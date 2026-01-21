Новини
Благомир Коцев: Ако бившият президент Радев покаже и на дела това, което заявява - той е потенциален партньор

Благомир Коцев: Ако бившият президент Радев покаже и на дела това, което заявява - той е потенциален партньор

21 Януари, 2026 08:27

Радев трябва да отговори и на редица въпроси, свързани с външната позиция на страната, каза още кметът на Варна

Благомир Коцев: Ако бившият президент Радев покаже и на дела това, което заявява - той е потенциален партньор - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Аз мисля, че това е голяма промяна в политическия живот. Отдавна говорихме и очаквахме слизането на президента. В крайна сметка то е факт. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев в предаването "Денят на живо" по БНТ, цитиран от novini.bg.
Политическата сила, която ме е издигнала и стои зад мен - ПП-ДБ, ясно показва битката, която води със статуквото, с олигархичния модел, който управляваше страната ни през последната година. Ако бившият президент Радев покаже и на дела това, което заявява - смятам, че това е добре и той е потенциален партньор, посочи Коцев.

По думите му Радев трябва да отговори и на редица въпроси, свързани с външната позиция на страната. "Каква позиция ще заеме той относно курса, който България трябва да води. Дали ще запазим своя европейски курс? Или ще тръгнем да вадим страната в други посоки, което аз не приветствам. Това ще бъде разделителна линия между нас", добави Коцев.

Надявам се, че позициите ни ще съвпаднат, защото имаме нужда от съмишленици в тази битка с мафията, която е овладяла нашата страна, категоричен е Благомир Коцев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    38 9 Отговор
    Мечтиии.....
    Той ви вкара във властта, а вие се обърнахте срещу него!
    В девета глуха ви е мястото!

    08:28 21.01.2026

  • 2 Радев

    37 8 Отговор
    С розови шарлатани няма да се занимавам.

    08:29 21.01.2026

  • 3 Краварска медия

    31 9 Отговор
    Тоя що не е в затвора

    08:30 21.01.2026

  • 4 Рубин

    28 8 Отговор
    Хайде сине,покажи им на тъпите българи ,че можеш да станеш и президент
    Щом Киро с измама стана министър председател и ти ще можеш мой скъпи малък Мандела!!!

    08:31 21.01.2026

  • 5 Баба Кина

    22 6 Отговор
    Бивш президент няма, момко!

    08:31 21.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    25 3 Отговор
    РАДЕВ ОБВЪРЖЕ ЛИ СЕ СЪС СТАРИТЕ ,, КОЗИ,, ПРОСТО ЩЕ ЗАГУБИ И НАРОДА ЩЕ СЕ ОТРЕЧЕ ОТ НЕГО!

    08:32 21.01.2026

  • 7 Пич

    22 8 Отговор
    Колко жалко се предлагат !? Всъщност , ако излязат прави тези , които твърдят , че електоралната вълна може да се вдигне с милион и повече , Радев ще спечели еднолично мнозинство и тези няма да му трябват за нищо ! Освен за временни сдружения като например - 160 депутати за отстраняване на ВСС !!!

    08:34 21.01.2026

  • 8 Трол

    5 14 Отговор
    Благо президент.

    08:36 21.01.2026

  • 9 Благомир Коцев??

    19 8 Отговор
    Радев сам ще си избира с кой и и в какво Партьорство ще влиза, ако изобщо има такова! На какви въпроси да ти Отговаря?? Объркал си се нещо! Народа ще гласува и ще го Избира!! Гледате да се Пришиете и отгоре и Претенции??

    08:36 21.01.2026

  • 10 Деций

    15 4 Отговор
    Въпроса е дали ще ви иска,щото вие веднъж влязохте в цепиите с Борисов и с Пеевски за да ги изперете те ви завъртяха защото сте шматки,обслужихте ги и ви изхвърляха.Та до колко сте надеждни е под въпрос?

    08:37 21.01.2026

  • 11 за гербирунгели и други шарлатани

    13 3 Отговор
    само секира

    08:38 21.01.2026

  • 12 Партньор

    13 1 Отговор
    на ПП- ДБ не може да бъде именно заради това, което казва, а и заради това което прави. Ако искаш да ти е партньор ти си знаеш за себе си.

    08:39 21.01.2026

  • 13 нннн

    15 4 Отговор
    Шарлатаните, заедно с мафията, осакатиха Конституцията и орязаха правомощията на президента, а сега се усукват около Радев ..
    Отврат.

