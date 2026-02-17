Новини
Д-р Петър Берон за "Петрохан": Няма нито един случай на самоубийство при пещерняците

17 Февруари, 2026 12:25 3 005 68

Пещерняците не изпадат в депресия, припомни ученият

Д-р Петър Берон за "Петрохан": Няма нито един случай на самоубийство при пещерняците - 1
Снимка: Евроком
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Няма нито един случай на самоубийство при пещерняците. Пещерняците не изпадат в депресия. Пещерняците са активни хора. Няма досега случай пещерняци да са продавачи на дрога. Няма досега случай пещерняци да са педофили.“ Това каза зоологът и спелеологът д-р Петър Берон, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Д-р Берон направи коментара си на базата на своята над 70-годишна практика, свързана с изучаването на пещерите. Той допълни, че спелеолозите са особен вид хора, които полагат големи усилия за изучаването на географията на България и други страни.

„Този спорт, който е и наука, е опасен, ако не спазваш правилата. Второ е много полезна дейност, защото повишава познанията за България. Почти нищо няма какво да се открива на земята, но под нея нещата не стоят така. Под земята има още много големи галерии, криещи много неизвестни“, каза още гостът.

По думите на зоолога пещернячеството е благородна дейност, която не носи много средства, а рисковете са големи и за да я върши човек, то той трябвало действително да е посветен на нея.

Зоологът подчерта, че през клубовете са преминали хиляди хора и досега не е регистриран нито един такъв инцидент. Той обясни, че пещерняците са активни личности, които разчитат изцяло един на друг за оцеляването си под земята и колективната отговорност изключва подобни действия.

Берон изрази скептицизъм относно твърденията за функционирането на „духовно училище“ в района на инцидента. Той припомни, че образователните структури у нас се регулират от държавата, а будизмът като учение не проповядва насилие или самоубийствени актове.

Относно информацията за открито голямо количество оръжие, ученият прехвърли отговорността към разследващите органи и тези, които са издали разрешителните. Според него опазването на защитените зони и контролът над бракониерите е задължение на държавните служби, а не на въоръжени граждански патрули.

Д-р Берон акцентира и върху научния принос на спелеологията за географията на България. Той даде пример с проучванията в най-дълбоката пропастна система у нас – „Колкина дупка“, където картографираните галерии вече надхвърлят 20 километра.

В разговора бившият председател на СДС направи паралел и с политическата обстановка в страната. Той разкритикува острата алчност в обществото и бързата трансформация на хора от бившите комунистически служби в лоялни натовци.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 24 гласа.
  • 1 Анаа

    8 29 Отговор
    педофили?

    Коментиран от #6

    12:27 17.02.2026

  • 2 ДАНС-МВР

    26 18 Отговор
    Ето че вече имаме самоубийство. Първенци сме.

    12:28 17.02.2026

  • 3 Атина Палада

    54 7 Отговор
    Някой вярва ли на МВР?А на ДАНС?Или прокуратурата.......

    Коментиран от #18, #19, #63

    12:28 17.02.2026

  • 4 Калитко

    29 6 Отговор
    И при овчарите няма!

    12:28 17.02.2026

  • 5 Беронеееее

    18 40 Отговор
    В България има 7 самоубийства на 100 000 човека (по статистика).
    Па вие сте 100 човека на кръст. Кой ти даде докторската титла, че и професорската.

    12:28 17.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лама

    38 6 Отговор
    Пък при будисти-пещерняци,изключено!

    12:30 17.02.2026

  • 8 Анализатор

    23 42 Отговор
    Калушев е Педофил - спелеолог, а не спелеолог - педофил.
    Освен това е Лама, Гуро и ръководител на ОПР... Ползвал се е със спонсорство от ППДБ...

    Коментиран от #31

    12:30 17.02.2026

  • 9 няма да им издържи дълго версията!

    50 5 Отговор
    нито пещярняк нито будист нито педофил са се самоубивали до сега ейтака щото им станало трудно да защитатват гората … особенно пък хора обичащи да живеят охолно с чужди пари такива пък са влюбени в живота и никога не биха се самоубили!!!

    12:30 17.02.2026

  • 10 Динозавър

    17 38 Отговор
    И това изкопаемо разбира от криминалистика. Пиши си за пещерите а не за “Петрохан”.

    Коментиран от #15

    12:30 17.02.2026

  • 11 още

    15 20 Отговор
    Ама този агент , жив ли е

    12:30 17.02.2026

  • 12 Швед

    8 22 Отговор
    От любовна мъка и Петроханска тройка?

    12:32 17.02.2026

  • 13 Рогатия

    10 20 Отговор
    ги е обладавал в пещерите!

    12:36 17.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    31 1 Отговор
    При будистите също няма.

