Цветлин Йовчев: Има много съмнителни неща около дейността на групата в „Петрохан”

"Има много съмнителни неща около дейността на групата в „Петрохан”. Разследващите трябва да хвърлят сериозни усилия в тази посока, за да се изяснят мотивите."
Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш министър на вътрешните работи.
По думите му при всички положения става въпрос за секта, в която има абсолютна йерархия и власт на човека, който е отгоре. Йовчев коментира, че в никакъв случай не може да се твърди, че това е рейнджърска група, защото начинът, по който са се държали в района няма нищо общо с опазване на околната среда.
"Да заградите тази територия, да сложите надписи, че се стреля без предупреждение, да сложите охранителна техника все едно се пазите от атака на специализиран отрият, множеството оръжия и заглушители говорят за други неща. В този район няма проблеми, свързани с дървената мафия или бракониери", каза той.
Йовчев коментира аутопсията на Ивайло Иванов, при която бяха установени две огнестрелни наранявания на главата. По думите му, за да се подкрепи хипотезата за самоубийство, трябва да има много сериозна експертиза от патоанатом, който да докаже дали първият изстрел е причинил някакви щети върху мозъка и какви са те. Йовчев заяви, че при такива наранявания е възможно да бъдат засегнати центрове за движения, така че Ивайло Иванов да не е в състояние да направи последващи действия.
"Затова се избърза с тази хипотеза преди да има абсолютни доказателства за това. Възможно е вторият изстрел да е възпроизведен от някой от присъстващите, които са били там. Напълно възможно е някой от групата да е подредил телата на другите, след което да се е самоубил. Възможни са и други хипотези. Преди да бъдат потвърдени всички хипотези по категоричен начин, не трябва да се излиза с категорични твърдения, защото това дава възможност за всякакви конспиративни теории", коментира още той.
Цветлин Йовчев запита и за какво им е на едни рейнджъри, както те се наричат, да имат заглушители. "Не може да искаш оръжие за собствената си сигурност и самоотбрана, и да искаш заглушител. Това е безумие", заяви още той.
Той коментира и непотвърдената до момента информация, че вътрешният министър Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. "Надявам се това нещо да не се случи, защото ще бъде много лош знак. Има достатъчно механизми, по които може да се извърши проверка и ако има някой, който не е действал съобразно законите и правилата, има начин да бъде отстранен, без да му се иска оставката непременно от министъра. Искрено се надявам, че тази информация не е вярна", заяви той.
По отношение на оставката на Стоил Цицелков, който трябваше да отговаря за честните избори в служебния кабинет Йовчев коментира, че е останал изненадан от това, че той не изпитва разкаяние за това, което е направил. "Като че ли неговите думи и думите на премиера Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата и като че ли те виждаха проблема не в това какво е извършено, а в това кога и как са го хванали да извършва това нещо, което създава съвсем различен поглед", каза той.
"В тази изострена политическа ситуация ще бъде изключително трудно на служебното правителство да работи. Съставът на правителството е подбран така, че да бъде изцяло като опозиция на управляващите до момента", допълни Йовчев за служебния кабинет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 трайчо е престъпник
18:49 21.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14
18:56 21.02.2026
4 Дориана
18:58 21.02.2026
5 Къндев
Коментиран от #57
18:58 21.02.2026
6 Дринцолов
Коментиран от #46
18:59 21.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Интелигентен човек
Партньорски служби или никой не смее и не иска да каже...... За връзките с Пепе всеки го знае
19:02 21.02.2026
10 Възникване на сектата..... ?
19:02 21.02.2026
11 кукорчу
19:03 21.02.2026
12 Тоя библиотекарски безполезник
19:03 21.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Монк
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да и имаше снимка в Google Earth пред хижата и как в един момент някой я изтърка!
19:06 21.02.2026
15 Важни въпроси
19:09 21.02.2026
16 нали така
19:10 21.02.2026
17 Възникване на сектата
Д-р Десислава Панайотова-Пулиева) и я прочетете внимателно! ...
19:11 21.02.2026
18 Даниел Немитов
Коментиран от #30
19:12 21.02.2026
19 Няма нищо нормално
19:15 21.02.2026
20 Няма мистерия
19:16 21.02.2026
21 Няма нищо съмнително
Преди това е склонил към самоубийство останалите.
Коментиран от #58
19:18 21.02.2026
22 А на Йовчев
19:19 21.02.2026
23 оче в началото казаха хората ДРОГА!!!
Коментиран от #61
19:23 21.02.2026
24 Брата
19:26 21.02.2026
25 Храни куче да те лае
Коментиран от #59
19:26 21.02.2026
26 Трудността на случая
Има малко живи свидетели, които са съгласни да свидетелстват.
При такива обстоятелства разследването се бави.
Но рано или късно ще се разбере всичко и накрая ще обявят, че има екстремистка секта с педофилски уклон и култ към шамана.
Както и трима склонени към самоубийство, двама убити и един самоубиец.
19:27 21.02.2026
27 стига глупости
19:27 21.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 така е
чекмеджари
които пак ще преизбират наивните им поклонници
19:28 21.02.2026
30 Холмс
До коментар #18 от "Даниел Немитов":Защо мислиш че е убийство! Дори да е трябва да има сериозен мотив без значение кой го е извършил! Кой ще се вкара в такъв филм, да ги убие и закара на Околчица! Вкарвате се във филми! Просто един сектант така е промил главите на групата че се самоубиват! Само децата не знаем дали са осъзнавали случващото, и може би затова има две местопрестъпления! Който и друг да го беше извършил щеше да е на едно място, и най вероятно вътре опожарени!
19:29 21.02.2026
31 При всички случаи
Като добавим и пожарът причинен умишлено се оформя картинката.
Пожарите са най-честото средство за прикриване на мотиви и улики.
Пожар имаше и в случая с Пейо.
19:34 21.02.2026
32 Мдаа
Коментиран от #77
19:39 21.02.2026
33 Който е искал
19:39 21.02.2026
34 Който е искал
19:41 21.02.2026
35 Абе
19:41 21.02.2026
36 Карбовски
19:41 21.02.2026
37 Няма дим без огън
19:43 21.02.2026
38 Будист
19:44 21.02.2026
39 ППДБ
19:45 21.02.2026
40 Убийството
А то е ясно, че не е било много хубаво.
Не са известни още всички техни действия, но по-лека изплуват на повърхността все по-зловещи неща.
19:48 21.02.2026
41 Как Може ?
Да Живее !
В Кемпер !
Пък И Някой !
Да го Нараче !
Интелигенвтен !
Интелигентен !
Колкото !
На Баба ми !
Цървулите !
И Кой Цървул ?
Може да Каже !
Това !
19:51 21.02.2026
42 Мотивът
В случая мотивът е прикриване на истината, която е грозна.
Само нашите милиционери още мънкат.
19:52 21.02.2026
43 Йончев
19:52 21.02.2026
44 Да-да
19:53 21.02.2026
45 Иван
19:54 21.02.2026
46 не гледай какво вземаш ,а гледай
До коментар #6 от "Дринцолов":какво харчиш,бунако!и с 200милиона и с 200бона и с 2 бона все ще се мре...м!
19:55 21.02.2026
47 123
Коментиран от #48
19:56 21.02.2026
48 Фалшиви са ви опорките
До коментар #47 от "123":полицията разследва, защото не знае, тя не е съучастник.
Подобно на науките, които съществуват за да научат някого на нещо, понеже е факт, че ние не знаем всичко.
Ако знаехме всичко, нямаше да има нужда от науки.
Престанете да търсите теле под вола и да си измисляте.
20:04 21.02.2026
49 Миротворец
20:06 21.02.2026
50 Ако полицията знаеше всичко
Факт е, че полицията не знае и затова разследва.
Никой не разследва нищо ако знае всичко.
Не търсете измислена вина в полицията, ако някой може да открие цялата истина това е само полицията.
20:10 21.02.2026
51 Едно е ясно
А кой прикрива нещо хубаво?
20:16 21.02.2026
52 Ако всичко им е било законно
Много ясно, че ако са имали кирливи ризи с това убийство тези “рейнджъри” са искали да ги прикрият.
20:20 21.02.2026
53 След А и Б
20:20 21.02.2026
54 Мел Гибсън
20:26 21.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 факт
20:52 21.02.2026
57 факт
До коментар #5 от "Къндев":а сети се... от дружинката
20:53 21.02.2026
58 иван
До коментар #21 от "Няма нищо съмнително":Това не е възможно не заблуждавай за пари.
20:54 21.02.2026
59 Иван
До коментар #25 от "Храни куче да те лае":Имаш ли представа какво представлява МВР в момента. Най доброто решение ще е пълно разформироване.
20:56 21.02.2026
60 дядото
21:00 21.02.2026
61 Направили са
До коментар #23 от "оче в началото казаха хората ДРОГА!!!":запитване и ДЕА отговорила лаконично : Не даваме никаква информация .
21:08 21.02.2026
62 Петрохан е резултат от престъпна власт.
21:13 21.02.2026
63 Дзак
Коментиран от #64
21:16 21.02.2026
64 Дзак
До коментар #63 от "Дзак":Ту има, ту няма!
21:17 21.02.2026
65 Йовчев!
Коментиран от #70, #75
21:35 21.02.2026
66 Затриха сектата
21:35 21.02.2026
67 Дедо
Коментиран от #69
21:44 21.02.2026
68 Са, фактите са,
забел. такива табели се слагат на обекти от военно значение и на такива военни обекти се стреля действително без предупреждение
2. Арсенал + заглушители и оптико подобаващ на група със специално предназначение
3. Сътрудничество с МВР, ДАНС, +
4. Частни спонсори сред които Кмета на Столицата дал 80 000 лв, реално да се закупи хижа Петрохан
5. Голяма Частна Охранителна Агенция/Фирма спонсорира групата от хижа Петрохан
6. Правителствени Структури и Министри
Факти има но никой не се интересува от тях.😁
22:03 21.02.2026
69 Брата
До коментар #67 от "Дедо":Той толкова поразий направи като министър, че явто никой не го иска.
22:04 21.02.2026
70 Фалшиви са ви опорките
До коментар #65 от "Йовчев!":Държавата не е съучастник щом разследва.
Истината е видна с просто око.
калуш ламя е очистил двама и после себе си, като тримата са го направили по негово убеждение.
22:04 21.02.2026
71 Група със специално предназначение
22:16 21.02.2026
72 Анонимен
22:18 21.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Са да поясня къде се слагат такива
1. На обекти с много пари или други ценности.
2. На обекти от Държавно Значение.
Коментиран от #78
22:28 21.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Нека забравим
22:35 21.02.2026
77 А каква пушка
До коментар #32 от "Мдаа":е използвал? И защо няма ток в хижата?
Коментиран от #82
22:35 21.02.2026
78 Преди години
До коментар #74 от "Са да поясня къде се слагат такива":един беше пуснал ток от мрежата по оградата, защото децата му крадели крушите. Две деца уби.
22:38 21.02.2026
79 Ефрейтор
Коментиран от #90
23:09 21.02.2026
80 Наистина не разбирам
Единственото обяснение, което ми изглежда рационално е да са минали през стъргалото на калуш ламя.
23:19 21.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 А ти
До коментар #77 от "А каква пушка":След такъв пожар ток ли искаш да има?
Коментиран от #89
23:31 21.02.2026
83 Ще има още разследване
Няма връщане.
23:33 21.02.2026
84 Няма мистерия,
Истината я знаят даже и троловете, че ламята е очистил двама и склонил трима за самоубийство.
Истината винаги идва последна.
23:39 21.02.2026
85 Няма “спасение”
Тя е валяк който идва и мачка всичко.
Този случай не е изолиран и не е последен.
23:42 21.02.2026
86 Абе колега
01:17 22.02.2026
87 Aлфа Bълкът
Милиционерите казват, че се кланят на Калушев – на записите не се вижда да го правят към когото и да е, а си е по-скоро молитва.
Милиционерите казват Калушев педофил – всъщност Валери не потвърди дали е бил на 15г или 16г при акта, ако е имало такъв.
Милиционерите казват, че И.И. се гръмнал два пъти, да се чуди човек как не изпаднал в безсъзнание след първия изстрел.
А това с прекъсването на електрозахранването е като по учебник за тактически операции.
Не зная, на момчетата по изпълнение на операцията да им пиша отличен (6) или слаб (2)?
Ще им пиша добър (4), а на МВР слаб (2) по излагане на фактология, а по фантастика отличен (6).
02:23 22.02.2026
88 Много нелогични действия за "самоубийци"
Затварянето им и оставянето им да изгорят е нехарактерно за доброволно самоубийство, а повече прилича на контрол или принуда.
Два куршума в главата: Вероятността човек да се самоубие с два куршума е много ниска – повечето психолози и криминалисти я описват като почти невъзможна.
Това е ключов сигнал, че версията „самоубийство“ е под съмнение.
Кръв по пръстите на Ивей: Чупени или нарязани пръсти, кръв по пръстите – това не се случва при нормално самоубийство.
Това може да е следствие от борба, насилие или опит за защита, а не от самостоятелни действия.
Ремонт и приготвяне на багаж: Ако действително са планирали самоубийство, няма логика да правят ремонт или да приготвят багаж.
Това е силно несъответствие – подготвяне за „бягство или бъдещо пътуване“ е обратното на намерението за смърт.
07:06 22.02.2026
89 Альооо
До коментар #82 от "А ти":Токът е изгаснал ПРЕДИ ПОЖАРА, на кадрите се вижда!
Коментиран от #93
07:12 22.02.2026
90 Фактите говорят:
До коментар #79 от "Ефрейтор":Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите е подписано от началника на Районното управление в гр. Монтана.
Коментиран от #92
07:20 22.02.2026
91 Заглушителите
07:21 22.02.2026
92 Подчинен
До коментар #90 от "Фактите говорят:":на Рашков!
Коментиран от #95
07:21 22.02.2026
93 Как видя
До коментар #89 от "Альооо":в тъмното?
07:22 22.02.2026
94 Възмутен
08:49 22.02.2026
95 Лъжеш нагло!
До коментар #92 от "Подчинен":на Калин Стоянов. Рашков уволнява началника на Районното управление в гр. Монтана за даване на разрешително на криминално лице, а Калин Стоянов го връща и възстановява!!
08:51 22.02.2026
96 Оскари
08:56 22.02.2026