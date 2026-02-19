Новини
Капитанът на Лацио и съпругата му го закъса без пари

19 Февруари, 2026 10:59

Според италианските медии бракът между двамата изглежда сериозно разклатен

Капитанът на Лацио и съпругата му го закъса без пари - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Лацио Матия Дзакани и моделът Киара Насти преживяват трудни времена.

Според италианските медии бракът между двамата изглежда сериозно разклатен. От началото на годината родителите на две деца не са споделяли общи снимки в социалните мрежи, където отскоро не се и следват. За последно италианският национал и инфлуенсърката се пуснаха заедно на Коледа пред елхата със сина им Тиаго и дъщеричката Деа.

В подкрепа на твърденията за радикална промяна в личния им живот е и решението да обявят за продан луксозното си жилище в Рим, пише telegraph.bg. Става въпрос за имот от 280 квадратни метра на стойност 2,5 млн. евро. Въпреки че първоначално този ход подхрани подозренията за окончателен край, самата Насти омаловажи сериозността на ситуацията.

Татуираната красавица определи напрежението като „временна криза“, изтъквайки като причина, че въпросният дом е бил обиран на два пъти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жик Так

    5 0 Отговор
    Купони много е имало, дай ми пари и ми гледай сеира:)))

    11:12 19.02.2026

  • 2 Сила

    8 0 Отговор
    Това футболягите са еднакво тъпи и изглеждат еднакво навсякъде ....еле па братчедите от Италия и Испания !!!

    11:12 19.02.2026

  • 3 Няма

    8 0 Отговор
    Страшно, ако се обичат истински, нищо не може да ги уплаши! Сега ще разбере, защо тази жена е с него! Ако се окаже истинска, капитана е спечелил много повече от пари!!!

    11:13 19.02.2026

  • 4 Иван Тирбушона

    4 0 Отговор
    Благодаря ви, г-н Ковачев, много полезна новина

    11:17 19.02.2026

  • 5 Не е стока

    6 0 Отговор
    Свястна жена няма да се облече с тая червена рокля. То си личи че е лека.

    11:36 19.02.2026

