2026

  • 115 Бащата на детето

    5 0 Отговор

    До коментар #112 от "Хмм":

    Не ми изглежда наивен човек.

    10:56 09.02.2026

  • 116 Боже те ръкомахат като нацисти

    4 0 Отговор

    До коментар #108 от "Дедо":

    Поздравления е меко казано. Целия квартал ги мисли за добри хора. Най обикновенни крадци и лъжци със съответния чадър разбира се.

    11:00 09.02.2026

  • 117 така де

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Съвпадение или не":

    по гграницата всеки ден се хваща злато, кокаин ,канабис Но за три дни да дойде килър от некъде си и да почне да стреля е несериозно, а ТУК полиция и данс се надпреварват в лъжите и чак изкараха психарите от психарниците да ни лъжат ЗАЩОТО абравиха какво са лъгали изначало,...И да чухте някой криминалист да каже нещо конкретно НЕ.. НЯМА И ДА ЧУЕТЕ ни час на смъртта нито защо труповете са самоубили се но после някой ги местил И Да не се окаже че някой левак се е застрелял отдясно ВСЕ ВЪПРОСИ ,НЪЛ ТЪЙ

    11:06 09.02.2026

  • 118 Дзак

    1 0 Отговор
    Лошите работи обикновено се говорят и правят от хора, които не е необходимо да те познават! За тях си пречка за нещо си!

    11:07 09.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 измета

    2 1 Отговор
    Тази наистина може да го познава такъв ,може да и повярвам. Но тя със сигурност не знае истината както много техни познати не знаят. Но хората се променят ,особено ако става въпрос за много пари

    11:12 09.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 РАДЕВ

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Калуш":

    ЧОВЕК който се радва че е предал интересите на БЪЛГАРИЯ на руснаците Освен това се радва че ни е набутал с боташ И най много се радва че ще излъже българите за да го вкарат в парламента и да не го съдят за предателства и злоупотреби... радев АЙ стига манипулации и игра на думи

    Коментиран от #131

    11:15 09.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Смърфиета":

    Бъркаш, изявилата се дама говори не за Иво Калушев, а за Ивайло Иванов, който наистина е / или поне беше/ практикуващ адвокат.

    11:19 09.02.2026

  • 125 Знае

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "сандов и белев":

    Първо трябва да се задържат създателите на ПП и техните спонсори . А именно Иво Прокопиев и глутницата соросоидни антибългарски олигарси гравитиращи около него . Те са истинските създатели на този педофилски змиярник .

    11:20 09.02.2026

  • 126 Разбирам Милена Малинова,

    3 1 Отговор
    тя инстинктивно защитава себе си от мисълта, че може дълги години да е била приятелка на сектант, будист и най- вероятно хомосексуалист, но на челото му не пише какъв е!

    За всичко друго е права- отдаден еколог, интелигент, спортист, приключенец, интересна личност с богата култура!

    Всички са били такива в сектата Петрохан!

    11:21 09.02.2026

  • 127 Пампаец

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "ЕЙЙЙ ГА ША НАМЕРИМ БОКО И ШИШКО":

    Да си без Ум но ,,красив" жълтопавотник си е диагноза .

    11:30 09.02.2026

  • 128 Рогач

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Какво значи еколог":

    Либерастите направиха думата еколог по мръсна от думата изпражнение.

    11:32 09.02.2026

  • 129 ганю

    1 0 Отговор
    това е конспирация щом и Людмила убиха
    смятай какво е сега все един дол дренки са
    професионално е и вероятно извършено от мъртъвци
    несъществуващи хора.нищо ново
    жалко за загиналите и роднините им

    11:44 09.02.2026

  • 130 От изявлението на г- жа Малинова

    2 0 Отговор
    не става ясно била ли е приятелка на Ивайло Иванов в петроханския му период?
    Посещавала ли е хижата?
    Разбра се, че жени почти не са живели в хижата.
    Ако е била гостенка там- за кратко ли, имала ли е впечатления от живота в хижата.
    При всички случаи сектантите едва ли са демонстрирали своите сексуални навици и будистките си практики на ляво и на дясно.

    11:44 09.02.2026

  • 131 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "РАДЕВ":

    Руснаците си гледат своя интерес вие си гледайте вашия
    от тях няма да получите нищо нали сте им врагове вече?
    всичко ще е скъпо свиквайте

    11:46 09.02.2026

  • 132 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Съвпадение или не":

    А канала на кого е за канабиса ????ЗАЛОВЕНИТЕ БЯХА ОТ КРАГУЕВАЦ СЪРБИЯ ...НО НИКОЙ ОТ ВЕЛИКИТЕ РАЗСЛЕДВАЩИ ОТ ДАНС НЕ КАЗАХА ...И ТЪЙ КАТО КАНАЛА Е НА УВАЖАВАН ПОЛИТИК В БЪЛГАРИЯ ДНС ЛИКВИДИРАХА УЧАСТНИЦИТЕ ...ДОКАТО В СЪРБИЯ ГИ АРЕСТУВАХА И НА СЪД

    12:41 09.02.2026

  • 133 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Всичко трябва да се разбере отначало":

    МИ ХИЖАТА Е КУПЕНА ОТ 250 КИЛОГРАМОВАТА ФИДОСКА ОТ ГЕРБ

    12:46 09.02.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 разбор

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Психодиспансер Дулово":

    Та те нали са пед...и.Тякво прави в този отбор?Прилича на мин....ка.

    13:08 09.02.2026

  • 136 резервист

    2 0 Отговор
    Бързаме да съдим хората без да ги познаваме и без да знаем нищо за станалото. Фактът че ги заляха с помия от самото начало, при това тон даде престъпникът Сарафов, говори че се измества вниманието и се спуска мъгла. Замесени са сериозни интереси с много пари и вишестоящи. Напоследък около управляващата световна шайка много се размириса.

    13:17 09.02.2026

  • 137 Пепо

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    Кмета да го хванат за гърлото и ще си каже всичко.Кмета знае какво е ставало там.И другите знаят,но той е властта.Щом Рашков е махнал РПУ-то,е открил пътя за трафик на мигранти,оръжие,наркотици и стоки.Шест човека не се разстрелват ей така,за нищо.Другата къща пък е на турската граница.

    13:17 09.02.2026

  • 138 Важното е

    3 0 Отговор
    Че 5 ергена на които им е харесвало да живеят с 15 годишни момчета в гората вече ги няма. Жалко за детето не е случило на нормални родители да го гледат и изучат вместо да го пратят при ергените

    14:10 09.02.2026

  • 139 Кухата лейка

    1 0 Отговор
    гарантира за с студент??? Изкарвали си супер. За мъжа си, ако има такъв, не може да каже тия хвалебствиа. Загубенячката поне да си трае

    14:41 09.02.2026

  • 140 Досега

    1 0 Отговор
    арестувани педофили има само от дружинката на един министър на управляващите

    15:06 09.02.2026

