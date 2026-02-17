Новини
Журналистът Стоян Нешев посочи, че къщата в Българи е била важна за Калушев и организацията му

17 Февруари, 2026 10:21 2 109 40

Деян Илиев е основен свидетел, тъй като е открил телата на тримата мъже край хижата, а от това следва, че е трябвало да му бъде наложена забрана да напуска страната

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със сигурност има и други видеозаписи по случая "Петрохан - Околчица", а хората искат да "пробият" официалната версия, тъй като не вярват в нея. Това каза криминалният журналист на NOVA Стоян Нешев в студиото на "Здравей, България".

По думите му в показанията си момичето, което е било заедно с Калушев и двамата му спътници в кемпера, е споделило, че именно къщата в село Българи е била ключова за него и организацията му. "Детето разказва, че предишните собственици на имота са си тръгнали, защото къщата била обладана. Така му е казано от Калушев", обясни Нешев.

И добави, че Деян Илиев е основен свидетел, тъй като е открил телата на тримата мъже край хижата, а от това следва, че е трябвало да му бъде наложена забрана да напуска страната.

Според него е странно, че не е съобщил на жена си за зловещата находка, но през цялото време е поддържал връзка с баща си.

"Предполагам, че разследването е към края си - тъй като прокуратурата вече изпрати материалите в парламента. Досега това не се е случвало, казусът е едва на две седмици. Води се и досъдебно производство срещу длъжностни лица, тази информация остана недостатъчно коментирана", отбеляза журналистът.

На свой ред журналистът от БНР Николай Христов смята, че свидетелските показания показват индивидуалното възприятие и всеки мисли, че е прав за себе си. "Записите от видеокамерите могат да докажат какво се е случило. Те са най-чистият свидетел, при тях няма страх. Според мен има и други записи от хижата, които трябва да бъдат разкрити. Освен това би следвало да бъдат изнесени чатове от приложения на телефоните на убитите. Важен е и кемперът, обикалял из страната в продължение на няколко дни", коментира Христов.

Той се пита защо шестимата мъже са загубили живота си на различни места - кое е налагало едните да бъдат убити на "Петрохан", а другите край Околчица. "Показанията са изключително разхвърляни. Всеки спазва определена линия, а цялата дискусия е изключително поляризирана. Не се съобщава какво е открито в телефоните на замесените в случая. Мъжът, открил телата на "Петрохан", е в качеството си на свидетел, така че не му е забранено да пътува. Не мисля, че хората от НАКЗТ са били вербувани в ДАНС, но може да са давали сведения. Не е имало щатно сътрудничество", смята Христов.

По думите му, ако се стигне до международно разследване, възможно е информацията, която им бъде предоставена, да е ограничена до голяма степен.


  • 1 Имали са култ към Путин

    3 21 Отговор
    И Руският Мирр

    Коментиран от #2, #4, #15

    10:22 17.02.2026

  • 3 Бен Гън

    29 0 Отговор
    И шестимата са убити по едно и също време от човек на който са имали доверие и добре са познавали. Всичко останало е лъжа и замитане на улики.

    Коментиран от #10

    10:24 17.02.2026

  • 6 Димка Налбантова

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Да и те като Путин":

    Да но това не е противозаконно
    Виждаме че и диктатори го Правят и то явно

    10:26 17.02.2026

  • 7 Кемпера бате

    21 2 Отговор
    Което действие само по себе си е безумие! Превозното средство, в което твърдят, че има двойно убииство и самоубииство, вместо да бъде натоварено на платформа и отнесено в съответната следствена служба, бива откарано на собствен ход.

    10:26 17.02.2026

  • 9 Пламен

    20 4 Отговор
    Международно разследване няма да има. Герб и техните милюцинери много неща имат да крият. затова и ДАНС нищо не казват месец, само крит истината.

    10:30 17.02.2026

  • 10 Това е

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Гън":

    Истината.

