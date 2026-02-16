Запали се трафопост в Марково, 80 къщи останаха без ток

Вследствие на късо съединение трафопостът на ул. „Здравец“ (БКТП Стефка) в Марково е изгорял напълно, съобщиха от кметството, цитирани от dariknews.bg.

Без ток са 80 къщи, които е захранвал.

Аварийната група на EVN работи по отстраняването на повредата.

Усилията им са насочени към възстановяване на електрозахранването поне на 20 къщи до полунощ. Работата им ще продължи до пълното отстраняване на аварията, но с оглед на големите щети по трафопоста, най-рано това ще стане до обед в утрешния ден.