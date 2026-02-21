Калин Стоянов: На всички е ясно, че вървим по сценария „избори с наше МВР“, написан от Асен Василев

Тази сутрин още един представител на партията, създала, спонсорирала, посещавала и протектирала педофилската секта в хижа „Петрохан“ Наско Атанасов, публично се отрече от служебното правителство „Йотова-Сорос-Петрохан“. Той заяви, че по никакъв начин нямало да се намесва в кадровата политика на правителството, чиято основна цел, е да потули огромния педофилски скандал с главни герои - видни представители на ПП-ДБ. В тази връзка би било добре Атанасов да отговори на въпроса: през изминалата седмица бил ли е на среща заедно с Атанас Славов и други лица в района на град Правец, където е взето решение, че трябва да бъдат сменени директора на ОДМВР-Област София и началниците на РПУ в гр. Ихтиман, Етрополе и Ботевград?
Това написа във фейсбук профила си депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов.
Според него служебното правителство било на Йотова и Гюров. Това може да е така, но само на хартия. За представителите на ПП-ДБ (партията, която подкрепя педофилите в България), когато служебният премиер е техен човек, принципът им за равноотдалеченост моментално отпада.
Ето още от поста на Стоянов:
Наско Атанасов е един от хората, с които са съгласувани министрите и вицепремиерите в правителството, включително и Стоил Цицелков, осъждан за шофиране след употреба на алкохол и два пъти задържан за притежание на наркотици. За него той лично се е застъпвал, но сега се дистанцира и твърди, че не го познава. Това ми напомня за друг кадър на Наско Атанасов - Живко Коцев, когото той лично предложи и за когото гарантира, че трябва да заеме поста главен секретар на МВР, но впоследствие видяхме как се отрече и от него.
Според „великия“ контраразузнавач Наско Атанасов, за когото публично се знае, че е бил човекът на Косьо Самоковеца в службите, в МВР били наложителни, цитирам, „радикални кадрови промени“. Същият този човек си позволи да обиди всички ръководни служители на цитирам „първите три етажа“, като ги нарече „милиционерски калинки - хора, назначени от досега управляващите да изпълняват политически поръчки".
Според него трябвало да бъдат прегледани всички областни директори на МВР, назначени от мен. Тук е мястото да го информирам, че са останали много малко директори, назначени от мен, и да му припомня, че получих одобрение за всички назначения лично от техния премиер Денков.
На всички е ясно, че вървим по сценария „избори с наше МВР“, написан и станал публично известен благодарение на Асен Василев. Подготвя се невиждана до момента чистка в МВР, която цели да отстрани ръководни служители с дългогодишен опит и доказани професионални качества, и на тяхно място да бъдат поставени послушни хора, които ще имат две основни задачи:
1. Замитане на всички следи по грандиозния педофилски скандал, в който до момента е доказана съпричастността на Надежда Йорданова, Борислав Сандов, Николай Денков, Бойко Рашков, Васил Терзиев, Андрей Янкулов, Владислав Панев и вероятно много други представители на ПП-ДБ.
2. Провеждане на избори с „наше МВР“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #5, #37
13:33 21.02.2026
2 Тоз
Коментиран от #44
13:34 21.02.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #36
13:35 21.02.2026
4 Мдаа, милиционерът
13:36 21.02.2026
5 Адрес 4000
До коментар #1 от "Путин":Ти о Путинче
И твоят пророк Смръдливият зелен чорап Рублен Гадеф
Коментиран от #9
13:36 21.02.2026
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #16, #43, #86
13:37 21.02.2026
7 до кога
Коментиран от #46
13:38 21.02.2026
8 СВО 1467 дни резил
13:39 21.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Спекулации на ДПС Ново Начало
13:40 21.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Калин Стоянов манипулира
Коментиран от #17, #81
13:42 21.02.2026
13 Лама Оземпик с 2 пръста чело
13:42 21.02.2026
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #18, #25, #31
13:42 21.02.2026
15 Цел на Калин Стоянов ПП-ДБ
Политическите лидери трябва да дават аргументирани становища, а не да разпространяват непроверени сценарии, които могат да дестабилизират обществото.
13:43 21.02.2026
16 оЦенител
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":А да видим какво ще извади срещу Янкулов или Дечев примерно
Да видим
Тая cвинкя рано или късно ще си намери майстора
Разпетляла се е много
Коментиран от #21
13:43 21.02.2026
17 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Калин Стоянов манипулира":Нали за това бяха напъали да уволняват криминалистите.
13:44 21.02.2026
18 Хахаха
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Няма доказателства за педофилия.
Само един наркоман, който дори заплашвал баща си като не му дал пари, че ще каже, че го е насилвал.
Коментиран от #28
13:45 21.02.2026
19 Чуек
13:46 21.02.2026
20 Наивник на средна възраст
13:46 21.02.2026
21 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "оЦенител":За сега зулусите и копейките са в атака. Шишко е тежката пехота. Ще удари после. Само глей ква смрад ще излезе.
