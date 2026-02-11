Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Костадин Костадинов за ветото на Илияна Йотова: Това е един удар върху държавността

Костадин Костадинов за ветото на Илияна Йотова: Това е един удар върху държавността

11 Февруари, 2026 17:36

В момента г-жа Йотова се провали на първия си и единствен сериозен изпит за това дали тя действително може да бъде държавен глава или не, заяви лидерът на "Възраждане"

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първо нека не наричаме Илияна Йотова президент, защото тя доказа, че е една секретарка на бившия президент Радев. Това заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов в НС по повод ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, предаде репортер на Novini.bg.

Това, което се случва в момента е един удар върху държавността, една държавна измяна, след като бившият президент Радев заяви категоричната си подкрепа за масовото фалшифициране в Турция, сега неговата секретарка Йотова си позволява да продължи тази държавна измяна, налагайки вето на един законопроект, който се приема с огромно одобрение сред българските граждани, на които им беше писнало, хора, които не могат да намерят България на картата, скъсали са доброволно връзките си с нея, не знаят български, не могат да четат на български, не могат да пишат на български, нямат адрес в България, да определят моята съдба и тази на моите деца. Точно по тази причина това, което извърши г-жа Йотова е тежко национално предателство и държавната измяна – същото което направи и нейният началник – Румен Радев, смята той.

В момента г-жа Йотова се провали на първия си и единствен сериозен изпит за това дали тя действително може да бъде държавен глава или не. Определено Йотова не е държавен глава, изпитвам срам, че имаме такава особа начело на държавата, защото тя можеше да покаже мъжество – нещо което рядко се среща в българската политика, а понякога българските жени са показвали, че са много повече мъже от т.нар. мъже в политиката, но тя се провали изцяло, обяви Костадинов.

По повод избора на Андрей Гюров за служебен премиер,лидерът на „Възраждане” заяви „Тя нямаше кой знае какъв избор. Това беше всъщност изборът на Радев. Бившият президент очевидно много добре си е подготвил своята политическа кариера, защото той от самото начало флиртува с две политически организации – флиртува с АПС, на които даде мандат за управление и ПП-ДБ. Затова беше логично да даде управлението на техния представител, единственият от т.нар. домова книга, който не е част от кохортата на Пеевски и Борисов, заяви още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебелян Пейовски

    17 35 Отговор
    Абее гагаузов смешник не разбра ли че сичко работи за мен

    Коментиран от #67

    17:38 11.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    63 36 Отговор
    Продължавай в същия дух Коце и привърженици няма да ти останат. Аз и моето семейство този път ще гласуваме за Радев. Нападаш един много свестен човек.

    17:38 11.02.2026

  • 3 цццц

    20 58 Отговор
    Давай Коце с теб сме ! За победа идва време!!!

    17:38 11.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    46 20 Отговор
    Йотова като президент е принудена да защитава правата на всички с български паспорт.

    17:39 11.02.2026

  • 5 Факт

    32 2 Отговор
    Дано това да мотивира силен местен вот!

    17:39 11.02.2026

  • 6 Копанаро

    36 15 Отговор
    Джинго роми не думай за държавност. Слагаш се на Шишо.

    17:39 11.02.2026

  • 7 Коцето е

    17 33 Отговор
    Винаги в десятката. Но да понамали малко темпото. Успех на изборите.

    17:40 11.02.2026

  • 8 А Гюров в полза на ППДБ,

    12 26 Отговор
    не е ли удар върху държавността?

    17:42 11.02.2026

  • 9 Шайката на Радев

    10 30 Отговор
    превзема цялата власт.

    Да не забравяме, че всичко това се случва със съгласието на Борисов и Доган! Те ще редят и следващата сглобка.

    Гласувайте за опозицията - Възраждане, ДПС И НИНОВА!

    17:42 11.02.2026

  • 10 Дориана

    37 15 Отговор
    Възраждане са националистическа партия и нямат място в Парламента. Те играят ролята на скрита патерица на Борисов и Пеевски.

    17:44 11.02.2026

  • 11 Високомерно Коце,

    23 7 Отговор
    днес г-жа Йотова е президентът на Р. България.

    А Гюров в полза на ППДБ ти харесва, нали!?

    17:44 11.02.2026

  • 12 Госあ

    32 8 Отговор
    бегай в Максуда, коце !

    Коментиран от #64

    17:44 11.02.2026

  • 13 ккк

    31 5 Отговор
    добре бе Костя то хубаво но не по този начин , значи тези от Турция ако не могат там идват тук , а другите извън ЕС не могат , аршина трябва да е един и същ за тези които са в ЕС и останалите , така че не излизай с този номер че леко полеко се присъединяваш към коалицийката на Д-то

    17:44 11.02.2026

  • 14 е..........

