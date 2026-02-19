Новини
Жельо Бойчев: Използваме всички механизми на КЗК, за да защитим българските производители

19 Февруари, 2026 10:31 601 9

Той обясни, че предстои да бъде представен и междинният доклад от секторния анализ на лекарствата

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Комисията за защита на конкуренцията активно използва всички свои законови правомощия и механизми, за да подкрепя българските производители. Междинният доклад от секторния анализ на храните, който Комисията стартира, показа, че те са сред най-ощетените от изкривяванията в сектора. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията, в „Денят започва“ по БНТ.

Целта на секторния анализ на пазара на хранителни продукти е да покаже състоянието на конкурентна среда, като изследва цялата верига на доставки. „Изследвахме производството, потреблението, трансграничния внос, вертикалните пазари, свързани с производство, преработка и реализация до търговията на дребно. Целта беше да проследим всички тенденции в сектора. За съжаление, картината не е добра, наблюдават се много изкривявания. България е изправена пред неефективно и раздробено производство, което не може да осигури основни потребности на гражданите“, обясни Бойчев.

Той подчерта, че проучването на Комисията показва несправедливо разпределение по цялата верига на доставки – от производителя до крайната реализация на продукцията.

„Вчера проведохме среща и с Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“, които настояват секторът на плодовете и зеленчуците да бъде присъединен към секторния анализ, тъй като виждат резултат от нашата работа“, каза още Бойчев. Комисията започва предварително производство за присъединяване на сектора плодове и зеленчуци към секторния анализ на храните. Целта е да се направи задълбочено проучване на пазара с цел да се установи състоянието на конкурентната среда, да се изследват предизвикателствата в сектора, за които сигнализират от камарата, като използване на подвеждаща маркировка на продуктите с цел подмяна на произхода, ценови дъмпинг, логистични бариери и ограничаване на достъпа до пазара, концентрация при изкупуването и риск от съгласувани практики, ниска пазарна прозрачност и прехвърляне на търговския риск и да се предложат мерки за тяхното преодоляване.

Бойчев заяви, че предстои КЗК да изиска информация от Министерството на земеделието и храните по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и млякото. „На база извършените анализи Комисията за защита на конкуренцията направи конкретни предложения, които засилват конкуренцията и подкрепят българските производители. Част от тях са за насърчаване на кооперирането, осигуряване на обвързана подкрепа, както и стимулиране на късите вериги на доставки. Успяхме да предизвикаме дискусия в парламента, направихме голямо обществено обсъждане, бе сформирана работна група в Министерство на икономиката. КЗК активно използва механизмите и правомощията си в подкрепа на сектора“, каза още Бойчев.

Той обясни, че предстои да бъде представен и междинният доклад от секторния анализ на лекарствата. Към момента проблемите, които се открояват, са свързани с паралелния внос и повишението на цените при определени продукти.


  • 1 80%

    6 0 Отговор
    80% от зеленчуците внос. Истинско брашно без чужди компоненти, изнася се за Европа. Пчелен мед почти няма.
    Месо масово намаляне на животните.
    Голяма защита, да се чудиш какво да ядеш, сухи вещества в киселото мляко и консерванти.
    Сиренето с лупа да го търсиш, изкупна цена мляко 80-90 ст. литър, но иначе качествено над 30 лв.
    Човек да го е страх да яде, нитрати, пестициди, сухи вещества, консерванти, Е-та, синтетики, б.уб.олечки под формата на брашно, в снаксове, спагети, сухи подправки..
    Всичко унищожиха: енергетика, земеделие, животновъдство, пчеларство, зърно, хляб, парична единица национална, Конституция, граници, здравеопазване, образование, армия, полиция.

    Коментиран от #7

    10:39 19.02.2026

  • 2 Ахааа

    3 0 Отговор
    Имаме вече ново правителство, дано направят нещо по въпроса с летящите цени по времето на досегашното правителство на ГЕРБ/ ДПС/ БСП/ ИТН... Но дали, времето ще покаже, защото се вижда за новото правителство, че се прави нов бардак със стари урви, поне7-8 министри ма ГЕРБ/ ДПС има....????

    10:39 19.02.2026

  • 3 Масови фалити!

    3 0 Отговор
    Вече няколко големи предприятия затварят врати!

    10:43 19.02.2026

  • 4 Всичко е картел

    3 0 Отговор
    Няма конкуренция!

    10:44 19.02.2026

  • 5 бесьед

    4 0 Отговор
    А тоя БСП мухльо, 15 г пърдя в парламента на голяма заплата от българите. Когато падна от каруцата и не можа да влезе да яде и пие от данъците ни, тая маймуна се уреди да е в КЗК. Пак на заплата от данъците на българите. Сега е на 5 К евро и пърди момчето и нищо не контролира, но си взема заплатата и обикаля телевизиите да бръщолеви. БСП така са свикнали да ядат и пият на корем и нищо да не вършат освен ако има нещо за ограбване. Настанили са се на копанята една сюрия некадърници а цените си хвърчат нагоре и всеки го усеща по джоба си. За какво вземаш заплата бре БСП търтей??? До кога ще ви храним некадърници??? Цял живот само пърдиш. Трябва да ви гонят с ритници от софрата. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изгоним айдуците. Стига са ни ръфали от парите. Да почваш нещо да работиш БСП палячо.

    Коментиран от #8

    10:48 19.02.2026

  • 6 жельо

    2 0 Отговор
    личи си че сте запретнали ръкави всичко цъфти и връзва

    11:15 19.02.2026

  • 7 и на всичкото отгоре

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "80%":

    същите тия които го унищожиха продължават да преживят на хранилката?

    11:16 19.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Безпристрастен

    2 0 Отговор
    Господин Бойчев,по голям и брутален картел,от мобилните оператори,в държавата няма! Защо там не насочите поглед, заедно с НАП, и другите от Комисията за защита на потребителите? Парцелираха страната на три,и си вършеят безнаказано..Злоупотребяват нагло със зависимостта на всяко семейство, всеки българин,от телефона за контакт,интернет и Телевизия.Подсписваш договор,( докато те захапят в капана) при фиксирана такса за 24 месеца.Но още от втората месечна сметка, започва безочливо ,нагло да ти повишават сметката,без да ти дават възможност да оспориш,или как се случва.Но за тях, всичките сте със широко затворени очи.Ще ви счупят ръцете,ако действате по закона.Какъв Национален и Независим орган сте?

    12:11 19.02.2026

