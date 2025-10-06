Новини
Божанов: Един и същи прокурор по две сходни като сценарий дела: В моя случай - внася в съда, другият - прекратява

6 Октомври, 2025 19:26 864 11

  • божидар божанов-
  • прокурор-
  • дела-
  • сценарий-
  • внасяне в съда-
  • прекратяване

Отдавна съм обвиняем, а вече съм и подсъдим. Това, което твърди прокуратурата е, че съм дал някаква флашка на служител и на тази флашка е имало информация, която е била защитена като класифицирана информация, коментира съпредседателят на "Да, България"

Божанов: Един и същи прокурор по две сходни като сценарий дела: В моя случай - внася в съда, другият - прекратява - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отдавна съм обвиняем, а вече съм и подсъдим. Това, което твърди прокуратурата е, че съм дал някаква флашка на служител и на тази флашка е имало информация, която е била защитена като класифицирана информация. Това коментира в студиото на "Още от деня" заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Той категорично отрече да е давал такава флашка и обясни:

"И тук идва интересното - както КПК прави напоследък притиска, заплашва свидетели, най-вероятно е такъв и този случай. Той в показанията си казва, че съм му дал флашка, която аз не съм му давал. Интересно е какво прави прокурорът в този случай - той казва, че един свидетел е казал, че му е дадена флашка и затова привличам към наказателна отговорност и внасям в съда. Същият прокурор е по делото на Борисов, Горанов и Божков, където Божков твърди, че е дал на Борисов и на Горанов подкуп от 60 млн. лева. Прокурорът разпитва и тримата и казва, че единият казва, че е даден подкуп, а другите казват, че не е даден - дума срещу дума, прекратявам досъдебното производство. Един и същи прокурор по две сходни като сценарий дела в единия случай - в моя, внася в съда, другият - прекратява."

Божанов каза още, че когато му е бил поискан имунитета, го е дал, за да може делото да се движи максимално бързо към съда. Смята, че като система съдът все още е независим и накрая ще има справедливост.

По думите му, Борислав Сарафов не е главен прокурор и няма право да действа като такъв и трябва да бъде сменен веднага.

На въпрос трябва ли да се закрие или не Антикорупционната комисия, Божидар Божанов отговори:

"Нашето предложение, което е внесено в Народното събрание, е за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, създаване на Комисия за превенция на корупцията и установяване на конфликта на интереси, в която да няма всички тези милиционерски правомощия, подслушвания, с които Сарафов явно злоупотребява."


  • 1 пак тоя отчаян гей

    3 6 Отговор
    Унгария няма да въведе еврото, защото "Европейският съюз се разпада" – Орбан.

    19:34 06.10.2025

  • 2 мунчо в затвора!

    8 4 Отговор
    Тоя мошеник заедно с Кирчо, Кокорчо, Лена и Свирчев ще са клиенти на правосъдието.

    19:35 06.10.2025

  • 3 Няма

    7 2 Отговор
    Страшно ! Всички гейеве се радват да отидат в затвора ! Кокорчо е във видимо приповдигнато настроение.

    19:36 06.10.2025

  • 4 в клуба на измамените

    1 5 Отговор
    Унгария няма да въведе еврото, защото "Европейският съюз се разпада" – Орбан.

    19:36 06.10.2025

  • 5 Затова

    2 2 Отговор
    и Европейската комисия спря голяма част от с трепет очакваната следвща вноска за България !

    Коментиран от #7

    19:39 06.10.2025

  • 6 европейца

    10 2 Отговор
    Призив и молба до всички, които са гласоподаватели на това зализано недоразумение и подобните му: Моля ама МНОГО ви моля, осъзбайте се и вземете съдбара си в ръце

    Коментиран от #8

    19:42 06.10.2025

  • 7 европейца

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Затова":

    халал да са й на ЕК всички вноски - само да ни отърве от "помощта" си и от всичките навлеци от нея - банки, телекомикации, магазини и пр.

    19:47 06.10.2025

  • 8 Разкаян гласоподавател

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "европейца":

    Готово, шефке!

    19:48 06.10.2025

  • 9 Спецназ

    3 0 Отговор
    ЗНАЧИ имало случай че некой казал"Не съм вземал подкуп!"... и бил оправдан.

    Божанков използвал същите думи като прецедент в съдебната практика:

    "Не съм давал подкуп!"-

    и Прокурора го отправил на СЪД!

    КРАЙНО време е всеки , който каже на висок глас "Не съм вземал подкуп!"-

    да се пуска на момента и даже до дома да го закарат с

    лимузината на Шиши от НСО със шампанско в барчето!

    19:52 06.10.2025

  • 10 Хи хи

    2 1 Отговор
    Е Божо , смятах те за по умен , но . .Само в твоята глава случаите са индентични ,но това изобщо не е вярно . Защо Черепа спря да разказва как е носил 60 милиона в джобовете си , някаква идея ?

    19:58 06.10.2025

  • 11 баба Вуна

    0 0 Отговор
    Лешпери, какво ни занимавате с тия прокурори 20 г. ЕС Мониторингът отпадна.
    Правете си каквото си искате !

    20:24 06.10.2025

