Румен Христов за предстоящия вот: Очевидно е, че битката за първото място ще е между ГЕРБ-СДС и Радев

Служебният кабинет бих определил като кабинет в разширен състав. Има участници от ПП-ДБ, на Румен Радев, участници от АПС. Всеки бяха от определянето на хора от кабинета като техни хора. Аз не виждам нищо лошо да се признае. Това заяви председателят на СДС Румен Христов в предаването "Лице в лице" по бТВ.
"Пожелавам успех на правителството, няма да им е лесно. Но едно служебно правителство трябва да управлява текущите дейности в държавата. Очакванията ми са да се проведат едни прозрачни и честни избори. И ако има спешни въпроси за решаване. Не е добре да се мисли за дългогодишни проекти, от рода на "Боташ", добави той.
Румен Христов уточни, че на проведен национален съвет в събота е взето решение партията да се яви на парламентарния вот в коалиция ГЕРБ-СДС.
Във връзка с изявлението на вътрешния министър Емил Дечев, който поиска освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, Христов каза: "Не съм учуден. Всеки министър иска сам да си прави екипа".
Председателят на СДС коментира и случая "Петрохан". "Разследването не е лесно. Аз вярвам на професионалистите. Всяко обвинение, хвърлено предварително не е валидно докато не се направят пълни заключения. Този случай потресе българския народ. Това е травма за всички български граждани. На второ място има разделение в обществото. Трето - недоверие в институциите. Криминалисти, прокурори, следователи ще кажат каква е истината, ако успеят.
Президентът Радев съм го атакувал, че се опитва да използва позицията си за подготовка на неговата партия. Той имаше политически интереси. Сега вече е честно, защото е на терен. Той имаше няколко правителства, управлява еднолично, каза още той. И добави: "много съм резервиран за положителна оценка на Радев като президент. Нямаше драстични гафове освен "Боташ" и чии е Крим. Но другите президенти бяха на по-високо ниво.
