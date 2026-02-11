Костадин Костадинов за ветото на Илияна Йотова: Това е един удар върху държавността

Първо нека не наричаме Илияна Йотова президент, защото тя доказа, че е една секретарка на бившия президент Радев. Това заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов в НС по повод ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, предаде репортер на Novini.bg.
Това, което се случва в момента е един удар върху държавността, една държавна измяна, след като бившият президент Радев заяви категоричната си подкрепа за масовото фалшифициране в Турция, сега неговата секретарка Йотова си позволява да продължи тази държавна измяна, налагайки вето на един законопроект, който се приема с огромно одобрение сред българските граждани, на които им беше писнало, хора, които не могат да намерят България на картата, скъсали са доброволно връзките си с нея, не знаят български, не могат да четат на български, не могат да пишат на български, нямат адрес в България, да определят моята съдба и тази на моите деца. Точно по тази причина това, което извърши г-жа Йотова е тежко национално предателство и държавната измяна – същото което направи и нейният началник – Румен Радев, смята той.
В момента г-жа Йотова се провали на първия си и единствен сериозен изпит за това дали тя действително може да бъде държавен глава или не. Определено Йотова не е държавен глава, изпитвам срам, че имаме такава особа начело на държавата, защото тя можеше да покаже мъжество – нещо което рядко се среща в българската политика, а понякога българските жени са показвали, че са много повече мъже от т.нар. мъже в политиката, но тя се провали изцяло, обяви Костадинов.
По повод избора на Андрей Гюров за служебен премиер,лидерът на „Възраждане” заяви „Тя нямаше кой знае какъв избор. Това беше всъщност изборът на Радев. Бившият президент очевидно много добре си е подготвил своята политическа кариера, защото той от самото начало флиртува с две политически организации – флиртува с АПС, на които даде мандат за управление и ПП-ДБ. Затова беше логично да даде управлението на техния представител, единственият от т.нар. домова книга, който не е част от кохортата на Пеевски и Борисов, заяви още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дебелян Пейовски
Коментиран от #67
17:38 11.02.2026
2 Вашето мнение
17:38 11.02.2026
3 цццц
17:38 11.02.2026
4 Последния Софиянец
17:39 11.02.2026
5 Факт
17:39 11.02.2026
6 Копанаро
17:39 11.02.2026
7 Коцето е
17:40 11.02.2026
8 А Гюров в полза на ППДБ,
17:42 11.02.2026
9 Шайката на Радев
Да не забравяме, че всичко това се случва със съгласието на Борисов и Доган! Те ще редят и следващата сглобка.
Гласувайте за опозицията - Възраждане, ДПС И НИНОВА!
17:42 11.02.2026
10 Дориана
17:44 11.02.2026
11 Високомерно Коце,
А Гюров в полза на ППДБ ти харесва, нали!?
17:44 11.02.2026
12 Госあ
Коментиран от #64
17:44 11.02.2026
13 ккк
17:44 11.02.2026
14 е..........
17:45 11.02.2026
15 Хипотетично
Остроумно сравнение и дори е красноречиво!
17:45 11.02.2026
16 Някой
Коментиран от #22, #49
17:47 11.02.2026
17 Напомнящ
17:47 11.02.2026
18 123456
17:47 11.02.2026
19 Копейката е неразбираем
От такива, дето не могат да се оправят в Европа, а чакат Копейкин да покани русняците.
17:47 11.02.2026
20 Костадинов избърза да се
Ето, че Йотова = Радев изпълни заповедта да бламира промените в ИК за секциите в чужбина извън ЕС.
СЕГА БОРИСОВ И ГЕРБ ВНЕЗАПНО ЩЕ СЕ ОБЪРНАТ НАОПАКИ!
Позицията да Възраждане!
17:48 11.02.2026
21 Вийй копейке Вийй
17:48 11.02.2026
22 Така си е
До коментар #16 от "Някой":Няма нужда тези от чужбина да ни определят път на изток.
17:49 11.02.2026
23 Конституционалист гигхоц
17:49 11.02.2026
24 Избирателите на Възраждане
Радев и Йотова ги предадоха?
17:49 11.02.2026
25 Смешник
17:49 11.02.2026
26 дядото
Коментиран от #28
17:50 11.02.2026
27 Юнак
Коментиран от #31
17:50 11.02.2026
28 Не бе
До коментар #26 от "дядото":Урко си !
17:51 11.02.2026
29 историк
17:51 11.02.2026
30 Ура,,Ура
17:51 11.02.2026
31 Не източихте ли
До коментар #27 от "Юнак":системата?
Коментиран от #42
17:52 11.02.2026
32 Копейките
17:52 11.02.2026
33 Сланина Гомез
И накрая остава въпроса кой има интерес и полза от това да се ограничат секциите извън ЕС?
