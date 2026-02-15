Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно

Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно

15 Февруари, 2026 15:43 1 230 50

  • деница сачева-
  • делян добрев-
  • герб-
  • политика

Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една снимка струва повече от хиляда думи. Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо. Това написа зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Деница Сачева в профила си във Facebook.

В публикацията си тя сподели снимка, на която е заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

ФОКУС припомня, че вчера стана ясно, че председателят на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен политик от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента.

постът на Деница Сачева е бил провокиран от публикации, в които е замесено нейното име. Общото мнение в самата партия пък е, че информацията за Добрев идва извън ГЕРБ и цели да създаде впечатление за наличието на скандали и напрежение в структурата, като това се прави с предизборни цели.

Самият Добрев, който беше енергиен министър в първото правителство на Борисов и в момента е председател на Комисията по бюджет и финанси в действащото Народно събрание, още не е коментирал публично решението си, припомня "Труд".


  • 1 Спокойно...

    67 0 Отговор
    Ще си тръгнеш, няма страшно! Всички ще си тръгнете! Стига ви толкова!

    15:45 15.02.2026

  • 2 Ха ха ха

    37 0 Отговор
    Здраво купуване
    Да видим, канадска борба?
    Или сумо

    15:46 15.02.2026

  • 3 хехе

    38 0 Отговор
    това трудно нещо дали ходи в Бургас да се епилира.

    15:46 15.02.2026

  • 4 Дориана

    46 1 Отговор
    Сачева се излага тотално като патерица на Борисов и Пеевски тръгнали да обикалят медиите в защита на корупцията, мафията и олигархията, чиито създатели и проводници са именно Борисов и Пеевски. Това показва безсилието им граничещо със злоба от предстоящата загуба и срив на ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало. Много им се иска да върнат колелото на историята и това ги прави агресивни към всички опоненти особено тези , които са тяхна заплаха. Времето им свърши , всяка тяхна кал и злоба изсипана срещу „враговете „ им ще се обърне срещу тях като бумеранг. Сега ще има наказателен вот и срещу носителите на пълзящата диктатура и техните патерици ИТН и БСП ОЛ.

    Коментиран от #14

    15:47 15.02.2026

  • 5 НАБУЦИ МАЗ НЬО ЧА

    38 0 Отговор
    ТЛЪСТАТА НЕМА ДА ИЗПУСНЕ ГАГАТА

    15:47 15.02.2026

  • 6 Ганчо

    32 0 Отговор
    Каква кума лиса си тиии

    15:47 15.02.2026

  • 7 влюбчив

    22 2 Отговор
    добре се е гримирала,поне това ,което се вижда!

    15:48 15.02.2026

  • 8 Притча

    35 1 Отговор
    "Никога не си тръгвам, когато е трудно.."
    каза л.ното,докато го чегъртаха от подметката....

    15:48 15.02.2026

  • 9 Столовата на партийния дом на БКП

    36 0 Отговор
    От мазните депутатски кюфтета никой не се е отказал доброволно.

    15:48 15.02.2026

  • 10 Тези

    20 3 Отговор
    отрепки, че всичко ще е по- старому..
    Всички сте престъпници
    Бою, Мамин , ПП , Радев , АПС..
    Вие мислите , че пак ще се пренареждате да щавите народа..
    Искате да бъдете издигнати?

    Изчезвайте, че няма да ви се размине

    15:49 15.02.2026

  • 11 Хохо Бохо

    33 1 Отговор
    Тъпа на г3, нагла и про3та.....ма ръси мозък. И за чобан не става тая

    15:49 15.02.2026

  • 12 Макс

    35 0 Отговор
    Да, така е . Снимките на шкафчето с пачки евро и златни кюлчета също говори повече от думите .

    15:49 15.02.2026

  • 13 По очите се познава

    28 0 Отговор
    Сачева е влюбена в Бойко.

    Коментиран от #16

    15:50 15.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 обективен

    35 0 Отговор
    Сачева ,Дончев , Добрев , Ангелов и Дуловската пинцеса за по 50 г. затвор ,а гуруто им за сто .А всичко друго ще им е награда

    15:52 15.02.2026

  • 16 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "По очите се познава":

    В какъв смисъл....

    Коментиран от #19

    15:52 15.02.2026

  • 17 Милко Калайджиев

    32 0 Отговор
    Вземам я налято да ми пази бостаня.

    15:53 15.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хаха

    24 0 Отговор

    До коментар #16 от "ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙":

    В смисъл готова е на всичко да изпъкне в очите на Бойко и няма да го напусне.

    15:55 15.02.2026

  • 20 Сачи

    21 0 Отговор
    На романтика го избива това Сачи

    Коментиран от #32

    15:55 15.02.2026

  • 21 Съдията

    28 0 Отговор
    Как ще си тръгнеш, ти освен да лапаш от държавната баница друго не можеш.😂

    15:56 15.02.2026

  • 22 Водка "Пимпирев "

    12 0 Отговор
    Наздраве,как Дени🥂

    15:57 15.02.2026

  • 23 Тази е ясна

    3 15 Отговор
    Но каква майка е била Деса Радева, която е слугувала на Слави Трифонов и разведе натовската фуражка:
    ,,Позитано“ 20 бяха шокирани, защото някои от колегите на Свиленски знаели, че той бил вдовец и сам гледал сина си. "

    Това е @ Дориана

    15:57 15.02.2026

  • 24 Хаха

    18 0 Отговор
    Да напомня на късо паметните,от ОДС на Иван Костов прехвръкна в ГЕРБ.

    15:58 15.02.2026

  • 25 ту-туу

    23 0 Отговор
    Стига сте крали време е да си платите сикаджииски мутренски крадци

    15:58 15.02.2026

  • 26 В споровете

    19 0 Отговор
    се ражда истината. Когато Фидосиева беше представителя на закона в ГЕРБ и напусна - никой не съжали.

    15:58 15.02.2026

  • 27 Алибеговице

    19 0 Отговор
    Къде е ятака?

    16:00 15.02.2026

  • 28 Евгени от Алфапласт

    20 0 Отговор
    Брей, че нагла сган некадърна! 🤮Ще ти помогнем да се разкараш, няма ядове!🤣

    16:00 15.02.2026

  • 29 Наглост ГЕРБачева

    20 0 Отговор
    Нагла, по-нагал, най-нагла - ГЕРБачева, пардон - Сачева! Точно тази жрица от политическото Околовръстно да изрече подобни лъжи е не само наглост, то е чудовищна наглост и чиста проба цинизъм! Тази леля на снимката, чията мазна физиономия силно наподобява тепсия, беше знакова костовистка и активен член на ДСБ! Да, ама на едни избори се оказа на неизбираемо място, разсърди се и запълзя към трапезата в банкянския двор! Че тогава е било трудно ма, ГЕРБачева, даже много трудно, изпаднала си от листите на ДСБ, защо не остана да се бориш с трудностите, а избяга като тлъста мокра мишка? Хайде, по полека с високопарните приказки, че ставаш не само жалка и смешна, ти отдавна си посмешището на политечския ни пейзаж, но ставаш все по- противна и отвартителна!

    16:02 15.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тото

    12 0 Отговор
    Уфсъ

    16:05 15.02.2026

  • 32 САНДОКАН

    14 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сачи":

    И на мен така ми се струва , виж и само овчия поглед

    16:05 15.02.2026

  • 33 Деница Сачева

    19 0 Отговор
    Никога не изпускам кокала

    16:07 15.02.2026

  • 34 ТОЙ КОГА Е БИЛО

    12 0 Отговор
    Трудно там при вас. Покорихте частица от народа другите се отвратиха от вас служби кметове мААЛИте администрация ваши. И КАКВО ПРАВИТЕ ВИЕ СЕДИТЕ У ФОТЬОЙЛ ВЪРТИТЕ СИ СИНДЖИРА ТРИ НАРОДНИ И САМО КРАДЕТЕ. ДАНО ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ. И да Я ДОЧАКАМЕ.

    16:07 15.02.2026

  • 35 Ма то било само слух

    11 0 Отговор
    И Добрев обяви,жче не напуска

    16:08 15.02.2026

  • 36 верно ?

    11 0 Отговор
    Скоро ще разбереш по трудния начин, че понякога трябва....!

    16:11 15.02.2026

  • 37 Чаво

    13 0 Отговор
    Къде ще си тръгваш, на? На кой му трябва такава крадлива биволица със змийски поглед?

    16:12 15.02.2026

  • 38 Кой

    12 0 Отговор
    те пита ?

    16:13 15.02.2026

  • 39 Ма тая юница

    13 0 Отговор
    Била лирична!

    16:14 15.02.2026

  • 40 Ялчин

    13 0 Отговор
    Не жена а змия!

    16:15 15.02.2026

  • 41 Тая пача

    14 0 Отговор
    Е много ценна.Е гати самочувствието

    16:15 15.02.2026

  • 42 Хмм

    13 0 Отговор
    и кое му е трудното, заплата 11 хиляди, допълнително бонуси, трудно било

    Коментиран от #47

    16:16 15.02.2026

  • 43 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Питбул захапал кокал не пуска

    16:19 15.02.2026

  • 44 кака ви Сатърова

    7 0 Отговор
    Никога не си тръгвам, когато е трудно да се седи от преяждане
    на кьор софрата
    дадена ни от наште наивни изибирачи

    16:23 15.02.2026

  • 45 Анонимен

    7 0 Отговор
    Бухча

    16:24 15.02.2026

  • 46 Реалист

    7 0 Отговор
    Семплата леля търсела фенер. Яка као бивол и не му отстъпва по интелект.

    16:24 15.02.2026

  • 47 допълнително бонуси

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хмм":

    чекмеджета
    при бъркане в кацата с меда

    16:25 15.02.2026

  • 48 Деница Сачева

    3 0 Отговор
    Никога не си тръгвам, дори домакините да си обличат нощниците. Като си легнат отивам в кухнята и дояждам каквото е останало.

    16:48 15.02.2026

  • 49 Абе ,другарко Сачева,

    2 0 Отговор
    Защо не вземете да прекопаете някоя градина, да засадата някое растение,вместо да седите,да лапате кюфтета за 50 стотинки и да трупате мас???

    16:52 15.02.2026

  • 50 Мазен Алибек

    2 0 Отговор
    Тая мойта свинкя е много пробивна и адаптивна.

    17:08 15.02.2026

