КС образува дела за промените в Закона за СРС и Закона за ДАР

11 Ноември, 2025 14:15 770 6

Докладчик по делото отново е съдия Сашо Пенов

Конституционният съд образува конституционно дело №16/2025 г. по искане на 53-ма народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на измененията на чл. 19 в, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за специалните разузнавателни средства, приети от Народното събрание на 10 октомври 2025 г., повторно приети на 30 октомври 2025 г. и обнародвани в бр. №94 от 4 ноември 2025 г. на Държавен вестник.

Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов.

Конституционният съд образува и конституционно дело №17/2025 г. по искане на 53-ма народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на измененията на чл. 14, ал. 1, 2 и 3, чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 2, ал. 3, ал. 4 в, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и чл. 7, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, приети от 51-вото Народно събрание на 10 октомври 2025 г., повторно приети на 30 октомври 2025 г. и обнародвани в бр. №94 от 4 ноември 2025 г. на Държавен вестник.

Докладчик по делото отново е съдия Сашо Пенов.

Припомняме, с приетите от парламента промени в законите президентът бе лишен от правото да назначава председатели на ДАР, ДАТО и ДАНС, като те вече ще се избират по предложение на Министерския съвет и с обикновено мнозинство в Народното събрание. Президентът наложи вета на измененията в Закона за СРС и Закона за ДАР, но те бяха отхвърлени от парламента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 1 Отговор
    ТЕЗИ В ПАРЛАМЕНТА ЕСПЕРТИ ЛИ СА.....
    ЗА УМНИ ЛИ СЕ МИСЛЯТ....,ЧЕ ВСИЧКО В ДЪРЖАВАТА ТЕ РЕШАВАТ...????

    14:20 11.11.2025

  • 2 По никакъв начин

    4 1 Отговор
    За "система за защита на националната сигурност" дума не може да става през някакво назначаване на председатели на ДАР, ДАТО и ДАНС... Просто е абсурдно даже да си го помисли нормален човек. Подобни съждения могат единствено в диктатури да се прокламират . Потресаващо е ей .... нацизъм е

    14:55 11.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами като се замисли човек

    4 1 Отговор
    по предложение на Министерския съвет и с обикновено мнозинство в Народното събрание името България може и на северен БулгаристанаН да го променят. Ама никакъв проблем. И референдум няма да има ...

    14:59 11.11.2025

  • 5 Управителят на всяка частна фирма

    3 1 Отговор
    в България трябва по предложение на Министерския съвет и с обикновено мнозинство в Народното събрание да се назначава ! Венсеремус ! Собствениците ако много врякат.... затвор !

    15:03 11.11.2025

  • 6 Държавна агенция с тежка деменция

    0 0 Отговор
    Ако "независими държави" като Косово, Македония и Украйна са ви изглеждали странно, Тутууландия също отива натам, с 200.

    15:39 11.11.2025

