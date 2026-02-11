Новини
Станислав Стоянов за доклада на Марио Драги: Това е признание за провал на досегашния модел

11 Февруари, 2026 15:58

За съжаление, външната политика на ЕС и енергийните решения също допринасят за кризата, заяви евродепутатът от "Възраждане"

Станислав Стоянов за доклада на Марио Драги: Това е признание за провал на досегашния модел - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Докладът на Марио Драги е признание за провал на досегашния модел. ЕС губи конкурентоспособност, защото сам си я отнема – чрез свръхрегулации, идеологически политики и централизирани, сбъркани решения, откъснати от реалната икономика”.

Това заяви по време на дебата за доклада на Марио Драги председателят на европейската партия „Европа на суверенните нации“, зам.-председател на парламентарната група в Европейския парламент и евродепутат, избран от „Възраждане“ Станислав Стоянов.

„За съжаление, външната политика на ЕС и енергийните решения също допринасят за кризата. A тя е и демографска. В страни като България води до обезлюдяване и разрушаване на цели региони”, продължи Стоянов и посочи, че когато икономиката е неконкурентна, хората емигрират. Вносът на работна ръка от трети страни не решава проблема, а води до необратими демографски промени.

„ЕС трябва да спре да се самосаботира, като опрости регулациите, осигури достъпна енергия и подкрепи националните икономики”, посочи още Станислав Стоянов и обобщи:

„За милиони европейци конкурентоспособността не е термин от доклад. Тя е сметката за ток, цената на храната и решението дали да останеш в родината си. Нужна е икономика, която работи за гражданите, а не срещу тях!”


