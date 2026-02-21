Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"България може“ отива самостоятелно на изборите с лидер Кузман Илиев

"България може" отива самостоятелно на изборите с лидер Кузман Илиев

21 Февруари, 2026 19:07, обновена 21 Февруари, 2026 18:16 2 241 38

  • българия може-
  • кузман илиев-
  • политика

Партията не изключва сътрудничество с други политически сили

"България може“ отива самостоятелно на изборите с лидер Кузман Илиев - 1
Снимка: СИПП
БНТ БНТ Българска национална телевизия

"БЪЛГАРИЯ МОЖЕ" избра Кузман Илиев за председател на Национална конференция.

62-ма делегати от цялата страна гласуваха Илиев да бъде единственият заемащ този пост.

Представителите на структурите на партията дадоха своето съгласие досегашният Изпълнителен съвет да бъде освободен и на негово място да бъде избран друг.

В новия състав на ръководния орган влизат: Кузман Илиев по право като председател, проф. Александър Маринов, Ивайло Найденов, Иван Димитров, Кирил Лулев, Кирил Нешев, Мартин Илиев, Теодор Димокенчев и Симон Трайков.

Беше избрана и нова Контролна комисия. За председател бе определен Стоян Митков, а членове са Таня Дишлиева, Пламен Стоянов, Емил Кръстев и Росица Русева.

На конференцията стана ясно, че "БЪЛГАРИЯ МОЖЕ" ще се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори, но не изключва сътрудничество с други политически сили.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 48 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Въпрос

    37 29 Отговор
    С какво е известен този господин и за какво се бори?

    Коментиран от #10, #37

    18:18 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мая

    14 16 Отговор
    мъжката....

    18:20 21.02.2026

  • 4 Дориана

    34 47 Отговор
    Партия България Може с Кузман Илиев отпада отвсякъде. Направиха много лошо впечатление в българското общество с агресивен, диктаторски начин на общуване, който води до конфронтация и еднолично управление. Такава партия е вредна за българското общество и няма място в Парламента.

    Коментиран от #11, #36

    18:21 21.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Еди Кой Си

    36 14 Отговор
    "България може". Какво може? Някои хора (малцина) вероятно, могат, ала не им дават онези, които не искат (и не могат).

    18:22 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 таксиджия 🚖

    26 12 Отговор
    Е напиши каква им е програмата де! За какво се борят? Реформи къде искат да правят? За подкрепа на краварските войни ли са?

    Коментиран от #12, #23

    18:25 21.02.2026

  • 9 За този

    21 26 Отговор
    и майка му няма да пусне глас!

    18:26 21.02.2026

  • 10 Така е, но

    20 21 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Не се знае дали и роднините им ще гласуват за тях.

    18:27 21.02.2026

  • 11 Сила

    16 19 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Какво очакваш от Кузманчо , слугинчето на дивия чобанин Асан Юмеров ....дето беше "експерт по сигурност" а не можаха да му намерят и съберат главата на Витоша ....още има части от нея по храсталаците !!!

    18:30 21.02.2026

  • 12 борим се

    9 11 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    да покрепим батшите от зат

    18:31 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Избори

    19 17 Отговор
    Че България може е ясно на всички, но кои сте вие, за да говорите от нейно име и за какво или за КОГО се борите? Или просто си нямате хоби и сте решили за развлечение да си направите партия.

    18:33 21.02.2026

  • 15 ?????

    15 12 Отговор
    Кузман Илиев не е лош човек, но едва ли ще успее да влезе в НС.
    Ако това му е целта все пак.

    18:33 21.02.2026

  • 16 субсидията

    23 8 Отговор
    Не остана кой да копае на нивата

    18:34 21.02.2026

  • 17 България може

    24 18 Отговор
    Кузман неможе

    18:34 21.02.2026

  • 18 Тоя

    19 16 Отговор
    Тоя е гелосан некадърник .

    18:37 21.02.2026

  • 19 Българин

    16 22 Отговор
    Със сигурност ще гласувам за него!

    18:38 21.02.2026

  • 20 Боруна Лом

    17 11 Отговор
    АЙДЕЕЕЕ! ПОРЕДНИЯ....

    18:41 21.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 55555

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    Не бе ,лижат Г..ъ на Пудинг.!!!!

    18:42 21.02.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    15 27 Отговор
    България може! И не тази на кузманчо, поредния мишok на ДС.
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂

    Коментиран от #30

    18:44 21.02.2026

  • 25 Баба Попадийка

    12 11 Отговор
    Не ходя по храмовете заради тия брадати Козли и за брадат номадски Козел не гласувам!

    18:46 21.02.2026

  • 26 Просто човек

    13 16 Отговор
    Поредната путинска партия…

    18:46 21.02.2026

  • 27 Дик диверсанта

    9 11 Отговор
    Чорапа защо го отсвирихте?

    18:46 21.02.2026

  • 28 Никос

    8 14 Отговор
    Този човек беше близък до Бойко Борисов; преди няколко години водеше политическо предаване по телевизионен канал, близък до Герб и Харизанов.

    18:46 21.02.2026

  • 29 Гост

    5 3 Отговор
    Всеки може да се пробва в българската "политика", няма лошо, за съжаление резултатите винаги са тенденциозно лоши, проблемът не е в системата, а в човешкия материал. До безкрай сме обречени да продължим с "проба- грешка", докато не се променим изконно!!!

    Коментиран от #34

    18:48 21.02.2026

  • 30 Каун

    13 5 Отговор

    До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":

    България нищо не може, доказала го е сто пъти 😀

    18:49 21.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Поредните рубладжии.

    9 8 Отговор
    Ще работят за Чорапа.

    19:09 21.02.2026

  • 33 123456

    12 1 Отговор
    Докато всяка партийка с по 1000-2000 избиратели отива сама на изборите , дебелите мутри ще ни дерат кожата ! Абе не може ли да се обедините един път , бе , ММММ ви разколна ! Обединете се срещу крадците или другото означава , че ги пазите по тоя начин !

    19:14 21.02.2026

  • 34 665

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Недей лъга,, като петроханец !
    Телевизионният канал Бгонеър е близък до ТИМ и никой друг.

    19:42 21.02.2026

  • 35 Чекмеджан

    5 4 Отговор
    Демек отиваш да откъснеш протестен вот и така играеш за ГЕРБ-ДПС.

    19:57 21.02.2026

  • 36 Оги

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Добре, Дориано, щом казваш. Яко си компетентна, личи си, ще те слушаме.

    19:57 21.02.2026

  • 37 Известен е

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Известен е с близките си отношения с Алексей Петров. Преди да го убият.

    20:30 21.02.2026

  • 38 Ясно

    1 0 Отговор
    Щом Александър Маринов участва това е партия от мултаци и мутри.Само се роят групировките от90-те и Слуги на ДС.Да разбиват вота ей,така против демократичната общност.Знем какво могат групировките,да ни крадат.Нали си имаме СИКАДЖИЯ Тиквуний.

    09:58 22.02.2026