    10:30 17.02.2026

  • 11 Данев

    25 2 Отговор
    жертвите оставят наполовина ремонт на къщата в Българене, и заминават по спешност за Петрохан, за да се "самоубият" , ВЕрвайте им ! Да идва ФБР и да се свършва с тази мъка

    10:31 17.02.2026

  • 12 Панайотов

    20 0 Отговор
    Лесно е да бъдат успокоени страстите - да се предоставят записите за целия ден от същата камера, от която пуснаха кратко видео. Би трябвало да се вижда самоубийство/убийство. Но записи в оригинал. А не такива монтирани в ДАНС-ГЕРБ-НН.

    Коментиран от #38

    10:31 17.02.2026

  • 13 Сила

    8 12 Отговор
    Къщата в Българи...." е модерен провинциален имот , подходящ за финансово състоятелни млади хора от Ай Ти сектора , с активен начин на живот и любители на приключения ".... за контакти Недвижими имоти"Педелай Ай Лама " Царево

    10:32 17.02.2026

  • 14 Пич

    15 3 Отговор
    Казах ви защо на различни места! Разделили са ги за по малка съпротива при екзекуцията, като дори са ги излъгали, че ще им простят! Нещо като - Вие тримата чакате тук, а другите трима идват с нас, и ако ни покажат къде сте скрили парите, или каквото е там, ще ви простим! Разбира се, не са имали намерение да прощават!!! А къщата завършва маршрут - от хижата, до морето!

    10:32 17.02.2026

  • 15 Тежса били истински пасивни русофили

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Имали са култ към Путин":

    Зами със задният си двор са атакували

    10:33 17.02.2026

  • 17 ходели с държанките по базите

    8 8 Отговор
    4 г обикаляли света . дърпали пари . после дългове . накрая се избили . явно разумът ги е напуснал . нито някой ги преследвал . нито някой ги е изнудвал . няма данни . така не може да се разбере защо са си посегнали . няма следи от килъри . при петров имаше . имаше и свидетели . колело, маска, пушка . хем има десетки камери . хем изгорели . мал шанс . умственото ниво е било доста ниско .

    10:38 17.02.2026

  • 18 Някой

    4 2 Отговор
    Нарочно е пуснат за да бъде само убит.

    10:40 17.02.2026

  • 19 Вижте

    14 4 Отговор
    Според мен тия хора са убити от много силна престъпна организация, разполагаща с информация и връзки на високо ниво, на която са пречили ! Точно затова символично тримата в хижата са поставени до кучешката колиба (пазачи, охранители), а шефът им е убит на Околчица (идеалистичен лидер) ! Връзката им с ДАНС навярно е била в стил взаимопомощ, а религиозната и хомосексуална ориентация на някои от тях, е нещо странично, нямащо значение за дейността и смъртта им ! Защо на две различни места - много просто, защото нарочно е издебнат момент, когато не са заедно, за да бъде по-лесно на убийците !

    Коментиран от #22

    10:41 17.02.2026

  • 20 майките и бащите на 6 мата

    5 7 Отговор
    им влияели . когато станало много жега, те към тях се обаждали . мамини синчета . лабилна психика . може да перели пари . 8 милиона за 4 години са взели и са похарчили . бая лукс за 6 будисти и еколози . а те били влюбени помежду си .

    10:42 17.02.2026

  • 21 бихте ли пояснили

    1 3 Отговор
    Какво ще постигне "забрана да напуска страната"" за свидетел?!? Вероятно когато отново намери трима мъртви мъже НЯМА да звъни на 112 , или....... Пояснете , моля Ви !

    10:43 17.02.2026

  • 22 Хахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Вижте":

    И коя е тази силна престъпна организация😀, по-силна от държавата няма!

    Коментиран от #40

    10:43 17.02.2026

  • 23 Вижте

    9 1 Отговор
    На записа от вечерта вляво в далечината (на пътя) се вижда силна светлина (навярно от фарове), която не е от горящия в сградата огън ! Отделно точно преди тримата (неизвестни) подпалвачи да влязат с прожектори през главния вход в хижата, някъде отвътре или настрани се чува ясно единичен изстрел. Така че тезата за самоубийство е абсолютно несъстоятелна !

    10:48 17.02.2026

  • 24 Иво

    8 3 Отговор
    Международно разследване дрън дрън... ДАНС прикриха следите още преди Деянчо да ги е видял....

