Над 86 на сто от левовете са иззети към днешна дата, в гражданите остават около 4,4 млрд. лева

Над 86 на сто от левовете са иззети към днешна дата, в гражданите остават около 4,4 млрд. лева

23 Февруари, 2026 14:16

Над 86 на сто от левовете са иззети към днешна дата, в гражданите остават около 4,4 млрд. лева - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Към 23 февруари над 86 на сто от левовете са иззети и остават още около 4,4 млрд. лева в гражданите, каза Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата по време на брифинг в сградата на Министерския съвет.

Според него преходът от лев към евро е плавен и България е успяла в този процес. Той увери, че институциите ще продължат да работят със същото усърдие, за да не се допуснат нарушения и да предоставят адекватна информация на гражданите, уточни БТА.

Иванов припомни, че двойното обозначаване на цените в левове и в евро остава до 8 август и призова гражданите да сезират контролните органи, ако установят нарушения от страна на търговците.

От началото на годината до 23 февруари в клоновете на „Български пощи“ са извършени над 140 000 операции по обмяна на левове в евро на обща стойност 220 милиона лева, каза той. По думите му има още неизпълнени заявки в клоновете, но процесът тече с малко натоварване. Той призова възрастните хора да не носят в себе си големи суми пари и да внимават кой какво им предлага, и да търсят институциите, където процесът е прозрачен.

В периода 13-18 февруари в Министерството на вътрешните работи са регистрирани 13 нови случая на опити за прокарване на неистински, включително реквизитни евробанкноти, посочи Иванов. Образувани са 5 досъдебни производства за извършено престъпление, регистрирани са 7 преписки и има една проверка за извършено престъпление, добави той. Иззети са общо 117 банкноти, от които 92 са с номинал от 500 евро, 15 с номинал от 100 евро, 4 с номинал от 50 евро и 2 с номинал от 20 евро. По думите му от началото на годината до 18 февруари са регистрирани 143 опита за прокарване на неистински банкноти.

Иванов акцентира, че засилените проверки за спазването на Закона за въвеждането на еврото ще продължат, като извършващите нарушения ще бъдат санкционирани.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 279 проверки и е установила 34 нарушения в периода 13-22 февруари. Комисията е наложила 18 административнонаказателни преписки, издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 8 споразумения, отчете още той.

По думите му приоритетно са извършени проверки за предоставяне на услуги, като са инспектирани заведения за обществено хранене, пекарни, закусвални, салони за фризьорски и козметични услуги, автомивки. КЗП е извършила проверки и на онлайн търговци, като при тях има 34 наказателни постановления, допълни Иванов.

Националната агенция за приходите (НАП) за периода от 10 октомври миналата година до 22 февруари т.г. е извършила над 9570 проверки, в резултат на които са констатирани 547 нарушения на Закона за въвеждането не еврото.

Иванов добави, че в периода 16-22 февруари Българската агенция по безопасност на храните е извършила 575 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница и е издала 32 предписания, 1 акт за административни нарушения и 1 постановление за спиране на дейност.


София / България
  • 1 провинциалист

    13 11 Отговор
    Собствената валута е кръвта на икономиката. Българската икономика е обезкървена на 86%.

    Коментиран от #3

    14:18 23.02.2026

  • 2 Едно умишлено убийство

    12 8 Отговор
    Цените се удвоиха, статистиката ослепя, държавата оглуша, а на ЕЦБ вече им е през ... средата на разклонението.!

    14:21 23.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    "Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
    / Казал го е някой си... Рокфелер /
    Е, дадоха му и НАШИТЕ пари❗

    14:23 23.02.2026

  • 4 в гражданите стотинки

    12 1 Отговор
    при чекмеджарите остават около 4 млрд. лева
    има време да бъдат обменени без да чакат на опашка в бнб

    14:24 23.02.2026

  • 5 БРАВО

    6 7 Отговор
    За лекаства да ги датете тези, които ще се нагушите в България и ЕССР. А евроатлантиците да дадат всичкото си евро за лекарснва. Щото нали знаете, в А отбора ще играем, ще сме в центъра на евpoгейската икономика и други празни приказки за ползите.

    Коментиран от #33

    14:25 23.02.2026

  • 6 Родшилд и Епщайнци бързат да ги приберат

    8 6 Отговор
    И да ги унищожат, все пак вече придобиха територията и робите в нея без да пукне една пушка и без един революционен комитет като тези на Левски, Ботев и другите ни революционери да бъде сформиран

    14:26 23.02.2026

  • 7 Българин

    6 3 Отговор
    О, боже!
    С хиляди ножа
    прободен народ.
    Затъпен, унижен,
    по-низш и от роба
    въсгана и писа
    със своите кърви .
    СВОБОДЕН!