    20 5 Отговор
    Нещо много се е спекъл.

    17:45 11.02.2026

  • 15 Хипотетично

    12 19 Отговор
    😜секретарка на бившия президент Радев😜
    Остроумно сравнение и дори е красноречиво!

    17:45 11.02.2026

  • 16 Някой

    21 11 Отговор
    Да се забрани гласуването в чужбина изобщо. Право на глас ад имат само тези които 4 от последните 5 години са живеели в България. Първото на регионален принцип като за общини. Този от Пловдив гласува за Пловдив. Този от Варна за Варна. Е този от България за България. Има държави където е забранено гласуването в чужбина - например Ирландия освен за дипломати и военни. От къде на къде някой от вън ще определя как ти да живееш в България.

    Коментиран от #22, #49

    17:47 11.02.2026

  • 17 Напомнящ

    12 8 Отговор
    От послушницата на шошоро нищо добро не може да се очаква!!! БОГ да пази БЪЛГАРИЯ!!!

    17:47 11.02.2026

  • 18 123456

    18 5 Отговор
    Коцето - тур ска ше кия ! Ке те галят по главата докат правиш като вятъра !

    17:47 11.02.2026

  • 19 Копейката е неразбираем

    15 6 Отговор
    Нали неговите гласове идват главно от чужбина?
    От такива, дето не могат да се оправят в Европа, а чакат Копейкин да покани русняците.

    17:47 11.02.2026

  • 20 Костадинов избърза да се

    16 2 Отговор
    радва!

    Ето, че Йотова = Радев изпълни заповедта да бламира промените в ИК за секциите в чужбина извън ЕС.
    СЕГА БОРИСОВ И ГЕРБ ВНЕЗАПНО ЩЕ СЕ ОБЪРНАТ НАОПАКИ!

    Позицията да Възраждане!

    17:48 11.02.2026

  • 21 Вийй копейке Вийй

    25 7 Отговор
    Като Карпатска вълчица на Пълнолуние. Брат, не че нещо ама кой дивляк ще гласува за вас. От всичките ти Обещания, какво Изпълни. Изкара ни от НАТО, Шенген, Евро зоната, дали запази Лева. Абе миш бегай у Лево и ти бе.

    17:48 11.02.2026

  • 22 Така си е

    9 11 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Няма нужда тези от чужбина да ни определят път на изток.

    17:49 11.02.2026

  • 23 Конституционалист гигхоц

    9 4 Отговор
    С това момче ще има проблем!кгбкфкй

    17:49 11.02.2026

  • 24 Избирателите на Възраждане

    8 10 Отговор
    са като попарени!

    Радев и Йотова ги предадоха?

    17:49 11.02.2026

  • 25 Смешник

    25 6 Отговор
    С тия изказвания Костадинов показва че все повече се доближава до Герб и ще разочарова доста от избирателите си които най вероятно ще се ориентират към Радев

    17:49 11.02.2026

  • 26 дядото

    12 3 Отговор
    ако това което създадохте е държава и държавност,то ние сме нещо като джедаи

    Коментиран от #28

    17:50 11.02.2026

  • 27 Юнак

    17 7 Отговор
    Ние българите-юнаци и най-патриоти в Обединеното кралство няма да гласуваме за твоята партия ВЪЗдЪРЖАНЕ.

    Коментиран от #31

    17:50 11.02.2026

  • 28 Не бе

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "дядото":

    Урко си !

    17:51 11.02.2026

  • 29 историк

    24 4 Отговор
    След Руди Гела и тоя пишман политик прехвърли 50-60 хил гласа на Радев!

    17:51 11.02.2026

  • 30 Ура,,Ура

    21 2 Отговор
    Гаснеш копейка, гаснеш! Бавно и сигурно. Нищо от това за което крещеше в парламента и по улиците не ти се получи. Вземи че мирясай, защото правиш грешка след грешка.

    17:51 11.02.2026

  • 31 Не източихте ли

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Юнак":

    системата?

    Коментиран от #42

    17:52 11.02.2026

  • 32 Копейките

    14 2 Отговор
    продължават да се излагат

    17:52 11.02.2026

  • 33 Сланина Гомез

    10 5 Отговор
    Слушах локумите на Коце за това колко хора гласували в САЩ ,Канада, Англия и на други места. Е ми хората неходят да гласуват сащото неприпознаваи своя партия или личност на която могат да дадат доверие да управляват България. Сега се откри шанса да се гласува за някой който по един или друг начин е нов на партийния терен за който много хора го приемат за алтернатива срещу статуквото и измикярските партии а Коцето иска да отреже правата на хората коигто може би ще гласуват за Радев.
    И накрая остава въпроса кой има интерес и полза от това да се ограничат секциите извън ЕС?

