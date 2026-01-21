Благомир Коцев: Ако бившият президент Радев покаже и на дела това, което заявява - той е потенциален партньор

Аз мисля, че това е голяма промяна в политическия живот. Отдавна говорихме и очаквахме слизането на президента. В крайна сметка то е факт. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев в предаването "Денят на живо" по БНТ, цитиран от novini.bg.

Политическата сила, която ме е издигнала и стои зад мен - ПП-ДБ, ясно показва битката, която води със статуквото, с олигархичния модел, който управляваше страната ни през последната година. Ако бившият президент Радев покаже и на дела това, което заявява - смятам, че това е добре и той е потенциален партньор, посочи Коцев.

По думите му Радев трябва да отговори и на редица въпроси, свързани с външната позиция на страната. "Каква позиция ще заеме той относно курса, който България трябва да води. Дали ще запазим своя европейски курс? Или ще тръгнем да вадим страната в други посоки, което аз не приветствам. Това ще бъде разделителна линия между нас", добави Коцев.

Надявам се, че позициите ни ще съвпаднат, защото имаме нужда от съмишленици в тази битка с мафията, която е овладяла нашата страна, категоричен е Благомир Коцев.