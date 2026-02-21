Вземете 50% отстъпка за хостинг от

670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища

21 Февруари, 2026 19:57, обновена 21 Февруари, 2026 19:03 879 17

Снеговалежът в София също предизвика проблеми с придвижването

670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистват, за да се осигури проходимост при зимни условия. Сняг продължава да вали почти над цялата страна. Работата продължава, за да се гарантира безопасността на пътуването.

Поради обилен снеговалеж и почистване временно е ограничено движението по някои пътни артерии. В Северозападна България - в област Монтана, е изцяло затворен за движение на всички видове МПС умастък от път I-1 Видин – Монтана – Враца. В областите Видин и Враца е ограничено преминаването на автомобили над 12 тона в посока Монтана.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Снеговалежът в София също предизвика проблеми с придвижването, предаде ФОКУС.

Автобуси и тролейбуси закъсаха по непочистените улици сутринта, наложи се пътници да бутат превозните средства, за да излязат от кишата. Над 100 снегорина се включиха в снегопочистването на столичните улици.

За няколко часа сутрешният снеговалеж образува снежна покривка в София. Докато снегорините излязат станаха няколко проблемни ситуации. Пътниците на автобус 120, вместо в превозното средство се оказаха зад него, за да го бутат по неизчистената улица "Черковна".

Подобна беше и ситуацията с тролеите в центъра.

Към 18 часа снежната покривка в София достигна 10 см, предаде NOVA.

Данните са на Национален институт по метеорология и хидрология. Към 18:00 ч. 81 снегопочистващи машини са в готовност на терен. През целия ден продължи почистването на улици и булеварди в града. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване по всички трасета на градския транспорт, както и по Южната дъга на Околовръстния път.

След намаляване интензивността на снеговалежа започнаха обработки и по основни улици в районите, както и частично по вътрешнокварталната улична мрежа. Градският транспорт се движи по всички свои маршрути, въпреки усложнената обстановка в часовете преди обяд. От 12:30 ч. е възстановено движението на автобусна линия 66 до планината Витоша, с което и трите автобусни линии 61, 63 и 66 обслужват редовните си маршрути. Двата пътя в Природен парк „Витоша“ – „кв. Драгалевци – х. Алеко“ и „кв. Бояна – м. Златните мостове“ – са опесъчени и проходими при зимни условия.

Започна механизирано почистване на велоалеите с малогабаритна техника, както и на парковите алеи. Почистват се също тротоари, подходи към подлези и пасарелки. Много собственици на кооперации, жилищни и търговски обекти излязоха да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 апи

    8 0 Отговор
    искаме бонуси

    19:05 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    НИЩО И НИКОЙ НЕ ЧИСТИИИ!ВСЕКИ СНЯГ ПО ПЕТ САНТИМЕТРА И БЪЛГАРИЯ Е БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ! ОТПАДЪЦИ..АПИ-ОЛЕГ!

    19:09 21.02.2026

  • 4 Бай Георги

    10 0 Отговор
    Хаоът е голям,хвърчат снегорини и никой не знае какво прави,къде е АПИ,контрол няма!Разчиа се на слънчо.

    19:10 21.02.2026

  • 5 Красимир Петров

    10 0 Отговор
    В София е пълна трагедия.Отново ще го напомня,че Терзиев е най-некадъ,рният кмет в историята на София.

    19:10 21.02.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    И като погледнеш пътищата и не личи да е минавал някой да изрине и опесъчи!
    По-добре да не излизат да харчим само едни пари!

    Коментиран от #14

    19:10 21.02.2026

  • 7 Един от русенско

    6 0 Отговор
    Нямаше нито виелица ,нито минус 10 гр. Нямаше дори минус 5 около 2 , но тук нямаше пътища , машините ( гласоподавателите на кмета на Русе ) излязоха към 9 ч.тази сутрин..след като си изпиха предната вечер ракията , направиха се на мъже пред жените си , събудиха се към 8 днес , пиха си кафето и излязоха уж да чистят пътища ...но те и това не могат...този Пенчо е за съд и предполагам че и Радев няма да го спаси

    19:13 21.02.2026

  • 8 Пешо

    5 0 Отговор
    На вниманието на вътрешния министър-днес един пътен полицай показа каква трябва да бъде полицията.Заслужава похвала поведението и отговорността която показва с усилието и лопата в ръка да помогне на трафика.Такава трябва да бъде полицията,а не кибици.

    Коментиран от #9

    19:15 21.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо":

    КЪДЕ Е ТОВА?ДА НЕ Е ПРАВИЛ ПЪТЕКА ДО КРЪЧМАТА ? ПОЛИЦАЙ И ФИЗИЧЕСКИ ТРУД,,, А ДАНО!

    Коментиран от #10

    19:18 21.02.2026

  • 10 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Не е до кръчмата.Правеше коловоз пред камион.Има репортажи по телевизията.

    19:25 21.02.2026

  • 11 АПИ =

    3 0 Отговор
    А йде - П ари - И ма, кво са прайте на улави бе, кой шъ ви излезне у събота да чисти бе стадо шантаво, ручайте туршия с 100 грама пукница и глейте чалга. Очакваме 50 (-) аре поне тук да сте активни. Знаете ли колко е трудно у тоа студ да си цъкам по ГСМ-ма а???.

    19:40 21.02.2026

  • 12 Помак

    2 0 Отговор
    Бат Милене ,да питам нешто ...дали може да пуснеш статия за крака на Линдзи Вон ....ама със снимка ..хубава поза ,а ?

    19:50 21.02.2026

  • 13 Оги

    1 0 Отговор
    Ох, бях се зверски притеснил, че може един да не е запалил и да са 669. Успокоих се.

    20:01 21.02.2026

  • 14 Не пясък,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Вече има модерни препарати които се използват в клуба на богатите. 😁

    20:29 21.02.2026

  • 15 Тончо

    0 0 Отговор
    Направете ги 1670 броя белким изчистят.Преди време ги ловяха във въздуха снежинките. 🤣

    20:32 21.02.2026

  • 16 дядото

    2 0 Отговор
    да,но им плащат на "пробяган",а не на почистен километър път

    20:57 21.02.2026

  • 17 Лазар

    0 0 Отговор
    Хаоса в странате след снеговалежа е защото нишо не се чисти,опесъчава и поддържа!Без изключение всички
    снегопочистващи фирми свикнаха да прибират едни пари,същото което правят и родните ни политици!

    08:08 22.02.2026