    Коментиран от #81

    17:52 11.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Член ЦК

    3 7 Отговор
    С прероденото БСП и НВ Радев ,социализъма ще победи!

    17:55 11.02.2026

  • 36 ....

    7 6 Отговор
    Никви хора с небългарски произход нямат право да гласуват за Бг.

    17:56 11.02.2026

  • 37 Високомерно и лъжливо Коце,

    6 5 Отговор
    а г-жа Маргарита Николова от "домовата книга"? И тя ли е приближена на ГЕРБ и ДПС?

    Уикипедия:
    Mаргарита Николаева Николова е български политик и икономист. Народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти в XLIV народно събрание. Бивш общински съветник от Атака в Столична община.

    Маргарита Николова е родена на 24 октомври 1963 година в град София. Завършва Технически университет - София, магистър по компютърни системи и управление, и УНСС, магистър по счетоводство и контрол. Има следдипломни квалификации по специалностите „Финансово счетоводство и правна дейност на фирмата“ и „Международни счетоводни стандарти“.
    От 1989 до 2001 година е главен счетоводител в БСФС Български спортни федерации и „Национален музикален център“ АД. Член на Съвета на директорите на Национална спортна база (2002 – 2005) и член на ревизионната комисия към Международната федерация „Вдигане на тежести“ (2005 – 2009).
    От 2001 до 2010 година е финансов директор на Държавната агенция по младежта и спорта (2001 – 2002), Министерството на младежта и спорта (2002 – 2005), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (2006 – 2007), Министерството на труда и социалната политика (2007 – 2009) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
    На 1 декември 2010 година става финансов директор на Българската национална телевизия. На 7 април 2011 година е избрана от XLI народно събрание за член на Консултативния съвет на Сметната палата.

    17:57 11.02.2026

  • 38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 1 Отговор
    Направо съм изненадан, че ЛУДОТО Коце няма пяна по устата си...

    17:58 11.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Уравнения:

    7 11 Отговор
    Йотова= Радев

    ППДБ = Радев

    17:58 11.02.2026

  • 41 Браво, Йотова!

    11 8 Отговор
    Браво на Президента Илиана Йотова!
    Издигна ми се в очите!!!

    17:58 11.02.2026

  • 42 Бъздънна е

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Не източихте ли":

    Системата не е като българската гола вода.

    17:59 11.02.2026

  • 43 Всичко това

    2 6 Отговор
    дължим н а Бойко Методиев!

    Коментиран от #44, #46

    17:59 11.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Щом жълто паветниците

    8 8 Отговор
    взеха да хвалят Радев и Йотова, работата е ясна!

    18:01 11.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хаха

    8 6 Отговор
    ГЕПерастката патерица решила да дудне нещо. ХАХАХА! смЕх!

    Няма да барате машинното гласуване ИЗМЕТ!

    18:02 11.02.2026

  • 48 хаха

    11 1 Отговор
    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама.

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    18:03 11.02.2026

  • 49 Дърт Вейдър

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Синко, тези които са извън и ги наричате , предатили , родоотстъпници държат България икономически жива. Един месец да не се превеждат пари от гасарбайтери и да не идват с пари в джоб и веднага ще го осетиш и ще почнеш да врещиш. Та точно на тези хора коитъо реално те хранят искаш да им се отнеме правото на избор.
    Деца научете се да мислите със собствените си глави а за това трябва да четете за да можеде в последствие да се развие и мисловна дейност в флавите ви.

    18:03 11.02.2026

  • 50 Оня

    5 4 Отговор
    браво на Йотова.

    18:03 11.02.2026

  • 51 хаха

    10 3 Отговор
    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.

    ъзраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.

    Коментиран от #75

    18:04 11.02.2026

  • 52 Бялата Златка 2

    8 0 Отговор
    Няма такъм продажник

    18:04 11.02.2026

  • 53 Дедо Мраз

    10 3 Отговор
    Имам чувството, че Коцето с тази риторика повече отблъсква, отколкото да привлича избиратели.

    18:04 11.02.2026

  • 54 Анализатор

    3 4 Отговор
    Какво го налазихте Коцето?

    18:04 11.02.2026

  • 55 хаха

    6 3 Отговор
    Коце, абе що по-добре не разкажеш за договорката с Буци, а си тропаш устата? Вчера оня гелосания се фръцна кат обидена мома в квартално кафене, а ти предаде всичкото си плещене, откакто си изобщо на сцената, чрез договорката с буцата. Я разкажи за нея, ще си е доста по-интересен.

