Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%, сочат проверките на КЕВР

15 Февруари, 2026 11:46 660 38

Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани

Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%, сочат проверките на КЕВР - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани, съобщи БНТ.

От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор. В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ.

Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме.

С над 12% е намаляло производството на ток от базови централи, а с 9 на сто от възобновяеми източници свързани към разпределителната мрежа. Увеличено е обаче повече от два пъти производството на ток от водноелектрически централи и с над 13 на сто от големи зелени източници.


  • 1 Клубът на Богатите

    22 1 Отговор
    Аааа бълха ги ухапала потребителите!

    Коментиран от #38

    11:48 15.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    В четвъртък в замъка в Белгия решиха общ пазар на ток и еднакви цени в целия ЕС.Цените в България ще се удвоят.

    Коментиран от #7, #8

    11:49 15.02.2026

  • 3 продажбата на ток

    23 0 Отговор
    трябва да е държавен монопол и всички обирджии трябва да бъдат изметени

    11:51 15.02.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    18 2 Отговор
    Ама те хората по празниците не си бяха вкъщи.

    11:51 15.02.2026

  • 5 лъжци

    18 0 Отговор
    Сметките са по високи защото внасяме ток от Гържия , и мълчат като комунисти пред разстрел

    Коментиран от #25

    11:51 15.02.2026

  • 6 само да попитам

    23 1 Отговор
    и като мине зимата как ще оправдаете увеличението? защо не се казва кава е цената за киловат час в момента?

    Коментиран от #15, #21

    11:51 15.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А нещо за заплатите решиха ли🤔❓

    Коментиран от #12

    11:52 15.02.2026

  • 8 последния глупак

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    а заплатите ще се утроят,НАЛИ?

    Коментиран от #19

    11:53 15.02.2026

  • 9 Гост

    23 0 Отговор
    Вие, от кевър, сте безполезни, ама никому ненужни, нещастни мафиоти. Закривай тая смешна, мафиотска структура

    11:53 15.02.2026

  • 10 Измамници

    22 0 Отговор
    В клуба на богатите пирати 300 евро пенсия,150 евро ток,супер еяала

    Коментиран от #20

    11:53 15.02.2026

  • 11 И така

    17 1 Отговор
    Много просто обяснение на по високото потребление за което енергийните компании не казват.Нисък волтаж на подавания ток и следователно по високо потребление.И така по високи сметки

    11:54 15.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Решиха да закрият БНБ и да вложат парите от сметките на хората в оръжие.

    11:54 15.02.2026

  • 13 Мнение

    6 8 Отговор
    Щом Ганчо може непрекъснато да тегли кредити, за да ходи до Гърция и Дубай на екскурзии, значи може да плаща и тройни сметки.

    11:54 15.02.2026

  • 14 Умник

    18 0 Отговор
    Аз пук си помислих, че е заради износа за Украйна и заради спрените ТЕЦ и АЕЦ. Какво стана с мантрата за евтиния ток от слънчеви панели или май нещо не работят точно когато ти трябва ток? Чакам няпакоя водеща журналистка да ни напомни как тока от панелите бил евтин и изобилен.

    11:54 15.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "само да попитам":

    Те цената я крият от години❗
    Всички зелени и кафеви енергии, и всички ниски и високи напрежения трябва да СА в цената❗

    11:55 15.02.2026

  • 16 Наглеци

    10 0 Отговор
    Надписват сметки правят си каквото искат а ние си пускаме жалби и какво от това никой не им обръща внимание докато не се отиде пред офиса на тия дружества да се протестира оправия няма

    11:55 15.02.2026

  • 17 Гарантирано от ГРОБ

    16 0 Отговор
    КЕВР е Маша на ГЕРБНП да щавят хората.

    11:55 15.02.2026

  • 18 5556

    9 0 Отговор
    Коефициентите на електромерите!!! Дано се сетите!!!

    11:55 15.02.2026

  • 19 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "последния глупак":

    Ще се утроят на депутатите.