Коментиран от #64
13:46 21.02.2026
22 Банцко
13:47 21.02.2026
23 Така де
13:47 21.02.2026
24 Църничкия,
13:48 21.02.2026
25 Мнение
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Особено безотговорно е използването на най-тежките обществени страхове – теми като педофилия – за политическа мобилизация. Това са престъпления, които изискват доказателства и съдебни процеси, не лозунги. Когато подобни обвинения се хвърлят без конкретика, те обезценяват реалните случаи и превръщат трагедиите в инструмент за партийна пропаганда.
Коментиран от #34, #82
13:48 21.02.2026
26 12340
13:48 21.02.2026
27 Банцко
13:48 21.02.2026
28 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Хахаха":На педофилите наркомана е най малката им грижа.
Коментиран от #33, #35
13:48 21.02.2026
29 Злодеи под слънцето
13:49 21.02.2026
30 ма ДУРО
А кога не ревеше, ти беше добре 😊
13:49 21.02.2026
31 Бай Араб
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Да се, начело с тебе. Лично си премерил размерите на стаите.
Коментиран от #42
13:50 21.02.2026
32 Ирония
Коментиран от #56
13:50 21.02.2026
33 Хахаха
До коментар #28 от "Данко Харсъзина":Педофил е наркоманчето дето лъже!
13:51 21.02.2026
34 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "Мнение":Нема да има никакви доказателства. Ще ги унищожат. Нали за това са погнали криминалистите.
13:51 21.02.2026
35 Лъжеш нагло!
До коментар #28 от "Данко Харсъзина":Мафията пуска лъжи, манипулации и спекулации.
13:52 21.02.2026
36 Aлфа Вълкът
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Някой замислял ли се е, че секса с 16г лице е позволено и на 66г да си? Морално е осъдително, но е законно щом е доброволен акт.
Валери не можа да потвърди дали е бил на 15г или на 16г при първия си акт, ако е имало въобще такъв.
Виж как ни се натрапва – педофилия.
Подпалили са се сами – няма такова видео да се палят и да носят запалителна течност!
Кланя ли са се на Калушев – няма също такова доказателство, кланят се всички, а не към определена личност.
Дотук три не доказани твърдения върху които лежи цялата теза на МВР!
Коментиран от #40
13:52 21.02.2026
37 А бе
До коментар #1 от "Путин":Ти най напред излез от тинята и капана в който сам скочи,ние сами ще се оправяме.
13:52 21.02.2026
38 Корупцияяяя!!!
13:53 21.02.2026
39 Трето
Свърши тая ,било каквото било ! Свиквайте ,идват и арестчета! Подготвяйте се!
13:53 21.02.2026
40 Aлфа Вълкът
До коментар #36 от "Aлфа Вълкът":НЕДОКАЗАНИ
13:53 21.02.2026
41 Смяна на управлението
13:53 21.02.2026
42 Данко Харсъзина
До коментар #31 от "Бай Араб":Като студент съм ходил много пъти там на тази хижа. Там на поляната снимаха и филма "Мечтатели". Имах дребна роля в него.
Коментиран от #48, #49
13:54 21.02.2026
43 Пръдляк
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Към него ли се ориентира?Възраждане кюфна,трябва на друг да се слугува!
13:54 21.02.2026
44 Малеееее
До коментар #2 от "Тоз":Простотияата на Пеевски и Тиквата взета заедно е по малка от простотията на Калинка Стоянов.
13:55 21.02.2026
45 Паралел
13:56 21.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хахахаха
13:56 21.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хаахаха
До коментар #48 от "Бай Араб":И аз това си помислих, взе ми думата от устата.
13:58 21.02.2026
51 ШЕФА
13:58 21.02.2026
52 Корупцияяяя!!!
13:58 21.02.2026
53 Неможач
13:58 21.02.2026
54 Метла
първо проверка,
после индивидуална отговорност,
структурни промени със законови гаранции.
Масовата метла дава бърз политически ефект. Постепенната реформа дава по-стабилен институционален резултат.
13:59 21.02.2026
55 МВР служител
13:59 21.02.2026
56 Обективен
До коментар #32 от "Ирония":Докато правите с наше или ваше МВР, с наша или ваша ЦИК и т.н. наши и ваши "избори", никога няма да имате честни избори.
13:59 21.02.2026
57 Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!
След изборите през 2009 г., когато министър-председател става Бойко Борисов, вътрешен министър е Цветан Цветанов. Тогава:
Бяха сменени редица областни директори на МВР.
Имаше реорганизация и съкращения под аргумента „оптимизация“ и борба с корупцията.
Част от промените бяха представяни като разчистване на кадри, свързвани с предишното управление.
Официалната теза: нужда от реформа, по-строг контрол и борба с организираната престъпност.
Критиката: политическа подмяна на ръководни кадри.
Коментиран от #77
14:00 21.02.2026
58 Данко Харсъзина
Коментиран от #66
14:00 21.02.2026
59 мхмхмх
14:00 21.02.2026
60 Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!
При следващите управления на Бойко Борисов също имаше:
смени на главни секретари,
смени на директори на областни дирекции,
структурни промени.
