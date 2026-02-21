Новини
Росица Матева: ЦИК иска стандартизирани паравани за гласуване във всички секции

21 Февруари, 2026 19:38, обновена 21 Февруари, 2026 18:42 943 19

Осигуряването им е един от ключовите въпроси, подчерта зам.-председателят на комисията

Снимка: БНТ
Служебният премиер Андрей Гюров се срещна с цялата Централна избирателна комисия, за да обсъдят подготовката за предстоящите избори.

Зам.-председателят на ЦИК Росица Матева акцентира в "Говори сега" върху съгласуваните решения за изборни книжа, материали и стандартизирани паравани, които да осигурят равни условия за гласуване в цялата страна.

Тя подчерта, че премиерът се е срещнал с цялата комисия, а не само с представители.

По думите ѝ, ЦИК и Министерският съвет трябва съгласувано да приемат решения за изборни книжа и материали за секционните избирателни комисии:

„И още в първия ден, в който беше издадено указа за насрочване на избори, изпратихме проекта на тези решения и поканихме премиера да дойде на среща в Централната избирателна комисия с министри, които той определи, за да обсъдим съвместната организация на изборите.“

Един от ключовите въпроси е осигуряването на стандартизирани паравани за гласуване.

„След декември 2022 година, когато беше направена промяната в изборния кодекс, със всяко едно правителство, при всеки насрочен избор, ние сме предлагали да бъде осигурено, при това централизирано, изработването или доставката на параваните, за да бъдат еднакви в цялата страна и да се спре използването на тези тъмни стаички, с перденца, които позволяват на избирателят вътре да прави каквото пожелая, което е забранено от Изборния кодекс и снима начина, по който е гласувал.“

По отношение на финансирането и сроковете за доставка Матева посочи премиерът е казал, че ще направи всичко възможно.

„Време има, защото в този случай, съгласно параграф 3 на Изборния кодекс, сроковете по закона за обществените поръчки могат да бъдат съкратени. Ние използваме тази норма, за да можем да съкращаваме сроковете, в които провеждаме ние обществените поръчки, така че това може да направи и Министерски съвет и той по ангажимента да направят всичко възможно, за да бъдат осигурени този път параваните, които са предвидени още, както казах, 22-ра година в изборния кодекс. Ние сме определили примерни размери 60 до 80 височина, така че да закриват тялото на гласоподавателя, но ясно да се вижда ако предприема други действия.“

От думите ѝ стана ясно, че ако снима с телефона избирателната комисия може да обяви бюлетината за сгрешена и да му даде възможност да гласува още веднъж, не повече.

Друг важен аспект е обучението на секционните избирателни комисии.

„Гаранции никой не може да даде, при това 100%. Още по-малко централната избирателна комисия, защото първо обученията на секционните избирателни комисии се организират от районните избирателни комисии. Централната избирателна комисия провежда обучения и оказания на районните избирателни комисии.“


  • 1 ЦИК

    8 0 Отговор
    ЦИК трябва да бъде изрината до основи.
    Назначаване на нови хора

    18:44 21.02.2026

  • 2 Тази

    6 1 Отговор
    е подвластна на тлъстите

    18:52 21.02.2026

  • 3 всеки път различни команди

    4 0 Отговор
    явно искате само да разсипвате пари

    18:53 21.02.2026

  • 4 Дориана

    5 2 Отговор
    Борисов , Пеевси и ИТН са силно притеснени от новия кабинет, който си е поставил задачата за честни и прозрачни избори. Най- голяма агресия проявяват от ИТН , вече не могат да контролират гнева си от факта , че отпадат от Парламента. Не само ще има наказателен вот , но и цялото българско общество ще излезе този път масово да гласува за освобождението на България от корупцията и мафията , които са завладели държавата.

    18:54 21.02.2026

  • 5 Зозуля

    0 1 Отговор
    Летила зозуля через мою хату
    Але Козак мае жинку, шчо ж я наробила

    19:01 21.02.2026

  • 6 ха ха

    3 0 Отговор
    пак държавни поръчки за роднински фирми

    19:02 21.02.2026

  • 7 Само да попитам

    6 0 Отговор
    А не може ли без тези чаршафи в изборните секции? Светът гласува без такива фереджета.

    19:03 21.02.2026

  • 8 Дориана

    6 1 Отговор
    Борисов и Пеевски заедно с техните патерици ИТН и БСП ОЛ са напълно наясно, че при честни избори те губят изборите, сриват се надолу. За това чрез ИТН се опитаха да променят Изборния кодекс в посока към фалшифициране на изборите и отнемането на възможността на хиляди българи да гласуват. За това и подкупиха МВР с огромно повишение на заплатите за да си осигурят кражби и купуване на гласове. Отвратително и нагло поведение. Срам и позор за Слави Трифонов и депутатите му.

    19:08 21.02.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Щото параваните са проблема на изборите!

    Е щом са стандартизирани някой наш човек сега ще захлеби да прави хиляди паравани.
    ... и да се хванем на бас, че ще са със златно покритие всеки ;)

    19:12 21.02.2026

  • 10 Ото фон Бломберг

    2 1 Отговор
    Цицрлковщината и гюровщината не прощават ..да лапат от поръчките на смешните неадекватни за бг "народа" паравани ...що крадете от първата секунда бре ?!

    19:26 21.02.2026

  • 11 ниандерталец

    2 0 Отговор
    Да не забравите да разчертаете платени паркоместа пред секциите .

    19:27 21.02.2026

  • 12 Да,бе

    2 0 Отговор
    И презервативи...

    19:45 21.02.2026

  • 13 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Ох, ще плащаме кючук перде парасъ ? Аман!

    20:00 21.02.2026

  • 15 Негласуващ

    2 0 Отговор
    Не са параваните проблем а цялата с-ма на изборните правила.
    1. Задължително средно образование
    2. Постоянно местожителство в България
    3. Никакво двойно гражданство
    4..електронизация...индивидуални гласоподаватели магн.карти с инд.код като на дебитните и вместо ,,тъмни стаички с паравани" в ИС устройства подобни на банкомата...мушкаш картата,набираш кода си и чукаш позицията за ,която гласуваш.
    По този начин можеш да гласуваш във всяка ИС независимо в ,кое място в България се намираш.
    Същата методика е приложима и за местни избори и референдуми...
    Всичко останало се контролира от компютри и електроника централно без възможност за дублиране,броене,драскане по бюлетини и най-важното...десетократно намаление на разходи за хонорари на членове на СИК,а от там и за целите избори.
    Достатъчно са един-двама в секция за контрол...

    22:02 21.02.2026

  • 18 ЕЛЕКТОРАТ

    3 0 Отговор
    Избирателите искат смяна на ЦИК!
    Там всички са пробити!
    СМЯНА НА ЦИК!
    НЕЗАБАВНО!

    23:19 21.02.2026