    10:49 17.02.2026

  • 25 До Хахаха

    4 9 Отговор
    Ако беше извършено от държавни служби, нянаше да има нужда от символика, а тук тя е очевидна ! Мафиотски символики досега съм виждал да използва само руската държава, тъй като тя е построена на мафиотски принцип !

    10:54 17.02.2026

  • 26 Ясен

    1 2 Отговор
    Това са гениални прозрения на велик ум.
    Никога не бих се сетил, машалла, ашколсун, аферим.

    10:58 17.02.2026

  • 27 Станчев

    4 3 Отговор
    А бе всички питат защо ДАНС са били първи на мястото, а никой не пита преди убийството или след това са отишли.

    11:02 17.02.2026

  • 28 защо са го задържали деан

    2 2 Отговор
    дава сигнал за 3 умрели и пожар . каква глупост . той ли да ги убие . нали има аутопсии , записи от камери . мислели че той ги нападнал и убил . и го арестували за 24 часа . той и жена му били от мексико . като дойде момченце и я показвали лолита . разказвала за ел чапо . тя и жената на ел чапо беше красива .

    11:11 17.02.2026

  • 29 Да се знае

    2 3 Отговор
    Стълбичката в ченгеджийска България е следната охранител, шеф на МВР, кмет на столицата, министър председател

    11:24 17.02.2026

  • 31 Зло под слънцето

    5 2 Отговор
    Не се появиха записи от камерите на самото самоубийство. Защо? Защото явно няма такива. Имало ли е спиране на електричеството или нещо друго смущаващо, защото първата работа на престъпници/убийци е да предотвратят записи на действията им. Ще има ли отговор? Докато няма, съмненията остават!

    11:24 17.02.2026

  • 34 Служител- разносвач

    2 0 Отговор
    Търсим доказателства (делото Magypo.)Петроханците не оказаха съдействие и съответно .Сега ще търсим и тези който са по институциите каито са били свързани с тях за да ги бумнем ако не ни съдействат.Март наближава а реални факти по делото Мадуро липсват.А за телефоните знаем и ще трябва да ни се предадат за експертиза.Ще ги декодираме но няма да ги върнем,като този дето беше на Алексей.Така че,който не ни съдейства ще си е сам виновен Имаме всичко необходимо и хора който да свършат "работата". Доказателства ни трябват макар и изфабрикувани а не балалайкане.Нямат никакво значение фактите.Дерзайте.

    11:39 17.02.2026

  • 35 А какво

    0 0 Отговор
    става със следата с извънземните? Работи ли се по нея или прикриват всичко?

    11:45 17.02.2026

  • 36 зрител

    2 0 Отговор
    заформя се канал....

    11:45 17.02.2026

  • 37 Шишарката

    1 1 Отговор
    Тихо да не чуе някой как са изчезнали кила бело под контрола да не казваме кой и тъй кат стани...

    11:55 17.02.2026

  • 38 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Панайотов":

    аз постоянно това повтарям защо не ни показват другите записи сигурно още търсят специалист да направи монтажа на видеото как се “самоубиват” ако покажат записите ще се види кой е извадил телата от хижата !!!

    11:57 17.02.2026

  • 39 Емигрант

    1 0 Отговор
    Първо, защо Христов казва : - "...кое налагало едните да бъдат УБИТИ на "Петрохан", а другите на "Околчица", не казва "САМОУБИЛИ СА СЕ" ? След като прокуратурата вече е изпратила материалите в НС, защо не се покажат вече всички записи на населението, а продължават да се крият ? Това което е показано в едно клипче с весело играещо се куче нищо не доказва за предстоящо самоубийство и пожар ! Шестимата са разстреляни, не са се самоубили и извършителите или извършителят не са много умни, замесен е ДАНС щом толкова усърдно крие истинските доказателства за убийството ! Трябва да разследват чужди експерти това масово УБИЙСТВО !

    11:59 17.02.2026

  • 40 тази която

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хахаха":

    управлява държавата ни…

    12:03 17.02.2026