    Гео Милев

    Коментиран от #34

    14:28 23.02.2026

  • 8 Ако утре частна банка на Родшилд

    9 8 Отговор
    ...реши да не ви преведе частната си купонна валута "евро", кой ще ви плати заплатите и пенсиите бе, роби и предатели на родината си!?

    14:28 23.02.2026

  • 9 Димитър общия

    5 8 Отговор
    Притежател съм на малко магазинче в Чирпан. При мен все още може да се плаща в левове, освен това връщам и ресто в лева. Не на гейрото!

    14:28 23.02.2026

  • 10 Ако утре робите на територията

    3 7 Отговор
    ..не приемат поредната брюкселско- родшилдска заповед за нов техен закон и не го гласуват предателите в дупките на продънениър някогашни горди жълти павета, Родшилд ще само с едно нареждане е в състояние да блокира превеждането на всички заплати и пенсии в бълХарията му, която придоби....давате ли си сметка в ква зависимост вкараха народа от тия епщайнови убийци на деца и вече доказани в пуснатите досиета канибали , ядящи чивешка/ детска плът!?

    14:33 23.02.2026

  • 11 Кабакрадев

    5 0 Отговор
    Ох,какво да правим с торбите в избата......то много нещо.........

    14:33 23.02.2026

  • 12 Даа!

    7 7 Отговор
    Нещо съвсем оредяха в сайтовете,ликуващите поддръжници на еврозоната . Що така бе,Миме? Няма и два месеца,както ви го нафърфориха до сливиците.Все още топите натрупаната мазнинка,докато беше левчето.Нещо отъня портмонето,а? И във преносен смисъл,и буквално.Заплатка: делено на две.Сложиш ги в портфейла,не личи че има вътре пари!Развалиш 50 кинта в магазина,излизаш с една торба и ресто някоя банкнота от десет евро и жълтури една шепа.Който на другия ден са се стопили навън ,още на закуска с първото кафе.А това реално са Сто лева,бе гламари.Сто лева!

    Коментиран от #18

    14:34 23.02.2026

  • 14 Левът

    9 4 Отговор
    замина, тоя казус е приключен. Не разбирам защо копейките още реват по лева, няма ли най-накрая да ви спуснат нови опорки, примерно как руските окупатори в Купянск все още не били унищожени напълно,хехехе

    Коментиран от #15

    14:37 23.02.2026

  • 15 Ще е приключен когато

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "Левът":

    ..бъде убит и последния българин, сорос- подлого

    Коментиран от #27

    14:39 23.02.2026

  • 18 Абсолютно, млъкнаха щото

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Даа!":

    ...и сметките им за ток почнаха да стават магически по 350 евро-700 лева ...Ама това е още началото , в тикток се върти видео на кмета на Блачик, без да питат никой от общината, им откраднали за една нощ общинската болница, санирана наскоро с пари на общината, и вече я обявили некви за приватизирана и "частна"...Гледам по епщайн- телевизиите са плъзнали мръсни плъхове да агитират за частно здравно осигуряване ..А сетете се какво следва, "приватизация" и на последните остатъци държавно на територията, те са собственост на родшилд вече, доста ви търпяха с държавни болници, училища, държавно Сравни осигуряване, държавен общински транспорт

    14:44 23.02.2026

  • 22 Тия предатели бг емигрантите

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Игра на Рулетка":

    Дългсе чувстваха богаташи, идват тука обменят евро, долари в левове, правеха се на богаташи, ама сега им свърши и на тях далаверата, след като предадоха държавата си, няма и да се връщат вече тука, нямат далавера от това вече..Имам приятели от 20 години в чужбина, това не са българи вече по самосъзнание, те се чувстват повече американци, англичани и е много дразнещо да ги слушаш какви ги говорят с примирите си вече мозъци

    14:53 23.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Младен

    5 0 Отговор
    Какво беше това лев?

    Коментиран от #32

    15:06 23.02.2026

  • 31 Костадин Костадинов

    6 0 Отговор
    обръщайте в рупли!

    15:08 23.02.2026

  • 33 от дзурлатати

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "БРАВО":

    впазватати

    15:11 23.02.2026

  • 34 ко стаа

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    с гейо милеф?

    15:12 23.02.2026

  • 35 един

    3 1 Отговор
    Това са мръсни пари, които ще бъдат изпрани чрез купуването на избори.

    15:23 23.02.2026

  • 39 Гончо Цанев 🥸

    0 0 Отговор
    Останалите 14 процента левове никога няма да бъдат изтеглени, защото последователите на Копейкин ще си ги пазят вечно, зашити в дюшеците им.

    16:27 23.02.2026

  • 40 Бели пари

    0 0 Отговор
    за черни дни....

    17:25 23.02.2026

