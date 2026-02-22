Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Двама петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в столично училище

Двама петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в столично училище

22 Февруари, 2026 15:05 2 086 40

  • петокласници-
  • никотинови-
  • паучове

Едното от децата е било хоспитализирано в „Пирогов"

Двама петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в столично училище - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама петокласници от столично училище бяха приети с интоксикация след употреба на никотинови паучове миналата седмица. Въпреки че продажбата на такива продукти за лица под 18 години е забранена, децата са се сдобили с тях, като се предполага, че са закупени от близко магазинче.

Едното от децата е било хоспитализирано в „Пирогов“. След инцидента училището е провело разговори и беседи с всички класове и е уведомило съответните институции – 1-во районно управление, кмета на район „Средец“, РЗИ и КЗП - за продажбата на никотинови вещества в района.

Специалистите напомнят, че докато възрастните могат да понасят никотина, младите и подрастващите организми реагират остро на неговата употреба. Дъвченето на никотинови паучове води до рязко повишаване на концентрацията на веществото в организма, което може да причини интоксикация и сериозни здравословни проблеми.

"Цигарите са рутинно средство. Ако се употребява рутинно, се понася добре от хората, които са свикнали с него. Неприятно е за млади и подрастващи организми", коментира анестезиологът д-р Филип Абединов.

Според родители трябва по-ясна и последователна превантивна стратегия в училищата, включително информационни кампании за децата и ясни последствия за тези, които внасят или употребяват забранени вещества. Случаят отново повдига въпроса за лесния достъп на подрастващите до никотинови продукти и нуждата от строг контрол.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    43 2 Отговор
    какво е "паучове" ?
    същото като "жендьри" ?

    Коментиран от #22

    15:07 22.02.2026

  • 2 Гличове, паучове...

    42 0 Отговор
    Език мой - враг мой!

    15:10 22.02.2026

  • 3 Даката

    29 0 Отговор
    А после, като пораснат, ще се мъчат да ги отказват и ако успеят ще се чустват като герои... толкова зор, за да изглеждат големи.

    15:11 22.02.2026

  • 4 Бай Данчо

    31 1 Отговор
    Пауча е синтетичен никотин! Един пауч може да се равни на 50 изпушени цигари, направете си сметка какво се случва с мозъка! И това става долу горе за времето за което се пуши една цигара!

    Коментиран от #15, #18

    15:11 22.02.2026

  • 5 Тома

    24 2 Отговор
    Хвала на младото поколение.Поклон

    15:14 22.02.2026

  • 6 Пич

    30 0 Отговор
    Ваах ти и сложните думи пушат тези? Ние си пуфкаме истински цигари!

    15:15 22.02.2026

  • 7 Зла даскалица

    22 4 Отговор
    На хубави работи ги учат в училище. Още от пети клас.

    Коментиран от #13

    15:17 22.02.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    16 1 Отговор
    тия ги отпиши дипутати ша стават напушени

    15:19 22.02.2026

  • 9 Стар пушач

    29 0 Отговор
    Що е това ,,никотинови паучове" бе ?
    По мое време пушехме само цигари в 7-8-ми клас скрити из храсталаците...

    15:21 22.02.2026

  • 10 Бай Хой

    31 4 Отговор
    Децата се дрогират и пушат масово те забрани за банички наложиха ......да ви еева демокрацията

    15:27 22.02.2026

  • 11 Милчо Лаков

    12 5 Отговор
    Абе,и ние от тази възраст започнахме...понеже нямахме пари-Мелник,без филтър,0.20лв.Кеф!!Но цигарите бяха истински.Не ми попречиха да завърша успешно средно.

    Коментиран от #16

    15:35 22.02.2026

  • 12 Мухаа ха!

    16 0 Отговор
    Димки,завеси и паравани.Това е новият бизнес , който носи милиарди.Тотална синтетика,която е много по евтина,но по скъпа,а спестява цяла верига от съпътстващи производства,а те са поне дузина: от нивата,през прекупвач,търговец / доставчик на едро, производител на филтри, цигарена хартия,опаковка.Печалбата вероятно,е над 300% нагоре ,спрямо традиционните цигари.И кой ще се опълчи срещу тези компании с милиардер ресурс ? А решение има.Кратко,ясно и ефективно.Със гласуване в парламента,се забранява изцяло, Вейпове,пауч, внос и продажба.При нарушение, разпространението се криминализира, към разпространението на дрога .Хванат да продава " на черно" затвор над 5 г,без право на обжалване.Нагоре, по веригата,до нелегален трафик - над 20 г ефективна присъда.

    15:42 22.02.2026

  • 13 що реши

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Зла даскалица":

    че в училще ги учат???

    Даскалиците дори не знаят кво е то туй пауч.
    Вднъж ме викаха зарад един хубостник и ми показаха някакви дребни чайове. Само къде не ги насметох че ми губят времето. Ама то било кат дрога - слузми, музки , нещо от сорта. Е, какъв бой го бих хубостника..
    Не ги учат в учлище тея работи ами по интернет и социалните мрежи. Евентуално пред блока.

    15:43 22.02.2026

  • 14 Чочо

    9 1 Отговор
    Докато не се опариш сам, няма никога да спреш.
    Като не са разумни си е техен проблем. Има достатъчно информация за тези проблеми. Могат да четат.
    Явно са решили, че това не ги интересува.
    И сега си носят последствията.

    15:47 22.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стар пушач

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Милчо Лаков":

    Не само средно но и с ,,отличен"...приет във ВУЗ с математика от раз,служил в НШЗО на БНА и в ,,Триъгълника" ,като КТВ...и какво ли не преживял през Живота...за съжаление продължаващ да пуша да не казвам на колко години ,но не знаеш що е туй...,,никотинови паучове"...

    Коментиран от #20

    15:54 22.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чао

    4 1 Отговор
    Дано бързо да се оправят.

    16:27 22.02.2026

  • 20 Ник. А

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Стар пушач":

    Е, като си учил толкова, що си неграмотен бре? 😅 😅 😅 Сметни какъв си в "знаеЩ"тъпан... 🤣 🫣

    Коментиран от #23

    16:29 22.02.2026

  • 21 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Гледали са ергенът и са затъпяли

    16:31 22.02.2026

  • 22 Нее,

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Като ТОВАРИШЧИ !!!

    16:36 22.02.2026

  • 23 Стар пушач

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ник. А":

    Тупан си ти бе...ела ти да пишеш на тоя дребен шрифт на смартфона с 5 диоптъра очила(вече) и дебели схванати пръсти когато буквите ,,ш" и ,,щ" са една до друга...
    ,,Граматико смотан"...

    16:40 22.02.2026

  • 24 Едно и за мен

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Като се ооооку...ш !
    Ама да е по-зло от теб !!!

    16:41 22.02.2026

  • 25 Днес е неделя

    3 0 Отговор
    От 2 дни няма училище. Къде е новината?

    16:44 22.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ритане до

    3 0 Отговор
    до опикаване на чаветата и родителите.Видя се ,че бг добитъка от друго не разбира.

    16:46 22.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Трап

    4 0 Отговор
    Расте новата бодра смяна. Аз съм спокоен за бъдещето на територията!

    17:02 22.02.2026

  • 30 Киркилез

    1 0 Отговор
    Тъй нареченият канабис по всяка вероятност е българският коноп, същият от който се правят кълчищата, чулове и чували а конопеното семе е широко използвано в народната медицина. Някой трябва да запознае полицаите на всеки километър за разликите между българският коноп и канабиса/индийският коноп, пушил съм цвят на нашенският коноп и няма кой-знае какъв ефект, между другото цяла северна България бъка от това растение, просто никой не му обръща внимание, понеже като запалиш една конопена цигара на седмица, ще оставиш тютюневите цигари.

    17:05 22.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Антипушач

    3 2 Отговор
    Да приравним никотина към наркотиците и да криминализираме продажбата на цигари. Алтернативно - 100 евро кутията. Наркоманчетата да му мислят.

    Коментиран от #36

    17:33 22.02.2026

  • 36 Закоравял пушач

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Антипушач":

    Мечтай си жендърче. Мечтите са безплатни! Пий си млякото/мъжкото/ и ще си живуркаш до 150годинки?

    17:52 22.02.2026

  • 37 нирвана

    2 0 Отговор
    Ще започнат да се друсат от детската градина.Тук е по-зле и от Африка.

    17:54 22.02.2026

  • 38 Бай Данчо

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ник. А":

    Да ти изпратя диск от института в Марково? Ходил съм на презентация точно е синтетичен никотин! Изкуствено извлечен! Поставя се между зъбите и устната и от слюнката се отделя никотин! Не спори като не ти е ясно!

    17:59 22.02.2026

  • 39 Бай Данчо

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ник. А":

    И без обиди защото ти не знаеш от каква дупка си изпаднал!

    18:01 22.02.2026

  • 40 Боко праните гащи

    2 1 Отговор
    Дебелия трябва да се преорентира от фалшиви цигари в фалшиви пачове ли са пичове ли са не ги знам

    18:23 22.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове