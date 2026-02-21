Новини
Вежди Рашидов: Самото назначаване на Цицелков беше неадекватно

21 Февруари, 2026 20:04, обновена 21 Февруари, 2026 19:09 1 585 39

Бившият председател на Народното събрание и министър на културата определи това като "проява на безхаберие"

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият председател на Народното събрание и министър на културата Вежди Рашидов отправи остри критики към начина на формиране на служебното правителство и коментира актуалната политическа обстановка в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

По повод оставката на Стоил Цицелков Рашидов заяви, че още самото му назначаване е било „напълно неадекватно“ и израз на поредно безхаберие. „Формирането на правителство е голяма отговорност. То се прави от доказани и достойни мъже, които ще управляват съдбите на хората. Не може един премиер да не си провери екипа, с когото ще работи“, подчерта той.

Рашидов даде личен пример от времето, когато е бил министър на културата. Всяка година около 24 май той изготвял списък с достойни личности за държавни отличия, като първо проверявал биографиите им по официален път. „Обаждах се на Евтим Костадинов, който тогава беше председател на Комисията по досиетата“, разказа той. По думите му всеки, който предлага кадри, е длъжен предварително да ги проучи.

Въпреки критиките, бившият председател на парламента заяви, че е приятно изненадан от някои от назначенията в служебния кабинет. Той отличи министъра на образованието и министъра на културата и ги определи като „изключителни“, както и транспортния министър Корман Исмаилов.

По отношение на оставането на Атанас Запрянов на поста министър на отбраната, Рашидов коментира, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вече е дал обяснение по темата. „Премиерът се е обадил на Борисов да му остави министър – няма нищо лошо. Той е опитен човек“, заяви Рашидов.

Бившият министър подчерта, че очаква служебното правителство да проведе честни избори. Той разкри, че е получил покана от Бойко Борисов да остане министър за трети мандат, но е отказал заради здравословни причини.

„Аз съм отговорен човек и мога да бъда благодарен. В този момент властта не ме вълнуваше“, каза Рашидов. Той обяви, че ще упражни правото си на глас на следващите избори и ще подкрепи ГЕРБ.

По думите му след парламентарния вот очаква движение в правилната посока. „Нека първо Румен Радев да излезе на терен, за да покаже какво точно иска да прави“, добави той.

Рашидов коментира и темата за съдебната реформа. Според него тя не може да се осъществява по начина, по който се предлага в момента. Той разкритикува действията на правосъдния министър, който е поискал смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. „Не се прави така. Това е инфантилна постъпка“, заяви той.

В личен план Вежди Рашидов сподели, че тази година навършва 75 години и планира мащабна изложба. Той има покани за експозиции в Лондон и Турция, а догодина възнамерява да издаде обемна книга, посветена на целия му житейски и творчески път.


  • 1 Адрес 4000

    41 3 Отговор
    Точно Веждичката ли изкарахте да чете морал
    ....

    19:10 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наздраве,

    24 5 Отговор
    Ръжди!
    За чука, длетото и културата!

    19:12 21.02.2026

  • 4 Този е

    37 3 Отговор
    Вежди Рашидов е пиянде и е задържан заради побой над един полицай.

    19:13 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бендида

    43 5 Отговор
    А назначението на Рашидов за министър, адекватно ли беше?

    Коментиран от #36

    19:14 21.02.2026

  • 7 Дориана

    23 10 Отговор
    Неадекватна беше зависимостта на Борисов от Пеевски в името на властта. Неадекватна беше подкрепата и защитата на коалиция Магнитски от ИТН и БСП ОЛ. Неадекватен и вреден беше бюджета, който сътвориха. Неадекватно беше агресивното и нагло поведение в Парламента. Но, Борисов постъпи адекватно като сложи край на това управление след революцията в България.

    19:15 21.02.2026

  • 8 Този, още ли го ползват ...

    20 2 Отговор
    за тоалетна хартия???

    Коментиран от #16

    19:21 21.02.2026

  • 9 и баш писара да те изтъпанчи тук отново

    15 1 Отговор
    от епопея на забравените въздухари
    беше неадекватно

    19:26 21.02.2026

  • 10 Къндев

    17 6 Отговор
    А рашидов за министър много ли беше адекватно? Някой някога да е виждал скулптура на този т.нар. скулптор?

    19:26 21.02.2026

  • 11 нннн

    8 6 Отговор
    Любопитно. Какво пише в свидетелството за съдимост на Цицелков? При постъпване на работа винаги искат свидетелство за съдимост. За министрите не важи ли?

    19:27 21.02.2026

  • 12 Боко праните гащи

    15 2 Отговор
    Веждичката как ми целуваше долната част на гърба още го помним

    19:29 21.02.2026

  • 13 Не само

    2 2 Отговор
    ...а и само той да е...

    19:30 21.02.2026

  • 14 Матилда

    7 7 Отговор
    Цицелков е един много готин умно- красив разтропан пич, който си пие и си кара. На закона хикс написа и мъдро съзря политическа атака за неговите моментни опиянение. Той е един истински борец- радетел за свобода, честност, законност и демокрация.

    19:51 21.02.2026

  • 15 Турчеещия

    16 2 Отговор
    се лъжец и мошеник , с фалшива биография , с далавери за милиони , а и голямата с Банката е всеизвестна за всички , пияницата , катастрофирал налюлян и с покрито престъпления , както и много други , и той се показа с цялата си гнусотия !

    19:55 21.02.2026

  • 16 Ъхъ!!!

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Този, още ли го ползват ...":

    Еми той за друго не става!

    20:01 21.02.2026

  • 17 Мая

    6 7 Отговор
    Много злобни хора, бре. Човекът е талантлив, работлив, знае си мястото, много е откровен и това не се харесва. Пожелавам на всички злобари да постигнат поне 1 процент от това, което е постигнал той и тогава, може би, ще се почувстват щастливи.

