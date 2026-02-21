Новини
Калин Стоянов: На всички е ясно, че вървим по сценария „избори с наше МВР“, написан от Асен Василев

21 Февруари, 2026

  • калин стоянов-
  • избори-
  • мвр

Тази сутрин още един представител на партията, създала, спонсорирала, посещавала и протектирала педофилската секта в хижа „Петрохан“ Наско Атанасов, публично се отрече от служебното правителство „Йотова-Сорос-Петрохан“

Калин Стоянов: На всички е ясно, че вървим по сценария „избори с наше МВР“, написан от Асен Василев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин още един представител на партията, създала, спонсорирала, посещавала и протектирала педофилската секта в хижа „Петрохан“ Наско Атанасов, публично се отрече от служебното правителство „Йотова-Сорос-Петрохан“. Той заяви, че по никакъв начин нямало да се намесва в кадровата политика на правителството, чиято основна цел, е да потули огромния педофилски скандал с главни герои - видни представители на ПП-ДБ. В тази връзка би било добре Атанасов да отговори на въпроса: през изминалата седмица бил ли е на среща заедно с Атанас Славов и други лица в района на град Правец, където е взето решение, че трябва да бъдат сменени директора на ОДМВР-Област София и началниците на РПУ в гр. Ихтиман, Етрополе и Ботевград?

Това написа във фейсбук профила си депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов.

Според него служебното правителство било на Йотова и Гюров. Това може да е така, но само на хартия. За представителите на ПП-ДБ (партията, която подкрепя педофилите в България), когато служебният премиер е техен човек, принципът им за равноотдалеченост моментално отпада.

Ето още от поста на Стоянов:

Наско Атанасов е един от хората, с които са съгласувани министрите и вицепремиерите в правителството, включително и Стоил Цицелков, осъждан за шофиране след употреба на алкохол и два пъти задържан за притежание на наркотици. За него той лично се е застъпвал, но сега се дистанцира и твърди, че не го познава. Това ми напомня за друг кадър на Наско Атанасов - Живко Коцев, когото той лично предложи и за когото гарантира, че трябва да заеме поста главен секретар на МВР, но впоследствие видяхме как се отрече и от него.

Според „великия“ контраразузнавач Наско Атанасов, за когото публично се знае, че е бил човекът на Косьо Самоковеца в службите, в МВР били наложителни, цитирам, „радикални кадрови промени“. Същият този човек си позволи да обиди всички ръководни служители на цитирам „първите три етажа“, като ги нарече „милиционерски калинки - хора, назначени от досега управляващите да изпълняват политически поръчки".

Според него трябвало да бъдат прегледани всички областни директори на МВР, назначени от мен. Тук е мястото да го информирам, че са останали много малко директори, назначени от мен, и да му припомня, че получих одобрение за всички назначения лично от техния премиер Денков.

На всички е ясно, че вървим по сценария „избори с наше МВР“, написан и станал публично известен благодарение на Асен Василев. Подготвя се невиждана до момента чистка в МВР, която цели да отстрани ръководни служители с дългогодишен опит и доказани професионални качества, и на тяхно място да бъдат поставени послушни хора, които ще имат две основни задачи:

1. Замитане на всички следи по грандиозния педофилски скандал, в който до момента е доказана съпричастността на Надежда Йорданова, Борислав Сандов, Николай Денков, Бойко Рашков, Васил Терзиев, Андрей Янкулов, Владислав Панев и вероятно много други представители на ПП-ДБ.

2. Провеждане на избори с „наше МВР“.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 40 гласа.
  • 1 Путин

    20 8 Отговор
    Само аз мога да ви измъкна от тинята в която са ви потопили.

    Коментиран от #5, #37

    13:33 21.02.2026

  • 2 Тоз

    51 6 Отговор
    капацитет и той да каже нещо !