Вътрешни министри като Младен Маринов и Христо Терзийски също извършваха кадрови рокади.
14:00 21.02.2026
61 Хоминоидът
14:01 21.02.2026
62 Защо се правят такива смени?
Политическа логика – всяко ново правителство иска ръководни кадри, НА КОИТО ИМА ДОВЕРИЕ!!!
Управленска логика – нов министър с НОВ ЕКИП.
Публичен натиск – скандали, провали, обществени реакции.
Това не е специфично само за ГЕРБ – същото се случва при смяна на властта от други партии и при служебни кабинети.
14:01 21.02.2026
63 Питам само?!
14:02 21.02.2026
64 оЦенител
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Е кажи де, не крий
Айде де Дан....пардон Деляне
Трябва да те чакаме да се прибереш от Дубай ли?
Кажи си...ще ти олекне, имаш нужда!
14:02 21.02.2026
65 Логично е!
Ако ключови служители са лоялни на предишни правителства (напр. на Борисов или Пеевски), може да се появят саботаж или изтичане на информация.
Новият министър има нужда от хора, на които може да разчита професионално.
14:02 21.02.2026
66 Ти в
До коментар #58 от "Данко Харсъзина":Този филм Димитър Благоев ли беше или герой от турски сериал?
Коментиран от #74, #79
14:03 21.02.2026
67 Асен
14:04 21.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 МВР в Литва
След независимостта от СССР новото правителство смени ръководството на силовите структури, за да премахне лоялни на бившата комунистическа номенклатура кадри.
Подход: задържаха основния апарат, но смениха всички ключови началници и създадоха нови стандарти за професионализъм.
14:05 21.02.2026
70 Лъжеш нагло!
До коментар #68 от "Данко Харсъзина":Имаше, имаше, и ги биеха в градинките на тъмно.
Бяха дискриминирани, унижавани.
14:06 21.02.2026
71 МИР
14:07 21.02.2026
72 Циник
14:10 21.02.2026
73 Пешо
14:10 21.02.2026
74 Данко Харсъзина
До коментар #66 от "Ти в":Иван Иванов беше в ролята на Димитър Благоев. Участваше и Стефан Данаилов. Партнирах на Людмила Гурченко. Тя също участваше във филма. Беше много надута.
Коментиран от #91
14:12 21.02.2026
75 Гост
14:12 21.02.2026
76 Нашето МВР
14:17 21.02.2026
77 Тончо
До коментар #57 от "Кадрови промени в МВР и при ГЕРБ!!":Другарю жълтопаветник, има ОГРОМНА разлика между редовно и служебно правителство - през 2009, след парламентарни избори проведени от Станишев и Доган, ГЕРБ получи от хората необходимото мнозинство за да управлява! Служебното правителство на Гюров + министрите му е предложено и одобрено единствено и само от Йотова (след указания от страна на ПП и Радев) и самия служебен премиер. Същият този, който преди близо две години излезе в неплатен отпуск след като Комисията за противодействие на корупцията установи несъвместимост спрямо него! Но ти надали ще можеш да схванеш разликата...
14:18 21.02.2026
78 Асен
14:20 21.02.2026
79 Данко Харсъзина
До коментар #66 от "Ти в":По ирония на съдбата педофилите са се вихрели точно там където се снима филма за Димитър Благоев.
Коментиран от #87
14:25 21.02.2026
80 1234
14:27 21.02.2026
81 не е така
До коментар #12 от "Калин Стоянов манипулира":В записа на Радо Василев го има това за "избори с наше МВР и ала-бала с президента", казано от ПростоКиро.
14:30 21.02.2026
82 питам
До коментар #25 от "Мнение":защо защитаваш педофилите, да не си такъв
14:32 21.02.2026
83 Реалист
14:35 21.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 СВО 1467 дни резил
До коментар #79 от "Данко Харсъзина":Няма нормален човек, който да се интересува от Благоев и последователите му, които предадоха България.
14:42 21.02.2026
88 Е па стига
14:43 21.02.2026
89 Как
14:51 21.02.2026
90 доник
15:24 21.02.2026
91 Това
До коментар #74 от "Данко Харсъзина":го пише в Гугъл. Понеже докладваш, а говориш за педофилия, вероятно си бил другото -сексуално насиленото дете. И още ти личи.
15:26 21.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Виж ти
15:56 21.02.2026
95 Тони
16:00 21.02.2026
96 ЕХ БАБА НЕСЕ ПРИБРА
16:01 21.02.2026
97 Калинчо!
16:02 21.02.2026
98 95 - и
Коментиран от #104
16:04 21.02.2026
99 95 - и
16:04 21.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 КЮФТЕ
16:16 21.02.2026
102 Дориана
16:28 21.02.2026
103 Баба Мара
16:30 21.02.2026
104 Тони
До коментар #98 от "95 - и":Не не съм шегаджия, просто казвам самата истина, а истината винаги боли. Харесва ви или не, това е истината
16:32 21.02.2026
105 Горски
16:48 21.02.2026