    18:09 11.02.2026

  • 56 Цвете

    7 3 Отговор
    КОЛКО Е НЕКРАСИВО ДА ОБИЖДАШ ПЪРВО, ЧЕ Е ДАМА, А СЛЕД ТОВА ПРЕЗИДЕНТ. ЗАЩО СИ ТОЛКОВА ЗЪЛ И ГРУБ? 🤔🙄☹️🇧🇬🇧🇬

    18:13 11.02.2026

  • 57 Експертка

    4 3 Отговор
    Възраждане и проекта на Радев,трябва да са в коалиция в парламента,за има стабилно мнозинство и управление!

    18:13 11.02.2026

  • 58 Коцето-копейкин

    9 1 Отговор
    Маската ми падна,признавам си, слуга съм на мафията

    18:13 11.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 pyzoфилтуркофил

    2 2 Отговор
    вай,вай

    18:14 11.02.2026

  • 61 хаха

    3 3 Отговор
    ГЕП, Ново Прасало и вГЗраждани са коалиция!

    18:14 11.02.2026

  • 62 БеГемот

    6 3 Отговор
    Тоя е куку ....всъщност промените бяха не срещу турците а срещу българите на запад а и обслужваха прасето тъй като изселниците не гласуваха за него а за доган

    18:14 11.02.2026

  • 63 Шарлатани от всички страни

    3 4 Отговор
    Гласувайте!

    18:15 11.02.2026

  • 64 таксиджия п

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    Няма Максуда вече, сега има две къщи във Тюленово за милиони €

    18:16 11.02.2026

  • 65 Връщай

    5 0 Отговор
    Парите бе!

    18:16 11.02.2026

  • 66 Цвете

    4 4 Отговор
    КОЛКО Е НЕКРАСИВО ДА ОБИЖДАШ ПЪРВО, ЧЕ Е ДАМА, А СЛЕД ТОВА ПРЕЗИДЕНТ. ЗАЩО СИ ТОЛКОВА ЗЪЛ И ГРУБ? 🤔🙄☹️🇧🇬🇧🇬

    18:16 11.02.2026

  • 67 Ветото на вицето прегласува ли се

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дебелян Пейовски":

    както беше на експрезидента или вече е истинско ?

    18:16 11.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 как е възможно

    4 2 Отговор
    да има толкова глупави и бавноразвиващи че да гласуват за тоя който освен да говори празни приказки си купи няколко имота на морето и коли със субсидията която уж нямало да взима пък после насила му я дали че и го накарали да купи имотите?????

    18:22 11.02.2026

  • 73 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Възраждане Ново начало на Коцето станА глашатай на Пеевски.

    18:23 11.02.2026

  • 74 Оня

    2 3 Отговор
    Ние знаем,че вие знаете,че всички знаят,че сте патерици на дебелан и тиквун..възрожденци и мечове.Не се правете на" умни" а направо една коалицийка си направете.Да ви погледаме сеира как се карате за пари..и как ще ви прецакат ..пък после си направете по един ютуб канал и ръсете мозъци....ако бяхме ние на власт...

    18:24 11.02.2026

  • 75 таксиджия 🚖

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    Точно така! Костадин Костадинов е един селски бизнесмен, който взима пари от всеки и изпълнява чинно заповеди. Сега е финансиран от Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲 и е пръв фен на Тръмпоча.

    Но за негово нещастие, Радев Боташов и Боко Тиквоча са избраниците на Тръмп. Вече е имало срещи лично с него, боко потвърди в интервюто при Карбовски.

    18:25 11.02.2026

  • 76 Перо

    3 0 Отговор
    Прав е Костадинов!

    18:27 11.02.2026

  • 77 нннн

    2 0 Отговор
    Гъбарите настояват за изборни секции в гората. Президентката и НС да вземат мерки за тяхното комфортно гласуване. На всяка поляна - секция!

    18:28 11.02.2026

  • 78 Коментар

    1 0 Отговор
    Факт, че руснаците много се прецакаха с този полу абезян. Къде къде бяха по начетени и Луканов, и Костов. Копейкин ще избира между българския затвор и руския затвор

    Коментиран от #79

    18:28 11.02.2026

  • 79 или лампите

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Коментар":

    на уличното осветление

    18:29 11.02.2026

  • 80 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    ГЛА$УВАШ ЗА АП$(ДП$1) ПОЛУЧАВАШ КАР МА ЗЪ фатмак(Р.Р.) $ МНООООГО "БАД ЖА НАК"!:))

    18:35 11.02.2026

  • 81 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сланина Гомез":

    В Англия и САЩ са гласували около 5% от постоянно пребиваващите българи, а в Турция 40%, под строй!

    18:36 11.02.2026

