Пороите в страната събориха подпорна стена, причиниха наводнения и оставиха селища без ток

Проливните дъждове у нас в неделя причиниха щети в няколко градове. До момента има сигнали за наводнени къщи в Неделино, съобщи за NOVA зам.-областният управител Адриан Петров.

На място работят аварийни екипи.

6 са селищата в общината без ток, заради скъсани електропроводи. Проблеми с електрозахранването има и в Доспатско.

Реките в Смолянска област са на критичните нива, но засега няма пряка опасност за населението. Река Арда е заляла мост край мадарското село Вехтино. Прекъснат е достъпът до една от махалите.

Лека кола е затисната от паднала подпорна стена в село Старцево, Златоградско. Няма пострадали хора.

Свлачище е ограничило движението в едната лента между Девин и Широка лъка. Подобни проблеми има и по направленията Смолян – Асеновград, Девин – Кричим, Смолян – Баните и Смолян – Кърджали.

Активирало се и старо свлачище в района на село Малка Арда. Движението е в едната лента.

Усложнена е и обстановката с валежите в района на Петрич, съобщават от общината. В часовете до обяд в града са паднали около 75 литра на квадратен метър дъжд. Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа “Конгур” количеството е 86 литра.

В ниската част на общината водата в реките е с високи нива. Това се вижда на снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи.

Дежурни екипи обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни.

Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на местната власт.

Междувременно градушки паднаха в София, Кюстендил и Брезник.

Зрител на NOVA изпрати видеокадри от интензивния град в село Режанци, община Брезник.

Заради повишеното ниво на реката в село Барутин, Смолянско, клапи на тръби са затлачени и са останали отворени. През тях изтича огромно количество вода и застрашава къщите до дигата. Екипи на пожарната отводняват с помпи. Нивото на реката спада и се очаква изтичането на намалее, уточни за NOVA зам.-областният управител на Смолян Адриан Петров.

Вследствие на обилните валежи в последните часове е налице запушване на тунела, отвеждащ водите на река Чепинска към язвор Батак. Водните потоци се разливат върху пътното платно на републиканския път, като състоянието в отсечката на падналите скали е най-лошо – пътят е непроходим.

Пътят Велинград-Сърница е изцяло затворен, като са на терен екипи на полицията, които спират движението с цел осигурявате на безопасност.

Река Доспатска също е излезнала от коритото си, като няколко къщи в селото бяха наводнени.