Иван Кръстев: Позицията на Янкулов е правилна и има подкрепата на БСП

21 Февруари, 2026 19:25, обновена 21 Февруари, 2026 18:30 1 340 4

  • иван кръстев-
  • бсп-
  • политика

БСП е алтернатива на модела „дясно, по-дясно и най-дясно“, заяви бившият заместник-социален министър

Иван Кръстев: Позицията на Янкулов е правилна и има подкрепата на БСП - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS Иван Кръстев – бивш заместник-социален министър и водач на листата на "БСП-Обединена левица" в Стара Загора – коментира вътрешнопартийните процеси, предстоящите избори и актуалната политическа обстановка.

Преди две седмици социалистите избраха Крум Зарков за председател на партията, а днес Националният съвет утвърди новото ръководство и водачите на листи за предстоящия вот.

Кръстев поздрави новия лидер за постигнатия баланс в Изпълнителното бюро. По думите му в него са представени различните идейни течения, поколения и региони в партията. „Имаме поколенчески и регионален баланс. Това ръководство отразява всички възрастови групи и вътрешнопартийни направления“, подчерта той.

Иван Кръстев коментира и прогнозите на част от десните анализатори, че БСП може да не влезе в следващото Народно събрание. Според него подобен сценарий би означавал „политическа безалтернативност“. „Ако БСП не влезе в парламента, българските граждани ще бъдат изправени пред модел – дясно, по-дясно и най-дясно. БСП винаги е била алтернатива на този модел“, заяви той. Кръстев подчерта, че партията традиционно защитава уязвимите групи и хората на труда.

Той припомни, че БСП е влязла в управлението в коалиция с ГЕРБ и "Има такъв народ" с цел да осигури балансирано развитие в рамките на ясен програмен период. По думите му редица приоритети на социалистите са били заложени в управленската програма и немалка част от тях са изпълнени. „Смятам, че не допуснахме грешки и скандали от гледна точка на участието ни в тази коалиция“, добави Кръстев.

По отношение на служебното правителство Кръстев отбеляза, че е рано да му бъде давана цялостна оценка, но според него кабинетът изглежда политически небалансиран. Той посочи, че в него има фигури с ясно изразени десни позиции, сред които Стоил Цицелков и Андрей Янкулов. Според Кръстев оставката на Цицелков е била необходима с оглед запазването на престижа и интегритета на правителството.

Относно позицията на Янкулов за отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Кръстев заяви, че към съдебната система има високи и напълно оправдани обществени очаквания. „Няма как да раздаваш правосъдие и да има съмнения по твоята легитимност. Позицията на Янкулов е правилна и има нашата подкрепа“, подчерта той.

В коментар за намеренията на вътрешния министър Емил Дечев да поиска оставки в системата на МВР, Кръстев заяви, че подобни действия трябва да бъдат внимателно обмислени. „Не може да се извършват безпринципни смени, ако ръководствата по места са работили законосъобразно и в помощ на гражданите“, каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абсолютен

    9 2 Отговор
    безличник. Зарков приключи кано политик

    18:33 21.02.2026

  • 2 БСП за разлика от чалгарите ИТН

    5 7 Отговор
    С новото ръководство се осъзнаха и преминаха срещу Пеевски и подкрепят служебното правителство

    18:34 21.02.2026

  • 3 Зрител

    9 1 Отговор
    С това " ново лице" БСП няма шанс да върне доверието на електората си.
    Абсолютен номенклатурчик кариерист, който с пълзене като гол охлюв се добира до "върхове".

    18:48 21.02.2026

  • 4 Валтер Шеленберг

    7 1 Отговор
    До вчера бехте ОК със Сарафа а ?! Долна и змет....вие сте п.дчоврци винаги сте били и такива ще бъдете ..дано не съм влезете и ходите гладни по кофите

    19:29 21.02.2026

