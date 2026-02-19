Жельо Бойчев: Използваме всички механизми на КЗК, за да защитим българските производители

Комисията за защита на конкуренцията активно използва всички свои законови правомощия и механизми, за да подкрепя българските производители. Междинният доклад от секторния анализ на храните, който Комисията стартира, показа, че те са сред най-ощетените от изкривяванията в сектора. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията, в „Денят започва“ по БНТ.

Целта на секторния анализ на пазара на хранителни продукти е да покаже състоянието на конкурентна среда, като изследва цялата верига на доставки. „Изследвахме производството, потреблението, трансграничния внос, вертикалните пазари, свързани с производство, преработка и реализация до търговията на дребно. Целта беше да проследим всички тенденции в сектора. За съжаление, картината не е добра, наблюдават се много изкривявания. България е изправена пред неефективно и раздробено производство, което не може да осигури основни потребности на гражданите“, обясни Бойчев.

Той подчерта, че проучването на Комисията показва несправедливо разпределение по цялата верига на доставки – от производителя до крайната реализация на продукцията.

„Вчера проведохме среща и с Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“, които настояват секторът на плодовете и зеленчуците да бъде присъединен към секторния анализ, тъй като виждат резултат от нашата работа“, каза още Бойчев. Комисията започва предварително производство за присъединяване на сектора плодове и зеленчуци към секторния анализ на храните. Целта е да се направи задълбочено проучване на пазара с цел да се установи състоянието на конкурентната среда, да се изследват предизвикателствата в сектора, за които сигнализират от камарата, като използване на подвеждаща маркировка на продуктите с цел подмяна на произхода, ценови дъмпинг, логистични бариери и ограничаване на достъпа до пазара, концентрация при изкупуването и риск от съгласувани практики, ниска пазарна прозрачност и прехвърляне на търговския риск и да се предложат мерки за тяхното преодоляване.

Бойчев заяви, че предстои КЗК да изиска информация от Министерството на земеделието и храните по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и млякото. „На база извършените анализи Комисията за защита на конкуренцията направи конкретни предложения, които засилват конкуренцията и подкрепят българските производители. Част от тях са за насърчаване на кооперирането, осигуряване на обвързана подкрепа, както и стимулиране на късите вериги на доставки. Успяхме да предизвикаме дискусия в парламента, направихме голямо обществено обсъждане, бе сформирана работна група в Министерство на икономиката. КЗК активно използва механизмите и правомощията си в подкрепа на сектора“, каза още Бойчев.

Той обясни, че предстои да бъде представен и междинният доклад от секторния анализ на лекарствата. Към момента проблемите, които се открояват, са свързани с паралелния внос и повишението на цените при определени продукти.