    12:39 17.02.2026

  • 15 Бръм-бръм

    10 18 Отговор

    До коментар #10 от "Динозавър":

    Бръмбароброяч е тоя Барон...

    12:39 17.02.2026

  • 16 Анаа

    13 1 Отговор
    убийства?

    12:46 17.02.2026

  • 17 Никой

    0 15 Отговор
    Някой ще ги убие - но това се прави по други начин.

    Някой ще влезе и ще почне да стреля. Не е достоверно.

    12:47 17.02.2026

  • 18 Жълтопаветник

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Аз , вярвам само на ПП - ДБ !

    12:47 17.02.2026

  • 19 Само

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    на тебе вярваме!Ама нищо не казваш!

    12:48 17.02.2026

  • 20 Боруна Лом

    5 13 Отговор
    И ТОЗИ БлЪМБъл ЛИ?

    12:48 17.02.2026

  • 21 досита досиета

    12 3 Отговор
    Досиетата Епс... Изкарват първо демократите, крият тези другите, да е слушай снахо сещай се дъще. Показваш враговете, криеш приятелите, и да се сещат дали да са ти още приятели да слушкат или да са ти врагове. Така не разкриха досиетата в България, само на някои. Сигурно е, че бащите на Дачков и Карбовски са от ДС, а те автоматично са в ДАНС. И така със всеки който е някакъв дори и с малко влияние. НЯМА ПРАЗНО.

    12:49 17.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    0 13 Отговор
    Беронът остаря, но е събрал много буболечки. Половината в музея са негови. Ух как ме боли зaдникът... Доре, че автоматите отвориха...

    12:49 17.02.2026

  • 23 хгдфжбб

    4 16 Отговор
    Не е гаранция , че човек няма мръдне в даден момент.Освен пещерняци , вероятно ще се окаже , че са били и окултисти.

    12:50 17.02.2026

  • 24 Копейкин

    14 2 Отговор
    Сред агентите на ДС процентът на самоубийствата е 0.....

    Коментиран от #56

    12:50 17.02.2026

  • 25 Истината!

    22 7 Отговор
    Все повече доказателства изилзат, че убийците на шестимата са агенти, лакеи и мутри на Тиквата и на Прасето, все служители на завледините от тях МВР, ДАНС, ГДБОП и подобни паразитни структури, създадени, за да получават огромни запрлати изпълнителите на мокрите поръчки на Тиквата и на Прасето?! Затова така яростно клещят обиди от трибуната на парламенвта най-верните лакеи на Тиквата и на Прасето - чалгарите на сакатото учиндолско нищожество, особено простак Хаджи Тошко Африкански и Джебчията Балабна с моного грозната брадавица на мутрата! Простащината, цинизма и безпардонната им наглост, които се леят в това "Народно събраине", явно доставят огромна радост на Рая НаДелян и на банкянския теляк Костадин Дяволов, пардон - Ангелов! Само за цинизмите, излезли от мъсната и миризбива уста на простак Хаджи Тошко Африкански той трябваше да бъде отстранен от залата поне за една седмица! Да, ама как да не се изпълнят поставените задачи от Тиквата и от Праесто? Всъщност, чува се, дай Боже да е вярно, че Хаджи Африкански няма да може повече да отваря мръсната си уста - бил се разложил тотално на бунището и вонята от него се разнасяла в радиус от два километра! Стигнала и до дивана на сакатия им учиндолски главатар!

    Коментиран от #42

    12:50 17.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 до 24 - и Копейкин

    17 5 Отговор
    Но пък убитите от агенти на ДС са хиляид! Както и убитите по поръчка на Тиквата и на Прасето! Най-пресен случай - Петрохан!

    12:52 17.02.2026

  • 28 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    4 13 Отговор
    И тоя се яви от коневръза!

    12:53 17.02.2026

  • 29 Пламен

    7 10 Отговор
    Доносникът от ДС не е много умен .

    12:53 17.02.2026

  • 30 ООрана държава

    21 4 Отговор
    Чакаме обяснение как от стотици гилзи из цялата хижа са намерени 4те гилзи с който са се "застреляли". Чакаме обяснение къде са се застреляли? Отвънка не е, има кадри от дрон от следващия ден и няма и една червена капка навън по снега

    12:54 17.02.2026

  • 31 Ленчето на парапета

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Анализатор":

    Не е вярно ! Само му давахме пари и узаконихме сектата му! Ми , той беше много хубав човек !

    12:54 17.02.2026

  • 32 БарекОфф

    6 1 Отговор
    Ай на бас че догодина ще има сериал по случая "Петрохан"

    12:55 17.02.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    5 7 Отговор
    Познавах един Владо Берон. Беше братовчед на Буболечката. Не зная дали е още жив, или е опънал петалата. И двамата са потомци на Петър Берон. Буолечкин не го познавам. Мисля да поръчам още една бутилка винце.

