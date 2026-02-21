"България може“ отива самостоятелно на изборите с лидер Кузман Илиев

"БЪЛГАРИЯ МОЖЕ" избра Кузман Илиев за председател на Национална конференция.
62-ма делегати от цялата страна гласуваха Илиев да бъде единственият заемащ този пост.
Представителите на структурите на партията дадоха своето съгласие досегашният Изпълнителен съвет да бъде освободен и на негово място да бъде избран друг.
В новия състав на ръководния орган влизат: Кузман Илиев по право като председател, проф. Александър Маринов, Ивайло Найденов, Иван Димитров, Кирил Лулев, Кирил Нешев, Мартин Илиев, Теодор Димокенчев и Симон Трайков.
Беше избрана и нова Контролна комисия. За председател бе определен Стоян Митков, а членове са Таня Дишлиева, Пламен Стоянов, Емил Кръстев и Росица Русева.
На конференцията стана ясно, че "БЪЛГАРИЯ МОЖЕ" ще се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори, но не изключва сътрудничество с други политически сили.
1 Въпрос
Коментиран от #10, #37
18:18 21.02.2026
3 Мая
18:20 21.02.2026
4 Дориана
Коментиран от #11, #36
18:21 21.02.2026
6 Еди Кой Си
18:22 21.02.2026
8 таксиджия 🚖
Коментиран от #12, #23
18:25 21.02.2026
9 За този
18:26 21.02.2026
10 Така е, но
До коментар #1 от "Въпрос":Не се знае дали и роднините им ще гласуват за тях.
18:27 21.02.2026
11 Сила
До коментар #4 от "Дориана":Какво очакваш от Кузманчо , слугинчето на дивия чобанин Асан Юмеров ....дето беше "експерт по сигурност" а не можаха да му намерят и съберат главата на Витоша ....още има части от нея по храсталаците !!!
18:30 21.02.2026
12 борим се
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":да покрепим батшите от зат
18:31 21.02.2026
14 Избори
18:33 21.02.2026
15 ?????
Ако това му е целта все пак.
18:33 21.02.2026
16 субсидията
18:34 21.02.2026
17 България може
18:34 21.02.2026
18 Тоя
18:37 21.02.2026
19 Българин
18:38 21.02.2026
20 Боруна Лом
18:41 21.02.2026
23 55555
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":Не бе ,лижат Г..ъ на Пудинг.!!!!
18:42 21.02.2026
24 Възpожденец 🇧🇬
Може:
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂
Коментиран от #30
18:44 21.02.2026
25 Баба Попадийка
18:46 21.02.2026
26 Просто човек
18:46 21.02.2026
27 Дик диверсанта
18:46 21.02.2026
28 Никос
18:46 21.02.2026
29 Гост
Коментиран от #34
18:48 21.02.2026
30 Каун
До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":България нищо не може, доказала го е сто пъти 😀
18:49 21.02.2026
32 Поредните рубладжии.
19:09 21.02.2026
33 123456
19:14 21.02.2026
34 665
До коментар #29 от "Гост":Недей лъга,, като петроханец !
Телевизионният канал Бгонеър е близък до ТИМ и никой друг.
19:42 21.02.2026
35 Чекмеджан
19:57 21.02.2026
36 Оги
До коментар #4 от "Дориана":Добре, Дориано, щом казваш. Яко си компетентна, личи си, ще те слушаме.
19:57 21.02.2026
37 Известен е
До коментар #1 от "Въпрос":Известен е с близките си отношения с Алексей Петров. Преди да го убият.
20:30 21.02.2026
38 Ясно
09:58 22.02.2026