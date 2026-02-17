Журналистът Стоян Нешев посочи, че къщата в Българи е била важна за Калушев и организацията му

Със сигурност има и други видеозаписи по случая "Петрохан - Околчица", а хората искат да "пробият" официалната версия, тъй като не вярват в нея. Това каза криминалният журналист на NOVA Стоян Нешев в студиото на "Здравей, България".
По думите му в показанията си момичето, което е било заедно с Калушев и двамата му спътници в кемпера, е споделило, че именно къщата в село Българи е била ключова за него и организацията му. "Детето разказва, че предишните собственици на имота са си тръгнали, защото къщата била обладана. Така му е казано от Калушев", обясни Нешев.
И добави, че Деян Илиев е основен свидетел, тъй като е открил телата на тримата мъже край хижата, а от това следва, че е трябвало да му бъде наложена забрана да напуска страната.
Според него е странно, че не е съобщил на жена си за зловещата находка, но през цялото време е поддържал връзка с баща си.
"Предполагам, че разследването е към края си - тъй като прокуратурата вече изпрати материалите в парламента. Досега това не се е случвало, казусът е едва на две седмици. Води се и досъдебно производство срещу длъжностни лица, тази информация остана недостатъчно коментирана", отбеляза журналистът.
На свой ред журналистът от БНР Николай Христов смята, че свидетелските показания показват индивидуалното възприятие и всеки мисли, че е прав за себе си. "Записите от видеокамерите могат да докажат какво се е случило. Те са най-чистият свидетел, при тях няма страх. Според мен има и други записи от хижата, които трябва да бъдат разкрити. Освен това би следвало да бъдат изнесени чатове от приложения на телефоните на убитите. Важен е и кемперът, обикалял из страната в продължение на няколко дни", коментира Христов.
Той се пита защо шестимата мъже са загубили живота си на различни места - кое е налагало едните да бъдат убити на "Петрохан", а другите край Околчица. "Показанията са изключително разхвърляни. Всеки спазва определена линия, а цялата дискусия е изключително поляризирана. Не се съобщава какво е открито в телефоните на замесените в случая. Мъжът, открил телата на "Петрохан", е в качеството си на свидетел, така че не му е забранено да пътува. Не мисля, че хората от НАКЗТ са били вербувани в ДАНС, но може да са давали сведения. Не е имало щатно сътрудничество", смята Христов.
По думите му, ако се стигне до международно разследване, възможно е информацията, която им бъде предоставена, да е ограничена до голяма степен.
1 Имали са култ към Путин
Коментиран от #2, #4, #15
10:22 17.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бен Гън
Коментиран от #10
10:24 17.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Димка Налбантова
До коментар #2 от "Да и те като Путин":Да но това не е противозаконно
Виждаме че и диктатори го Правят и то явно
10:26 17.02.2026
7 Кемпера бате
10:26 17.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пламен
10:30 17.02.2026
10 Това е
До коментар #3 от "Бен Гън":Истината.
10:30 17.02.2026
11 Данев
10:31 17.02.2026
12 Панайотов
Коментиран от #38
10:31 17.02.2026
13 Сила
10:32 17.02.2026
14 Пич
10:32 17.02.2026
15 Тежса били истински пасивни русофили
До коментар #1 от "Имали са култ към Путин":Зами със задният си двор са атакували
10:33 17.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ходели с държанките по базите
10:38 17.02.2026
18 Някой
10:40 17.02.2026
19 Вижте
Коментиран от #22
10:41 17.02.2026
20 майките и бащите на 6 мата
10:42 17.02.2026
21 бихте ли пояснили
10:43 17.02.2026
22 Хахаха
До коментар #19 от "Вижте":И коя е тази силна престъпна организация😀, по-силна от държавата няма!
Коментиран от #40
10:43 17.02.2026
23 Вижте
10:48 17.02.2026
24 Иво
10:49 17.02.2026
25 До Хахаха
10:54 17.02.2026
26 Ясен
Никога не бих се сетил, машалла, ашколсун, аферим.
10:58 17.02.2026
27 Станчев
11:02 17.02.2026
28 защо са го задържали деан
11:11 17.02.2026
29 Да се знае
11:24 17.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Зло под слънцето
11:24 17.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Служител- разносвач
11:39 17.02.2026
35 А какво
11:45 17.02.2026
36 зрител
11:45 17.02.2026
37 Шишарката
11:55 17.02.2026
38 така е
До коментар #12 от "Панайотов":аз постоянно това повтарям защо не ни показват другите записи сигурно още търсят специалист да направи монтажа на видеото как се “самоубиват” ако покажат записите ще се види кой е извадил телата от хижата !!!
11:57 17.02.2026
39 Емигрант
11:59 17.02.2026
40 тази която
До коментар #22 от "Хахаха":управлява държавата ни…
12:03 17.02.2026