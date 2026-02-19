Капитанът на Лацио и съпругата му го закъса без пари

Капитанът на Лацио Матия Дзакани и моделът Киара Насти преживяват трудни времена.

Според италианските медии бракът между двамата изглежда сериозно разклатен. От началото на годината родителите на две деца не са споделяли общи снимки в социалните мрежи, където отскоро не се и следват. За последно италианският национал и инфлуенсърката се пуснаха заедно на Коледа пред елхата със сина им Тиаго и дъщеричката Деа.

В подкрепа на твърденията за радикална промяна в личния им живот е и решението да обявят за продан луксозното си жилище в Рим, пише telegraph.bg. Става въпрос за имот от 280 квадратни метра на стойност 2,5 млн. евро. Въпреки че първоначално този ход подхрани подозренията за окончателен край, самата Насти омаловажи сериозността на ситуацията.

Татуираната красавица определи напрежението като „временна криза“, изтъквайки като причина, че въпросният дом е бил обиран на два пъти.