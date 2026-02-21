670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистват, за да се осигури проходимост при зимни условия. Сняг продължава да вали почти над цялата страна. Работата продължава, за да се гарантира безопасността на пътуването.

Поради обилен снеговалеж и почистване временно е ограничено движението по някои пътни артерии. В Северозападна България - в област Монтана, е изцяло затворен за движение на всички видове МПС умастък от път I-1 Видин – Монтана – Враца. В областите Видин и Враца е ограничено преминаването на автомобили над 12 тона в посока Монтана.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Снеговалежът в София също предизвика проблеми с придвижването, предаде ФОКУС.

Автобуси и тролейбуси закъсаха по непочистените улици сутринта, наложи се пътници да бутат превозните средства, за да излязат от кишата. Над 100 снегорина се включиха в снегопочистването на столичните улици.

За няколко часа сутрешният снеговалеж образува снежна покривка в София. Докато снегорините излязат станаха няколко проблемни ситуации. Пътниците на автобус 120, вместо в превозното средство се оказаха зад него, за да го бутат по неизчистената улица "Черковна".

Подобна беше и ситуацията с тролеите в центъра.

Към 18 часа снежната покривка в София достигна 10 см, предаде NOVA.

Данните са на Национален институт по метеорология и хидрология. Към 18:00 ч. 81 снегопочистващи машини са в готовност на терен. През целия ден продължи почистването на улици и булеварди в града. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване по всички трасета на градския транспорт, както и по Южната дъга на Околовръстния път.

След намаляване интензивността на снеговалежа започнаха обработки и по основни улици в районите, както и частично по вътрешнокварталната улична мрежа. Градският транспорт се движи по всички свои маршрути, въпреки усложнената обстановка в часовете преди обяд. От 12:30 ч. е възстановено движението на автобусна линия 66 до планината Витоша, с което и трите автобусни линии 61, 63 и 66 обслужват редовните си маршрути. Двата пътя в Природен парк „Витоша“ – „кв. Драгалевци – х. Алеко“ и „кв. Бояна – м. Златните мостове“ – са опесъчени и проходими при зимни условия.

Започна механизирано почистване на велоалеите с малогабаритна техника, както и на парковите алеи. Почистват се също тротоари, подходи към подлези и пасарелки. Много собственици на кооперации, жилищни и търговски обекти излязоха да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.