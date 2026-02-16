84,5% от левовете вече са изтеглени от обращение

Малко повече от две седмици след като еврото официално стана единствено законно платежно средство у нас, процесът по замяната на лева върви по план. Данните към 16 февруари 2026 г. показват, че преходът протича спокойно и без сътресения за финансовата система.
От 1 февруари 2026 г. еврото вече е единствената валута, с която може да се плаща в България. Обмяната на левовете продължава активно, като към средата на месеца извън касите на Българската народна банка остават 4,8 млрд. лева в банкноти и монети. Това означава, че 84,5% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., вече са изтеглени.
Паралелно с това в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 7,2 млрд. евро. Според официалните данни това количество гарантира нормалната работа на платежната система и безпроблемното обслужване както на бизнеса, така и на гражданите.
От централната банка отчитат, че процесът се осъществява в съответствие с нормативната рамка и предварително изготвените оперативни планове. Засега няма индикации за напрежение в банковия сектор или затруднения при разплащанията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПогрЕбален🖤
20:03 16.02.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #6, #19, #20
20:03 16.02.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
20:07 16.02.2026
4 ха, ха, ха...
Дано не е по същия план като руската СВО.
20:12 16.02.2026
5 СТИГА БЕ
20:12 16.02.2026
6 МИНУВАЧ
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Плати ли си тока и водата богаташо
Коментиран от #10
20:14 16.02.2026
7 БОЛШЕВИК
20:15 16.02.2026
8 ДрайвингПлежър
Значи са изтеглени около 30 милиарда
Значи срещу 30 милиарда лева са пуснати 7,2 млрд евро или еквивалента на 15тина милиарда лева!
Значи може да кажем че лева е обменен в съотношение 4:1, а не 1,955 ЧЕСТИТО!!!
И ДАНО ПОМНИТЕ, КОЙ ВИ ГО НАТРЕСЕ! И ЩО ВИ ОГРАБИХА... ПАК!
20:16 16.02.2026
9 Данко Харсъзина
20:17 16.02.2026
10 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "МИНУВАЧ":Енергията в момента е супер евтина. 100 евро/мегаватчас, средна цена.
Коментиран от #14
20:19 16.02.2026
11 Честито!
20:26 16.02.2026
12 Мизиец
20:27 16.02.2026
13 тиквата
ще извадим чекмеджетата и направо в бнб в евро
20:28 16.02.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":България от редовен ИЗНОСИТЕЛ вече е ВНОСИТЕЛ на електроенергия❗
През януари отчита нетен внос от 283 GWh,❗
През февруари, въпреки топлото време и ниското потребление, само за първите 12 дни на месеца отчитаме нетен внос от 209 GWh.🤔❗
Коментиран от #16
20:30 16.02.2026
15 поредния смешник бълнуващ за
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Копейки
20:30 16.02.2026
16 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Къде е проблемът?
Коментиран от #21, #22
20:33 16.02.2026
17 Българин
20:37 16.02.2026
18 Бойко Българоубиец
20:37 16.02.2026
19 Програмист
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Ти цените виждал ли бе гербарино
20:38 16.02.2026
20 Икономист
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Цените останаха същите ама в евро
Коментиран от #24
20:39 16.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Явно не правиш разлика между това ТИ да продаваш и ТИ да купуваш ❗
20:40 16.02.2026
22 Българин
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Бавноразвиващ гербар, проблемът е,че парите изтичат в Гърция и Сърбия вместо да останат в България
20:40 16.02.2026
24 Затова
До коментар #20 от "Икономист":тука е ЛЕВРО !
20:42 16.02.2026
25 ПУТЕРАСТИ
Или избрахте Еврото?
Коментиран от #26
20:43 16.02.2026
26 Верно
До коментар #25 от "ПУТЕРАСТИ":избрахме ЛЕВРОТО !
20:45 16.02.2026
27 Кремълска Шпакла
И накрая Джобовете пълни С
Евро .
Не сме чули и
Една Русофилка
Да си обърне Левовете в Рубли .
Коментиран от #28
20:45 16.02.2026
28 Има
До коментар #27 от "Кремълска Шпакла":Бре :в ЛЕВРО !
20:47 16.02.2026
29 Мафия
20:48 16.02.2026