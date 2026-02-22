Двама петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в столично училище

Двама петокласници от столично училище бяха приети с интоксикация след употреба на никотинови паучове миналата седмица. Въпреки че продажбата на такива продукти за лица под 18 години е забранена, децата са се сдобили с тях, като се предполага, че са закупени от близко магазинче.
Едното от децата е било хоспитализирано в „Пирогов“. След инцидента училището е провело разговори и беседи с всички класове и е уведомило съответните институции – 1-во районно управление, кмета на район „Средец“, РЗИ и КЗП - за продажбата на никотинови вещества в района.
Специалистите напомнят, че докато възрастните могат да понасят никотина, младите и подрастващите организми реагират остро на неговата употреба. Дъвченето на никотинови паучове води до рязко повишаване на концентрацията на веществото в организма, което може да причини интоксикация и сериозни здравословни проблеми.
"Цигарите са рутинно средство. Ако се употребява рутинно, се понася добре от хората, които са свикнали с него. Неприятно е за млади и подрастващи организми", коментира анестезиологът д-р Филип Абединов.
Според родители трябва по-ясна и последователна превантивна стратегия в училищата, включително информационни кампании за децата и ясни последствия за тези, които внасят или употребяват забранени вещества. Случаят отново повдига въпроса за лесния достъп на подрастващите до никотинови продукти и нуждата от строг контрол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
същото като "жендьри" ?
Коментиран от #22
15:07 22.02.2026
2 Гличове, паучове...
15:10 22.02.2026
3 Даката
15:11 22.02.2026
4 Бай Данчо
Коментиран от #15, #18
15:11 22.02.2026
5 Тома
15:14 22.02.2026
6 Пич
15:15 22.02.2026
7 Зла даскалица
Коментиран от #13
15:17 22.02.2026
8 Ний ша Ва упрайм
15:19 22.02.2026
9 Стар пушач
По мое време пушехме само цигари в 7-8-ми клас скрити из храсталаците...
15:21 22.02.2026
10 Бай Хой
15:27 22.02.2026
11 Милчо Лаков
Коментиран от #16
15:35 22.02.2026
12 Мухаа ха!
15:42 22.02.2026
13 що реши
До коментар #7 от "Зла даскалица":че в училще ги учат???
Даскалиците дори не знаят кво е то туй пауч.
Вднъж ме викаха зарад един хубостник и ми показаха някакви дребни чайове. Само къде не ги насметох че ми губят времето. Ама то било кат дрога - слузми, музки , нещо от сорта. Е, какъв бой го бих хубостника..
Не ги учат в учлище тея работи ами по интернет и социалните мрежи. Евентуално пред блока.
15:43 22.02.2026
14 Чочо
Като не са разумни си е техен проблем. Има достатъчно информация за тези проблеми. Могат да четат.
Явно са решили, че това не ги интересува.
И сега си носят последствията.
15:47 22.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Стар пушач
До коментар #11 от "Милчо Лаков":Не само средно но и с ,,отличен"...приет във ВУЗ с математика от раз,служил в НШЗО на БНА и в ,,Триъгълника" ,като КТВ...и какво ли не преживял през Живота...за съжаление продължаващ да пуша да не казвам на колко години ,но не знаеш що е туй...,,никотинови паучове"...
Коментиран от #20
15:54 22.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Чао
16:27 22.02.2026
20 Ник. А
До коментар #16 от "Стар пушач":Е, като си учил толкова, що си неграмотен бре? 😅 😅 😅 Сметни какъв си в "знаеЩ"тъпан... 🤣 🫣
Коментиран от #23
16:29 22.02.2026
21 ООрана държава
16:31 22.02.2026
22 Нее,
До коментар #1 от "кой му дреме":Като ТОВАРИШЧИ !!!
16:36 22.02.2026
23 Стар пушач
До коментар #20 от "Ник. А":Тупан си ти бе...ела ти да пишеш на тоя дребен шрифт на смартфона с 5 диоптъра очила(вече) и дебели схванати пръсти когато буквите ,,ш" и ,,щ" са една до друга...
,,Граматико смотан"...
16:40 22.02.2026
24 Едно и за мен
До коментар #17 от "Mими Кучева🐕🦺":Като се ооооку...ш !
Ама да е по-зло от теб !!!
16:41 22.02.2026
25 Днес е неделя
16:44 22.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ритане до
16:46 22.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Трап
17:02 22.02.2026
30 Киркилез
17:05 22.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Антипушач
Коментиран от #36
17:33 22.02.2026
36 Закоравял пушач
До коментар #35 от "Антипушач":Мечтай си жендърче. Мечтите са безплатни! Пий си млякото/мъжкото/ и ще си живуркаш до 150годинки?
17:52 22.02.2026
37 нирвана
17:54 22.02.2026
38 Бай Данчо
До коментар #18 от "Ник. А":Да ти изпратя диск от института в Марково? Ходил съм на презентация точно е синтетичен никотин! Изкуствено извлечен! Поставя се между зъбите и устната и от слюнката се отделя никотин! Не спори като не ти е ясно!
17:59 22.02.2026
39 Бай Данчо
До коментар #18 от "Ник. А":И без обиди защото ти не знаеш от каква дупка си изпаднал!
18:01 22.02.2026
40 Боко праните гащи
18:23 22.02.2026