Благомир Коцев: Ако бившият президент Радев покаже и на дела това, което заявява - той е потенциален партньор

Аз мисля, че това е голяма промяна в политическия живот. Отдавна говорихме и очаквахме слизането на президента. В крайна сметка то е факт. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев в предаването "Денят на живо" по БНТ, цитиран от novini.bg.
Политическата сила, която ме е издигнала и стои зад мен - ПП-ДБ, ясно показва битката, която води със статуквото, с олигархичния модел, който управляваше страната ни през последната година. Ако бившият президент Радев покаже и на дела това, което заявява - смятам, че това е добре и той е потенциален партньор, посочи Коцев.
По думите му Радев трябва да отговори и на редица въпроси, свързани с външната позиция на страната. "Каква позиция ще заеме той относно курса, който България трябва да води. Дали ще запазим своя европейски курс? Или ще тръгнем да вадим страната в други посоки, което аз не приветствам. Това ще бъде разделителна линия между нас", добави Коцев.
Надявам се, че позициите ни ще съвпаднат, защото имаме нужда от съмишленици в тази битка с мафията, която е овладяла нашата страна, категоричен е Благомир Коцев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Той ви вкара във властта, а вие се обърнахте срещу него!
В девета глуха ви е мястото!
08:28 21.01.2026
2 Радев
08:29 21.01.2026
3 Краварска медия
08:30 21.01.2026
4 Рубин
Щом Киро с измама стана министър председател и ти ще можеш мой скъпи малък Мандела!!!
08:31 21.01.2026
5 Баба Кина
08:31 21.01.2026
6 Боруна Лом
08:32 21.01.2026
7 Пич
08:34 21.01.2026
8 Трол
08:36 21.01.2026
9 Благомир Коцев??
08:36 21.01.2026
10 Деций
08:37 21.01.2026
11 за гербирунгели и други шарлатани
08:38 21.01.2026
12 Партньор
08:39 21.01.2026
13 нннн
Отврат.
08:44 21.01.2026
14 МаноМанов
08:45 21.01.2026
15 Емил
Гладна кокошка просо сънува хахахаха!!!
08:47 21.01.2026
16 Бай Кольо
Коментиран от #17
08:49 21.01.2026
17 Емил
До коментар #16 от "Бай Кольо":Политик и срам - това са две напълно несъвместими неща!!!
08:50 21.01.2026
18 потенциален партньор
08:51 21.01.2026
19 Коцев
08:53 21.01.2026
20 А РАДЕВ
08:55 21.01.2026
21 Потенциален
08:55 21.01.2026
22 ?????
Ясно е че Радев май ще поставя условията на играта и вече почна самопредлагането на разните т.н. системни играчи.
МЕЧ, Бойко, Доган, а сега и ПП-тата срамежливо напомнят за себе си.
Да се надяваме че на Радев му е останал здрав разум да ги държи далеч от себе си.
08:59 21.01.2026
23 РЕАЛИСТ
08:59 21.01.2026
24 Рибата
09:00 21.01.2026
25 Ех,
09:08 21.01.2026
26 Ти да видиш
09:09 21.01.2026
27 Електра
09:16 21.01.2026
28 Тоя
09:17 21.01.2026
29 Ех , и ти още не си узрял
Жалко че още не си разбрал
09:18 21.01.2026
30 Куку
09:28 21.01.2026
31 Край с ПП
09:30 21.01.2026
32 Точен
09:41 21.01.2026
33 Анонимен
10:05 21.01.2026
34 Просто човек
10:07 21.01.2026
35 стоян георгиев
10:08 21.01.2026