    Коментиран от #44

    13:34 21.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    14 24 Отговор
    Сите педофили ходили на туризъм на Петрохан. В мизерната хижа, щот били бедни и немат пари за хотел.

    Коментиран от #36

    13:35 21.02.2026

  • 4 Мдаа, милиционерът

    53 4 Отговор
    вари го , печи го, милиционер си остава, па макар и министер да е бил...

    13:36 21.02.2026

  • 5 Адрес 4000

    16 15 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Ти о Путинче
    И твоят пророк Смръдливият зелен чорап Рублен Гадеф

    Коментиран от #9

    13:36 21.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    6 14 Отговор
    Шишик още не е извадил бухалката. Сега само гальовно ги гъделичка.

    Коментиран от #16, #43, #86

    13:37 21.02.2026

  • 7 до кога

    34 1 Отговор
    Днес новините са само от най-големите малоумници !!!!

    Коментиран от #46

    13:38 21.02.2026

  • 8 СВО 1467 дни резил

    56 5 Отговор
    След Тошко и този пудел на Шиши трябва да се обади.

    13:39 21.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Спекулации на ДПС Ново Начало

    46 3 Отговор
    Изказването на Калин Стоянов за „сценарий с наше МВР“ е класически пример за спекулация без доказателства.

    13:40 21.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Калин Стоянов манипулира

    31 3 Отговор
    Такива твърдения подкопават доверието в институциите и разпалват политическо напрежение, като се представят лични предположения за факти. До момента няма публични данни, които да потвърждават неговите обвинения, а други политици и наблюдатели ясно ги отричат.

    Коментиран от #17, #81

    13:42 21.02.2026

  • 13 Лама Оземпик с 2 пръста чело

    40 2 Отговор
    Ами вече мислим да е с нашето МВР, щото времето на вашето МВР мина.

    13:42 21.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    9 14 Отговор
    В хижата на Петрохан, стаите са три на три, с по две мизерни легла и няма място къде да се обърнеш, не же ли да си сложиш багажа. Раниците в коридора. И всичката педофилска сган се изтрепала да ходи там.

    Коментиран от #18, #25, #31

    13:42 21.02.2026

  • 15 Цел на Калин Стоянов ПП-ДБ

    30 4 Отговор
    Цел на Калин Стоянов: да очерни
    Политическите лидери трябва да дават аргументирани становища, а не да разпространяват непроверени сценарии, които могат да дестабилизират обществото.

    13:43 21.02.2026

  • 16 оЦенител

    29 3 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    А да видим какво ще извади срещу Янкулов или Дечев примерно
    Да видим
    Тая cвинкя рано или късно ще си намери майстора
    Разпетляла се е много

    Коментиран от #21

    13:43 21.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    6 13 Отговор

    До коментар #12 от "Калин Стоянов манипулира":

    Нали за това бяха напъали да уволняват криминалистите.

    13:44 21.02.2026

  • 18 Хахаха

    21 5 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Няма доказателства за педофилия.
    Само един наркоман, който дори заплашвал баща си като не му дал пари, че ще каже, че го е насилвал.

    Коментиран от #28

    13:45 21.02.2026

  • 19 Чуек

    17 1 Отговор
    Скрий са ва, чуек

    13:46 21.02.2026

  • 20 Наивник на средна възраст

    27 1 Отговор
    Рядко срещан поми.р,продажен и прочие.Седнал другите да одумва - за затвор доживот си...

    13:46 21.02.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    9 8 Отговор

    До коментар #16 от "оЦенител":

    За сега зулусите и копейките са в атака. Шишко е тежката пехота. Ще удари после. Само глей ква смрад ще излезе.

