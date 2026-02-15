Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно

Една снимка струва повече от хиляда думи. Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо. Това написа зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Деница Сачева в профила си във Facebook.
В публикацията си тя сподели снимка, на която е заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
ФОКУС припомня, че вчера стана ясно, че председателят на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен политик от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента.
постът на Деница Сачева е бил провокиран от публикации, в които е замесено нейното име. Общото мнение в самата партия пък е, че информацията за Добрев идва извън ГЕРБ и цели да създаде впечатление за наличието на скандали и напрежение в структурата, като това се прави с предизборни цели.
Самият Добрев, който беше енергиен министър в първото правителство на Борисов и в момента е председател на Комисията по бюджет и финанси в действащото Народно събрание, още не е коментирал публично решението си, припомня "Труд".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спокойно...
15:45 15.02.2026
2 Ха ха ха
Да видим, канадска борба?
Или сумо
15:46 15.02.2026
3 хехе
15:46 15.02.2026
4 Дориана
Коментиран от #14
15:47 15.02.2026
5 НАБУЦИ МАЗ НЬО ЧА
15:47 15.02.2026
6 Ганчо
15:47 15.02.2026
7 влюбчив
15:48 15.02.2026
8 Притча
каза л.ното,докато го чегъртаха от подметката....
15:48 15.02.2026
9 Столовата на партийния дом на БКП
15:48 15.02.2026
10 Тези
Всички сте престъпници
Бою, Мамин , ПП , Радев , АПС..
Вие мислите , че пак ще се пренареждате да щавите народа..
Искате да бъдете издигнати?
Изчезвайте, че няма да ви се размине
15:49 15.02.2026
11 Хохо Бохо
15:49 15.02.2026
12 Макс
15:49 15.02.2026
13 По очите се познава
Коментиран от #16
15:50 15.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 обективен
15:52 15.02.2026
16 ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙
До коментар #13 от "По очите се познава":В какъв смисъл....
Коментиран от #19
15:52 15.02.2026
17 Милко Калайджиев
15:53 15.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хаха
До коментар #16 от "ПОП ВЕЧЕРИНКО🌙":В смисъл готова е на всичко да изпъкне в очите на Бойко и няма да го напусне.
15:55 15.02.2026
20 Сачи
Коментиран от #32
15:55 15.02.2026
21 Съдията
15:56 15.02.2026
22 Водка "Пимпирев "
15:57 15.02.2026
23 Тази е ясна
,,Позитано“ 20 бяха шокирани, защото някои от колегите на Свиленски знаели, че той бил вдовец и сам гледал сина си. "
Това е @ Дориана
15:57 15.02.2026
24 Хаха
15:58 15.02.2026
25 ту-туу
15:58 15.02.2026
26 В споровете
15:58 15.02.2026
27 Алибеговице
16:00 15.02.2026
28 Евгени от Алфапласт
16:00 15.02.2026
29 Наглост ГЕРБачева
16:02 15.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тото
16:05 15.02.2026
32 САНДОКАН
До коментар #20 от "Сачи":И на мен така ми се струва , виж и само овчия поглед
16:05 15.02.2026
33 Деница Сачева
16:07 15.02.2026
34 ТОЙ КОГА Е БИЛО
16:07 15.02.2026
35 Ма то било само слух
16:08 15.02.2026
36 верно ?
16:11 15.02.2026
37 Чаво
16:12 15.02.2026
38 Кой
16:13 15.02.2026
39 Ма тая юница
16:14 15.02.2026
40 Ялчин
16:15 15.02.2026
41 Тая пача
16:15 15.02.2026
42 Хмм
Коментиран от #47
16:16 15.02.2026
43 ООрана държава
16:19 15.02.2026
44 кака ви Сатърова
на кьор софрата
дадена ни от наште наивни изибирачи
16:23 15.02.2026
45 Анонимен
16:24 15.02.2026
46 Реалист
16:24 15.02.2026
47 допълнително бонуси
До коментар #42 от "Хмм":чекмеджета
при бъркане в кацата с меда
16:25 15.02.2026
48 Деница Сачева
16:48 15.02.2026
49 Абе ,другарко Сачева,
16:52 15.02.2026
50 Мазен Алибек
17:08 15.02.2026