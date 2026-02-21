Иван Кръстев: Позицията на Янкулов е правилна и има подкрепата на БСП

В ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS Иван Кръстев – бивш заместник-социален министър и водач на листата на "БСП-Обединена левица" в Стара Загора – коментира вътрешнопартийните процеси, предстоящите избори и актуалната политическа обстановка.

Преди две седмици социалистите избраха Крум Зарков за председател на партията, а днес Националният съвет утвърди новото ръководство и водачите на листи за предстоящия вот.

Кръстев поздрави новия лидер за постигнатия баланс в Изпълнителното бюро. По думите му в него са представени различните идейни течения, поколения и региони в партията. „Имаме поколенчески и регионален баланс. Това ръководство отразява всички възрастови групи и вътрешнопартийни направления“, подчерта той.

Иван Кръстев коментира и прогнозите на част от десните анализатори, че БСП може да не влезе в следващото Народно събрание. Според него подобен сценарий би означавал „политическа безалтернативност“. „Ако БСП не влезе в парламента, българските граждани ще бъдат изправени пред модел – дясно, по-дясно и най-дясно. БСП винаги е била алтернатива на този модел“, заяви той. Кръстев подчерта, че партията традиционно защитава уязвимите групи и хората на труда.

Той припомни, че БСП е влязла в управлението в коалиция с ГЕРБ и "Има такъв народ" с цел да осигури балансирано развитие в рамките на ясен програмен период. По думите му редица приоритети на социалистите са били заложени в управленската програма и немалка част от тях са изпълнени. „Смятам, че не допуснахме грешки и скандали от гледна точка на участието ни в тази коалиция“, добави Кръстев.

По отношение на служебното правителство Кръстев отбеляза, че е рано да му бъде давана цялостна оценка, но според него кабинетът изглежда политически небалансиран. Той посочи, че в него има фигури с ясно изразени десни позиции, сред които Стоил Цицелков и Андрей Янкулов. Според Кръстев оставката на Цицелков е била необходима с оглед запазването на престижа и интегритета на правителството.

Относно позицията на Янкулов за отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Кръстев заяви, че към съдебната система има високи и напълно оправдани обществени очаквания. „Няма как да раздаваш правосъдие и да има съмнения по твоята легитимност. Позицията на Янкулов е правилна и има нашата подкрепа“, подчерта той.

В коментар за намеренията на вътрешния министър Емил Дечев да поиска оставки в системата на МВР, Кръстев заяви, че подобни действия трябва да бъдат внимателно обмислени. „Не може да се извършват безпринципни смени, ако ръководствата по места са работили законосъобразно и в помощ на гражданите“, каза той.