Андрей Янкулов: Вярвам в откритото партньорство между институциите и адвокатурата

Вярвам в откритото партньорство между институциите и адвокатурата, защото реформата в правосъдието не може да бъде административен акт, пише служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов до адвокатите.

Поздравителният адрес от министъра бе прочетен от Наталия Илиева, председател на Националното бюро за правна помощ, пред Годишното общо събрание на адвокатите в страната.

Днес адвокатурата е активен коректив, носител на експертиза и глас на гражданите в системата на правосъдието. Във време на динамични обществени промени и технологична трансформация ролята Ви става още по-значима както в защитата на правата, така и в модернизацията на правната среда, пише още Янкулов.