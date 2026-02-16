Новини
България »
Андрей Гюров представя състава на служебния кабинет

Андрей Гюров представя състава на служебния кабинет

16 Февруари, 2026 07:38, обновена 16 Февруари, 2026 06:41 1 371 7

  • служебен кабинет-
  • андрей гюров-
  • президент-
  • премиер-
  • илияна йотова

Очаква се това да стане тази седмица

Андрей Гюров представя състава на служебния кабинет - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Започва ключова политическа седмица. Очакваме избраният от президента Илияна Йотова за служебен премиер Андрей Гюров да представи състав на служебен кабинет.

Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.

Ако президентът няма забележки към състава, ще издаде указ за назначаването на служебния кабинет. Заедно с това ще бъде издаден и указ за определяне на датата на предсрочните парламентарни избори.

Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 2 Отговор
    Това трябва да го напишете не днес,а на 19 февруари.

    06:46 16.02.2026

  • 2 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Незнам как от БойкоТиВи преди няколко дена се изплякаха че гербрската бъчварова щяла да бъде избрана за мвр...

    06:47 16.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Президента Гонзо

    2 0 Отговор
    Като селекционера на националите, немаора за силен състав.

    07:01 16.02.2026

  • 5 тоа ходил лий

    0 2 Отговор
    при ламата

    07:16 16.02.2026

  • 6 Дано

    2 0 Отговор
    Успех !

    07:18 16.02.2026

  • 7 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Представя,или ще представи? Стриптиз васер сте отвсякъде!

    07:24 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове