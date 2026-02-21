Росица Матева: ЦИК иска стандартизирани паравани за гласуване във всички секции

Служебният премиер Андрей Гюров се срещна с цялата Централна избирателна комисия, за да обсъдят подготовката за предстоящите избори.
Зам.-председателят на ЦИК Росица Матева акцентира в "Говори сега" върху съгласуваните решения за изборни книжа, материали и стандартизирани паравани, които да осигурят равни условия за гласуване в цялата страна.
Тя подчерта, че премиерът се е срещнал с цялата комисия, а не само с представители.
По думите ѝ, ЦИК и Министерският съвет трябва съгласувано да приемат решения за изборни книжа и материали за секционните избирателни комисии:
„И още в първия ден, в който беше издадено указа за насрочване на избори, изпратихме проекта на тези решения и поканихме премиера да дойде на среща в Централната избирателна комисия с министри, които той определи, за да обсъдим съвместната организация на изборите.“
Един от ключовите въпроси е осигуряването на стандартизирани паравани за гласуване.
„След декември 2022 година, когато беше направена промяната в изборния кодекс, със всяко едно правителство, при всеки насрочен избор, ние сме предлагали да бъде осигурено, при това централизирано, изработването или доставката на параваните, за да бъдат еднакви в цялата страна и да се спре използването на тези тъмни стаички, с перденца, които позволяват на избирателят вътре да прави каквото пожелая, което е забранено от Изборния кодекс и снима начина, по който е гласувал.“
По отношение на финансирането и сроковете за доставка Матева посочи премиерът е казал, че ще направи всичко възможно.
„Време има, защото в този случай, съгласно параграф 3 на Изборния кодекс, сроковете по закона за обществените поръчки могат да бъдат съкратени. Ние използваме тази норма, за да можем да съкращаваме сроковете, в които провеждаме ние обществените поръчки, така че това може да направи и Министерски съвет и той по ангажимента да направят всичко възможно, за да бъдат осигурени този път параваните, които са предвидени още, както казах, 22-ра година в изборния кодекс. Ние сме определили примерни размери 60 до 80 височина, така че да закриват тялото на гласоподавателя, но ясно да се вижда ако предприема други действия.“
От думите ѝ стана ясно, че ако снима с телефона избирателната комисия може да обяви бюлетината за сгрешена и да му даде възможност да гласува още веднъж, не повече.
Друг важен аспект е обучението на секционните избирателни комисии.
„Гаранции никой не може да даде, при това 100%. Още по-малко централната избирателна комисия, защото първо обученията на секционните избирателни комисии се организират от районните избирателни комисии. Централната избирателна комисия провежда обучения и оказания на районните избирателни комисии.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦИК
Назначаване на нови хора
18:44 21.02.2026
2 Тази
18:52 21.02.2026
3 всеки път различни команди
18:53 21.02.2026
4 Дориана
18:54 21.02.2026
5 Зозуля
Але Козак мае жинку, шчо ж я наробила
19:01 21.02.2026
6 ха ха
19:02 21.02.2026
7 Само да попитам
19:03 21.02.2026
8 Дориана
19:08 21.02.2026
9 ДрайвингПлежър
Е щом са стандартизирани някой наш човек сега ще захлеби да прави хиляди паравани.
... и да се хванем на бас, че ще са със златно покритие всеки ;)
19:12 21.02.2026
10 Ото фон Бломберг
19:26 21.02.2026
11 ниандерталец
19:27 21.02.2026
12 Да,бе
19:45 21.02.2026
13 Хасковски каунь
20:00 21.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Негласуващ
1. Задължително средно образование
2. Постоянно местожителство в България
3. Никакво двойно гражданство
4..електронизация...индивидуални гласоподаватели магн.карти с инд.код като на дебитните и вместо ,,тъмни стаички с паравани" в ИС устройства подобни на банкомата...мушкаш картата,набираш кода си и чукаш позицията за ,която гласуваш.
По този начин можеш да гласуваш във всяка ИС независимо в ,кое място в България се намираш.
Същата методика е приложима и за местни избори и референдуми...
Всичко останало се контролира от компютри и електроника централно без възможност за дублиране,броене,драскане по бюлетини и най-важното...десетократно намаление на разходи за хонорари на членове на СИК,а от там и за целите избори.
Достатъчно са един-двама в секция за контрол...
22:02 21.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЕЛЕКТОРАТ
Там всички са пробити!
СМЯНА НА ЦИК!
НЕЗАБАВНО!
23:19 21.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.