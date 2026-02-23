Над 86 на сто от левовете са иззети към днешна дата, в гражданите остават около 4,4 млрд. лева

Към 23 февруари над 86 на сто от левовете са иззети и остават още около 4,4 млрд. лева в гражданите, каза Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата по време на брифинг в сградата на Министерския съвет.
Според него преходът от лев към евро е плавен и България е успяла в този процес. Той увери, че институциите ще продължат да работят със същото усърдие, за да не се допуснат нарушения и да предоставят адекватна информация на гражданите, уточни БТА.
Иванов припомни, че двойното обозначаване на цените в левове и в евро остава до 8 август и призова гражданите да сезират контролните органи, ако установят нарушения от страна на търговците.
От началото на годината до 23 февруари в клоновете на „Български пощи“ са извършени над 140 000 операции по обмяна на левове в евро на обща стойност 220 милиона лева, каза той. По думите му има още неизпълнени заявки в клоновете, но процесът тече с малко натоварване. Той призова възрастните хора да не носят в себе си големи суми пари и да внимават кой какво им предлага, и да търсят институциите, където процесът е прозрачен.
В периода 13-18 февруари в Министерството на вътрешните работи са регистрирани 13 нови случая на опити за прокарване на неистински, включително реквизитни евробанкноти, посочи Иванов. Образувани са 5 досъдебни производства за извършено престъпление, регистрирани са 7 преписки и има една проверка за извършено престъпление, добави той. Иззети са общо 117 банкноти, от които 92 са с номинал от 500 евро, 15 с номинал от 100 евро, 4 с номинал от 50 евро и 2 с номинал от 20 евро. По думите му от началото на годината до 18 февруари са регистрирани 143 опита за прокарване на неистински банкноти.
Иванов акцентира, че засилените проверки за спазването на Закона за въвеждането на еврото ще продължат, като извършващите нарушения ще бъдат санкционирани.
Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 279 проверки и е установила 34 нарушения в периода 13-22 февруари. Комисията е наложила 18 административнонаказателни преписки, издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 8 споразумения, отчете още той.
По думите му приоритетно са извършени проверки за предоставяне на услуги, като са инспектирани заведения за обществено хранене, пекарни, закусвални, салони за фризьорски и козметични услуги, автомивки. КЗП е извършила проверки и на онлайн търговци, като при тях има 34 наказателни постановления, допълни Иванов.
Националната агенция за приходите (НАП) за периода от 10 октомври миналата година до 22 февруари т.г. е извършила над 9570 проверки, в резултат на които са констатирани 547 нарушения на Закона за въвеждането не еврото.
Иванов добави, че в периода 16-22 февруари Българската агенция по безопасност на храните е извършила 575 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница и е издала 32 предписания, 1 акт за административни нарушения и 1 постановление за спиране на дейност.
1 провинциалист
Коментиран от #3
14:18 23.02.2026
2 Едно умишлено убийство
14:21 23.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "провинциалист":"Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
/ Казал го е някой си... Рокфелер /
Е, дадоха му и НАШИТЕ пари❗
14:23 23.02.2026
4 в гражданите стотинки
има време да бъдат обменени без да чакат на опашка в бнб
14:24 23.02.2026
5 БРАВО
Коментиран от #33
14:25 23.02.2026
6 Родшилд и Епщайнци бързат да ги приберат
14:26 23.02.2026
7 Българин
С хиляди ножа
прободен народ.
Затъпен, унижен,
по-низш и от роба
въсгана и писа
със своите кърви .
СВОБОДЕН!
Гео Милев
Коментиран от #34
14:28 23.02.2026
8 Ако утре частна банка на Родшилд
14:28 23.02.2026
9 Димитър общия
14:28 23.02.2026
10 Ако утре робите на територията
14:33 23.02.2026
11 Кабакрадев
14:33 23.02.2026
12 Даа!
Коментиран от #18
14:34 23.02.2026
13 Бог е Българин
1. "Жреците на Изида и Озирис ми разкриха тайните си. Аз имах за свой бог - любовта и вдъхновен от любов - аз пях, говорих и победих."
2. "Да си свободен, това значи да си господар, а да си господар, това значи да изтичаш от любовта."
3. "Победи раздвояването и ще победиш смъртта."
4. "Ти си пламък. Ти трябва да се разрастваш ежедневно. Пламъкът е ключът на живота."
5. "Има само една власт, само един Бог и само един Учител и ти можеш да го откриеш само чрез пламъка."
6. "Тайната на съпруг и съпруга е известна само на посветените. Тази тайна е скрита от хората. Тази тайна е скрита в пламъка."
7. "Посветените са същества на пламъка."
8. "Който намери любовта - той намира пламъка. Той се слива с него и се освобождава от печалната пропаст на преражданията."
9. "В разгръщането на пламъка е всяко истинско постижение."
10. "Истинската любов, това е неизменният етер, а чистото сърце се превръща в пламтящо слънце. Такова всъщност е сърцето на Бога."
11. "Пламъка е който възпроизвежда в нас Божественото."
12. "Истините, това са силите на светлината."
13. "Божествеността е вечна и безкрайна, а човечността е крайна."
14. "Всички са произлезли от свещеният пламък, който е първоначалната светлина."