Коментиран от #81
17:52 11.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Член ЦК
17:55 11.02.2026
36 ....
17:56 11.02.2026
37 Високомерно и лъжливо Коце,
Уикипедия:
Mаргарита Николаева Николова е български политик и икономист. Народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти в XLIV народно събрание. Бивш общински съветник от Атака в Столична община.
Маргарита Николова е родена на 24 октомври 1963 година в град София. Завършва Технически университет - София, магистър по компютърни системи и управление, и УНСС, магистър по счетоводство и контрол. Има следдипломни квалификации по специалностите „Финансово счетоводство и правна дейност на фирмата“ и „Международни счетоводни стандарти“.
От 1989 до 2001 година е главен счетоводител в БСФС Български спортни федерации и „Национален музикален център“ АД. Член на Съвета на директорите на Национална спортна база (2002 – 2005) и член на ревизионната комисия към Международната федерация „Вдигане на тежести“ (2005 – 2009).
От 2001 до 2010 година е финансов директор на Държавната агенция по младежта и спорта (2001 – 2002), Министерството на младежта и спорта (2002 – 2005), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (2006 – 2007), Министерството на труда и социалната политика (2007 – 2009) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На 1 декември 2010 година става финансов директор на Българската национална телевизия. На 7 април 2011 година е избрана от XLI народно събрание за член на Консултативния съвет на Сметната палата.
17:57 11.02.2026
38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:58 11.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Уравнения:
ППДБ = Радев
17:58 11.02.2026
41 Браво, Йотова!
Издигна ми се в очите!!!
17:58 11.02.2026
42 Бъздънна е
До коментар #31 от "Не източихте ли":Системата не е като българската гола вода.
17:59 11.02.2026
43 Всичко това
Коментиран от #44, #46
17:59 11.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Щом жълто паветниците
18:01 11.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 хаха
Няма да барате машинното гласуване ИЗМЕТ!
18:02 11.02.2026
48 хаха
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама.
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
18:03 11.02.2026
49 Дърт Вейдър
До коментар #16 от "Някой":Синко, тези които са извън и ги наричате , предатили , родоотстъпници държат България икономически жива. Един месец да не се превеждат пари от гасарбайтери и да не идват с пари в джоб и веднага ще го осетиш и ще почнеш да врещиш. Та точно на тези хора коитъо реално те хранят искаш да им се отнеме правото на избор.
Деца научете се да мислите със собствените си глави а за това трябва да четете за да можеде в последствие да се развие и мисловна дейност в флавите ви.
18:03 11.02.2026
50 Оня
18:03 11.02.2026
51 хаха
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.
ъзраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.
Коментиран от #75
18:04 11.02.2026
52 Бялата Златка 2
18:04 11.02.2026
53 Дедо Мраз
18:04 11.02.2026
54 Анализатор
18:04 11.02.2026
55 хаха
18:09 11.02.2026
56 Цвете
18:13 11.02.2026
57 Експертка
18:13 11.02.2026
58 Коцето-копейкин
18:13 11.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 pyzoфилтуркофил
18:14 11.02.2026
61 хаха
18:14 11.02.2026
62 БеГемот
18:14 11.02.2026
63 Шарлатани от всички страни
18:15 11.02.2026
64 таксиджия п
До коментар #12 от "Госあ":Няма Максуда вече, сега има две къщи във Тюленово за милиони €
18:16 11.02.2026
65 Връщай
18:16 11.02.2026
66 Цвете
18:16 11.02.2026
67 Ветото на вицето прегласува ли се
До коментар #1 от "Дебелян Пейовски":както беше на експрезидента или вече е истинско ?
18:16 11.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 как е възможно
18:22 11.02.2026
73 Сатана Z
18:23 11.02.2026
74 Оня
18:24 11.02.2026
75 таксиджия 🚖
До коментар #51 от "хаха":Точно така! Костадин Костадинов е един селски бизнесмен, който взима пари от всеки и изпълнява чинно заповеди. Сега е финансиран от Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲 и е пръв фен на Тръмпоча.
Но за негово нещастие, Радев Боташов и Боко Тиквоча са избраниците на Тръмп. Вече е имало срещи лично с него, боко потвърди в интервюто при Карбовски.
18:25 11.02.2026
76 Перо
18:27 11.02.2026
77 нннн
18:28 11.02.2026
78 Коментар
Коментиран от #79
18:28 11.02.2026
79 или лампите
До коментар #78 от "Коментар":на уличното осветление
18:29 11.02.2026
80 АНТИ-КОМУНИ$Т
18:35 11.02.2026
81 Перо
До коментар #33 от "Сланина Гомез":В Англия и САЩ са гласували около 5% от постоянно пребиваващите българи, а в Турция 40%, под строй!
18:36 11.02.2026