    Коментиран от #64

    13:46 21.02.2026

  • 22 Банцко

    17 1 Отговор
    Калине спряганият за главен секретар на МВР Георги Кандев нали ти го направи аташе в Сърбия въпреки че Георги Кандев уволни катаджия от Банско глобил приятел на Евелин Банев Брендо и братята Джипсовете от Банско Така че главният секретар е твой приятел

    13:47 21.02.2026

  • 23 Така де

    28 1 Отговор
    Но когато ти организира и проведе изборите, като продаде МВР на Дебелия, мълчеше като онова нещо, на което седиш. Много си нагъл, Калине

    13:47 21.02.2026

  • 24 Църничкия,

    30 1 Отговор
    кое е това "наше МВР". Ривеш а! Га яди кифтеата не рива. Тия с "наше МВР" те назначиха за министър. Като разбраха, че си киноман ти поискаха оставката. А и ти се навъртя в кочината и сега грухтиш

    13:48 21.02.2026

  • 25 Мнение

    18 1 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Особено безотговорно е използването на най-тежките обществени страхове – теми като педофилия – за политическа мобилизация. Това са престъпления, които изискват доказателства и съдебни процеси, не лозунги. Когато подобни обвинения се хвърлят без конкретика, те обезценяват реалните случаи и превръщат трагедиите в инструмент за партийна пропаганда.

    Коментиран от #34, #82

    13:48 21.02.2026

  • 26 12340

    13 1 Отговор
    Генерал Наско не е длъжен да докладва на фелдфебел Калин!:))

    13:48 21.02.2026

  • 27 Банцко

    6 1 Отговор
    Калине спряганият за главен секретар на МВР Георги Кандев нали ти го направи аташе в Сърбия въпреки че Георги Кандев уволни катаджия от Банско глобил приятел на Евелин Банев Брендо и братята Джипсовете от Банско Така че главният секретар е твой приятел

    13:48 21.02.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Хахаха":

    На педофилите наркомана е най малката им грижа.

    Коментиран от #33, #35

    13:48 21.02.2026

  • 29 Злодеи под слънцето

    18 1 Отговор
    Не е главният ревльо, но се вписва в десетката. Колкото повече реват, значи са настъпани точно на най-чувствителното място.

    13:49 21.02.2026

  • 30 ма ДУРО

    11 1 Отговор
    Сега ривеш ! 😭😭😭
    А кога не ревеше, ти беше добре 😊

    13:49 21.02.2026

  • 31 Бай Араб

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Да се, начело с тебе. Лично си премерил размерите на стаите.

    Коментиран от #42

    13:50 21.02.2026

  • 32 Ирония

    26 1 Отговор
    А с МВР ва Пеевски и Борисов ли да правим Избори? Цяла България видя на камерите в Белица как членове на ГЕРБ и ДПС НН подправяха и фалшифицираха бюлетини!!

    Коментиран от #56

    13:50 21.02.2026

  • 33 Хахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    Педофил е наркоманчето дето лъже!

    13:51 21.02.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    Нема да има никакви доказателства. Ще ги унищожат. Нали за това са погнали криминалистите.

    13:51 21.02.2026

  • 35 Лъжеш нагло!

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    Мафията пуска лъжи, манипулации и спекулации.

    13:52 21.02.2026

  • 36 Aлфа Вълкът

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Някой замислял ли се е, че секса с 16г лице е позволено и на 66г да си? Морално е осъдително, но е законно щом е доброволен акт.
    Валери не можа да потвърди дали е бил на 15г или на 16г при първия си акт, ако е имало въобще такъв.
    Виж как ни се натрапва – педофилия.
    Подпалили са се сами – няма такова видео да се палят и да носят запалителна течност!
    Кланя ли са се на Калушев – няма също такова доказателство, кланят се всички, а не към определена личност.
    Дотук три не доказани твърдения върху които лежи цялата теза на МВР!

    Коментиран от #40

    13:52 21.02.2026

  • 37 А бе

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Ти най напред излез от тинята и капана в който сам скочи,ние сами ще се оправяме.

    13:52 21.02.2026

  • 38 Корупцияяяя!!!