    12:56 17.02.2026

  • 34 Гост

    4 6 Отговор
    Само Тръмп, Ротердам, Стартира, Урсула и Зеленски не са се изказали още по случая!
    Абе, пиши го на руснаците и толкоз!
    ПС
    Не че нещо, ама професора има сериозни знания ва педофилите и техните професии, хобита, спортове и прочее, а?

    Коментиран от #37

    12:57 17.02.2026

  • 35 ти да видиш

    4 5 Отговор
    Няма нито един случай на самоубийство при пещерняците??????? Па некоги ни учеха в училище че,пещерняците са живели преди 20 000 години. Може и да е прав,че не е имало самоубити!

    12:58 17.02.2026

  • 36 Емигрант

    14 5 Отговор
    Г-н Берон, само корумпирани политици и простовати българи вярват в самоубийство, за нормални и раьумни хора това е убийство, което го доказват и всички факти които са изложили тези умствено изостанали милиционери ! Затова е нужно чуждо разследване за да излезе истината и българинът да разбере, че политическата корупцията е сценарист на тази жестокост ! И когато истината се докаже веднага да бъдат осъдени и затворени политиците на ИТН и Възраждане за насаждане на омраза и разделение сред суверена !

    13:01 17.02.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Беронът е ходил при канибали, ял е мръвка в лагерът им и са си хортували. Открил някаква буболечка и я домъкнал в България. Сега тази буболечка е в музея.

    Коментиран от #64

    13:01 17.02.2026

  • 38 Пак ли ?!

    3 1 Отговор
    Пак ли за тезиот Четирите лапи , белоглави лешояди ?

    13:02 17.02.2026

  • 39 Анонимен

    10 1 Отговор
    Участвали са в някаква схема и са ги убили мутрите. Останалите деца са били на грешното място в грешното време. Бог всичко вижда и ще се оправи с тях.

    13:02 17.02.2026

  • 40 Павел Пенев

    11 5 Отговор
    Бероне, няма кой да те слуша. Всичко е подготвено от групата за убийства на Боко,които работят на щат в МВР, за да може един ден да се пенсионират с почести. Затова не се работи по друга версия освен ритуално самоубийство а не ритуално убийство.

    13:04 17.02.2026

  • 41 Джорджи Морджи от отвъдното:

    2 1 Отговор
    - Кажи си приказката, Бероне!

    13:05 17.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 боболечка

    3 2 Отговор
    чка чка ай малелей боболечка

    13:06 17.02.2026

  • 44 Дориана

    3 1 Отговор
    Мъжът ми , Тримореца знаеше.
    Няма как да си признае щото нали разбирате
    Погледнете при Томова
    Там е публикувано изказване на истинските природозащитници от " Балканика"

    13:11 17.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Държавно ОПГ

    11 1 Отговор
    Никой будист няма да си убие кучетата, нито пък учениците. Това си е държавно мафиотско убийство.

    13:15 17.02.2026

  • 47 Факт

    7 3 Отговор
    Аз пък ме вярвам на будисти с пистолети,които спират планинари и им искат лични карти.Получили са си го.

    13:15 17.02.2026

  • 48 Митов, лисунгера вече бивш министър на

    5 0 Отговор
    МВР !!!!! Абе Бероне аз се крия във миша дупка и не отидох във народното събрание , защото ми е ясно и зная как очистиха тия пещерняци !!!!!

    13:18 17.02.2026

  • 49 Владо Кузов от ,,Атака"

    4 0 Отговор
    Колегата го вербуваха преди мен .
    Аз ще се изкажа утре .
    Няма гей-педофил , който да се е самоубил.

    13:19 17.02.2026

  • 50 Само припомням

    4 0 Отговор
    Относно това кой е педофил и кой не - само да припомня, че Слафчу провеждаше конкурси за деца, с Тиквата пращаше СМС-и на 14 годишната тогава Сесил Каратанчева да посети спалнята му.

    13:20 17.02.2026

  • 51 Главния прокурор- нелегитимник на съд !

    4 0 Отговор
    Митов - също !!!!!! Двамата във една килия !!!!!