    20:12 21.02.2026

  • 18 Преди

    5 1 Отговор
    известно време , ей тоя , както винаги според случая , разказа , че още помни сълзите на баща си , "принуден" да замине за Турция.... Контакти никакви , снимки от роднини също , майка му певачка , за брак нищо ! А при голяма рода при турците , не знам някой да си бил дал детето в сиропиталище за отглеждане , където е отрасъл.

    20:14 21.02.2026

  • 19 Веждифобец

    6 1 Отговор
    Не трябва политически измекяри и морални нищожества да се допускат до медии.Забравете го ,за да умре информационно и да се определи в Джендема.

    20:14 21.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пешо

    2 1 Отговор
    И твоето беше такова.Добре че Нинова се изтръска.

    20:22 21.02.2026

  • 22 Каменов

    6 1 Отговор
    Докога хора извън времето ще продължават да дават тон . Гледай си старините !

    20:48 21.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Айде стига с тоя Цицелков бе

    3 1 Отговор
    Гробарски задни--ци престъпни и убийци

    21:28 21.02.2026

  • 26 наглост с фес

    3 1 Отговор
    Мултакът на Републиката с феса се съдра да се фука като циганин на сватба с откраднат костюм какъв "велик" "културен" министър е бил и колко много е напарвил за културата! На не каза и дема колко милиони е натрупал, че синът му си построи хотел в Австрия! ОСвен това няма никакво право, абсолютно никакво парво да обвинява Цицелков за негови прегрешения, извършени преди 15 години! Защото и ние помним как Мултакът с феса, пиян на моитка, на излизане от столичната община удари юмрук на един полицай, но му се размина, защото мутрата от СИК го спаси! Та с какъв сурат споменава името на Цицелков? Наглец, та дрънка! Ама, то в Прокуратурата доста папки на трупчета чакат за разследване на "Квадрати", на Ларгото и други рашидови силно корупционни "творения"!

    21:44 21.02.2026

  • 27 Възмутен

    2 1 Отговор
    „Изказването на Вежди Рашидов за „неадекватното назначаване“ буди недоумение, особено като се има предвид, че и неговите назначения в миналото предизвикаха сериозни обществени реакции. Когато човек е заемал високи държавни постове като министър на културата и председател на парламента, би трябвало да подхожда с повече самокритичност и мярка в оценките си.

    23:42 21.02.2026

  • 28 Парадокс БГ

    3 1 Отговор
    Преди да се дават оценки за чужди назначения, е редно да се направи честна равносметка на собствените действия и публично поведение.

    23:43 21.02.2026

  • 29 Вежди Рашидов е неадекватен

    3 1 Отговор
    Когато Вежди Рашидов говори за „неадекватни назначения“, това звучи най-малкото като липса на саморефлексия. Обществото все още помни спорните моменти около собствените му мандати и публичното му поведение.

    23:45 21.02.2026

  • 30 Отвратително!

    3 0 Отговор
    Вежди Рашидов е поредния самозабравил се простак!

    23:46 21.02.2026

  • 31 Лицемер!

    3 1 Отговор
    Моралът не се чете от трибуната с избирателна памет. Ако ще се раздават оценки, те трябва да важат за всички – включително и за самия оценяващ. В противен случай подобни изказвания звучат не като принципна позиция, а като политическо лицемерие.

    23:46 21.02.2026

  • 32 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Вместо да сочи с пръст, би било по-достойно да обясни какви стандарти защитава и как ги е прилагал, когато самият той е бил на високи държавни постове. Защото доверието се печели с последователност, а не с гръмки реплики.

    23:47 21.02.2026

  • 33 Цицелков е класи над Вежди Рашидов

    3 1 Отговор
    Аа се вадят „прегрешения“ отпреди 15 години и да се използват като политическа бухалка срещу Иво Цицелков е не само избирателно, но и дълбоко лицемерно. Ако ще има равен аршин, той трябва да важи за всички.

    23:48 21.02.2026

  • 34 Реалист

    1 0 Отговор
    Преди да сочи с пръст, всеки политик е длъжен да даде ясен отговор на въпросите, които обществото продължава да задава – за управлението на публични средства, за спорни проекти и за личната отговорност. Доверието не се печели с гръмки фрази, а с прозрачност и последователност.

    23:49 21.02.2026

  • 35 Бай Ръжди

    2 0 Отговор
    няма думата.
    Да си гледа там мастиката с мента.

    00:07 22.02.2026

  • 36 Един

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бендида":

    Той беше назначен,защото беше договорено,с една дума далавера.Ама той горкия нищо не разбираше,други му вършеха работата, затова протестираха срещу него.

    00:30 22.02.2026

  • 37 Изобщо не трябва да има служебни

    3 0 Отговор
    Правителства. Те са един пълен фарс. Особено след промените в конституцията.

    08:15 22.02.2026

  • 38 Цвете

    1 0 Отговор
    Е, И ТЕБ ТЕ ИЗВАДИХА ОТ " ШКАФА " ДА ДРЪНКАШ ПРОТИВ НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ. СТОЙ СИ НА ТОПЛО, ЗАЩОТО ДИШАНЕТО ТЕ ЗАТРУДНЯВАШЕ.

    11:46 22.02.2026

  • 39 Цвете

    0 0 Отговор
    Е, И ТЕБ ТЕ ИЗВАДИХА ОТ " ШКАФА " ДА ДРЪНКАШ ПРОТИВ НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ. СТОЙ СИ НА ТОПЛО, ЗАЩОТО ДИШАНЕТО ТЕ ЗАТРУДНЯВАШЕ.

    11:47 22.02.2026