    8 1 Отговор
    В МВР има корумпирани явно, всички корумпирани да се уволнят

    13:53 21.02.2026

  • 39 Трето

    10 1 Отговор
    Ново Начало е началото на краят! Лесно му беше на Пеевски когато ти беше министър ! Неговите помагачи Таке и Пашата си вършееха необезспокоявани ! А ти беше на втора заплата от частния сектор !
    Свърши тая ,било каквото било ! Свиквайте ,идват и арестчета! Подготвяйте се!

    13:53 21.02.2026

  • 40 Aлфа Вълкът

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Aлфа Вълкът":

    НЕДОКАЗАНИ

    13:53 21.02.2026

  • 41 Смяна на управлението

    7 2 Отговор
    Нов министър често прави ревизия на текущи разследвания, за да се увери, че няма пропуски или институционални слабости.

    13:53 21.02.2026

  • 42 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Араб":

    Като студент съм ходил много пъти там на тази хижа. Там на поляната снимаха и филма "Мечтатели". Имах дребна роля в него.

    Коментиран от #48, #49

    13:54 21.02.2026

  • 43 Пръдляк

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Към него ли се ориентира?Възраждане кюфна,трябва на друг да се слугува!

    13:54 21.02.2026

  • 44 Малеееее

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тоз":

    Простотияата на Пеевски и Тиквата взета заедно е по малка от простотията на Калинка Стоянов.

    13:55 21.02.2026

  • 45 Паралел

    7 1 Отговор
    В МВР е нужна „Шокова терапия“ срещу корупцията като в Грузия! Реформите в Грузия след идването на власт на Михаил Саакашвили през 2004 г. Тогава беше направена радикална реформа на вътрешното министерство – масово бяха освободени служители, особено в пътната полиция, и започна изграждане на нови структури от нулата. Това често се дава като пример за „шокова терапия“ срещу корупцията.

    13:56 21.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хахахаха

    2 4 Отговор
    А какъв им беше хубав Калинката на ламите от ППДБ, коги бяха в сглобка с Бацо и Шишко да омажат конституцията.

    13:56 21.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хаахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Бай Араб":

    И аз това си помислих, взе ми думата от устата.

    13:58 21.02.2026

  • 51 ШЕФА

    8 1 Отговор
    Калинке ПееФска,Ася не е толкова умна да го измисли това,тя го копира от вас и Тулупа,но като не ви е изгодно виете като чакали,защото с Прасчо може и да не влезете в Парламента.Колкото и Свинчо да обикаля свинекомплексите и да се среща с приплодите нещата са много зле и за вас и за българоубиеца Тулупа.

    13:58 21.02.2026

  • 52 Корупцияяяя!!!

    7 1 Отговор
    Когато системата изглежда компрометирана, естественият импулс е „изчисти всичко и започни от нулата“. Това звучи справедливо и решително.

    13:58 21.02.2026

  • 53 Неможач

    12 2 Отговор
    Калинчо пропуснал си в списъка твоето име , на твоя спонсор феноменалния Магнит , на великия Буда от Банкя защо правиш такива пропуски нали благодарение на тях сме на този хал

    13:58 21.02.2026

  • 54 Метла

    6 0 Отговор
    Но в държава като България по-реалистичният подход е:
    първо проверка,
    после индивидуална отговорност,
    структурни промени със законови гаранции.
    Масовата метла дава бърз политически ефект. Постепенната реформа дава по-стабилен институционален резултат.

    13:59 21.02.2026

  • 55 МВР служител

    10 1 Отговор
    Калинчо да си приготви показанията, защо се е правил че не забелязва злоупотреба с власт на Пеевски

    13:59 21.02.2026

  • 56 Обективен

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ирония":

    Докато правите с наше или ваше МВР, с наша или ваша ЦИК и т.н. наши и ваши "избори", никога няма да имате честни избори.

    13:59 21.02.2026

  • 57 Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!

