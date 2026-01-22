Снеговалеж затвори прохода Превала за тежкотоварни автомобили

Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян.
По високите части на област Смолян – Превала, Пампорово и района на Доспат вали сняг, а в ниските райони – дъжд със средна интензивност.
В цялата област са регистрирани паднали камъни по пътните платна. Водачите на моторни превозни средства следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1 на къде отива тази държава
Коментиран от #11
09:04 22.01.2026
2 мека гръцка зима
09:07 22.01.2026
3 Само да попитам
09:10 22.01.2026
4 Нищо ново
Коментиран от #9
09:11 22.01.2026
5 Прохода
09:13 22.01.2026
6 Троянска сливова
09:14 22.01.2026
7 Данко Харсъзина
09:26 22.01.2026
8 Оди разбери
09:40 22.01.2026
9 Троянец
До коментар #4 от "Нищо ново":Никога не е бил затварян пътя до Беклемето! Проблема е на "превала" 2 км от северната част и 10 км. в южна посока.За това прохода е затворен.Иначе до хижите на "Беклемето" безпроблемно се стига и се е стигало винаги.През "Социализма" даже рейс имаше от Троян до "Беклемето".
09:57 22.01.2026
10 Жоро
10:19 22.01.2026
11 яж ПУТКОсирене
До коментар #1 от "на къде отива тази държава":гладни мисирки нали нещо трябва да напишат че иначе свиррки трябва да правят за пари
04:11 27.01.2026