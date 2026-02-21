Андрей Янкулов: Вярвам в откритото партньорство между институциите и адвокатурата

Вярвам в откритото партньорство между институциите и адвокатурата, защото реформата в правосъдието не може да бъде административен акт, пише служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов до адвокатите.
Поздравителният адрес от министъра бе прочетен от Наталия Илиева, председател на Националното бюро за правна помощ, пред Годишното общо събрание на адвокатите в страната.
Днес адвокатурата е активен коректив, носител на експертиза и глас на гражданите в системата на правосъдието. Във време на динамични обществени промени и технологична трансформация ролята Ви става още по-значима както в защитата на правата, така и в модернизацията на правната среда, пише още Янкулов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този
Коментиран от #2
18:31 21.02.2026
2 Ще те допълня
До коментар #1 от "Този":Надали е имало друго такова правителство натоварено с огромни очаквания от всички честни и почтени хора. Ако ударят с желязна ръка борисово-пеевската мафия, ще се превърнат в герои.
Коментиран от #6
18:33 21.02.2026
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:35 21.02.2026
4 Гражданин
Коментиран от #35
18:35 21.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Така е, но
До коментар #2 от "Ще те допълня":Борисов и Пеевски вече купуват гласове и трябват незабавни действия.
Коментиран от #10
18:38 21.02.2026
7 Рамбо Силек
18:38 21.02.2026
8 Важното
18:42 21.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 тоа
18:47 21.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така е, но
До коментар #10 от "Промяна":Простата герберска Тиква Борисов и Възраждане ще се коалират предизборно и имат шанс да влязат в парламента.
Коментиран от #28
18:51 21.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Промяна
До коментар #22 от "Така е, но":Костадинов много яко го излъгаха шарлатаните и Радев Правеше масовка протести автобуси и хоп сега видя лъжците как са го използвали
18:54 21.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И в мъжката
Коментиран от #39
18:55 21.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Брендо
18:56 21.02.2026
33 Къде е
18:57 21.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Промяна
До коментар #4 от "Гражданин":ГРАЖДАНИНО ДА ВИКАТ И ПУТИН ЗА ПО СИГУРНО НАЛИ НЕ СТИГА ЧЕ С ИЗМАМА И МЕТЕЖИ СА НАЗНАЧЕНИ А И ТЕРОР И НАСИЛИЕ ИСКАТ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ ТУК НЕ Е МОСКВА НАЙ ДОБРЕ Е ТЕЗИ СЛУЖЕБНИТЕ ЙОТОВА ДА УВОЛНИ СЛУЖЕБНИ СА И НИКОЙ НЕ ГИ Е ИЗБИРАЛ
18:58 21.02.2026
36 Знам
До коментар #10 от "Промяна":Знам че имаш нужда в ПРОМЯНА на чипа .
Коментиран от #37
18:59 21.02.2026
37 Промяна
До коментар #36 от "Знам":Кой с алабалата и с кодовете и с машините си печели изборите кой с КС го вкараха в парламента да руши правителството и успя Чип смени своя СЪБУДИ се И това от 5 години насам кой прибира милиони от постоянното правене на избори
19:05 21.02.2026
38 ха, ха, ха...
С вярвания и подражание политика не се прави. Някои вярват в Господ, други в дявола, трети в Баба Яга, но това не означава, че те реално съществуват.
19:06 21.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 сТИГА ПРИКАЗКИ
Янкулов да не се прави на Христо Иванов, щото ще катастрофира.
Ако до седмица не извадят от завладелия незаконно кабинет- Гл. Прокурор, приключват като Министри и Честни избори.
Да го питам Янкулов, когато Прокуратурата сложи чадър, какво ще правят и ни обясняват.
Две седмици им даваме и ако не се вземат в ръце ги отписваме и ПРЕЗИРАМЕ.
19:08 21.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гост
Коментиран от #48
19:22 21.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Валтер Шеленберг
19:27 21.02.2026
47 Петрохан
19:38 21.02.2026
48 Ламев
До коментар #43 от "Гост":Кое му е истинското ? Гола вода.Иска смяната на Сарафов, защото знае, че няма да мине.
19:40 21.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Баба Кина
20:03 21.02.2026
51 Промяна
20:06 21.02.2026
52 този шушляк
20:33 21.02.2026
53 дядото
21:09 21.02.2026
54 Георги Илиев Митев
21:50 21.02.2026
55 Промяна
22:03 21.02.2026
56 Тоя лама Янкулов
23:11 21.02.2026