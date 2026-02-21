Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Цветлин Йовчев: Има много съмнителни неща около дейността на групата в „Петрохан”

Цветлин Йовчев: Има много съмнителни неща около дейността на групата в „Петрохан”

21 Февруари, 2026 19:31, обновена 21 Февруари, 2026 18:54 2 875 96

  • цветлин йовчев-
  • петрохан-
  • мвр-
  • разследване

Разследващите трябва да хвърлят сериозни усилия в тази посока, за да се изяснят мотивите, заяви бившият председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи

Цветлин Йовчев: Има много съмнителни неща около дейността на групата в „Петрохан” - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Има много съмнителни неща около дейността на групата в „Петрохан”. Разследващите трябва да хвърлят сериозни усилия в тази посока, за да се изяснят мотивите."

Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи.

По думите му при всички положения става въпрос за секта, в която има абсолютна йерархия и власт на човека, който е отгоре. Йовчев коментира, че в никакъв случай не може да се твърди, че това е рейнджърска група, защото начинът, по който са се държали в района няма нищо общо с опазване на околната среда.

"Да заградите тази територия, да сложите надписи, че се стреля без предупреждение, да сложите охранителна техника все едно се пазите от атака на специализиран отрият, множеството оръжия и заглушители говорят за други неща. В този район няма проблеми, свързани с дървената мафия или бракониери", каза той.

Йовчев коментира аутопсията на Ивайло Иванов, при която бяха установени две огнестрелни наранявания на главата. По думите му, за да се подкрепи хипотезата за самоубийство, трябва да има много сериозна експертиза от патоанатом, който да докаже дали първият изстрел е причинил някакви щети върху мозъка и какви са те. Йовчев заяви, че при такива наранявания е възможно да бъдат засегнати центрове за движения, така че Ивайло Иванов да не е в състояние да направи последващи действия.

"Затова се избърза с тази хипотеза преди да има абсолютни доказателства за това. Възможно е вторият изстрел да е възпроизведен от някой от присъстващите, които са били там. Напълно възможно е някой от групата да е подредил телата на другите, след което да се е самоубил. Възможни са и други хипотези. Преди да бъдат потвърдени всички хипотези по категоричен начин, не трябва да се излиза с категорични твърдения, защото това дава възможност за всякакви конспиративни теории", коментира още той.

Цветлин Йовчев запита и за какво им е на едни рейнджъри, както те се наричат, да имат заглушители. "Не може да искаш оръжие за собствената си сигурност и самоотбрана, и да искаш заглушител. Това е безумие", заяви още той.

Той коментира и непотвърдената до момента информация, че вътрешният министър Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. "Надявам се това нещо да не се случи, защото ще бъде много лош знак. Има достатъчно механизми, по които може да се извърши проверка и ако има някой, който не е действал съобразно законите и правилата, има начин да бъде отстранен, без да му се иска оставката непременно от министъра. Искрено се надявам, че тази информация не е вярна", заяви той.

По отношение на оставката на Стоил Цицелков, който трябваше да отговаря за честните избори в служебния кабинет Йовчев коментира, че е останал изненадан от това, че той не изпитва разкаяние за това, което е направил. "Като че ли неговите думи и думите на премиера Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата и като че ли те виждаха проблема не в това какво е извършено, а в това кога и как са го хванали да извършва това нещо, което създава съвсем различен поглед", каза той.

"В тази изострена политическа ситуация ще бъде изключително трудно на служебното правителство да работи. Съставът на правителството е подбран така, че да бъде изцяло като опозиция на управляващите до момента", допълни Йовчев за служебния кабинет.


