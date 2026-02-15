Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно

Една снимка струва повече от хиляда думи. Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо. Това написа зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Деница Сачева в профила си във Facebook.

В публикацията си тя сподели снимка, на която е заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

ФОКУС припомня, че вчера стана ясно, че председателят на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен политик от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента.

постът на Деница Сачева е бил провокиран от публикации, в които е замесено нейното име. Общото мнение в самата партия пък е, че информацията за Добрев идва извън ГЕРБ и цели да създаде впечатление за наличието на скандали и напрежение в структурата, като това се прави с предизборни цели.

Самият Добрев, който беше енергиен министър в първото правителство на Борисов и в момента е председател на Комисията по бюджет и финанси в действащото Народно събрание, още не е коментирал публично решението си, припомня "Труд".