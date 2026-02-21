Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Андрей Янкулов: Вярвам в откритото партньорство между институциите и адвокатурата

21 Февруари, 2026 18:30 1 059 56

  • андрей янкулов

Днес адвокатурата е активен коректив, носител на експертиза и глас на гражданите в системата на правосъдието

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вярвам в откритото партньорство между институциите и адвокатурата, защото реформата в правосъдието не може да бъде административен акт, пише служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов до адвокатите.

Поздравителният адрес от министъра бе прочетен от Наталия Илиева, председател на Националното бюро за правна помощ, пред Годишното общо събрание на адвокатите в страната.

Днес адвокатурата е активен коректив, носител на експертиза и глас на гражданите в системата на правосъдието. Във време на динамични обществени промени и технологична трансформация ролята Ви става още по-значима както в защитата на правата, така и в модернизацията на правната среда, пише още Янкулов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този

    11 16 Отговор
    ако изгони корумпето Сарафов, шапка му свалям.

    Коментиран от #2

    18:31 21.02.2026

  • 2 Ще те допълня

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Надали е имало друго такова правителство натоварено с огромни очаквания от всички честни и почтени хора. Ако ударят с желязна ръка борисово-пеевската мафия, ще се превърнат в герои.

    Коментиран от #6

    18:33 21.02.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 19 Отговор
    Вярвам в Андрей Янкулов и се надявам да разплете отровната паяжина на Сарафов, Борисов и Пеевски и да ги прати в затвора!

    18:35 21.02.2026

  • 4 Гражданин

    12 12 Отговор
    Жандармерията трябва да отиде и да изхвърли лекето, незаконно заемащо службата на главен прокурор!

    Коментиран от #35

    18:35 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така е, но

    10 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ще те допълня":

    Борисов и Пеевски вече купуват гласове и трябват незабавни действия.

    Коментиран от #10

    18:38 21.02.2026

  • 7 Рамбо Силек

    8 9 Отговор
    По-малко говорете, повече действайте!

    18:38 21.02.2026

  • 8 Важното

    14 5 Отговор
    Е да покриеш Петрохан

    18:42 21.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тоа

    10 3 Отговор
    с открита фонтатела

    18:47 21.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така е, но

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Простата герберска Тиква Борисов и Възраждане ще се коалират предизборно и имат шанс да влязат в парламента.

    Коментиран от #28

    18:51 21.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Промяна

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Така е, но":

    Костадинов много яко го излъгаха шарлатаните и Радев Правеше масовка протести автобуси и хоп сега видя лъжците как са го използвали

    18:54 21.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И в мъжката

    6 0 Отговор
    любов!

    Коментиран от #39

    18:55 21.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Брендо

    4 0 Отговор
    на свобода ли е?

    18:56 21.02.2026

  • 33 Къде е

    3 1 Отговор
    Дориана?

    18:57 21.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гражданин":

    ГРАЖДАНИНО ДА ВИКАТ И ПУТИН ЗА ПО СИГУРНО НАЛИ НЕ СТИГА ЧЕ С ИЗМАМА И МЕТЕЖИ СА НАЗНАЧЕНИ А И ТЕРОР И НАСИЛИЕ ИСКАТ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ ТУК НЕ Е МОСКВА НАЙ ДОБРЕ Е ТЕЗИ СЛУЖЕБНИТЕ ЙОТОВА ДА УВОЛНИ СЛУЖЕБНИ СА И НИКОЙ НЕ ГИ Е ИЗБИРАЛ

    18:58 21.02.2026

  • 36 Знам

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Знам че имаш нужда в ПРОМЯНА на чипа .

    Коментиран от #37

    18:59 21.02.2026

  • 37 Промяна

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Знам":

    Кой с алабалата и с кодовете и с машините си печели изборите кой с КС го вкараха в парламента да руши правителството и успя Чип смени своя СЪБУДИ се И това от 5 години насам кой прибира милиони от постоянното правене на избори

    19:05 21.02.2026

  • 38 ха, ха, ха...

    7 0 Отговор
    "Вярвам в откритото партньорство между институциите и адвокатурата"

    С вярвания и подражание политика не се прави. Някои вярват в Господ, други в дявола, трети в Баба Яга, но това не означава, че те реално съществуват.

    19:06 21.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 сТИГА ПРИКАЗКИ

    2 5 Отговор
    еДИНСВЕН хРИСТАНОВ СЕ Е ЗАЕЛ С МЕРКИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, ОСТАВНАЛИТЕ ИМИТИРАТ ДЕЙНОСТ.
    Янкулов да не се прави на Христо Иванов, щото ще катастрофира.
    Ако до седмица не извадят от завладелия незаконно кабинет- Гл. Прокурор, приключват като Министри и Честни избори.
    Да го питам Янкулов, когато Прокуратурата сложи чадър, какво ще правят и ни обясняват.
    Две седмици им даваме и ако не се вземат в ръце ги отписваме и ПРЕЗИРАМЕ.

    19:08 21.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гост

    0 11 Отговор
    Поне си имаме истински министър на правосъдието, макар и служебен!

    Коментиран от #48

    19:22 21.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Валтер Шеленберг

    5 1 Отговор
    Ходи се скрии някъде смешник....

    19:27 21.02.2026

  • 47 Петрохан

    5 1 Отговор
    Крайно слаб правист.Бе в НПО-АКФ . Сега на държавната хранилка.Работил малко като прокурор. Удобен, послушен.

    19:38 21.02.2026

  • 48 Ламев

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    Кое му е истинското ? Гола вода.Иска смяната на Сарафов, защото знае, че няма да мине.

    19:40 21.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Баба Кина

    5 1 Отговор
    Не случайно Темида е с вързани очи- покрити с плътна кърпа. Книгата, везната и меча са важни атрибути за знание, честност и сурова справедливост. А, сега съпоставете с нашата съдебна система и главния изпълняващ длъжността, девето жуже! Това е модела- Платено образование, Платено здравеопазване и най- благото Платено правораздаване. За милион няма закон, за кокошка няма прошка. Знаете ли кога ще се откажат самостоятелно, без натиск!? Плаче ми се, обречени сме с Шайката и Кликата!

    20:03 21.02.2026

  • 51 Промяна

    2 2 Отговор
    ЙОТОВА МОЛЯ ОТЗОВИ ТОЗИ СЛУЖЕБЕН САМОЗАБРАВИЛ СЕ ГЮРОВСКИ НАЗНАЧЕНИ СА ЗА ИЗБОРИ А НЕ ДА СИ ВЪРШАТ СВОЕВОЛИЯ ОСТАВКА НА ГЮРОВОТО

    20:06 21.02.2026

  • 52 този шушляк

    5 0 Отговор
    за какво е назначен?!? Да направи изборите или да прави съдебна реформа?!? Аман от НПО-та!

    20:33 21.02.2026

  • 53 дядото

    5 0 Отговор
    това "партньорство " започна в "зората на демокрацията",благодарение на не без известния тогава втори адвокатски колектив и заложени интереси на политически "демократи"

    21:09 21.02.2026

  • 54 Георги Илиев Митев

    5 0 Отговор
    Вие сте циници и много силно мразещи бедните хора от български произход ! Един беден човек не би могъл да си позволи адвокат защото цялата ви гилдия от правосъдната ни система е много алчна, завистлива,злобна, користна и безкомпромисна !

    21:50 21.02.2026

  • 55 Промяна

    2 1 Отговор
    ТОЯ ОТ НПО ОТКРИТО КУПУВА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ОТКРИТО КУПУВАТ ГЛАСОВЕ ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ИСКАТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ ЕДНИ И ДА НАЗНАЧАТ СВОИ ТОВА Е ОТКРИТО КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ ОТ СЛУЖЕБНИТЕ

    22:03 21.02.2026

  • 56 Тоя лама Янкулов

    1 0 Отговор
    само по изражението на физиономията и неадекватните му приказки си личи, че е пълен психопат.

    23:11 21.02.2026