  • 2 трайчо е престъпник

    7 13 Отговор
    хайде сарафче задействай се

    18:49 21.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г основана от българският Епщайн -Дими Паница.Това е лесно за проверка

    Коментиран от #14

    18:56 21.02.2026

  • 4 Дориана

    50 21 Отговор
    Целия случай Петрохан още от самото начало умишлено беше прикрит и насочен в грешна удобна за някои посока.Начина на поднасяне на информацията, спекулирането и насаждането на тенденции като будизъм, педофилия, секта, ритуално убийство и прочие говори за умишленост при воденето на разследването.Има съмнение дали фактите и обстоятелствата не са прикрити и ако е така от кого. За това трябва да има Международно независимо разследване , а тези като ИТН които предизборно използваха темата за политически нападки към опонентите и очерняне паметта на убитите трябва да се засрамят от действията си и да понесат отговорност.

    18:58 21.02.2026

  • 5 Къндев

    33 15 Отговор
    Тая бъхлясала фуражка какво я канят постоянно, все едно от него зависи сигурносттта на държавата. Нали беше начело на мвр, защо не отиде да провери хижата с педофилите.

    Коментиран от #57

    18:58 21.02.2026

  • 6 Дринцолов

    32 10 Отговор
    Тъп пенсионер, лапнал е сигурно почти 200 бона заплати накуп, но дали ги заслужава?

    Коментиран от #46

    18:59 21.02.2026

  • 9 Интелигентен човек

    11 12 Отговор
    а не казва нищо ново и съществено което ние да не сме го разбрали. Някъде от долу нещо ново......не...
    Партньорски служби или никой не смее и не иска да каже...... За връзките с Пепе всеки го знае

    19:02 21.02.2026

  • 10 Възникване на сектата..... ?

    10 11 Отговор
    Цветан Гайдарски изисква безпрекословно подчинение спрямо личната си воля. Има случаи, в които Цветан пита последователите си дали са готови да скочат от прозореца, например, ако той им нареди.  Някои от „епископите“ и редовите членове са изключително агресивни. Не са рядкост физическите, психически и съдебни заплахи с цел обезсърчаване на решилия да се избави от сектантската си зависимост. Случвало се е син да бие майка си и да я сваля на земята затова, че е напуснала общността и че не се поддава на манипулациите, внушаващи й да припише цялото си недвижимо имущество на детето си, т.е. на сектата. Оказването на натиск за приписване на жилища (бъдещи капища) в „името на Господа“ продължава и досега.....Д-р Десислава Пулиева, От протестантизъм към Ню Ейдж и новоезичество: един български феномен..... може колеги да си намерите статията ...

    19:02 21.02.2026

  • 11 кукорчу

    6 19 Отговор
    беше много хубаво, гмуркаха се в мен

    19:03 21.02.2026

  • 12 Тоя библиотекарски безполезник

    25 8 Отговор
    Е само бла бла...

    19:03 21.02.2026

  • 14 Монк

    20 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да и имаше снимка в Google Earth пред хижата и как в един момент някой я изтърка!

    19:06 21.02.2026

  • 15 Важни въпроси

    28 19 Отговор
    Кой ги финансира - коли, гориво, къщи, автомобили, пътувания в чужбина? Кой позволява на възрастен мъж да използва деца за задоволяване на гнусния му хомосексуален нагон и да ги поставя в риск ? Кой допуска тези деца да не са на училище и в домашната си среда сред близките си, а оставени да живеят с напълно чужди за тях мъже? Какви са тези родители, че изоставят безотговорно децата си?

    19:09 21.02.2026

  • 16 нали така

    17 14 Отговор
    2020та Шефа каза - "Мутри вън. Ше си върнем България!" ... и я върна на мутрите.

    19:10 21.02.2026

  • 17 Възникване на сектата

    4 9 Отговор
    Колеги намерете статията ( От протестантизъм към Ню Ейдж и новоезичество: един български феномен
    Д-р Десислава Панайотова-Пулиева) и я прочетете внимателно! ...

    19:11 21.02.2026

  • 18 Даниел Немитов

    23 8 Отговор
    Може!? Ама има далеч по-съмнителни неща около дейността на разследващата група на масовото убийство "Петрохан"!!!

    Коментиран от #30

    19:12 21.02.2026

  • 19 Няма нищо нормално

    10 6 Отговор
    при този ненормалник.

    19:15 21.02.2026

  • 20 Няма мистерия

    24 3 Отговор
    има 6 трупа.

    19:16 21.02.2026

  • 21 Няма нищо съмнително

    13 28 Отговор
    ламята е убил двама души и се е гръмнал
    Преди това е склонил към самоубийство останалите.

    Коментиран от #58

    19:18 21.02.2026

  • 22 А на Йовчев

    15 8 Отговор
    Кой му е казал че "рейнджърските групи" се занимават само с опазване на околната среда ? В огромна грешка е ако така си мисли. За справка Ню Мексико, Тексас, Северна Дакота, Чили, Боливия ...... бих казал че дори с "опазване на околната среда" НЕ се занимават ама въобще !

    19:19 21.02.2026

  • 23 оче в началото казаха хората ДРОГА!!!

    18 6 Отговор
    айде бе кога ще разберете за ДЕА ? имат разработка срещу групировката на калушев за трафик на китайски фентанил!!! два дена вече пишат за това разследване а вие още не знаете???

    Коментиран от #61

    19:23 21.02.2026

  • 24 Брата

    5 15 Отговор
    В практиката има такива случай за възпроивеждане на втори изстрел, интуиктивно вследствие на нервен инстнкт. А за мотивите Йончев да го командироват при тях.

    19:26 21.02.2026

  • 25 Храни куче да те лае

    16 8 Отговор
    Едни и същи 4-5 бивши кадри на МВР от самото начало са неизменно но медии и телевизии и се скъсаха да плюят органи и институции чиито хляб са яли.

    Коментиран от #59

    19:26 21.02.2026

  • 26 Трудността на случая

    13 8 Отговор
    произлиза от смъртта на шестимата.
    Има малко живи свидетели, които са съгласни да свидетелстват.
    При такива обстоятелства разследването се бави.
    Но рано или късно ще се разбере всичко и накрая ще обявят, че има екстремистка секта с педофилски уклон и култ към шамана.
    Както и трима склонени към самоубийство, двама убити и един самоубиец.

    19:27 21.02.2026

  • 27 стига глупости

    28 10 Отговор
    с рези орязани кадри на камерите неможете да заблудите хората а само ги дразните още повече… на единия клип звука спира за малко на друг прескача през 4 секунди други пък направо са отрязани определени минути на единия обаче сте изпуснали да скриете фаровете на входа на хижата точно когато тримата влизат вътре после записа прекъсва и започва след 15 мин някъде не помня точното време и вече хижата гори а фаровете ги няма…убийството е поръчково закриват канала за фентанил понеже пат фалън го е надушил!!!

    19:27 21.02.2026

  • 29 така е

    13 2 Отговор
    Има много съмнителни неща около дейността на групата
    чекмеджари
    които пак ще преизбират наивните им поклонници

    19:28 21.02.2026

  • 30 Холмс

    11 21 Отговор

    До коментар #18 от "Даниел Немитов":

    Защо мислиш че е убийство! Дори да е трябва да има сериозен мотив без значение кой го е извършил! Кой ще се вкара в такъв филм, да ги убие и закара на Околчица! Вкарвате се във филми! Просто един сектант така е промил главите на групата че се самоубиват! Само децата не знаем дали са осъзнавали случващото, и може би затова има две местопрестъпления! Който и друг да го беше извършил щеше да е на едно място, и най вероятно вътре опожарени!

    19:29 21.02.2026

  • 31 При всички случаи

    23 4 Отговор
    убийствата в този случай са за прикриване на мотивите.
    Като добавим и пожарът причинен умишлено се оформя картинката.
    Пожарите са най-честото средство за прикриване на мотиви и улики.
    Пожар имаше и в случая с Пейо.

    19:34 21.02.2026

  • 32 Мдаа

    8 15 Отговор
    Иванов като по-интелигентен и напреднал от другите двама, застреляли се насигурно в слепоочията, решил да прави път на енергията отгоре,застрелвайки се под брадичката, но куршума излезнал между очите, тоест не е засегнал мозэка и контрола върху тялото.Втория изстрел секунди по-късно е бил като при другите двама.

    Коментиран от #77

    19:39 21.02.2026

  • 33 Който е искал

    18 4 Отговор
    тези хора да са мъртви е целял никой да не знае како е било с тях преди и да прикрие мотивите си за тяхното убийство и самоубийство.

    19:39 21.02.2026

  • 34 Който е искал

    5 4 Отговор
    тези хора да са мъртви е целял никой да не знае какво е било с тях преди и да прикрие мотивите си за тяхното убийство и самоубийство.

    19:41 21.02.2026

  • 35 Абе

    10 1 Отговор
    Не всичко звучащо логично е вярно.Затова има факти, пред които и боговете мълчали, но не и техните глупави творения.

    19:41 21.02.2026

  • 36 Карбовски

    4 3 Отговор
    Може и да няма трупове?

    19:41 21.02.2026

  • 37 Няма дим без огън

    15 0 Отговор
    както и убийства без мотив.

    19:43 21.02.2026

  • 38 Будист

    8 9 Отговор
    Виждал съм петел без глава,да скача 10 минути!

    19:44 21.02.2026

  • 39 ППДБ

    7 5 Отговор
    Искаме допуск до труповете !

    19:45 21.02.2026

  • 40 Убийството

    9 9 Отговор
    и самоубийството на тези 6 човека е мотив за прикриване на извършеното от тях.
    А то е ясно, че не е било много хубаво.
    Не са известни още всички техни действия, но по-лека изплуват на повърхността все по-зловещи неща.

    19:48 21.02.2026

  • 41 Как Може ?

    4 15 Отговор
    Уважаващ Себе си Човек !

    Да Живее !

    В Кемпер !

    Пък И Някой !

    Да го Нараче !

    Интелигенвтен !

    Интелигентен !

    Колкото !

    На Баба ми !

    Цървулите !

    И Кой Цървул ?

    Може да Каже !

    Това !

    19:51 21.02.2026

  • 42 Мотивът

    16 2 Отговор
    за който много дрънкат че нямало е да се прикрие всичко.
    В случая мотивът е прикриване на истината, която е грозна.
    Само нашите милиционери още мънкат.

    19:52 21.02.2026

  • 43 Йончев

    17 4 Отговор
    Мамин на тиквата човек.От твойте уста излизат само паразити

    19:52 21.02.2026

  • 44 Да-да

    19 2 Отговор
    Всички тези въпроси трябваше да се задават по-рано, сега няма значение. За да се докаже, че са били педофили, трябва да се намерят жертви. А сега има друго престъпление - убийство на 6 човека, което има голям резонанс и уж се разследва.

    19:53 21.02.2026

  • 45 Иван

    12 4 Отговор
    Изчезна ми коментара. Добре. Но ще повторя кратко с препоръка за читателите на този безкраен бълвоч от "по-комоетентни", които маскарят паметта на жертвите.. Единственият честен разбира на случилото се е на Гайдарова, поместен във вестник "Стандарт". Да се разбере и който не си е свършил работата досега, да си я свърши отговорно и почетем тихо паметта на жертвите.

    19:54 21.02.2026

  • 46 не гледай какво вземаш ,а гледай

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Дринцолов":

    какво харчиш,бунако!и с 200милиона и с 200бона и с 2 бона все ще се мре...м!

    19:55 21.02.2026

  • 47 123

    9 7 Отговор
    И този не е цвете за мирисане, иначе Яворов също се самоубива в главата с два изстрела, даже живее бая време след първия опит.

    Коментиран от #48

    19:56 21.02.2026

  • 48 Фалшиви са ви опорките

    6 5 Отговор

    До коментар #47 от "123":

    полицията разследва, защото не знае, тя не е съучастник.
    Подобно на науките, които съществуват за да научат някого на нещо, понеже е факт, че ние не знаем всичко.
    Ако знаехме всичко, нямаше да има нужда от науки.
    Престанете да търсите теле под вола и да си измисляте.

    20:04 21.02.2026

  • 49 Миротворец

    4 4 Отговор
    Не се замествайте с рушляците!

    20:06 21.02.2026

  • 50 Ако полицията знаеше всичко

    6 9 Отговор
    тя щеше да го обяви и толкоз.
    Факт е, че полицията не знае и затова разследва.
    Никой не разследва нищо ако знае всичко.
    Не търсете измислена вина в полицията, ако някой може да открие цялата истина това е само полицията.

    20:10 21.02.2026

  • 51 Едно е ясно

    8 4 Отговор
    има убийство и склоняване към самоубийство, но никой не посяга към тази крайна мярка без сериозен мотив какъвто може да е прикриване на истината за миналото и дейността им.
    А кой прикрива нещо хубаво?

    20:16 21.02.2026

  • 52 Ако всичко им е било законно

    8 2 Отговор
    почтено и кристално чисто защо някой ще иска да ги убие?
    Много ясно, че ако са имали кирливи ризи с това убийство тези “рейнджъри” са искали да ги прикрият.

    20:20 21.02.2026

  • 53 След А и Б

    4 7 Отговор
    Като е казал А да каже и Б - хостинг услуга,коридор за движение на терористи от Близкия изток за подриване на Вучич в Сърбия. Напълно в духа на либерастните ценности.

    20:20 21.02.2026

  • 54 Мел Гибсън

    0 1 Отговор
    Елвиса 2.....

    20:26 21.02.2026

  • 56 факт

    2 3 Отговор
    защо този не е в затвора...

    20:52 21.02.2026

  • 57 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Къндев":

    а сети се... от дружинката

    20:53 21.02.2026

  • 58 иван

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Няма нищо съмнително":

    Това не е възможно не заблуждавай за пари.

    20:54 21.02.2026

  • 59 Иван

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Храни куче да те лае":

    Имаш ли представа какво представлява МВР в момента. Най доброто решение ще е пълно разформироване.

    20:56 21.02.2026

  • 60 дядото

    3 2 Отговор
    вярно е,но още по-съмнителна е работата на разследващите служби по случая на петрохан

    21:00 21.02.2026

  • 61 Направили са

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "оче в началото казаха хората ДРОГА!!!":

    запитване и ДЕА отговорила лаконично : Не даваме никаква информация .

    21:08 21.02.2026

  • 62 Петрохан е резултат от престъпна власт.

    5 1 Отговор
    Съмнителни неща има в престъпната власт. Всеки ден се информират от горе до долу всичките първи мъже в държавата подробно и точно за обстановката на територията. За Петроханските убавци няма как да не са знаели , включително за заглушителите , табелите, дроновете , оръжието, ученията с МВР , зависимостите ,задачите,целите, всичко,всичко. Ако някои с власт не са били информирани пак лошо. Другите са мълчали ,пак лошо. Изобщо България има проблем на тема , престъпни малоумници на власт. За жалост освен народа и гражданите ,, никой друг няма интерес да излезе истината и да се посочат виновните от най горе до долу по веригата.Щото има такива . И оправданията ,бях подведен или наведен , или опорките за предизборна клевета не минават . Трябват смели прокурори и почтени служители. Има такива млади хора ,но обществото мълчи и не си дава сметка за дълбочината на покварата.

    21:13 21.02.2026

  • 63 Дзак

    0 0 Отговор
    Трима, те няма!

    Коментиран от #64

    21:16 21.02.2026

  • 64 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Дзак":

    Ту има, ту няма!

    21:17 21.02.2026

  • 65 Йовчев!

    8 1 Отговор
    Много по-съмнителни неща има в действията на ДАНС, ГДБОП и МВР-то на Къдравата във връзка с групата в Петрохан! Недей да повтаряи простащините на чалгарското нищожество Хаджи Тошко Африкански, че ставаш по-смешен и по-жалък от него! И за уличните псета е ясно, че шестимата са били убити, защото са стигнали до потресаващи престъпления на шайки на Тиквата и на Прасето в този район, особено за наркотрафика! Че защо не каза и дума за онази хубавица от врачанското МВР ,която беше хваната с два и половина кг. хероин на границата със Сърбия?

