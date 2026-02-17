Д-р Петър Берон за "Петрохан": Няма нито един случай на самоубийство при пещерняците

„Няма нито един случай на самоубийство при пещерняците. Пещерняците не изпадат в депресия. Пещерняците са активни хора. Няма досега случай пещерняци да са продавачи на дрога. Няма досега случай пещерняци да са педофили.“ Това каза зоологът и спелеологът д-р Петър Берон, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Д-р Берон направи коментара си на базата на своята над 70-годишна практика, свързана с изучаването на пещерите. Той допълни, че спелеолозите са особен вид хора, които полагат големи усилия за изучаването на географията на България и други страни.
„Този спорт, който е и наука, е опасен, ако не спазваш правилата. Второ е много полезна дейност, защото повишава познанията за България. Почти нищо няма какво да се открива на земята, но под нея нещата не стоят така. Под земята има още много големи галерии, криещи много неизвестни“, каза още гостът.
По думите на зоолога пещернячеството е благородна дейност, която не носи много средства, а рисковете са големи и за да я върши човек, то той трябвало действително да е посветен на нея.
Зоологът подчерта, че през клубовете са преминали хиляди хора и досега не е регистриран нито един такъв инцидент. Той обясни, че пещерняците са активни личности, които разчитат изцяло един на друг за оцеляването си под земята и колективната отговорност изключва подобни действия.
Берон изрази скептицизъм относно твърденията за функционирането на „духовно училище“ в района на инцидента. Той припомни, че образователните структури у нас се регулират от държавата, а будизмът като учение не проповядва насилие или самоубийствени актове.
Относно информацията за открито голямо количество оръжие, ученият прехвърли отговорността към разследващите органи и тези, които са издали разрешителните. Според него опазването на защитените зони и контролът над бракониерите е задължение на държавните служби, а не на въоръжени граждански патрули.
Д-р Берон акцентира и върху научния принос на спелеологията за географията на България. Той даде пример с проучванията в най-дълбоката пропастна система у нас – „Колкина дупка“, където картографираните галерии вече надхвърлят 20 километра.
В разговора бившият председател на СДС направи паралел и с политическата обстановка в страната. Той разкритикува острата алчност в обществото и бързата трансформация на хора от бившите комунистически служби в лоялни натовци.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