    4 2 Отговор
    При почти всяка смяна на управление има кадрови промени!!
    След изборите през 2009 г., когато министър-председател става Бойко Борисов, вътрешен министър е Цветан Цветанов. Тогава:
    Бяха сменени редица областни директори на МВР.
    Имаше реорганизация и съкращения под аргумента „оптимизация“ и борба с корупцията.
    Част от промените бяха представяни като разчистване на кадри, свързвани с предишното управление.
    Официалната теза: нужда от реформа, по-строг контрол и борба с организираната престъпност.
    Критиката: политическа подмяна на ръководни кадри.

    Коментиран от #77

    14:00 21.02.2026

  • 58 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Няма да се учудя ако копия от материалите по разследването, снимков материал и записи от камерите вече са в сейфа на Шишко. Ще ги извади когато трябва.

    Коментиран от #66

    14:00 21.02.2026

  • 59 мхмхмх

    7 1 Отговор
    Всичко друго е по-добре от на Пеевски ОПГ-то, т.е. на МВР-то и Прокуратурата на Пепи Еврото

    14:00 21.02.2026

  • 60 Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!

    5 1 Отговор
    Втори и трети кабинет (2014–2021)
    При следващите управления на Бойко Борисов също имаше:
    смени на главни секретари,
    смени на директори на областни дирекции,
    структурни промени.
    Вътрешни министри като Младен Маринов и Христо Терзийски също извършваха кадрови рокади.

    14:00 21.02.2026

  • 61 Хоминоидът

    5 1 Отговор
    с петдесет думи речник се опитва да изглежда умен.

    14:01 21.02.2026

  • 62 Защо се правят такива смени?

    3 1 Отговор
    Обикновено причините са три типа:
    Политическа логика – всяко ново правителство иска ръководни кадри, НА КОИТО ИМА ДОВЕРИЕ!!!
    Управленска логика – нов министър с НОВ ЕКИП.
    Публичен натиск – скандали, провали, обществени реакции.
    Това не е специфично само за ГЕРБ – същото се случва при смяна на властта от други партии и при служебни кабинети.

    14:01 21.02.2026

  • 63 Питам само?!

    2 0 Отговор
    Корумпираните в МВР ли замитат улики в Петрохан?

    14:02 21.02.2026

  • 64 оЦенител

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Е кажи де, не крий
    Айде де Дан....пардон Деляне
    Трябва да те чакаме да се прибереш от Дубай ли?
    Кажи си...ще ти олекне, имаш нужда!

    14:02 21.02.2026

  • 65 Логично е!

    6 0 Отговор
    Логичният и прагматичен подход на едно ново правителство е: когато се сменя властта, е нормално да се направи преглед на ръководните кадри в МВР и други силови структури, за да се гарантира, че Институцията работи за държавата, а НЕ за предишни политически влияния, напр. ГЕРБ-ДПС НН!!!
    Ако ключови служители са лоялни на предишни правителства (напр. на Борисов или Пеевски), може да се появят саботаж или изтичане на информация.
    Новият министър има нужда от хора, на които може да разчита професионално.

    14:02 21.02.2026

  • 66 Ти в

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Данко Харсъзина":

    Този филм Димитър Благоев ли беше или герой от турски сериал?

    Коментиран от #74, #79

    14:03 21.02.2026

  • 67 Асен

    0 2 Отговор
    е Ришельо!

    14:04 21.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 МВР в Литва

    4 0 Отговор
    Литва, 1990–1995 – изграждане на национална полиция
    След независимостта от СССР новото правителство смени ръководството на силовите структури, за да премахне лоялни на бившата комунистическа номенклатура кадри.
    Подход: задържаха основния апарат, но смениха всички ключови началници и създадоха нови стандарти за професионализъм.

    14:05 21.02.2026

  • 70 Лъжеш нагло!

    6 0 Отговор

    До коментар #68 от "Данко Харсъзина":

    Имаше, имаше, и ги биеха в градинките на тъмно.
    Бяха дискриминирани, унижавани.

    14:06 21.02.2026

  • 71 МИР

    10 1 Отговор
    Ако е така Супер кво? Важното е да не е вашо МВРто бе плъх долен!

    14:07 21.02.2026

  • 72 Циник

    11 0 Отговор
    Хайде стига плакахте, по-добре правителство на Кокорчо, отколкото на Шишорчо.

    14:10 21.02.2026

  • 73 Пешо

    6 0 Отговор
    Ти какво искаш с на Пеевски ли?

    14:10 21.02.2026

  • 74 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ти в":

    Иван Иванов беше в ролята на Димитър Благоев. Участваше и Стефан Данаилов. Партнирах на Людмила Гурченко. Тя също участваше във филма. Беше много надута.

    Коментиран от #91

    14:12 21.02.2026

  • 75 Гост

    10 0 Отговор
    Бегай слугиньо. Видяхме ви в Пазарджик, вас депесарите, муньо

    14:12 21.02.2026

  • 76 Нашето МВР

    3 1 Отговор
    Ще опънем чадър над нашите лихвари да може да купуват гласове спокойно!

    14:17 21.02.2026

  • 77 Тончо

    2 5 Отговор

    До коментар #57 от "Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!":

    Другарю жълтопаветник, има ОГРОМНА разлика между редовно и служебно правителство - през 2009, след парламентарни избори проведени от Станишев и Доган, ГЕРБ получи от хората необходимото мнозинство за да управлява! Служебното правителство на Гюров + министрите му е предложено и одобрено единствено и само от Йотова (след указания от страна на ПП и Радев) и самия служебен премиер. Същият този, който преди близо две години излезе в неплатен отпуск след като Комисията за противодействие на корупцията установи несъвместимост спрямо него! Но ти надали ще можеш да схванеш разликата...

    14:18 21.02.2026

  • 78 Асен

    4 1 Отговор
    Ако не харесате правителството,ше свикам невиждани протести в негова подкрепа!

    14:20 21.02.2026

  • 79 Данко Харсъзина

    0 7 Отговор

    До коментар #66 от "Ти в":

    По ирония на съдбата педофилите са се вихрели точно там където се снима филма за Димитър Благоев.

    Коментиран от #87

    14:25 21.02.2026

  • 80 1234

    1 6 Отговор
    За мен правителството е на Йотова. От всички желаещи 5 човека Гюров е най политизирания заедно с Главчев. Беше депутат от партия, председател на парламентарна група. Другите 3 жени не са били под прожекторите на голямата политика. Йотова е виновна. Зашлеви си голям шамар, макар ,че тя не си е крила пристрастията към ПП.

    14:27 21.02.2026

  • 81 не е така

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "Калин Стоянов манипулира":

    В записа на Радо Василев го има това за "избори с наше МВР и ала-бала с президента", казано от ПростоКиро.

    14:30 21.02.2026

  • 82 питам

    0 7 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    защо защитаваш педофилите, да не си такъв

    14:32 21.02.2026

  • 83 Реалист

    10 0 Отговор
    Абе Калинка , ако не е с ваше МВР не трябва да има избори ли ? Не е лошо да си извадиш главата от големия зад ник на момчето (феномена) , че може да се наложи да търсите място в някоя офшор или бананова държава

    14:35 21.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 СВО 1467 дни резил

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Данко Харсъзина":

    Няма нормален човек, който да се интересува от Благоев и последователите му, които предадоха България.

    14:42 21.02.2026

  • 88 Е па стига

    7 0 Отговор
    с тия избори по сценарии на бойко и пеевски.

    14:43 21.02.2026

  • 89 Как

    6 0 Отговор
    Вият на умряло

    14:51 21.02.2026

  • 90 доник

    2 0 Отговор
    Супер. Егати готината новина.

    15:24 21.02.2026

  • 91 Това

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Данко Харсъзина":

    го пише в Гугъл. Понеже докладваш, а говориш за педофилия, вероятно си бил другото -сексуално насиленото дете. И още ти личи.

    15:26 21.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Виж ти

    4 0 Отговор
    Дано да е така. Само и само да не е поръчковото МВР на ГЕРБ!

    15:56 21.02.2026

  • 95 Тони

    1 7 Отговор
    Браво г-н Калин Стоянов. Напълно прав сте, РЕСПЕКТ към вас. Г-н Калин Стоянов е единствения достоен депутат в българския парламент. Честен, съвестен, справедлив, почтен.

    16:00 21.02.2026

  • 96 ЕХ БАБА НЕСЕ ПРИБРА

    3 0 Отговор
    НА СЕЛУ КАЛИНЧО КОЗИ ПАСЕШЕ ДЕПУТАТ СТАНА ПРИ ПРАСЧУ ИЗЛАГАШ ХОРАТА В С.КОСТИ.

    16:01 21.02.2026

  • 97 Калинчо!

    2 0 Отговор
    Калинчо, лакей долен на уродливото 190.- килограмово туловище, дето му лазиш в краката и му търкаш гърба като го къпеш! На всички е ясно, че с вашия "сценарий" - на Тиквата и на Праесто е свършено! 20 години престъпления ,грабежи на мииларди, безобразия, къщи в Барселона за милиони на любовници и незаконни деца, чекмеджета, пълни с пачки милиони евро и златни кюлчета, съборена КТБ и откраднати от туловището активи на банката за три милиарда, два самолета на туловището ,дето беше толкова бедно ,че имаше само един стар "Опел"! Ами, Калинчо, всичко на този свят един ден свършва! И вие свършихте! Само за два дни в Земеделското министерство са открити потресаващи престъпления за огромни рушвеит, рекети и грабежи! Жална ви майка бе, депутате на Туловището!

    16:02 21.02.2026

  • 98 95 - и

    0 1 Отговор
    Голям шегаджия си бил бе, Тони! Ами, в Карлуково много се шегуват!

    Коментиран от #104

    16:04 21.02.2026

  • 99 95 - и

    0 1 Отговор
    Голям шегаджия си бил бил бе, Тони!

    16:04 21.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 КЮФТЕ

    2 0 Отговор
    АмиТибеБоклучива Калинка, слугуваше на НН и те направиха депутат за отплата. Мръш Ляк Слугински. 5477

    16:16 21.02.2026

  • 102 Дориана

    3 0 Отговор
    Каква наглост, какво безочие от Калин Стоянов съдействал с широко затворени очи купуване , кражби на гласове и цели избирателни секции, получавайки като награда от Пеевски депутатско място в ДПС Ново начало. Има Възмездие за всяко решение.

    16:28 21.02.2026

  • 103 Баба Мара

    2 0 Отговор
    Калинчо бе баби многу си кумпрумириран откакту пристана на Шишо. Ами да тъ питам, кара ли тъ да дуаш или само ???

    16:30 21.02.2026

  • 104 Тони

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "95 - и":

    Не не съм шегаджия, просто казвам самата истина, а истината винаги боли. Харесва ви или не, това е истината

    16:32 21.02.2026

  • 105 Горски

    1 0 Отговор
    Съществото, чак сега се е усетило, че Ме Ве Ре са властова Бухалка! Браво Браво! Да се Закрие Ме Ве Ре направо, защото се видя, че за нищо не стават и само Папкат Прилежно и нищо повече. Цвета Рангелова от "Възраждане: Първата работа на служебния министър на МВР е да поиска оставките на полицаите, работили по случая “Петрохан” 20 Фев 2026. Това заяви народният представител от “Възраждане” по време на телевизионно участие в предаването “Панорама” по БНТ, позовавайки се на информация от медиите От “Възраждане” са категорични, че това е безпрецедентно прикриване на следите от сектата от “Петрохан”.

    16:48 21.02.2026

