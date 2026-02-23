Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Христов за предстоящия вот: Очевидно е, че битката за първото място ще е между ГЕРБ-СДС и Радев

Румен Христов за предстоящия вот: Очевидно е, че битката за първото място ще е между ГЕРБ-СДС и Радев

23 Февруари, 2026 18:02

  • румен христов-
  • избори-
  • петрохан-
  • герб-сдс

Той коментира и случая "Петрохан"

Румен Христов за предстоящия вот: Очевидно е, че битката за първото място ще е между ГЕРБ-СДС и Радев - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет бих определил като кабинет в разширен състав. Има участници от ПП-ДБ, на Румен Радев, участници от АПС. Всеки бяха от определянето на хора от кабинета като техни хора. Аз не виждам нищо лошо да се признае. Това заяви председателят на СДС Румен Христов в предаването "Лице в лице" по бТВ.

"Пожелавам успех на правителството, няма да им е лесно. Но едно служебно правителство трябва да управлява текущите дейности в държавата. Очакванията ми са да се проведат едни прозрачни и честни избори. И ако има спешни въпроси за решаване. Не е добре да се мисли за дългогодишни проекти, от рода на "Боташ", добави той.

Румен Христов уточни, че на проведен национален съвет в събота е взето решение партията да се яви на парламентарния вот в коалиция ГЕРБ-СДС.

Във връзка с изявлението на вътрешния министър Емил Дечев, който поиска освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, Христов каза: "Не съм учуден. Всеки министър иска сам да си прави екипа".

Председателят на СДС коментира и случая "Петрохан". "Разследването не е лесно. Аз вярвам на професионалистите. Всяко обвинение, хвърлено предварително не е валидно докато не се направят пълни заключения. Този случай потресе българския народ. Това е травма за всички български граждани. На второ място има разделение в обществото. Трето - недоверие в институциите. Криминалисти, прокурори, следователи ще кажат каква е истината, ако успеят.

Президентът Радев съм го атакувал, че се опитва да използва позицията си за подготовка на неговата партия. Той имаше политически интереси. Сега вече е честно, защото е на терен. Той имаше няколко правителства, управлява еднолично, каза още той. И добави: "много съм резервиран за положителна оценка на Радев като президент. Нямаше драстични гафове освен "Боташ" и чии е Крим. Но другите президенти бяха на по-високо ниво.


България
Оценка 1.5 от 32 гласа.
  • 1 ООрана държава

    56 2 Отговор
    Вие ще сте трети, шиши ще ви закопае

    Коментиран от #24

    18:04 23.02.2026

  • 2 гост

    47 2 Отговор
    Човекът - партия е най-ухажвания в медиите! Да го гледат и се радват поне родата му и той да си мисли, че политически все е жив!

    18:05 23.02.2026

  • 3 Дървен филосов

    53 4 Отговор
    Очевидно е че няма битка, а Радев е на първо място!!

    18:06 23.02.2026

  • 4 Тома

    51 2 Отговор
    Не се тревожи румба ти си избран като човека партия сдс.

    18:08 23.02.2026

  • 5 Наглец

    45 2 Отговор
    Че и СДСто провали заедно с дружката си Ал. Йорданов

    18:09 23.02.2026

  • 6 Някой

    53 2 Отговор
    Надявам се битката на ГЕРБ-СДС да е за прескачане на 4% бариера, ако не на тези избори, то на следващите.

    18:09 23.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Има ли още шарани?

    24 6 Отговор
    Няма партия, няма програма, няма екип, но 300% от българите ще гласуват за него, за да ги спаси!
    Слава на Тодор Живков, че ни подготви за този момент, с най-доброто образование по времето на соца!

    18:09 23.02.2026

  • 9 Деций

    47 2 Отговор
    Аве Цветанке,защо го каниш този инвентарен номер,какво може да ти каже той.Румен Христов е фигурант и безгласна буква.

    18:10 23.02.2026

  • 10 българина

    31 4 Отговор
    при 15 пр разлика не знам за каква бирка говориш.... ще се биете за третото...

    18:10 23.02.2026

  • 11 Да да да

    34 2 Отговор
    Толкова смирен коментар от този не съм чел.Инстинкта му казва, "това е твоят край".

    18:10 23.02.2026

  • 12 АПС

    19 2 Отговор
    да се откаже в полза на Радев!Мнозинството е на косъм!

    18:11 23.02.2026

  • 13 Седерас

    36 6 Отговор
    Радев ще ви отвее

    18:12 23.02.2026

  • 14 Първо място

    26 0 Отговор
    има смисъл ако може да състави правителство иначе е пак сглобка. Пачокът си говори колкото да не заспи, безполезник

    18:13 23.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 така ще е

    7 6 Отговор
    И време беше така да стане.
    Изборът ще е кажи-речи мажоритарен и двупартиен.
    Както е в Америка.
    Всяка партийка която имитира един от двата полюса е враг на този коото имитира, защото му цепи гласове.
    Такава битка у нас не е имало от 90-те СДС-БСП.
    После всички си бяха а царя и след това вълната ГЕРБ.
    После някакви по-дребни миави вълнички, ама подобия - ПП и за миг ИТН.

    Сега е друго.
    Истинска цивилизационна и политическа битка.

    18:14 23.02.2026

  • 19 Каруцарят

    28 3 Отговор
    Ти пък къде се слагаш в тази ,битка" с твоите един файтон хора бе ?

    18:14 23.02.2026

  • 20 Копринен чорап

    8 5 Отговор
    води с над 30% !

    18:15 23.02.2026

  • 21 Запрянов

    14 4 Отговор
    щял да вземе Радев запас,заради войната с Иран!

    18:17 23.02.2026

  • 22 Браво ооо урааааа

    11 7 Отговор
    Вече 37 ГД сме в калта..Резултатът: От почти 9 милиона през 1989 г., днес по официални данни сме около 6.4 милиона, но реално живеещите в страната вероятно са под 5 милиона.ха сега другари и другарки нека РУМБАТА ДА ВИ ОПРАЙ..

    Коментиран от #44

    18:17 23.02.2026

  • 23 хехе

    18 2 Отговор
    Тази милиционер-пиявица скоро ще бъде докосната от горещ фас.

    18:18 23.02.2026

  • 24 Ахааа

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Мечтата на ГЕРБ да се бори за второ място е абсурдна! Да не стане като в Пазарджик, там са пето или шесто място, защото Шиши им изяде купеният вот...

    Коментиран от #71

    18:19 23.02.2026

  • 25 Даа

    14 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сглобка":

    Няма как да има такава сглобка, защото Възраждане се издаде като скрита патерица на ГЕРБ/ДПС, като запази милионната охрана на Шиши и Боко, а пък Василев се изложи тотално в президентството при Йотова...

    18:22 23.02.2026

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 15 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ , КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА - МУНЧО ....................... В МЕКСИКО , КРЪСТИКА НА МАФИЯТА Е МЕНЧО ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #53

    18:22 23.02.2026

  • 27 Очевидно

    18 1 Отговор
    е , че освен , че си се продал , ами си и избръмчал ! Всъщност така ти се иска , но шансът е нулев ! Плямпай смело , можеш още !

    18:22 23.02.2026

  • 28 Промяна

    11 4 Отговор
    ГОСПОДИН ХРИСТОВ ПРЕДИ СЕДМИЦА ЗАЯВИ ЧЕ ГЕРБСДС ЩЕ СА ПЪРВИ А СЕГА БИТКА ГЕРБСДС ЩЕ СА ПЪРВИ СЛАВИ ША УДАРИ РР ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ И ШЕ ГО СМЪКНЕ НА 10 ПРОЦЕНТА

    Коментиран от #41

    18:23 23.02.2026

  • 29 един

    7 0 Отговор
    Ако имаше повече комуняги така щеше да бъде,за наша радост няма!

    18:23 23.02.2026

  • 30 Решетников

    4 4 Отговор
    е водач на листа в 32 МИР София!

    18:23 23.02.2026

  • 31 Ялчин

    16 1 Отговор
    Гепи са трети

    18:23 23.02.2026

  • 32 Мухаа ха!

    21 0 Отговор
    Да цункаш и двете ръце на Бойко! Винаги,когато се срещнете.Ако не е той,да ви влачи,като пето колело на каруца,сами на изборите,ще съберете 0,02% ,гласове.Единствено от родата.

    18:24 23.02.2026

  • 33 Ха ха ха ха ха ха ха

    16 2 Отговор
    Тиквата при бай Ставри

    18:24 23.02.2026

  • 34 9 години

    11 2 Отговор
    какво направи?????????

    18:26 23.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този

    12 2 Отговор
    Кой беше,той обира пешкира и говори глупо..сти,а пък Кабаи...ванов,дето продаде СДС на ГЕПИ ,си трупа пачките и се крие.

    18:26 23.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ха ха

    1 0 Отговор
    значи е верно

    18:27 23.02.2026

  • 39 При Бай Тошо

    2 9 Отговор
    бяхме 9000000,при Радев ще станем 3 !

    18:27 23.02.2026

  • 40 Нейски

    8 2 Отговор
    Очевидно не трябва да си в листите на ГЕРБ ! Очевидно сако губят електорат от твоето участие ! Очевидно не си забравил ,че Петър Стоянов го няма никъде и няма за кого да плачеш ! Очевадно е ,че си един бивш крадлив министър на земеделието който издаваше лицензи на килограм срещу 20.000 долара на бройка ! Очевидно правосъдието те пропусна ,за да си вечно зависим ! Хайде сега да си отидеш с добро и да си харчиш откраднатото ! Ние ГЕРБ вече ше си го извадим сами от дупката наречена СДС

    18:28 23.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Доган

    9 2 Отговор
    ще е министър на хидрологията!

    18:29 23.02.2026

  • 43 Коги си npocт ти требе месия

    10 4 Отговор
    Преди искаха царо. После- пъдаро на царо. После- чалгаро. Сега искат въздухаро.
    Домова книга на Българските полит-месии:
    2001 Царо;
    2009 Пожарникаро;
    2021 Чалгаро;
    2026 Въздухаро.

    18:30 23.02.2026

  • 44 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Браво ооо урааааа":

    Ние сме 3,4 млн с небългарски произход + 2 млн червени пенсионери + 1 млн "калинки".

    18:31 23.02.2026

  • 45 Няма избор. За съжеление е така

    7 6 Отговор
    Радев е балон ....днес нали и него го четохме
    НАТО, НАТО, НАТО....стандартите на НАТО и развитието на нови технологии...НАТО .... Миротвореца Тръмп, миротвореца Натаняху, миротворците от ЕК.... ама аз тъковa, ама аз унакова, пък ЕК куролираме още по тъй ....да го и в..... а хората му вярваха, а очевидно става че е поредният атлантически ционистки ПАРАЗИТ! Друго няма какво да се каже. Това е моето мнение. Няма да гласувам за него. Приключих с дилемата. На борда на потъващият кораб ЕС смело ще ви водя с ЕК ..

    18:33 23.02.2026

  • 46 Глич

    3 3 Отговор
    Договора с Боташ,ще го удължим ли?

    18:34 23.02.2026

  • 47 Стенли

    11 1 Отговор
    Главният секретар на МВР Мирослав Рашков близък до Пеевски при министър Даниел Митов от седмица е в нелегалност и новия министър го издирва да му връчи заповедта за уволнение

    18:34 23.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Объркана копейка

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Мухахаха":

    И аз ще гласувам за Костя. Да може да си завърши палата в Тюленово, че без субсидия и син учещ в омразната Нидерландия ще я закъса Коцето Копейкин

    18:36 23.02.2026

  • 51 Гост

    11 1 Отговор
    Бегай, смешник

    18:36 23.02.2026

  • 52 Иран

    5 1 Отговор
    заплаши 7 държави от ЕС!

    18:36 23.02.2026

  • 53 55 от Козлодуй

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Браво Кейси , заработи 42 цента .

    Коментиран от #64

    18:37 23.02.2026

  • 54 Колебаещ

    5 1 Отговор
    Ще избера след дебата Радев-Костадинов!Мяра ме писаха за Радев!

    18:38 23.02.2026

  • 55 Не си интересен Христов

    7 4 Отговор
    Важното е да се разбере че атлантизма е тумор а атлантиците са метастазите му в обществото ! Това е истината и е време да го осъзнаете докато още време имате младежи. Точно за това за атлантици и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    18:41 23.02.2026

  • 56 ФЕН НА ПАЧОКА

    10 0 Отговор
    ПИТАЙТЕ ТОНЧО ШАЙКАТА ОТ РАДНЕВО КАК МУ Е АГЕНТУРНИЯ ПСЕВДОНИМ НА ТОЗИ ЛИДЕР.

    18:43 23.02.2026

  • 57 Кабакрадев

    7 1 Отговор
    Крад...лив тъп..ак.

    18:43 23.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Мдаа

    7 0 Отговор
    В България не може занаплед да има една управляваща партия, което обезсмисля всички разделителни линии между партиите и лидерите. Сглобките и взаимните прегръдки са неизбежни,затова по-достойно е да не се занимаваш с политика, по добре недоволен човек, отколкото самодоволна свиня.

    18:51 23.02.2026

  • 61 Бръснат Тончо

    9 1 Отговор
    Не се толерират обиди, но когато някой се е изказал така, какво да му кажеш? Едвам ви търпим наглостта, особено на софийските селяндури! Защо се пръкнаха ППДБ? Защото народът не може повече да слуша байганьовщината на зайчаря. Сега Радев, Радева или извънземните ще победят, важно е да не сте вие, бретонче!

    18:51 23.02.2026

  • 62 Георгиев

    9 1 Отговор
    Ами без ГЕРБ ще сте пенсионери със затихващи функции. А при вас и лично селяндурския манталитет е на власт. Както БЗНС по тестово време.

    18:59 23.02.2026

  • 63 Таки Стакев

    6 0 Отговор
    Сигурно сте назначили още толкова администрация в Софето от селията щом си толкова сигурен.

    19:07 23.02.2026

  • 64 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "55 от Козлодуй":

    А КОЛКО $ ZAPAБОТИ ТИ ............................ В ZAЩИТА НА .......................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА В БЪЛГАРИЯ .......................... РЕZИДЕНТ НА КГБ И САТРАПА ПУТЛЕР : МИСТЪР МУНЧО БОТАШ ........................ ФАКТ !

    19:17 23.02.2026

  • 65 Емигрант

    8 0 Отговор
    Ей менте седесар, бъде благодарен, че в България преобладава простото население, та събирате избиратели които да гласуват за вас ! Жалките българи предпочитат да "лъскат" "трандафорите" на мутри вместо да разберат какво им говорят разумните !

    19:37 23.02.2026

  • 66 Няма

    7 0 Отговор
    Да има битка ,вие сте ИСТОРИЯ
    герб е ОПГ
    Съд и затвор за мутрата от Банкя

    20:02 23.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 евроцентър

    3 1 Отговор
    чест гост на бабичката, и б р и к откъдето и да го погледнеш, може и още 5 мандата да изкара....

    20:33 23.02.2026

  • 69 Гошо

    4 0 Отговор
    Безгласната буква се надига от ковчега на СДС!

    20:46 23.02.2026

  • 70 Гай Турий

    6 0 Отговор
    За какво първо място бълнувате бе?! Вие сте аут вече. Синя тиня! Предатели, разрушители и грабители на България.

    21:06 23.02.2026

  • 71 ООрана държава

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ахааа":

    Голям резил ще е и ще се смея от сърце

    21:58 23.02.2026

  • 72 Утре

    1 0 Отговор
    Пред хотел Хаяши Роско Желязков ще раздава от 100те милиона,които даде на техни фирми за да си платим тока.,.От 163 лева за ноември,за декември имам сметка 164 ЕВРо,за януари 167 Евро.Ще влезна в ресторанта на водопада и ще ида да си ядене Защото пенсията ми отиде за всички такси.И понеже гербавите и дерибеите мислят за хората,мисля,че с удоволствие ще ни хранят безплатно в ресторантите си,ще ни приберат в хотелите си на топло,в къщите си Тези "добри" хора от гербавата шайка и дерибеите да очакват гости.Тези на които окрадоха брутално парите.Хора да влезем в хотелите и домовете им,които построиха с нашите пари и да видим колко ни ОБИЧАТ.Такъв протест да им спретнем.И наглите от Еврохолд искат да им плащаме за водомер 5 евро.Искатели да ви се случат приятни емоции,ще ви ги дадем.Взехте ни за големи идиоти,бе мутри .

    00:14 24.02.2026

  • 73 До ком26

    1 0 Отговор
    Кръстникът на мафията у нас е Ел БАНКЯТА.Друг вариант Ел Тиквата,Ел Буда.Или Ел Боко.Все е лицето Бойко Методиев Борисов,който минава през трупове,за да оцелее.Но ще си плати.....

    00:24 24.02.2026