    08:44 21.01.2026

  • 14 МаноМанов

    11 10 Отговор
    Р.Р. подаде оставка но се надява че ще се класира на изборите първи . Мисли че е 2001г. когато се юрнаха всички да гласуват за Царя но сега е 2026 г.

    08:45 21.01.2026

  • 15 Емил

    15 3 Отговор
    Тези от ПП-ДБ никой не ги е споменавал даже, а те за партньори се готвят хахахаха!?
    Гладна кокошка просо сънува хахахаха!!!

    08:47 21.01.2026

  • 16 Бай Кольо

    18 4 Отговор
    Егаси падението.Той публично ви нарече Шарлатани, а вие му се самопредлагате.Вие срам нямате ли бе ?

    Коментиран от #17

    08:49 21.01.2026

  • 17 Емил

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Кольо":

    Политик и срам - това са две напълно несъвместими неща!!!

    08:50 21.01.2026

  • 18 потенциален партньор

    9 4 Отговор
    потенциален партньор къде бе Коцев, в сеседната килия до теб в зотвора може .

    08:51 21.01.2026

  • 19 Коцев

    12 1 Отговор
    говори глупости. Жалко за дадената му подкрепа

    08:53 21.01.2026

  • 20 А РАДЕВ

    9 3 Отговор
    Дали ще иска такива като тебе за коалиция???

    08:55 21.01.2026

  • 21 Потенциален

    7 2 Отговор
    Пръдньор със шар ла тани?

    08:55 21.01.2026

  • 22 ?????

    10 2 Отговор
    Ха ха.
    Ясно е че Радев май ще поставя условията на играта и вече почна самопредлагането на разните т.н. системни играчи.
    МЕЧ, Бойко, Доган, а сега и ПП-тата срамежливо напомнят за себе си.
    Да се надяваме че на Радев му е останал здрав разум да ги държи далеч от себе си.

    08:59 21.01.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    10 3 Отговор
    Не бяхте ли вие в тандем с Бойко, дето променихте конституцията, за да правите сечено на Радев. Сега паднахте в краката му и се молите за парче от баницата.

    08:59 21.01.2026

  • 24 Рибата

    7 4 Отговор
    е още в морето , рано е да се гласи тигана .

    09:00 21.01.2026

  • 25 Ех,

    5 7 Отговор
    Благо, та Радев е от същото kpaдливо болшевишко koтило като Шиши и Боко. Та и останалите, дето сега се присламчват за нови благинки от властта. Какъв партньор ще е nyтинофила Радев към Европа???

    09:08 21.01.2026

  • 26 Ти да видиш

    8 2 Отговор
    Ами до сега делата му доста се различават от думите. Който живее в розови сънища, нека му вярва на Радев.

    09:09 21.01.2026

  • 27 Електра

    8 2 Отговор
    Шарлатанина на шарлатанина око не вади, защото дядовците им заедно крадоха мандрите, синовете им национализираха а внуците приватизират..

    09:16 21.01.2026

  • 28 Тоя

    5 2 Отговор
    не е упълномощен да говори от името на ПП -ДБ..Като иска да заминава при Радев. Неблагодарник

    09:17 21.01.2026

  • 29 Ех , и ти още не си узрял

    7 1 Отговор
    изобщо за политика
    Жалко че още не си разбрал

    09:18 21.01.2026

  • 30 Куку

    6 3 Отговор
    Радев е и ще остане проект на Решетников!!!Резултата от подобна коалиция е,че заедно с Радев ще отидете в политическите гробища при Първанов,Царя,Сидеров и т.н.

    09:28 21.01.2026

  • 31 Край с ПП

    7 1 Отговор
    Само мъничко да усетя, че се заигравате с кауна ГУБИТЕ МОЯ ГЛАС !!!

    09:30 21.01.2026

  • 32 Точен

    2 0 Отговор
    Коцев, за разлика от Новия бардак и гробарите, е честно момче, малко майчино детенце, ама... Само едно не е разбрал или не му се иска да разбере: Баба европа е бита карта или, както вярно казва бесният Тръмп: "Няма карти..." Точно от пропадащия ЕС трябва да бягаме с 300...

    09:41 21.01.2026

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор
    Любовната игра започна...

    10:05 21.01.2026

  • 34 Просто човек

    0 0 Отговор
    Най-голямата ви грешка би била коалиция с Резидента…

    10:07 21.01.2026

  • 35 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Розовите ще имат 10%

    10:08 21.01.2026

Новини по градове:
