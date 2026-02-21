Станислав Стоянов за кабинета "Гюров": Получаваме още от същото

Служебният кабинет тръгна с фалстарт. Това коментира в "Говори сега" евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов.
„Получаваме още от същото. Това е смес от представители най-видимо на поне четири партии – ПП–ДБ, хора около президента, АПС и свързани с ГЕРБ.“
"Съставът на правителството на практика показва едни стари слабости. Това е една смес от представители най-видимо на четири партии поне - ПП-ДБ, Объединената партия на Радев, АПС и хора, свързани с ГЕРБ. И този кабинет тръгна с много силен фалстарт още в първите часове. Последва оставка на вицепремиер и отговорник с ресор по честните избори. Тоест няма как картинката да бъде описана с някакъв положителен нюанс," каза той.
По думите му правителството е тръгнало „с много силен фалстарт“:
„Оставка на вицепремиер и отговорник за честните избори още в първите часове – няма как това да се опише с положителен нюанс.“
Във връзка с искания за проверки от прокуратурата и твърдения за поискани оставки на разследващи полицаи в МВР, Стоянов коментира, че хората трябва да бъдат оставени да си свършат работата, особено когато става дума за конкретно разследване.
Той коменитира, че честни избори могат да се проведат и без такъв министър.
„В много държави няма министър на честните избори. Ако има желание, държавата може да ги осигури. Ние ще настояваме и ще следим това да се случи.“
По повод заявката на правосъдния министър да предложи смяна на и.ф. главен прокурор, Стоянов подчерта, че Според "Възраждане" той трябва да бъде сменен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
18:24 21.02.2026
2 Гражданин
18:25 21.02.2026
3 Потресаващо!
Коментиран от #6, #7, #10
18:26 21.02.2026
4 Копейките
18:28 21.02.2026
5 Дориана
18:28 21.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прав си!
До коментар #3 от "Потресаващо!":Лично простата Тиква Борисов разпорежда на Коцето и Цончовците му как да гласуват.
18:29 21.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хмм
18:30 21.02.2026
10 Дориана
До коментар #3 от "Потресаващо!":Възраждане играят ролята на скрита патерица на Пеевски и Борисов. Така, че и те се сриват надолу.
18:30 21.02.2026
11 А какво
18:31 21.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фройд
Разбира се , спрях телевизията и ей ма на !
Наздраве!
18:35 21.02.2026
14 Хмм
18:35 21.02.2026
15 БСП за разлика от чaлгaрите ИТН
18:36 21.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост
18:49 21.02.2026
19 Възраждане на Шиши и Боко
ГЕРБ-СДС, ДПС, са си имали двойници и патерици-Възраждане, ИТН, БСП.
Това са 200 депутата ей и се стигна до момент, в който стана невъзможно да крият за Възраждане.Лъсна, особено с охраната на Боко и Пеевски.Класацията лъжци на година 1 Костя, 2 Боко.
И най гадното, с крещене и лъжи се стремят да те заглущат и оборят.
Вън от НС.
18:52 21.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хмм
20:49 21.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.