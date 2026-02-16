Вземете 50% отстъпка за хостинг от

84,5% от левовете вече са изтеглени от обращение

84,5% от левовете вече са изтеглени от обращение

16 Февруари, 2026 20:00 609 29

Паралелно с това в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 7,2 млрд. евро

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Малко повече от две седмици след като еврото официално стана единствено законно платежно средство у нас, процесът по замяната на лева върви по план. Данните към 16 февруари 2026 г. показват, че преходът протича спокойно и без сътресения за финансовата система.

От 1 февруари 2026 г. еврото вече е единствената валута, с която може да се плаща в България. Обмяната на левовете продължава активно, като към средата на месеца извън касите на Българската народна банка остават 4,8 млрд. лева в банкноти и монети. Това означава, че 84,5% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., вече са изтеглени.

Паралелно с това в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 7,2 млрд. евро. Според официалните данни това количество гарантира нормалната работа на платежната система и безпроблемното обслужване както на бизнеса, така и на гражданите.

От централната банка отчитат, че процесът се осъществява в съответствие с нормативната рамка и предварително изготвените оперативни планове. Засега няма индикации за напрежение в банковия сектор или затруднения при разплащанията.


  • 1 ПогрЕбален🖤

    8 10 Отговор
    Заупокойна молитва за България 🙏🍀🤞

    20:03 16.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    11 14 Отговор
    Прехода към евро премина плавно и безболезнено. Копейките са ужасени. България вече е в сърцето на Европа, в Клуба на богатите.

    Коментиран от #6, #19, #20

    20:03 16.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    7 8 Отговор
    Определено с еврото българинът се чувства по добре. Копейките са ужасени.

    Коментиран от #15

    20:07 16.02.2026

  • 4 ха, ха, ха...

    1 3 Отговор
    "...процесът по замяната на лева върви по план."

    Дано не е по същия план като руската СВО.

    20:12 16.02.2026

  • 5 СТИГА БЕ

    2 2 Отговор
    А ДРУГИТЕ 54 % ще ги внесат ли до Петровден

    20:12 16.02.2026

  • 6 МИНУВАЧ

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Плати ли си тока и водата богаташо

    Коментиран от #10

    20:14 16.02.2026

  • 7 БОЛШЕВИК

    9 7 Отговор
    Еврото е поредният пладнешки грабеж за бедните българи!

    20:15 16.02.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    6 5 Отговор
    Значи... от над 30 милиарда лева в обръщение са останали 5
    Значи са изтеглени около 30 милиарда
    Значи срещу 30 милиарда лева са пуснати 7,2 млрд евро или еквивалента на 15тина милиарда лева!

    Значи може да кажем че лева е обменен в съотношение 4:1, а не 1,955 ЧЕСТИТО!!!
    И ДАНО ПОМНИТЕ, КОЙ ВИ ГО НАТРЕСЕ! И ЩО ВИ ОГРАБИХА... ПАК!

    20:16 16.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор
    Българинът е в Шенген и Еврозоната. Свободно пътува, прави бизнес и купува имоти в цяла Европа. Доходите стремглаво се увеличават, България благодентства. И всичко това благодарение на големия държавник и политик от световна класа, признат и уважаван в целия свят, Бойко Борисов. Поклон до земи.

    20:17 16.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "МИНУВАЧ":

    Енергията в момента е супер евтина. 100 евро/мегаватчас, средна цена.

    Коментиран от #14

    20:19 16.02.2026

  • 11 Честито!

    5 4 Отговор
    В превод 84,5% от България е заличена! Няма вече нужда от избори,парламент и правителства! Вътрешната и външната политика на България ще се определя от Урсула и ЕЦБ!

    20:26 16.02.2026

  • 12 Мизиец

    2 1 Отговор
    84,5% от левовете вече са изтеглени от обращение и са дадени на шуробаджанаци, за да продължава генното сътворение - БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК, ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА БАЙ ТОДОРАНЧО!

    20:27 16.02.2026

  • 13 тиквата

    3 1 Отговор
    като отшуми
    ще извадим чекмеджетата и направо в бнб в евро

    20:28 16.02.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    България от редовен ИЗНОСИТЕЛ вече е ВНОСИТЕЛ на електроенергия❗
    През януари отчита нетен внос от 283 GWh,❗
    През февруари, въпреки топлото време и ниското потребление, само за първите 12 дни на месеца отчитаме нетен внос от 209 GWh.🤔❗

    Коментиран от #16

    20:30 16.02.2026

  • 15 поредния смешник бълнуващ за

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Копейки

    20:30 16.02.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Къде е проблемът?

    Коментиран от #21, #22

    20:33 16.02.2026

  • 17 Българин

    1 0 Отговор
    Аз си пазя от всеки

    20:37 16.02.2026

  • 18 Бойко Българоубиец

    1 2 Отговор
    Матриала рива рива и накрая пак ми клекна в краката 😏ГЕРБ ПОБЕДА!

    20:37 16.02.2026

  • 19 Програмист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Ти цените виждал ли бе гербарино

    20:38 16.02.2026

  • 20 Икономист

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Цените останаха същите ама в евро

    Коментиран от #24

    20:39 16.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Явно не правиш разлика между това ТИ да продаваш и ТИ да купуваш ❗

    20:40 16.02.2026

  • 22 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Бавноразвиващ гербар, проблемът е,че парите изтичат в Гърция и Сърбия вместо да останат в България

    20:40 16.02.2026

  • 24 Затова

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Икономист":

    тука е ЛЕВРО !

    20:42 16.02.2026

  • 25 ПУТЕРАСТИ

    2 2 Отговор
    Има те ли още Левчета?

    Или избрахте Еврото?

    Коментиран от #26

    20:43 16.02.2026

  • 26 Верно

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "ПУТЕРАСТИ":

    избрахме ЛЕВРОТО !

    20:45 16.02.2026

  • 27 Кремълска Шпакла

    2 3 Отговор
    Шпакли Шпакли Шпакли

    И накрая Джобовете пълни С
    Евро .

    Не сме чули и
    Една Русофилка
    Да си обърне Левовете в Рубли .

    Коментиран от #28

    20:45 16.02.2026

  • 28 Има

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Кремълска Шпакла":

    Бре :в ЛЕВРО !

    20:47 16.02.2026

  • 29 Мафия

    2 2 Отговор
    Кухо евро като рекламираните го

    20:48 16.02.2026