    13:21 17.02.2026

  • 52 Куку без бенд

    5 0 Отговор
    Ами вярно казва проф.Берон.Като нямаше лустрация всички бивши камундели се начуполиха на държавната софра и в бизнеса като приватизираха освен печелившите по него време предприятия,същевременно и държавата барабар с банките.Но некадърността им разсипа не само предприятията ами и Държавата.И за ужас на всички ни,виновни няма.А за прокудените от България, българи,обвиняват други но не и некадърността си.Ако сега си останат по местата и след тези избори ще затрият България до последния българин.Затова всички ,които са страдали и пострадали от некадърността им,граждани,да отидем пред урните за да ги изметем до един.Как ли ?Ами като първо си извоюваме квартални клубове за събрания и дискусии(например извън работно време в залите в които ще се гласува) и после представим всички наши кандидати,които познаваме и на които можем да разчитаме за в бъдеще е списъците за изборите.И разбира се,като следваме швейцарския модел.Да поискаме да гласуваме не за тези,които ни предлагат"свинари" и"зайчари,а за тези които ние им посочим,след общественото обсъждане и изборно начало на местното ниво,а не на партийно.
    Т.е.за тези които са получили най-много гласове при тези гласувания.Така гражданите,ще решават кой да е избиран а не партийте,както до сега.Така изборите се осмислят и чрез тях ще се решава бъдещето и на децата ни,а не както е до сега. Изборите да не решават нищо въпреки огромните разходи за тях.И да се избират същите некадърници,само че пришили се към друга партия.

    13:22 17.02.2026

  • 53 Някой

    5 3 Отговор
    По-малдите да знаете д-р Петър Берон е доносник на комунистическата ДС.

    13:23 17.02.2026

  • 54 Където има участие на герб

    4 0 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!

    13:23 17.02.2026

  • 55 ХА!ХА!!!

    1 3 Отговор
    Е щом тогозе го интервюират по проблемите на Петрохан и Околчица, вече могат да попитат за мнение и ЕЖП…една жена на пазра!

    13:24 17.02.2026

  • 56 Весело

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкин":

    Доносника д-р Петър Берон е едно от доказателствата за това.

    13:28 17.02.2026

  • 57 Още един скелет от

    2 1 Отговор
    Гардероба агент на ЗЛОВЕЩИТЕ ДС.. БОНЧЕВ ..ДАВА АКЪЛ ВЗИМАТ ПО 3000 ЛВ ПЕНСИЯ...а инфлацията тук е над 60 % оня с 5 бона заплата шеф на. НСИ ЛЪЖЕ ...ТУК ВСИЧКО Е ЛЪЖА И ИЗМАМА....

    13:30 17.02.2026

  • 58 Тома

    3 2 Отговор
    А колко убийства има на пещерняци батко

    Коментиран от #65

    13:32 17.02.2026

  • 59 Дали

    2 1 Отговор
    и от Светия Синод ще изкажат предположения по случая ?

    13:36 17.02.2026

  • 60 Да!

    4 1 Отговор
    Напълно подкрепям мнението на д-р Берон. Не се съгласявам само с едно от нещата, които казва. Според мен у нас днес би трябвало да има въоръжени граждански патрули, именно защото съответните държавни служби не си вършат добре работата или пък и да искат, не могат да я вършат, защото законът ги ограничава с множество забрани.

    13:36 17.02.2026

  • 61 Епщейновец

    2 0 Отговор
    Някой се е плеснал по челото и си е рекъл.Абе що не го направим тоя провал по епщейнски.Хем ще е модерно,хем интригуващо ,хем като Туйн Пийск по прокурорски. Пък и за нас няма значение каква е истината.Джурналята ще разджуркат всичко в цялата кочина и накрая ние пак ще сме чисти,като света вода ненапита. А времето ще си върви и заплатите също.Какво ни интересува,кой крив,кой прав.
    Убитите никога не проговаря.

    13:40 17.02.2026

  • 62 НЕПОЗНАТ

    1 0 Отговор
    ВСИЧКО Е МНОГО СТРАННО.

    13:42 17.02.2026

  • 63 Хохо Бохов

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Случаите на самоубийства и педофилия в МВР са хиляда пъти повече от тези сред хора, практикуващи екстремни спортова

    13:43 17.02.2026

  • 64 Чуй бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Данко Харсъзина":

    не щастник! Ходил съм в експедиции с този човек. Човек отдаден на науката. Човек който допринася за знанието. Човек, а не като теб - пла змо дий. Обеща да се изметеш от сайта. Ти не си от от сайта. Винаги си в сайта . Трол. Под поне пет ника. Това си.

    13:43 17.02.2026

  • 65 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Тома":

    няма

    13:45 17.02.2026

  • 66 Пламен

    1 2 Отговор
    Младите не знаят какво миризливо е тоя .
    След ,,10-ти" тоя го сготвиха аверите му ДС и беше унижен публично .
    Сега явно ,,онея" пак го държат за тестикулите и го карат да дрънка простотии.

    13:46 17.02.2026

  • 67 Гаварит Мелмак

    0 2 Отговор
    Тоя откакто му свалиха банкнотата от 10 лева съвсем се запусна.. заприличал е на нищо

    13:52 17.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

