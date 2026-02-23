Над 86 на сто от левовете са иззети към днешна дата, в гражданите остават около 4,4 млрд. лева

Към 23 февруари над 86 на сто от левовете са иззети и остават още около 4,4 млрд. лева в гражданите, каза Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата по време на брифинг в сградата на Министерския съвет.

Според него преходът от лев към евро е плавен и България е успяла в този процес. Той увери, че институциите ще продължат да работят със същото усърдие, за да не се допуснат нарушения и да предоставят адекватна информация на гражданите, уточни БТА.

Иванов припомни, че двойното обозначаване на цените в левове и в евро остава до 8 август и призова гражданите да сезират контролните органи, ако установят нарушения от страна на търговците.

От началото на годината до 23 февруари в клоновете на „Български пощи“ са извършени над 140 000 операции по обмяна на левове в евро на обща стойност 220 милиона лева, каза той. По думите му има още неизпълнени заявки в клоновете, но процесът тече с малко натоварване. Той призова възрастните хора да не носят в себе си големи суми пари и да внимават кой какво им предлага, и да търсят институциите, където процесът е прозрачен.

В периода 13-18 февруари в Министерството на вътрешните работи са регистрирани 13 нови случая на опити за прокарване на неистински, включително реквизитни евробанкноти, посочи Иванов. Образувани са 5 досъдебни производства за извършено престъпление, регистрирани са 7 преписки и има една проверка за извършено престъпление, добави той. Иззети са общо 117 банкноти, от които 92 са с номинал от 500 евро, 15 с номинал от 100 евро, 4 с номинал от 50 евро и 2 с номинал от 20 евро. По думите му от началото на годината до 18 февруари са регистрирани 143 опита за прокарване на неистински банкноти.

Иванов акцентира, че засилените проверки за спазването на Закона за въвеждането на еврото ще продължат, като извършващите нарушения ще бъдат санкционирани.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 279 проверки и е установила 34 нарушения в периода 13-22 февруари. Комисията е наложила 18 административнонаказателни преписки, издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 8 споразумения, отчете още той.

По думите му приоритетно са извършени проверки за предоставяне на услуги, като са инспектирани заведения за обществено хранене, пекарни, закусвални, салони за фризьорски и козметични услуги, автомивки. КЗП е извършила проверки и на онлайн търговци, като при тях има 34 наказателни постановления, допълни Иванов.

Националната агенция за приходите (НАП) за периода от 10 октомври миналата година до 22 февруари т.г. е извършила над 9570 проверки, в резултат на които са констатирани 547 нарушения на Закона за въвеждането не еврото.



Иванов добави, че в периода 16-22 февруари Българската агенция по безопасност на храните е извършила 575 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница и е издала 32 предписания, 1 акт за административни нарушения и 1 постановление за спиране на дейност.