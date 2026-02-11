Костадин Костадинов за ветото на Илияна Йотова: Това е един удар върху държавността

Първо нека не наричаме Илияна Йотова президент, защото тя доказа, че е една секретарка на бившия президент Радев. Това заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов в НС по повод ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, предаде репортер на Novini.bg.

Това, което се случва в момента е един удар върху държавността, една държавна измяна, след като бившият президент Радев заяви категоричната си подкрепа за масовото фалшифициране в Турция, сега неговата секретарка Йотова си позволява да продължи тази държавна измяна, налагайки вето на един законопроект, който се приема с огромно одобрение сред българските граждани, на които им беше писнало, хора, които не могат да намерят България на картата, скъсали са доброволно връзките си с нея, не знаят български, не могат да четат на български, не могат да пишат на български, нямат адрес в България, да определят моята съдба и тази на моите деца. Точно по тази причина това, което извърши г-жа Йотова е тежко национално предателство и държавната измяна – същото което направи и нейният началник – Румен Радев, смята той.

В момента г-жа Йотова се провали на първия си и единствен сериозен изпит за това дали тя действително може да бъде държавен глава или не. Определено Йотова не е държавен глава, изпитвам срам, че имаме такава особа начело на държавата, защото тя можеше да покаже мъжество – нещо което рядко се среща в българската политика, а понякога българските жени са показвали, че са много повече мъже от т.нар. мъже в политиката, но тя се провали изцяло, обяви Костадинов.

По повод избора на Андрей Гюров за служебен премиер,лидерът на „Възраждане” заяви „Тя нямаше кой знае какъв избор. Това беше всъщност изборът на Радев. Бившият президент очевидно много добре си е подготвил своята политическа кариера, защото той от самото начало флиртува с две политически организации – флиртува с АПС, на които даде мандат за управление и ПП-ДБ. Затова беше логично да даде управлението на техния представител, единственият от т.нар. домова книга, който не е част от кохортата на Пеевски и Борисов, заяви още той.