Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%, сочат проверките на КЕВР

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.
Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани, съобщи БНТ.
От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор. В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ.
Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме.
С над 12% е намаляло производството на ток от базови централи, а с 9 на сто от възобновяеми източници свързани към разпределителната мрежа. Увеличено е обаче повече от два пъти производството на ток от водноелектрически централи и с над 13 на сто от големи зелени източници.
1 Клубът на Богатите
Коментиран от #38
11:48 15.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8
11:49 15.02.2026
3 продажбата на ток
11:51 15.02.2026
4 Делю Хайдутин
11:51 15.02.2026
5 лъжци
Коментиран от #25
11:51 15.02.2026
6 само да попитам
Коментиран от #15, #21
11:51 15.02.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А нещо за заплатите решиха ли🤔❓
Коментиран от #12
11:52 15.02.2026
8 последния глупак
До коментар #2 от "Последния Софиянец":а заплатите ще се утроят,НАЛИ?
Коментиран от #19
11:53 15.02.2026
9 Гост
11:53 15.02.2026
10 Измамници
Коментиран от #20
11:53 15.02.2026
11 И така
11:54 15.02.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Решиха да закрият БНБ и да вложат парите от сметките на хората в оръжие.
11:54 15.02.2026
13 Мнение
11:54 15.02.2026
14 Умник
11:54 15.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "само да попитам":Те цената я крият от години❗
Всички зелени и кафеви енергии, и всички ниски и високи напрежения трябва да СА в цената❗
11:55 15.02.2026
16 Наглеци
11:55 15.02.2026
17 Гарантирано от ГРОБ
11:55 15.02.2026
18 5556
11:55 15.02.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #8 от "последния глупак":Ще се утроят на депутатите.
11:56 15.02.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Измамници":Пенсионерка с 340 евро пенсия получи 280 евро сметка за ток.
Коментиран от #29
11:57 15.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "само да попитам":Все едно да ти казват, че един хляб струва 0.50€,
а на касата да ти искат 3€, що в цената не се включва
транспорт до града, транспорт вътре в града, разтоварване и предлагане на щанда ❗
11:58 15.02.2026
22 агент Буда
11:58 15.02.2026
23 Данко Харсъзина
11:59 15.02.2026
24 Софийски селянин,
Но колкото ток си изгорил изразходвал толкова плащаш.
Моята сметка е 54 левро,но за газта на котлето платих 308.
Толкова по въпроса..
И тези българи и разни други да не се правят на ущипани моми..
11:59 15.02.2026
25 име
До коментар #5 от "лъжци":Не бе, пращаме на бандерите тока, че да пестят за златни тоалетни онези крадци.
12:01 15.02.2026
26 Тия граждани,
12:03 15.02.2026
27 Дрън
Има сигнали за завишени сметки за ток, но няма масова вълна
12:04 15.02.2026
28 Правят ни на луди
Престъпна шайка!
Докато не ги разчистим, все така ще е!
Коментиран от #35
12:06 15.02.2026
29 Никой не казва
До коментар #20 от "Последния Софиянец":A какво яде?
12:06 15.02.2026
30 Опа
12:07 15.02.2026
31 Ха ха
12:08 15.02.2026
32 ЛОШО е
12:08 15.02.2026
33 Хаха
12:09 15.02.2026
34 Пловдив
12:09 15.02.2026
35 Софийски селянин,
До коментар #28 от "Правят ни на луди":Лъжеш като дърт циганин,признай си нямаш електрически бойлер хладилник и други електроуреди...
12:14 15.02.2026
37 Това
12:21 15.02.2026
38 Хижата на ПП
До коментар #1 от "Клубът на Богатите":Мани го тока, гледай кво става в политиката...
12:22 15.02.2026