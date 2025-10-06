Божанов: Един и същи прокурор по две сходни като сценарий дела: В моя случай - внася в съда, другият - прекратява

Отдавна съм обвиняем, а вече съм и подсъдим. Това, което твърди прокуратурата е, че съм дал някаква флашка на служител и на тази флашка е имало информация, която е била защитена като класифицирана информация. Това коментира в студиото на "Още от деня" заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.
Той категорично отрече да е давал такава флашка и обясни:
"И тук идва интересното - както КПК прави напоследък притиска, заплашва свидетели, най-вероятно е такъв и този случай. Той в показанията си казва, че съм му дал флашка, която аз не съм му давал. Интересно е какво прави прокурорът в този случай - той казва, че един свидетел е казал, че му е дадена флашка и затова привличам към наказателна отговорност и внасям в съда. Същият прокурор е по делото на Борисов, Горанов и Божков, където Божков твърди, че е дал на Борисов и на Горанов подкуп от 60 млн. лева. Прокурорът разпитва и тримата и казва, че единият казва, че е даден подкуп, а другите казват, че не е даден - дума срещу дума, прекратявам досъдебното производство. Един и същи прокурор по две сходни като сценарий дела в единия случай - в моя, внася в съда, другият - прекратява."
Божанов каза още, че когато му е бил поискан имунитета, го е дал, за да може делото да се движи максимално бързо към съда. Смята, че като система съдът все още е независим и накрая ще има справедливост.
По думите му, Борислав Сарафов не е главен прокурор и няма право да действа като такъв и трябва да бъде сменен веднага.
На въпрос трябва ли да се закрие или не Антикорупционната комисия, Божидар Божанов отговори:
"Нашето предложение, което е внесено в Народното събрание, е за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, създаване на Комисия за превенция на корупцията и установяване на конфликта на интереси, в която да няма всички тези милиционерски правомощия, подслушвания, с които Сарафов явно злоупотребява."
