Станислав Стоянов за кабинета "Гюров": Получаваме още от същото

Служебният кабинет тръгна с фалстарт. Това коментира в "Говори сега" евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов.

„Получаваме още от същото. Това е смес от представители най-видимо на поне четири партии – ПП–ДБ, хора около президента, АПС и свързани с ГЕРБ.“

"Съставът на правителството на практика показва едни стари слабости. Това е една смес от представители най-видимо на четири партии поне - ПП-ДБ, Объединената партия на Радев, АПС и хора, свързани с ГЕРБ. И този кабинет тръгна с много силен фалстарт още в първите часове. Последва оставка на вицепремиер и отговорник с ресор по честните избори. Тоест няма как картинката да бъде описана с някакъв положителен нюанс," каза той.

По думите му правителството е тръгнало „с много силен фалстарт“:

„Оставка на вицепремиер и отговорник за честните избори още в първите часове – няма как това да се опише с положителен нюанс.“

Във връзка с искания за проверки от прокуратурата и твърдения за поискани оставки на разследващи полицаи в МВР, Стоянов коментира, че хората трябва да бъдат оставени да си свършат работата, особено когато става дума за конкретно разследване.

Той коменитира, че честни избори могат да се проведат и без такъв министър.

„В много държави няма министър на честните избори. Ако има желание, държавата може да ги осигури. Ние ще настояваме и ще следим това да се случи.“

По повод заявката на правосъдния министър да предложи смяна на и.ф. главен прокурор, Стоянов подчерта, че Според "Възраждане" той трябва да бъде сменен.