    Коментиран от #70, #75

    21:35 21.02.2026

  • 66 Затриха сектата

    6 2 Отговор
    И сега ни убеждават, че са се самоубили от отчаяние, че живеят в просташката държава! Не им стига, че живеят в гората, ами живота и там им дотегнал, правят ремонт и решават, че е време да напуснат този свят! Явно за някои е логично

    21:35 21.02.2026

  • 67 Дедо

    2 4 Отговор
    Е тоя кво гадае , нали е бил шеф на ДАНС и министър на МВР. Толкова ли не му е останал някой близък колега в ДАНС да му каже какво точно се случило , ами се прави на Баба Ванга .

    Коментиран от #69

    21:44 21.02.2026

  • 68 Са, фактите са,

    8 2 Отговор
    1. Табели, Стреля се Без Предупреждение

    забел. такива табели се слагат на обекти от военно значение и на такива военни обекти се стреля действително без предупреждение

    2. Арсенал + заглушители и оптико подобаващ на група със специално предназначение

    3. Сътрудничество с МВР, ДАНС, +

    4. Частни спонсори сред които Кмета на Столицата дал 80 000 лв, реално да се закупи хижа Петрохан

    5. Голяма Частна Охранителна Агенция/Фирма спонсорира групата от хижа Петрохан

    6. Правителствени Структури и Министри


    Факти има но никой не се интересува от тях.😁

    22:03 21.02.2026

  • 69 Брата

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Дедо":

    Той толкова поразий направи като министър, че явто никой не го иска.

    22:04 21.02.2026

  • 70 Фалшиви са ви опорките

    0 7 Отговор

    До коментар #65 от "Йовчев!":

    Държавата не е съучастник щом разследва.
    Истината е видна с просто око.
    калуш ламя е очистил двама и после себе си, като тримата са го направили по негово убеждение.

    22:04 21.02.2026

  • 71 Група със специално предназначение

    3 0 Отговор
    от хижа Петрохан е изпълнявала Държавни и Частни Поръчки, сега когато стомната за вода се счупи всички бягат от отговорност?

    22:16 21.02.2026

  • 72 Анонимен

    2 1 Отговор
    Този пенсионер може да говори в кварталната кръчма а за това има компетентни органи

    22:18 21.02.2026

  • 74 Са да поясня къде се слагат такива

    2 3 Отговор
    табели, "стреля се без предупреждение",

    1. На обекти с много пари или други ценности.

    2. На обекти от Държавно Значение.

    Коментиран от #78

    22:28 21.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Нека забравим

    1 2 Отговор
    Ако истината излезе наяве , уж държавата трябва да се преоснове отново.

    22:35 21.02.2026

  • 77 А каква пушка

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Мдаа":

    е използвал? И защо няма ток в хижата?

    Коментиран от #82

    22:35 21.02.2026

  • 78 Преди години

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Са да поясня къде се слагат такива":

    един беше пуснал ток от мрежата по оградата, защото децата му крадели крушите. Две деца уби.

    22:38 21.02.2026

  • 79 Ефрейтор

    2 2 Отговор
    16 оръжия , с това въоръжаваш бойна група...

    Коментиран от #90

    23:09 21.02.2026

  • 80 Наистина не разбирам

    0 1 Отговор
    защо троловете плюят държавата и винаги са контра.
    Единственото обяснение, което ми изглежда рационално е да са минали през стъргалото на калуш ламя.

    23:19 21.02.2026

  • 82 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "А каква пушка":

    След такъв пожар ток ли искаш да има?

    Коментиран от #89

    23:31 21.02.2026

  • 83 Ще има още разследване

    1 1 Отговор
    и още кирливи ризи ще излязат на яве на петроханските калуши.
    Няма връщане.

    23:33 21.02.2026

  • 84 Няма мистерия,

    0 1 Отговор
    има тролски лъжи.
    Истината я знаят даже и троловете, че ламята е очистил двама и склонил трима за самоубийство.
    Истината винаги идва последна.