    11:56 15.02.2026

  • 20 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Измамници":

    Пенсионерка с 340 евро пенсия получи 280 евро сметка за ток.

    Коментиран от #29

    11:57 15.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "само да попитам":

    Все едно да ти казват, че един хляб струва 0.50€,
    а на касата да ти искат 3€, що в цената не се включва
    транспорт до града, транспорт вътре в града, разтоварване и предлагане на щанда ❗

    11:58 15.02.2026

  • 22 агент Буда

    13 1 Отговор
    6-ти блок на АЕЦ Козлодуй пак е аварирал заради американски части с които Бойко и Дебелия се мазнят да се откупят от Магнитски.

    11:58 15.02.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    3 12 Отговор
    Когато си ял повече, плащаш повече. Писах го 10 пъти.

    11:59 15.02.2026

  • 24 Софийски селянин,

    3 4 Отговор
    Тук съм напълно съгласен,циганите не ги броя те са привилегирована каста от управниците в България..
    Но колкото ток си изгорил изразходвал толкова плащаш.
    Моята сметка е 54 левро,но за газта на котлето платих 308.
    Толкова по въпроса..
    И тези българи и разни други да не се правят на ущипани моми..

    11:59 15.02.2026

  • 25 име

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "лъжци":

    Не бе, пращаме на бандерите тока, че да пестят за златни тоалетни онези крадци.

    12:01 15.02.2026

  • 26 Тия граждани,

    7 0 Отговор
    жалби подават. Развалиха ги тия граждани, едно време какви граждани имаше, не се жалеха. КЕВР да живей! Айде, че имат жалби да гледат

    12:03 15.02.2026

  • 27 Дрън

    8 0 Отговор
    Таско Ерменков:

    Има сигнали за завишени сметки за ток, но няма масова вълна

    12:04 15.02.2026

  • 28 Правят ни на луди

    9 1 Отговор
    Зазимила съ си къщата на село още през есента! Имам две дворни лампи, които се задействат с часовник и нищо друго! Сметката ми е два пъти, че и повече по- висока от предишните месеци?
    Престъпна шайка!
    Докато не ги разчистим, все така ще е!

    Коментиран от #35

    12:06 15.02.2026

  • 29 Никой не казва

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    A какво яде?

    12:06 15.02.2026

  • 30 Опа

    11 0 Отговор
    Високите сметки за ток заради кражбите от КЕВР, като се подава слаб ток и-харчиш повече. Така се прецакват и електроуреди.

    12:07 15.02.2026

  • 31 Ха ха

    8 0 Отговор
    Високите сметки е ,че държавата даде много права на кевр и ерптата да ни ограбват законно.Ето как ни ограбват.Всяка година когато дойде време за тази изравнителна сметка сменят електромерите и никой не знае колко ще му надпишат и слагат другите електромери за да заличат следите.В тия изравнителни сметки няма някой който да са му по ниски сметките.Та това ще рече ,че ни ограбват най нагло.

    12:08 15.02.2026

  • 32 ЛОШО е

    1 6 Отговор
    Плащай......Научете се ...всичко струва пари....

    12:08 15.02.2026

  • 33 Хаха

    4 0 Отговор
    Помните ли Бойко и КЕВР искаха да ви слагат такса водомер 20 лв после 20 евро да са я направили 🎃

    12:09 15.02.2026

  • 34 Пловдив

    5 0 Отговор
    По празниците на бях в къщи една седмица и сметките ми с 30 лева нагоре,как стават тези неща?

    12:09 15.02.2026

  • 35 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Правят ни на луди":

    Лъжеш като дърт циганин,признай си нямаш електрически бойлер хладилник и други електроуреди...

    12:14 15.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Това

    0 0 Отговор
    Е най - безочливата лъжа която съм чувала

    12:21 15.02.2026

  • 38 Хижата на ПП

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Клубът на Богатите":

    Мани го тока, гледай кво става в политиката...

    12:22 15.02.2026

