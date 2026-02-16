Андрей Гюров представя състава на служебния кабинет

Започва ключова политическа седмица. Очакваме избраният от президента Илияна Йотова за служебен премиер Андрей Гюров да представи състав на служебен кабинет.
Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.
Ако президентът няма забележки към състава, ще издаде указ за назначаването на служебния кабинет. Заедно с това ще бъде издаден и указ за определяне на датата на предсрочните парламентарни избори.
Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
06:46 16.02.2026
2 ООрана държава
06:47 16.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Президента Гонзо
07:01 16.02.2026
5 тоа ходил лий
07:16 16.02.2026
6 Дано
07:18 16.02.2026
7 Мухаа ха!
07:24 16.02.2026