    23:39 21.02.2026

  • 85 Няма “спасение”

    1 0 Отговор
    от истината.
    Тя е валяк който идва и мачка всичко.
    Този случай не е изолиран и не е последен.

    23:42 21.02.2026

  • 86 Абе колега

    2 0 Отговор
    Ти да си чувал за шок от изстрела? Ти с халосен да се гръмнеш от близо излиза огън и газове достатъчни да не се съвземеш никога. А при рана от изстрела абсурд да повтори. Хората са убити от командоси.

    01:17 22.02.2026

  • 87 Aлфа Bълкът

    3 0 Отговор
    Милиционерите казват, че са се запалили – на записите не се виждат такива действия.
    Милиционерите казват, че се кланят на Калушев – на записите не се вижда да го правят към когото и да е, а си е по-скоро молитва.
    Милиционерите казват Калушев педофил – всъщност Валери не потвърди дали е бил на 15г или 16г при акта, ако е имало такъв.
    Милиционерите казват, че И.И. се гръмнал два пъти, да се чуди човек как не изпаднал в безсъзнание след първия изстрел.
    А това с прекъсването на електрозахранването е като по учебник за тактически операции.
    Не зная, на момчетата по изпълнение на операцията да им пиша отличен (6) или слаб (2)?
    Ще им пиша добър (4), а на МВР слаб (2) по излагане на фактология, а по фантастика отличен (6).

    02:23 22.02.2026

  • 88 Много нелогични действия за "самоубийци"

    1 0 Отговор
    Кучетата затворени: Ако са се самоубивали, логично е кучетата да се освободят или да бъдат изведени.
    Затварянето им и оставянето им да изгорят е нехарактерно за доброволно самоубийство, а повече прилича на контрол или принуда.
    Два куршума в главата: Вероятността човек да се самоубие с два куршума е много ниска – повечето психолози и криминалисти я описват като почти невъзможна.
    Това е ключов сигнал, че версията „самоубийство“ е под съмнение.
    Кръв по пръстите на Ивей: Чупени или нарязани пръсти, кръв по пръстите – това не се случва при нормално самоубийство.
    Това може да е следствие от борба, насилие или опит за защита, а не от самостоятелни действия.
    Ремонт и приготвяне на багаж: Ако действително са планирали самоубийство, няма логика да правят ремонт или да приготвят багаж.
    Това е силно несъответствие – подготвяне за „бягство или бъдещо пътуване“ е обратното на намерението за смърт.

    07:06 22.02.2026

  • 89 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "А ти":

    Токът е изгаснал ПРЕДИ ПОЖАРА, на кадрите се вижда!

    Коментиран от #93

    07:12 22.02.2026

  • 90 Фактите говорят:

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ефрейтор":

    Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите е подписано от началника на Районното управление в гр. Монтана.

    Коментиран от #92

    07:20 22.02.2026

  • 91 Заглушителите

    0 0 Отговор
    крещят всичко!

    07:21 22.02.2026

  • 92 Подчинен

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Фактите говорят:":

    на Рашков!

    Коментиран от #95

    07:21 22.02.2026

  • 93 Как видя

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Альооо":

    в тъмното?

    07:22 22.02.2026

  • 94 Възмутен

    1 0 Отговор
    Няма как кучетата да са убити собствениците им, а от онези които са ги "самоубили" - КГБ-мутросвинките.

    08:49 22.02.2026

  • 95 Лъжеш нагло!

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Подчинен":

    на Калин Стоянов. Рашков уволнява началника на Районното управление в гр. Монтана за даване на разрешително на криминално лице, а Калин Стоянов го връща и възстановява!!

    08:51 22.02.2026

  • 96 Оскари

    2 0 Отговор
    Разследващите могат да получат само Оскар-и за поддържащи роли. Оскари-те за сценарий и режисура се полагат на Борисов и Пеевски. А на Сарафов - за цялостно творчество.

    08:56 22.02.2026

