Станислав Стоянов за кабинета "Гюров": Получаваме още от същото

21 Февруари, 2026 19:08, обновена 21 Февруари, 2026 18:20 1 157 22

  • станислав стоянов-
  • възраждане-
  • политика

Служебният кабинет тръгна с фалстарт, заяви евродепутатът от "Възраждане"

Станислав Стоянов за кабинета "Гюров": Получаваме още от същото - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Служебният кабинет тръгна с фалстарт. Това коментира в "Говори сега" евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов.

„Получаваме още от същото. Това е смес от представители най-видимо на поне четири партии – ПП–ДБ, хора около президента, АПС и свързани с ГЕРБ.“

"Съставът на правителството на практика показва едни стари слабости. Това е една смес от представители най-видимо на четири партии поне - ПП-ДБ, Объединената партия на Радев, АПС и хора, свързани с ГЕРБ. И този кабинет тръгна с много силен фалстарт още в първите часове. Последва оставка на вицепремиер и отговорник с ресор по честните избори. Тоест няма как картинката да бъде описана с някакъв положителен нюанс," каза той.

По думите му правителството е тръгнало „с много силен фалстарт“:

„Оставка на вицепремиер и отговорник за честните избори още в първите часове – няма как това да се опише с положителен нюанс.“

Във връзка с искания за проверки от прокуратурата и твърдения за поискани оставки на разследващи полицаи в МВР, Стоянов коментира, че хората трябва да бъдат оставени да си свършат работата, особено когато става дума за конкретно разследване.

Той коменитира, че честни избори могат да се проведат и без такъв министър.

„В много държави няма министър на честните избори. Ако има желание, държавата може да ги осигури. Ние ще настояваме и ще следим това да се случи.“

По повод заявката на правосъдния министър да предложи смяна на и.ф. главен прокурор, Стоянов подчерта, че Според "Възраждане" той трябва да бъде сменен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цвете

    14 11 Отговор
    ТЕБЕ, КОЙ ТЕ ПРАТИ ЕВРОДЕПУТАТ ? РЕЗИЛ ГОЛЯМ СИ. 😂🤣😅

    18:24 21.02.2026

  • 2 Гражданин

    12 2 Отговор
    Хора, не ви ли писна вече от политическата мафия? Партиите са една грозна и опасна отживелица от миналото.

    18:25 21.02.2026

  • 3 Потресаващо!

    16 12 Отговор
    С гласовете на с Възраждане бе оставена охраната на двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски. Милиони евра на седмица ни струват разходите за охрана на Дебелите.

    Коментиран от #6, #7, #10

    18:26 21.02.2026

  • 4 Копейките

    12 12 Отговор
    са на политическото бунище! Вият на умряло!

    18:28 21.02.2026

  • 5 Дориана

    11 12 Отговор
    Точно Служебния кабинет трябва да разчисти пътя за унищожение на корупцията и мафията и на всичките и схеми за да осигури честни и прозрачни избори от които най- много се страхуват ИТН и Пеевски. Възраждане все повече от страх, че губят избиратели и падат надолу започнаха агресивно да прегръщат идеята за корумпирано мафиотско управление с Борисов и Пеевски. Щом вървят по този път нямат място в Парламента. Явно и те се присъединяват към Пеевски и ИТН за НЕчестни избори, защото виждат собственото си падение.

    18:28 21.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прав си!

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "Потресаващо!":

    Лично простата Тиква Борисов разпорежда на Коцето и Цончовците му как да гласуват.

    18:29 21.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    8 3 Отговор
    това навремето го каза Христо Иванов, че който кажел нещо против, щял да получи от същото, имаше предвид санкциите магнитски, после тръгна да ухажва този, който беше получилсанкциите магнитски и резултатът - бягство в Брюксел, въпросът е как се сдоби с имот в Брюксел

    18:30 21.02.2026

  • 10 Дориана

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "Потресаващо!":

    Възраждане играят ролята на скрита патерица на Пеевски и Борисов. Така, че и те се сриват надолу.

    18:30 21.02.2026

  • 11 А какво

    5 6 Отговор
    друто да говори копейкаджийката

    18:31 21.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фройд

    3 7 Отговор
    Слушах го тоя рапон, говори като развалено радио на Ф16 с изгоряла платка.
    Разбира се , спрях телевизията и ей ма на !

    Наздраве!

    18:35 21.02.2026

  • 14 Хмм

    6 6 Отговор
    на хората им омръзна да гласуват за Възраждане, които нямат намерение да управляват, само митинги, а в зала гласуват с ГЕРБ

    18:35 21.02.2026

  • 15 БСП за разлика от чaлгaрите ИТН

    4 5 Отговор
    С новото ръководство се ocъзнаха и прeминаха срещу Пеевски и подкрепят служебното правителство

    18:36 21.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    3 1 Отговор
    Кой е тоя анонимен милионер?

    18:49 21.02.2026

  • 19 Възраждане на Шиши и Боко

    6 1 Отговор
    Имахме подозрения, обаче истината ни шокира.
    ГЕРБ-СДС, ДПС, са си имали двойници и патерици-Възраждане, ИТН, БСП.
    Това са 200 депутата ей и се стигна до момент, в който стана невъзможно да крият за Възраждане.Лъсна, особено с охраната на Боко и Пеевски.Класацията лъжци на година 1 Костя, 2 Боко.
    И най гадното, с крещене и лъжи се стремят да те заглущат и оборят.
    Вън от НС.

    18:52 21.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хмм

    2 1 Отговор
    защо гласувахте за охраната на пеевски и борисов, толкова ли са ви мили?

    20:49 21.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