15. "Космическата идея е пламтящ огън. Духовете са огън от огъня - пламък от пламъка и един ден те ще светнат и ще станат като пламъци. Ще разкъсат илюзията и ще възкръснат по-живи от всеки друг път във висин
14:34 23.02.2026
14 Левът
Коментиран от #15
14:37 23.02.2026
15 Ще е приключен когато
До коментар #14 от "Левът":..бъде убит и последния българин, сорос- подлого
Коментиран от #27
14:39 23.02.2026
16 Луда главо
Не е тъй мъчително давенето -
а опитът да се изскочи.
Удавникът - казват - три пъти
с лице - към небето сочи.
И после потъва завинаги -
в тази ужасна бездна,
където сам Бог го прегръща -
и всяка надежда изчезва.
14:40 23.02.2026
17 Игра на Рулетка
14:42 23.02.2026
18 Абсолютно, млъкнаха щото
До коментар #12 от "Даа!":...и сметките им за ток почнаха да стават магически по 350 евро-700 лева ...Ама това е още началото , в тикток се върти видео на кмета на Блачик, без да питат никой от общината, им откраднали за една нощ общинската болница, санирана наскоро с пари на общината, и вече я обявили некви за приватизирана и "частна"...Гледам по епщайн- телевизиите са плъзнали мръсни плъхове да агитират за частно здравно осигуряване ..А сетете се какво следва, "приватизация" и на последните остатъци държавно на територията, те са собственост на родшилд вече, доста ви търпяха с държавни болници, училища, държавно Сравни осигуряване, държавен общински транспорт
14:44 23.02.2026
19 Игра на Рулетка
Коментиран от #22
14:46 23.02.2026
20 Игра на Рулетка
14:50 23.02.2026
21 Майчице Свята
14:52 23.02.2026
22 Тия предатели бг емигрантите
До коментар #19 от "Игра на Рулетка":Дългсе чувстваха богаташи, идват тука обменят евро, долари в левове, правеха се на богаташи, ама сега им свърши и на тях далаверата, след като предадоха държавата си, няма и да се връщат вече тука, нямат далавера от това вече..Имам приятели от 20 години в чужбина, това не са българи вече по самосъзнание, те се чувстват повече американци, англичани и е много дразнещо да ги слушаш какви ги говорят с примирите си вече мозъци
14:53 23.02.2026
23 Майчице Свята
14:53 23.02.2026
24 Майчице Свята
Най-осърдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век.
14:54 23.02.2026
25 Майчице Свята
Паисий знаейки идеите на Евгени се обръща към него с думите "Ооо Неразумний Юроде, защо се срамиш да се наречеш Българин?" Не към някой друг, а именно към Идеологията на Евгени за извращение към Българската История изказва тези думи.... Та и затова днеска можем да се обърнем към паричните историографи, любовници на евраци, на фалшифициране на Българската История в БАН.... с думите: "Ооо Юроди в БАН, защо се срамите да се наречете Българи и Любовници на Българския Лев?
14:55 23.02.2026
26 Майчице Свята
14:57 23.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Майчице Свята
15:00 23.02.2026
29 Младен
Коментиран от #32
15:06 23.02.2026
30 Майчице Свята
ПАВЕЛ=ЛЕПАВ=Люпов=Любов. ЛЮБОВ=БОВЮЛ=Бавел=Павел - който е всички т. нар. "римски императори" от Нерон, Тит Флавий Веспасиан=Marcus Ulpius Trajnus=Publius Aelius Traianus Hadrianus=Titus Aurelius Fulvus Boionius Arreius Antonius Pius до Gaius Aurelius Diocletianus, който е Кан и Цар Авитохол (33 -333), дето живя на Земята реално 300 години, и се качи "Горе" през 333 година напълно реален и всевластен като Свети Павел, оттогава досега Шеф на небесното Светейшество! Бог е Българин!
15:06 23.02.2026
31 Костадин Костадинов
15:08 23.02.2026
32 Майчице Свята
До коментар #29 от "Младен":Знаете ли колко струва престижната международна награда „Карл Велики“ за влизане в пещерата на Урсула фон дер Лайен? Отговор: Само Българският Лъв - Банков Лев може да прескочи космърлака на Урсула фон дер Лайен и да влезе в пещерата и да я превземе, така както нашите пра, пра Българи са живеели по пещерите! Едно време когато ние Българите сме живеели по Пещерите, по Европа са живеели и Лъвове. Защо сега ги няма? Понеже всички Лъвове са били избити в Европа по време на Гладиаторски Борби. И сега именно искат да заличат Българският Лев - Последния спомен за Българина Герой - Гладиатор Спартак - роден около река Марица и оженен за съпруга Маруца по време на Бой на Гладиаторска Арена с Лъвове!
15:09 23.02.2026
33 от дзурлатати
До коментар #5 от "БРАВО":впазватати
15:11 23.02.2026
34 ко стаа
До коментар #7 от "Българин":с гейо милеф?
15:12 23.02.2026
35 един
15:23 23.02.2026
36 Майчице Свята
15:31 23.02.2026
37 Майчице Свята
15:39 23.02.2026
38 Майчице Свята
Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти
15:42 23.02.2026
39 Гончо Цанев 🥸
16:27 23.02.2026
40 Бели пари
17:25 23.02.2026